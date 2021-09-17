Найбільш позитивно ставляться до Росії в Сєверодонецьку, Маріуполі, Одесі, Харкові, а найбільш вороже - у Львові, - опитування
Найтепліше до Росії в Україні ставляться в Сєверодонецьку, Маріуполі, Одесі, Харкові, а найбільш вороже у Львові.
Як передає Цензор.НЕТ, такими є результати опитування міжнародного республіканського інституту спільно з соцгрупою "Рейтинг"
Жителі сходу і півдня найтепліше в Україні ставляться до країни окупанта. Зокрема, у Сєверодонецьку, Маріуполі, Харкові, Одесі, Запоріжжі.
Водночас, понад 50% українців у 14 містах відповіли, що негативно ставляться до Росії.
Зокрема, в Києві, Житомирі, Ужгороді, Хмельницькому, Черкасах, Чернівцях, Вінниці, Рівному, Чернігові, Кропивницькому, Тернополі, Івано-Франківську та Львові.
Водночас, до США в Україні прихильно ставляться на заході країни. Зокрема, Івано-Франківську, Львові, Тернополі, Ужгороді, Луцьку.
Найбільш неприхильні до Сполучених Штатів у містах, які прихильні до Росії: Маріуполі, Сєверодонецьку, Харкові.
Опитування провів Міжнародний республіканський інститут спільно з соцгрупою "Рейтинг" у період з 12 травня по 3 червня 2021 року в 24 містах України (в Києві та всіх обласних центрах, включно з Маріуполем у Донецькій області та Сєверодонецьком у Луганській області).
Опитування проводилися шляхом особистих інтерв'ю в будинках 19 196 постійних жителів України віком від 18 років і старше.
Статистична похибка не перевищує 3,5%, а коефіцієнт досяжності в середньому становить 65%.
Опитування проведено за фінансової підтримки агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
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Времена меняются, цивилизационные границы сдвигаются на восток, но вата никогда не меняется
багато є совків і пенсів, що топлять за СРСР але то інше.
впевнений, якщо б при опитуванні якось розділили і пояснили таким різницю між ордою і совком- то за орду не було б взагалі нікого.
Згинь, злидню, і не відсвічуй.
Более тупой брехни давно не слышал.Ты пиши,что ненавидишь Путина да и всех россиян,но откровенную чушь зачем?
Одного не пойму, за РФ спросили, за США спросили, а за Украину забыли? Нехорошо.
О. Забужко "Статистика: по Запорізькій обл. В 1988 р. З десятків тисяч не оформили пенсії жодна місцева українка. Тобто," корінних "жінок - українок 1933 народження на всю область не знайшлося - жодної душі їх усіх депортували, замордували голодом і вбили. Така ось страшна демографія ". І це національна катастрофа, яка катастрофічно змінила демографію України. Тепер цей весь "Юга-васток", " під зав'язку заселений прибульцями - москалями і бандитами - терористами. Порожні від знищеного українського населення величезні території України: "заселяли", "завозили" - ешелонами - мільйонами таке нам підвалило "личакове щастя". За 1933р. кремлівськими окупантами комуно - фашистами в окупованій УНР на чолі кривавого маніяка сталіна були вбиті і замучені голодом мільйони українців. Ось такий був великий геній кривавий - кат Сталін. Навіть його кореш гітлер дуже заздрив цим фактом і посилав лідерів з Гестапо, СС в дружній йому кривавий срср в НКВД до війни переймати комуно - фашистський - московський досвід, геноциду знищення цілого Українського народу. Ось чому в Україні і став таким проросійським наш рідний український Південний - Схід. Україна: Західна. 5 - 10%, Київ і Центральна. 10 - 15%, Південна. 20 - 30%, Східна. 30 - 40%, Донбас до 50 % Крим понад 50% проживає етнічних придуманих в 18 столітті нібито росіян (москалів - кацапів). А в 2014-му, - це вони в Криму і Донбасі моторошно по звірячому вили з піною на губах і звали російські танки, орду фашистів окупантів )(уйла на українську землю, щоб масово вбивати українців і приєднувати святу українську землю Криму і Донбасу до проклятої паРаші...
Знищення українців і заміна їх на росіян....
ari.ru> news / 7fbb951ddА
Якби соціологів це хоч трохи хвилювало, вони б самі дали порівняння реальних результатів на виборах с прогнозами цієї фсб-шної агенції протягом часу її легалізованого існування, щоб людям було зрозуміло, хто вони.
Але мовчать, неначе в рот води набрали, втім і інші соціологічні установи у нас не набагато кращі, оскільки не відповідають показникам західної соціології, де похибка прогнозу з реальним результатом на 3% є підставою підозрювати установу у фейковості.
Виходить , як кажуть ватні кримчани, "мі хотєлі повернення богатого і лампового совка, а прийшла зла і бідна росія"