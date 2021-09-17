Окупанти роздають свої паспорти на Донбасі вже не так швидко, - Данілов

Темпи видачі російських паспортів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей наразі сповільнилися.

Про це заявив на брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вона (статистика кількості виданих російських паспортів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. - Ред.) різна: у нас є цифра 630 тисяч, є цифра 740 тисяч. Йдеться про тих, хто подає заявки. Дуже багато людей, які подають заявки, потім не їдуть оформляти ці паспорти", - сказав Данілов.

"У них там ціла така туристична індустрія, вони, начебто так прикриваючись, не всі їх видають на території Донецької та Луганської областей - вони вивозять частину в Ростовську область (РФ. - Ред.) і там все це відбувається. На сьогодні темпи видачі сповільнилися, вони не такі різкі, як були раніше", - додав секретар РНБО.

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Він зазначив, що жителі окупованих територій отримують посвідчення особи, як "аусвайси" за часів Другої світової війни, завдяки яким людям вдається виживати, працевлаштуватися й отримувати медичну допомогу. "Гітлер видавав їх, щоб людина виживала на тій території. Такі ж аусвайси видають сьогодні на території Донецької та Луганської області, їх же свого часу дуже багато видали в Криму. Справа в тому, що людина не має можливості для існування в деяких випадках, якщо у неї немає цього, скажімо так, паперу", - уточнив секретар РНБО.

За словами Данілова, це дуже "делікатна ситуація", і тому українська влада підходитиме до цього питання дуже обережно і виважено, тому що "якщо вчитель або лікар не може забезпечити свою сім'ю, а він з тих чи інших причин перебуває саме там, тому що на сьогодні працевлаштуватися без цього аусвайса ви практично там не можете, вам не нададуть медичну допомогу та інші речі".