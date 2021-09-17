Головні новини 17 вересня: обстріл Іллірії, Арахамія і Коломойський відповідають на запитання про ВІП-ложі

Російські військові під час навчань обстріляли Іллірію на Луганщині, є постраждалі, всі обговорюють похід на футбол бізнесменів, депутатів і міністрів, Moderna і Pfizer дозволили поєднувати - головні новини 17 вересня.

Російські війська під час навчань обстріляли українську Іллірію

Стріляли з важкого озброєння. У населеному пункті пошкоджено храм, магазин і будинок культури, є постраждалі.

Вибори в РФ: окупанти змушують донеччан і луганчан голосувати

Росіяни вибирають депутатів Держдуми: голосування триватиме три дні, віддати свій голос можна навіть онлайн. Саме так, згідно з російською пропагандою, проголосував Путін, який самоізолювався, (щоправда, на відео, на якому він нібито голосує через інтернет, на руці у нього годинник, що показує, що зйомку проводили 10 вересня).

Жителів окупованих територій росіяни теж залучають до голосування - примусово. Вони призупинили роботу заводів і шахт і масово вивозять людей із ОРДЛО в Ростовську область для голосування.

Україна введе нові санкції проти росіян через проведення виборів на окупованих територіях. Вони торкнуться організаторів процесу голосування - агітаторів, членів виборчих комісій, спостерігачів. Якщо спостерігачі будуть. Поки на ділянки, де голосують привезені з ОРДЛО українці, російська влада спостерігачів не пускає.

Арахамія і Коломойський відбиваються від запитань про ВІП-ложі на футболі

Фото з ВІП-ложі стадіону були опубліковані напередодні - а сьогодні їх всі обговорюють. Обидва, і Арахамія, і Коломойський, стверджують, що не розмовляли – так, обмінялися жартами. Коломойський ще попросив, щоб діти Арахамії не дуділи в дудки. Відставку Разумкова, за словами Арахамії, не обговорювали, хоч він і намагається, як стверджує глава фракції "СН", "збити" закон про олігархів.

Міноборони заборгувало військовослужбовцям

Заборгованість становить 1 млрд 465,8 млн грн, - повідомила омбудсман Денісова. Велика частина цієї суми - виплати грошової допомоги на оздоровлення. Також припинено фінансування "бойових виплат".

У Міноборони пояснюють, що заборгованість виникла, оскільки гроші на ці виплати просто не заклали в бюджеті на 2021 рік. Всього не вистачає 5,7 млрд грн. У Міністерстві кажуть, що подали в Раду законопроєкт про зміни до бюджету. Якщо його швидко приймуть - заборгованість зможуть погасити вже в жовтні.

В Україні дозволили комбінувати Moderna і Pfizer

В Україні закінчилася вакцина Moderna - і ті, хто не встиг зробити друге щеплення цим препаратом, можуть вакцинуватися Pfizer. Темпи вакцинації при цьому залишаються повільними, вважають у ВООЗ. До кінця року, як вважають у цій організації, Україна повинна вакцинувати щонайменше 40% населення.

Кількість інфікованих далі зростає - за добу заразилися 6600 осіб, померли 99.

Зате тепер у Центру громадського здоров'я є обладнання, яке дозволяє визначити, яким саме штамом коронавірусу заражена людина.

ДБР за місяць не з'ясувало, чи був Трухін за кермом авто під час ДТП

У Держбюро призначили кілька експертиз. "Ми дуже чекаємо на ці результати, а після цього будемо приймати рішення щодо процесуального статусу кожної особи, яка перебувала в транспортному засобі", - говорить в.о. директора ДБР Сухачов.

Лероса не пустили в ефір через футболки "Зеля х/йло"

Депутат прийшов на інтерв'ю на "4 канал". Міняти одяг відмовився. Канал інтерв'ю в ефір не випустило. "Можеш не поважати президента - і це твоє право. Але май повагу до країни!" - прокоментував гендиректор каналу Добродомов. Лерос вважає, що це цензура.