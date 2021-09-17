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Новини Оборона
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РНБО підтримала збільшення фінансування на сектор безпеки та оборони до 5,95% від ВВП

РНБО підтримала збільшення фінансування на сектор безпеки та оборони до 5,95% від ВВП

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) на засіданні в п'ятницю ухвалила пропозиції до законопроєкту про Державний бюджет на 2022 рік стосовно статтей, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу після закінчення засідання.

"Попри складну фінансову ситуацію, коли всі міністерства і відомства мають потребу в додатковому фінансуванні, президент України прийняв рішення про збільшення обсягу фінансування сектора безпеки та оборони порівняно з 2021 роком. Якщо в 2021 році цей сектор фінансувався в обсязі 5,93% від ВВП, то у 2022 році цей показник буде збільшено і затверджено на рівні 5,95% від ВВП, що має становити 319,4 млрд грн", - сказав Данілов.

За словами Секретаря РНБО, це повинно забезпечити фінансування завдань щодо соціального захисту військовослужбовців, зокрема, забезпечення їх житлом, програмами розвитку ракетного озброєння і Військово-морських сил Збройних сил України та інших.

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РНБО також запропонувала президенту України Володимиру Зеленському розглянути питання про допуск на територію держави для участі в багатонаціональних навчаннях "Об'єднані зусилля - 2021" в межах військового співробітництва збройних сил держав-партнерів - США, інших держав-членів НАТО та держав-учасників програми "Партнерство заради миру". Навчання розпочнуться вже наступного тижня.

Автор: 

Данілов (1259) оборона (4766) фінансування (3087)


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Топ коментарі
+2
ух ты... а этого года неиспользованные миллиарды куда испарятся??? а увеличивают с намеком на неиспользование еще большего количества миллиардов в следующем году ??

(ПиСи - неиспользованные - это по отчетам... подозреваю, что их уже давно раздерибанили... ну раз только задолженность по зарплатам военнослужащим приближаются к 5 !!! млрд грн!!!)
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17.09.2021 20:29
+1
Якби це збільшення не привело знову до заборгованості по виплатам військовослужбовцям.
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17.09.2021 20:28
+1
Kostenko_Inna


@InYv_Sergienko

·
https://twitter.com/InYv_Sergienko/status/1438896107183124485 1 ч



Тут трошки переможеньки, а то на РНБО не знають чим зайнятися. МО України заборгувало військовим 1 млрд 465,8 млн грн. Також, припинено фінансування "бойових виплат" за участь у виконанні завдань в зоні ООС - пресслужба Офісу омбудсмена.





Kostenko_Inna


@InYv_Sergienko

·
https://twitter.com/InYv_Sergienko/status/1438896107183124485 1 ч



Тут трошки переможеньки, а то на РНБО не знають чим зайнятися. МО України заборгувало військовим 1 млрд 465,8 млн грн. Також, припинено фінансування "бойових виплат" за участь у виконанні завдань в зоні ООС - пресслужба Офісу омбудсмена.
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17.09.2021 20:33
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после того как Турчинов их пнул под зад, они провели решение РНБО..
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17.09.2021 20:25 Відповісти
А сбитый летчик Турчинов у Зеленского, оказывается, авторитет... Чего не скажешь о другом сбитом летчике - Порошенко.
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17.09.2021 20:27 Відповісти
накатил уже уринушки зеленой?
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17.09.2021 20:29 Відповісти
В смысле? Ты не согласен со своим же комментом? Ты же сам написал, что Турчинова Зеленский слушается, в Порошенко не слушается.
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17.09.2021 20:30 Відповісти
значит накатил.. ты хоть закусывай..
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17.09.2021 20:33 Відповісти
Видишь как ты своим комментом опорочил имя Порошенко. Думай, когда пишешь!
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17.09.2021 20:45 Відповісти
Якби це збільшення не привело знову до заборгованості по виплатам військовослужбовцям.
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17.09.2021 20:28 Відповісти
Так збільшувати, чи не збільшувати?
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17.09.2021 20:31 Відповісти
ух ты... а этого года неиспользованные миллиарды куда испарятся??? а увеличивают с намеком на неиспользование еще большего количества миллиардов в следующем году ??

(ПиСи - неиспользованные - это по отчетам... подозреваю, что их уже давно раздерибанили... ну раз только задолженность по зарплатам военнослужащим приближаются к 5 !!! млрд грн!!!)
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17.09.2021 20:29 Відповісти
Kostenko_Inna


@InYv_Sergienko

·
https://twitter.com/InYv_Sergienko/status/1438896107183124485 1 ч



Тут трошки переможеньки, а то на РНБО не знають чим зайнятися. МО України заборгувало військовим 1 млрд 465,8 млн грн. Також, припинено фінансування "бойових виплат" за участь у виконанні завдань в зоні ООС - пресслужба Офісу омбудсмена.





Kostenko_Inna


@InYv_Sergienko

·
https://twitter.com/InYv_Sergienko/status/1438896107183124485 1 ч



Тут трошки переможеньки, а то на РНБО не знають чим зайнятися. МО України заборгувало військовим 1 млрд 465,8 млн грн. Також, припинено фінансування "бойових виплат" за участь у виконанні завдань в зоні ООС - пресслужба Офісу омбудсмена.
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17.09.2021 20:33 Відповісти
Це лише слова і цифри !! Питання чи це достатньо для задоволення потреб ЗСУ?? Сектор безпеки та оборони ,це не лише ЗСУ,це п"ятнадцять бюджетів ,МВС,НГУ ,СБУ ,ДСНС,ДСО та т. ін. !!!)))
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17.09.2021 20:33 Відповісти
За рішенням РНБО від 25.04.2019 р. мало бути 232 млрд.,бюджет МОУ ,а є 131 млрд. !!!)))
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17.09.2021 20:39 Відповісти
Записати можна все. Кажете, в поточному році записано 5,93%???

Але виділено (поки що) лише 0,59%, на все про все. Навіть на зарплату содатам не вистачає!
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17.09.2021 20:59 Відповісти
а на сколько процентов упал ввп, так что по факту ещё меньше будет
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17.09.2021 22:29 Відповісти
 
 