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Новини Санкції проти Росії
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Блоковано транзит через територію України продукції російського підприємства, що перебуває під санкціями РНБО, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України попередила ввезення на митну територію України товарів країни агресора, які перебувають під дією спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Блоковано транзит через територію України продукції російського підприємства, що перебуває під санкціями РНБО, - СБУ 01

Зокрема, оперативники спецслужби встановили, що 16.09.2021 року в зоні діяльності Чернігівської митниці Держмитслужби подано митну декларацію в режимі "транзит-80" з товаром "Автокран стрілковий на базі автомобіля Камаз" виробництва Клинцовського автокранового заводу, країна походження Російська Федерація. Вказаний товар слідував до Республіки Молдова.

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Відповідно до Указу Президента від 24.06.2021 року №266/2021 до акціонерного товариства "Клинцовський автокрановий завод" застосовано дію спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) в т.ч. припинення транзиту ресурсів та перевезень територією України (повне припинення). Водночас, Чернігівською митницею здійснено пропуск товарів вказаного підприємства та оформлено митну декларацію в режимі "транзит-80".

Блоковано транзит через територію України продукції російського підприємства, що перебуває під санкціями РНБО, - СБУ 02

Вжитими ГУБКОЗ СБ України спільно із Департаментом протидії митним правопорушеннями Держмитлужби заходами було затримано вантаж вказаного підприємства на кордоні з Республікою Молдова у Вінницькій областіта відмовлено у пропуску товарів територією України. Вказаний вантаж повернуто на територію Російської Федерації.

Наразі встановлюються обставини пропуску санкційного підприємства на митну територію України та встановлюються посадові особи митниці, які можливо сприяли незаконному ввезенню вказаних санкційних товарів.

Автор: 

Правоохоронні органи (2706) санкції (11760) СБУ (12765) силовики (2512)


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Топ коментарі
+4
Зачем? Газпром Украине за транзит хорошие деньги платит. На эти деньги Украина вооружает армию, которая уничтожает путинских террористов и оккупантов.
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17.09.2021 20:40
+3
А Зелины сериальчики на расею не блокированы?
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17.09.2021 20:41
+2
настораживает название- кран стрелковый. вот если бы были грамотными то написали бы кран стреловой и вопросов не возникло бы.а вообще мне нравится подход наших державных мужей - плачут о российской агрессии просят о вводе санкций, а сами даже соблюсти их не могут.
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17.09.2021 20:42
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Зачем? Газпром Украине за транзит хорошие деньги платит. На эти деньги Украина вооружает армию, которая уничтожает путинских террористов и оккупантов.
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17.09.2021 20:40 Відповісти
и кто бы о последовательности говорил...
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17.09.2021 21:17 Відповісти
Таможня туй ложила на указы зели.
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17.09.2021 20:38 Відповісти
Вообще-то, тут как раз написано, что СБУ предупредило ввоз. А вообще, таможня всегда на всех туй ложила, особенно при Порошенко.
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17.09.2021 20:42 Відповісти
Нет. Написано что в Чернигове пропустили, а в Виннице тормознули.
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18.09.2021 00:30 Відповісти
https://oaokaz.ru/product-category/********-tehnika/
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17.09.2021 20:38 Відповісти
А Зелины сериальчики на расею не блокированы?
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17.09.2021 20:41 Відповісти
настораживает название- кран стрелковый. вот если бы были грамотными то написали бы кран стреловой и вопросов не возникло бы.а вообще мне нравится подход наших державных мужей - плачут о российской агрессии просят о вводе санкций, а сами даже соблюсти их не могут.
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17.09.2021 20:42 Відповісти
****

- вам батон нарезной?

- нет, ***, гладкоствольный ))))
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17.09.2021 21:18 Відповісти
Так а почему "возвращён" ? Если состоялось нарушение таможенных правил (пересечение границы при наличии санкций), то надо было соорудить уголовное дело по факту (типа организованная группа, подозрение на подделку документов . . .) и изъять как вещественное доказательство с передачей на хранение какой-нибудь военное части в зону АТО, там он пригодится.

А то они перепишут декларацию на какую-нибудь НЕподсанкционную фирму и опять повезут, уже типа "законно".

Надо причинять россии имущественный вред везде, где это возможно. Их банкротства и убытки потребуют дополнительных трат из их бюджета (на социальную поддержку и т.п.), а значит у них будет меньше денег на войну с нами.
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17.09.2021 20:59 Відповісти
ктото из мыролюбцев - тамжынашелюдей адиннаротцев немного полинял на бабло.
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17.09.2021 22:32 Відповісти
А почему фуры российские ездят по дорогам Украины - и направление Киев- ЧОП и Киев- Одесса ?
п
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17.09.2021 23:59 Відповісти
 
 