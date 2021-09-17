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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Окупанти роздають свої паспорти на Донбасі вже не так швидко, - Данілов

Окупанти роздають свої паспорти на Донбасі вже не так швидко, - Данілов

Темпи видачі російських паспортів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей наразі сповільнилися.

Про це заявив на брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вона (статистика кількості виданих російських паспортів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. - Ред.) різна: у нас є цифра 630 тисяч, є цифра 740 тисяч. Йдеться про тих, хто подає заявки. Дуже багато людей, які подають заявки, потім не їдуть оформляти ці паспорти", - сказав Данілов.

"У них там ціла така туристична індустрія, вони, начебто так прикриваючись, не всі їх видають на території Донецької та Луганської областей - вони вивозять частину в Ростовську область (РФ. - Ред.) і там все це відбувається. На сьогодні темпи видачі сповільнилися, вони не такі різкі, як були раніше", - додав секретар РНБО.

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Він зазначив, що жителі окупованих територій отримують посвідчення особи, як "аусвайси" за часів Другої світової війни, завдяки яким людям вдається виживати, працевлаштуватися й отримувати медичну допомогу. "Гітлер видавав їх, щоб людина виживала на тій території. Такі ж аусвайси видають сьогодні на території Донецької та Луганської області, їх же свого часу дуже багато видали в Криму. Справа в тому, що людина не має можливості для існування в деяких випадках, якщо у неї немає цього, скажімо так, паперу", - уточнив секретар РНБО.

За словами Данілова, це дуже "делікатна ситуація", і тому українська влада підходитиме до цього питання дуже обережно і виважено, тому що "якщо вчитель або лікар не може забезпечити свою сім'ю, а він з тих чи інших причин перебуває саме там, тому що на сьогодні працевлаштуватися без цього аусвайса ви практично там не можете, вам не нададуть медичну допомогу та інші речі".

Автор: 

громадянство (1070) Данілов (1259) паспорт (1150) росія (64895) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+4
Данилов, жалко у пчелки...

там где рашкины паспорта - там рашкины правила, законы и порядки... и главное - там уже нет граждан Украины...а своих рашка начнет защищать уже полулегально... до референдума о присоединение этих огрызков Украины осталось не долго....

а Данилов с херантомЗЕ все ищут оправдания рашапаспортизации... как в том старом анекдоте - почему на тебе, козел, трусы женские? ..милая ты ж такая умница, придумай быстренько что-то сама..
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17.09.2021 19:51
+1
..аусвайс без регистрации. даже не аусвайс, в дурилка для лохов, картонная..
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17.09.2021 19:52
+1
Почему он даёт брифинг не на латинице?
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17.09.2021 19:56
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Некогда. Картошку копают.
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17.09.2021 19:44 Відповісти
Данилов, жалко у пчелки...

там где рашкины паспорта - там рашкины правила, законы и порядки... и главное - там уже нет граждан Украины...а своих рашка начнет защищать уже полулегально... до референдума о присоединение этих огрызков Украины осталось не долго....

а Данилов с херантомЗЕ все ищут оправдания рашапаспортизации... как в том старом анекдоте - почему на тебе, козел, трусы женские? ..милая ты ж такая умница, придумай быстренько что-то сама..
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17.09.2021 19:51 Відповісти
..аусвайс без регистрации. даже не аусвайс, в дурилка для лохов, картонная..
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17.09.2021 19:52 Відповісти
Почему он даёт брифинг не на латинице?
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17.09.2021 19:56 Відповісти
В смысле? На татарском что ли?
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17.09.2021 19:58 Відповісти
Та ладно...

Не напрягай извилину.
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17.09.2021 20:00 Відповісти
А чего ее сейчас напрягать? Будем напрягать когда нас заставят писать\читать на латинице, а ты будешь нас учить говорить и мыслить латинским шрифтом
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17.09.2021 20:07 Відповісти
Я понял.

Извилины нет.
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17.09.2021 20:08 Відповісти
В ДЫныРЕ очередь на получение дырчатого аусвайса уже на 2024 год.
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17.09.2021 19:56 Відповісти
В Крыму неспешно раздавали с 90-х, при крышевании местного СБУ и прочей сволочи.
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17.09.2021 19:57 Відповісти
Он отметил, что жители оккупированных территорий получают удостоверения личности, как "аусвайсы" во времена Второй мировой войны Источник:

Ну вообще-то, аусвайс это немного не паспорт, Данилов. Иди историю учи
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17.09.2021 19:57 Відповісти
А висящие в Лугандоне на каждом углу роSSийские триколоры это не совсем не флаги РеФы.

А рубли а Лугандоне это не совсем рубли.
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17.09.2021 20:02 Відповісти
Все, книжки с курицей-мутантом медленнее стали раздавать. Очередная зепобеда! Всем по 100гр. и отдыхать...
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17.09.2021 20:00 Відповісти
чем меньше осталось не получивших рашистские аусвайсы ,тем медленнее их выдают.Украине лучше.Долгое времья(минимум 25 лет) получившие аусвайсы оккупанта.,не смогут принимать участие ни в голосовании по- украинским законам ,а также по формулам прорашистского подельника"штанмаера"
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17.09.2021 20:01 Відповісти
ПаРаша уже восьмой год раздаёт обитателям лугандонской помоечной резервации и паспорта левые, и недействительные, и такие же дипломы, справки, нотариальные документы....Весь этот бумажный и электронный мусор будет уничтожен вместе с вражеским биомусором....Территория нужна стерильно чистой от "руцскаво мира" и мокшанского зловония...
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17.09.2021 20:03 Відповісти
Ну вот - опять зеленский всех переиграл.
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17.09.2021 20:09 Відповісти
манкурти з бамбасу

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18.09.2021 01:58 Відповісти
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18.09.2021 01:59 Відповісти
 
 