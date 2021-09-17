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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Генасамблея ООН включила до порядку денного питання окупованих територій України, - МЗС

Генасамблея ООН включила до порядку денного питання окупованих територій України, - МЗС

Міністерство закордонних справ України повідомило про включення Генеральною асамблеєю ООН питання про тимчасово окуповані території України до порядку денного своєї сесії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні МЗС України в Twitter.

"Ми вітаємо сьогоднішнє рішення Генасамблеї ООН про включення пункту про тимчасово окуповані території України до порядку денного 76-ї сесії. З нетерпінням чекаємо предметного обговорення способів притягнення Росії до відповідальності за порушення територіальної цілісності України і Статуту ООН", - зазначається в інформації

Читайте також: Зеленський 20 вересня візьме участь у роботі Генеральної асамблеї ООН

Раніше прессекретар голови української держави Сергій Никифоров повідомив, що президент України Володимир Зеленський в понеділок, 20 вересня, вирушить у США, де візьме участь у Генасамблеї ООН. Програмою передбачені зустрічі українського президента зокрема і з генеральним секретарем ООН, а також з главами держав і представниками інших міжнародних організацій.

Автор: 

МЗС (4106) ООН (3336)


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Топ коментарі
+3
По большому счету ничего.
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17.09.2021 21:01
+2
А что эта беззубая ассамблея, стесняюсь спросит, решает?
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17.09.2021 20:55
+2
А вы не дурак (это ещё мягко говоря). Кинул профиль в закладки, буду посматривать на форуме ваши соо.
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17.09.2021 21:11
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А что эта беззубая ассамблея, стесняюсь спросит, решает?
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17.09.2021 20:55 Відповісти
По большому счету ничего.
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17.09.2021 21:01 Відповісти
Тогда предлагаю всем индефферентно промолчать.PS не доросло ещё человечество до состояния, когда сила права важнее права силы.
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17.09.2021 21:06 Відповісти
Сам термин " человечество" некоректен. Как и все, к чему его относятся.
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17.09.2021 21:08 Відповісти
А вы не дурак (это ещё мягко говоря). Кинул профиль в закладки, буду посматривать на форуме ваши соо.
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17.09.2021 21:11 Відповісти
Я не против.
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18.09.2021 00:07 Відповісти
Крисчане,це мутовані потвори кремлівської селекці ,істоти без роду та племені !!!)))
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17.09.2021 21:10 Відповісти
ага, так срали, что в Херсоне с вечера очереди в админцентр за нашими паспортами!
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17.09.2021 21:18 Відповісти
ну и что что включила (спасибо, конечно)... но любую резолюцию раха блокирует на раз...

нет! все же очень хорошо что включили (еще раз спасибо!!)... даже из-за того чтоб давить рашке на кровавый мозоль и вызывать демарши и наиграно-пафосное возмущение рахиных представителей...
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17.09.2021 21:12 Відповісти
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17.09.2021 21:19 Відповісти
Европарламент проголосовал за признание ГосДуры нелегитимной И объявил "незаконным" обнуление сроков фуйла.
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17.09.2021 21:28 Відповісти
Дикий ты человек. Тебя пример с талибами ничему не научил?
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17.09.2021 22:32 Відповісти
Ну,як би там не було,але ***** це не порадує.І то хліб,і то -черговий пендель попід його "тоШШу" сраку.
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18.09.2021 04:45 Відповісти
 
 