Україна отримала право приймати чемпіонат світу з футболу серед школярів і Всесвітню зимову Гімназіаду-2023, - Зеленський

Україна вперше отримала право приймати чемпіонат світу з футболу серед школярів і Всесвітню зимову Гімназіаду-2023.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий повідомити, що Україна вперше в історії учнівського спорту отримала право приймати чемпіонат світу з футболу серед школярів і Всесвітню зимову Гімназіаду-2023. Переконаний, ми проведемо їх на високому рівні!", - написав Зеленський.

На думку президента, "кожна сучасна дитина має бути зі спортом на "ти". Розуміти, що одні його види вчать грати в команді, інші - сподіватися тільки на себе. Спорт вчить перемагати, вчить, нарешті, гідно сприймати поразки і ставати після них сильнішими".

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Він зазначив, що одним із його пріоритетів є розвиток спортивної інфраструктури - майданчиків, стадіонів, басейнів - і підтримка і розвиток спортивних секцій у навчальних закладах.