Блоковано транзит через територію України продукції російського підприємства, що перебуває під санкціями РНБО, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України попередила ввезення на митну територію України товарів країни агресора, які перебувають під дією спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, оперативники спецслужби встановили, що 16.09.2021 року в зоні діяльності Чернігівської митниці Держмитслужби подано митну декларацію в режимі "транзит-80" з товаром "Автокран стрілковий на базі автомобіля Камаз" виробництва Клинцовського автокранового заводу, країна походження Російська Федерація. Вказаний товар слідував до Республіки Молдова.

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Відповідно до Указу Президента від 24.06.2021 року №266/2021 до акціонерного товариства "Клинцовський автокрановий завод" застосовано дію спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) в т.ч. припинення транзиту ресурсів та перевезень територією України (повне припинення). Водночас, Чернігівською митницею здійснено пропуск товарів вказаного підприємства та оформлено митну декларацію в режимі "транзит-80".

Вжитими ГУБКОЗ СБ України спільно із Департаментом протидії митним правопорушеннями Держмитлужби заходами було затримано вантаж вказаного підприємства на кордоні з Республікою Молдова у Вінницькій областіта відмовлено у пропуску товарів територією України. Вказаний вантаж повернуто на територію Російської Федерації.

Наразі встановлюються обставини пропуску санкційного підприємства на митну територію України та встановлюються посадові особи митниці, які можливо сприяли незаконному ввезенню вказаних санкційних товарів.