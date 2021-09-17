Найбільш позитивно ставляться до Росії в Сєверодонецьку, Маріуполі, Одесі, Харкові, а найбільш вороже - у Львові, - опитування

Найтепліше до Росії в Україні ставляться в Сєверодонецьку, Маріуполі, Одесі, Харкові, а найбільш вороже у Львові.

Як передає Цензор.НЕТ, такими є результати опитування міжнародного республіканського інституту спільно з соцгрупою "Рейтинг"

Жителі сходу і півдня найтепліше в Україні ставляться до країни окупанта. Зокрема, у Сєверодонецьку, Маріуполі, Харкові, Одесі, Запоріжжі.

Водночас, понад 50% українців у 14 містах відповіли, що негативно ставляться до Росії.

Читайте також: Мільйони українців хочуть відновлення відносин з РФ, - Путін

Зокрема, в Києві, Житомирі, Ужгороді, Хмельницькому, Черкасах, Чернівцях, Вінниці, Рівному, Чернігові, Кропивницькому, Тернополі, Івано-Франківську та Львові.

Водночас, до США в Україні прихильно ставляться на заході країни. Зокрема, Івано-Франківську, Львові, Тернополі, Ужгороді, Луцьку.

Найбільш неприхильні до Сполучених Штатів у містах, які прихильні до Росії: Маріуполі, Сєверодонецьку, Харкові.

Опитування провів Міжнародний республіканський інститут спільно з соцгрупою "Рейтинг" у період з 12 травня по 3 червня 2021 року в 24 містах України (в Києві та всіх обласних центрах, включно з Маріуполем у Донецькій області та Сєверодонецьком у Луганській області).

Опитування проводилися шляхом особистих інтерв'ю в будинках 19 196 постійних жителів України віком від 18 років і старше.

Статистична похибка не перевищує 3,5%, а коефіцієнт досяжності в середньому становить 65%.

Опитування проведено за фінансової підтримки агентства США з міжнародного розвитку (USAID).