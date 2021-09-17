Данілов - журналісту: Уточніть, що ви маєте на увазі ... Я напружуюся вже, коли слухаю російську
Секретар РНБО не зрозумів запитання журналіста, поставлене російською мовою.
Це сталося під час брифінгу після засідання Ради національної безпеки та оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Давайте ще раз уточніть, а то я не зрозумів, ви російською розмовляєте, ще раз давайте. Я напружуюся, коли слухаю російську мову", - сказав Данілов, почувши запитання журналіста.
Журналіст припустив, що оскільки Данілов родом із Луганська, то повинен добре розуміти російську мову.
"Якщо я з Луганська, то ви думаєте, що в Луганську всі розмовляють російською? Придумали собі таку нісенітницю і несете її чомусь по світу. Кількість патріотів, які є в Луганську, повірте, вона може не менша, ніж у Львові", - відповів секретар РНБО.
Топ коментарі
+41 Так Треба #489684
показати весь коментар17.09.2021 20:40
+24 Sergiy Vitalyovich
показати весь коментар17.09.2021 21:49
+19 Yuriy Kovalskyy
показати весь коментар17.09.2021 22:09
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не знаю, але раніше такого чомусь - не було
По-друге, де помилки?
Обидва слова правильні, якщо вживаються в значенні «даю згоду»: згідний і згодний
а я напрягаюсь , когда в Цензоре читаю перевод слов Данилова с державной мовы на руцкий язык
Редактор , долго ещё будет жтот цирк продолжаться ?
Интересно, откуда баблишко везтимо?