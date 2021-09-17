РНБО підтримала збільшення фінансування на сектор безпеки та оборони до 5,95% від ВВП
Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) на засіданні в п'ятницю ухвалила пропозиції до законопроєкту про Державний бюджет на 2022 рік стосовно статтей, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу після закінчення засідання.
"Попри складну фінансову ситуацію, коли всі міністерства і відомства мають потребу в додатковому фінансуванні, президент України прийняв рішення про збільшення обсягу фінансування сектора безпеки та оборони порівняно з 2021 роком. Якщо в 2021 році цей сектор фінансувався в обсязі 5,93% від ВВП, то у 2022 році цей показник буде збільшено і затверджено на рівні 5,95% від ВВП, що має становити 319,4 млрд грн", - сказав Данілов.
За словами Секретаря РНБО, це повинно забезпечити фінансування завдань щодо соціального захисту військовослужбовців, зокрема, забезпечення їх житлом, програмами розвитку ракетного озброєння і Військово-морських сил Збройних сил України та інших.
РНБО також запропонувала президенту України Володимиру Зеленському розглянути питання про допуск на територію держави для участі в багатонаціональних навчаннях "Об'єднані зусилля - 2021" в межах військового співробітництва збройних сил держав-партнерів - США, інших держав-членів НАТО та держав-учасників програми "Партнерство заради миру". Навчання розпочнуться вже наступного тижня.
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(ПиСи - неиспользованные - это по отчетам... подозреваю, что их уже давно раздерибанили... ну раз только задолженность по зарплатам военнослужащим приближаются к 5 !!! млрд грн!!!)
@InYv_Sergienko
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https://twitter.com/InYv_Sergienko/status/1438896107183124485 1 ч
Тут трошки переможеньки, а то на РНБО не знають чим зайнятися. МО України заборгувало військовим 1 млрд 465,8 млн грн. Також, припинено фінансування "бойових виплат" за участь у виконанні завдань в зоні ООС - пресслужба Офісу омбудсмена.
Kostenko_Inna
@InYv_Sergienko
·
https://twitter.com/InYv_Sergienko/status/1438896107183124485 1 ч
Тут трошки переможеньки, а то на РНБО не знають чим зайнятися. МО України заборгувало військовим 1 млрд 465,8 млн грн. Також, припинено фінансування "бойових виплат" за участь у виконанні завдань в зоні ООС - пресслужба Офісу омбудсмена.
Але виділено (поки що) лише 0,59%, на все про все. Навіть на зарплату содатам не вистачає!