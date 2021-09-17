Генасамблея ООН включила до порядку денного питання окупованих територій України, - МЗС

Міністерство закордонних справ України повідомило про включення Генеральною асамблеєю ООН питання про тимчасово окуповані території України до порядку денного своєї сесії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні МЗС України в Twitter.

"Ми вітаємо сьогоднішнє рішення Генасамблеї ООН про включення пункту про тимчасово окуповані території України до порядку денного 76-ї сесії. З нетерпінням чекаємо предметного обговорення способів притягнення Росії до відповідальності за порушення територіальної цілісності України і Статуту ООН", - зазначається в інформації

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Раніше прессекретар голови української держави Сергій Никифоров повідомив, що президент України Володимир Зеленський в понеділок, 20 вересня, вирушить у США, де візьме участь у Генасамблеї ООН. Програмою передбачені зустрічі українського президента зокрема і з генеральним секретарем ООН, а також з главами держав і представниками інших міжнародних організацій.