УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9340 відвідувачів онлайн
Новини
18 909 139

Данілов - журналісту: Уточніть, що ви маєте на увазі ... Я напружуюся вже, коли слухаю російську

Данілов - журналісту: Уточніть, що ви маєте на увазі ... Я напружуюся вже, коли слухаю російську

Секретар РНБО не зрозумів запитання журналіста, поставлене російською мовою.

Це сталося під час брифінгу після засідання Ради національної безпеки та оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Давайте ще раз уточніть, а то я не зрозумів, ви російською розмовляєте, ще раз давайте. Я напружуюся, коли слухаю російську мову", - сказав Данілов, почувши запитання журналіста.

Журналіст припустив, що оскільки Данілов родом із Луганська, то повинен добре розуміти російську мову.

"Якщо я з Луганська, то ви думаєте, що в Луганську всі розмовляють російською? Придумали собі таку нісенітницю і несете її чомусь по світу. Кількість патріотів, які є в Луганську, повірте, вона може не менша, ніж у Львові", - відповів секретар РНБО.

Читайте також: Російська торговельна мережа "MERE" в Україні не працюватиме, - Данілов

Автор: 

Данілов (1259) РНБО (2278) російська мова (304)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+41
Оце наш хлопець !
показати весь коментар
17.09.2021 20:40
+24
Все правильно. Данілов є посадовою особою і громадянином України і він не зобов'язаний розуміти і тим паче відповідати іноземною. Якщо журналіст є громадянином іншої країни - нехай або наймає перекладача, або вчить українську. Якщо ж він громадянин України, то повинен знати і розуміти державну мову, а якщо не знає, то нехай змінить місце роботи, наприклад, на прибиральника чи вантажника.
показати весь коментар
17.09.2021 21:49
+19
Данілову - респект. Наочний приклад виконання закону про державну мову. Легко і невимушено, хоч і "напружуючись", показав, що держслужбовці, особливо, вищого рангу мають поважати і закон і державну мову.
показати весь коментар
17.09.2021 22:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
мене восьмий рік дратує не тільки російська але й розкладка RU...

не знаю, але раніше такого чомусь - не було
показати весь коментар
17.09.2021 21:34 Відповісти
а ти пeрeйди на украiнську i пиши нeю росiйською. самe украiнською цe можливо. навпаки - нi! ьi
показати весь коментар
18.09.2021 06:45 Відповісти
От, цікаво, Данілов таке і Зеленському говорить? Той же українську знає не набагато краще ніж Азіров
показати весь коментар
17.09.2021 21:37 Відповісти
Ну, по-перше, я не чиновник, і тим більше не президент.

По-друге, де помилки?
показати весь коментар
17.09.2021 21:46 Відповісти
Зеленський розмовляє українською значно краще, ніж Азаров. От в тому то і є ваша "помилка", а швидше - свідома брехня.
показати весь коментар
18.09.2021 01:38 Відповісти
А що би відповів, ну хоча би той же піськов якби Роман Цимбалюк задав йому якесь питання на українській мові?
показати весь коментар
17.09.2021 21:42 Відповісти
не на українській..а УКРАЇНСЬКОЮ
показати весь коментар
17.09.2021 21:43 Відповісти
Згіден,але тим не менш?
показати весь коментар
17.09.2021 21:46 Відповісти
ЗгОден
показати весь коментар
17.09.2021 21:58 Відповісти
😂
показати весь коментар
17.09.2021 22:12 Відповісти
Пане Випадковцю,зазирайте інколи у словники.


Обидва слова правильні, якщо вживаються в значенні «даю згоду»: згідний і згодний
показати весь коментар
17.09.2021 22:21 Відповісти
Пане Іване,я радив би ВАМ зазирнути в академічний тлумачний словник української мови і в орфографічний словник.Ви будете здивовані - слова "згіден" в них нема.Тому, перш ніж давати комусь поради і повчати, подумайте декілька раз.
показати весь коментар
17.09.2021 22:35 Відповісти
І рекомендую уважно подумати перед тим,як нахамити.
показати весь коментар
17.09.2021 22:41 Відповісти
Ще вірніше - "Згода, але одначе?"
показати весь коментар
18.09.2021 05:11 Відповісти
Все правильно. Данілов є посадовою особою і громадянином України і він не зобов'язаний розуміти і тим паче відповідати іноземною. Якщо журналіст є громадянином іншої країни - нехай або наймає перекладача, або вчить українську. Якщо ж він громадянин України, то повинен знати і розуміти державну мову, а якщо не знає, то нехай змінить місце роботи, наприклад, на прибиральника чи вантажника.
показати весь коментар
17.09.2021 21:49 Відповісти
Данілову - респект. Наочний приклад виконання закону про державну мову. Легко і невимушено, хоч і "напружуючись", показав, що держслужбовці, особливо, вищого рангу мають поважати і закон і державну мову.
показати весь коментар
17.09.2021 22:09 Відповісти
За що респект? За те, що вчасно перефарбувався і пристосувався? Подивись на його реальні діяння. Це лютий ворог України, що виконує завдання по її знищенню.
показати весь коментар
18.09.2021 11:21 Відповісти
«Давайте еще раз уточните, а то я не понял, вы по-русски разговариваете, еще раз давайте. Я напрягаюсь, когда слушаю русский язык", - сказал Данилов, услышав вопрос журналиста. Источник:

а я напрягаюсь , когда в Цензоре читаю перевод слов Данилова с державной мовы на руцкий язык

Редактор , долго ещё будет жтот цирк продолжаться ?
показати весь коментар
18.09.2021 00:02 Відповісти
Позитив с юмором и троллингом - и всё чинно и интеллигентно.
показати весь коментар
18.09.2021 00:07 Відповісти
Данилов сказал с юмором. А подгорело у кацапни и петиков... Опять совпадение? Не думаю...
показати весь коментар
18.09.2021 01:33 Відповісти
Подгореть могло только у зепилов, что никто из нормальных на эту дешовую мульку с незнанием кацапского поведся. Само оно с косоворотки еще два года назад не вылазило
показати весь коментар
18.09.2021 04:53 Відповісти
Воно й зараз не вилазить.
показати весь коментар
18.09.2021 11:17 Відповісти
ну молодець!!- нех мокшанському провокатору пидигрувать))
показати весь коментар
18.09.2021 02:52 Відповісти
С одной извилиной приходится напрягаться, не зависимо от мовы.
показати весь коментар
18.09.2021 03:19 Відповісти
цe ти як раз про узькомовних. у них зазвичай одна мовна звивина
показати весь коментар
18.09.2021 06:48 Відповісти
І та між ногами)
показати весь коментар
18.09.2021 11:10 Відповісти
Этот утырок ставит явно не на ту лошадку и скоро в этом убедится - господи, сколько дураков на свете!
показати весь коментар
18.09.2021 04:04 Відповісти
узькомвних дурнiв тiпа тebe
показати весь коментар
18.09.2021 06:50 Відповісти
Быстро забыл и перестроился. Далеко пойдет, может и в президенты.
показати весь коментар
18.09.2021 08:36 Відповісти
А Вам , блин, какое дело в Беларуси ? Разбирайтесь со своим новым президентом Путиным
показати весь коментар
18.09.2021 09:05 Відповісти
Вообще-то не "напрягаюсь", а "напружуюсь", не?
показати весь коментар
18.09.2021 10:01 Відповісти
Будучи зовсім не політиком, напружуюсь, почувши російську у маршрутці. Слава Богу, що тепер її рідко чути. Однак неприємно, коли мами з дітками розмовляють російською.
показати весь коментар
18.09.2021 11:19 Відповісти
Согласен с Vitaliem не скуднеет наша земля на придурков,
показати весь коментар
18.09.2021 14:56 Відповісти
Подоляцкая зеботоферма плодится с бешеной скоростью.

Интересно, откуда баблишко везтимо?
показати весь коментар
18.09.2021 15:19 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 