УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9395 відвідувачів онлайн
Новини
3 695 23

Україна отримала право приймати чемпіонат світу з футболу серед школярів і Всесвітню зимову Гімназіаду-2023, - Зеленський

Україна отримала право приймати чемпіонат світу з футболу серед школярів і Всесвітню зимову Гімназіаду-2023, - Зеленський

Україна вперше отримала право приймати чемпіонат світу з футболу серед школярів і Всесвітню зимову Гімназіаду-2023.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий повідомити, що Україна вперше в історії учнівського спорту отримала право приймати чемпіонат світу з футболу серед школярів і Всесвітню зимову Гімназіаду-2023. Переконаний, ми проведемо їх на високому рівні!", - написав Зеленський.

На думку президента, "кожна сучасна дитина має бути зі спортом на "ти". Розуміти, що одні його види вчать грати в команді, інші - сподіватися тільки на себе. Спорт вчить перемагати, вчить, нарешті, гідно сприймати поразки і ставати після них сильнішими".

Читайте також: Зеленський на зустрічі з паралімпійцями: Ви - супермени, у яких немає недоліків, а є суперздатність. ФОТОрепортаж

Він зазначив, що одним із його пріоритетів є розвиток спортивної інфраструктури - майданчиків, стадіонів, басейнів - і підтримка і розвиток спортивних секцій у навчальних закладах.

Автор: 

діти (5038) Зеленський (23659) спорт (1611)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
мегапотужно. немає неможливого для цієї глиби
показати весь коментар
17.09.2021 21:48
+4
Потужно.
показати весь коментар
17.09.2021 21:45
+4
вот радость то..
показати весь коментар
17.09.2021 21:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
почти олимпиада, как президент и обещал
показати весь коментар
17.09.2021 21:43 Відповісти
Гимназиада ?

шо, опять гадиться перед всем миром ?
показати весь коментар
18.09.2021 00:03 Відповісти
То он с всемирной клоунадой перепутал
показати весь коментар
18.09.2021 02:28 Відповісти
Потужно.
показати весь коментар
17.09.2021 21:45 Відповісти
мегапотужно. немає неможливого для цієї глиби
показати весь коментар
17.09.2021 21:48 Відповісти
Кремінь а не людина!
показати весь коментар
17.09.2021 21:54 Відповісти
сказал - выбил.... гимназиаду
показати весь коментар
18.09.2021 00:05 Відповісти
вот радость то..
показати весь коментар
17.09.2021 21:46 Відповісти
так, скоро, будет перед мусорниками или уличными туалетами ленточки разрезать
показати весь коментар
17.09.2021 21:47 Відповісти
гимназиада ? это официальный такой термин?...
показати весь коментар
17.09.2021 21:48 Відповісти
Чего-чего? ГимноЗЕада?
показати весь коментар
17.09.2021 21:50 Відповісти


Гимно к ЗЕаде! Ура !

можно писать на заборах !

выиграли !
показати весь коментар
18.09.2021 00:07 Відповісти
феерично !!! заживем!
показати весь коментар
17.09.2021 21:50 Відповісти
беру кредит на теслу
показати весь коментар
17.09.2021 21:51 Відповісти
олимпиада на минималках

"мы хотим олимпиаду!"

"ок - вот вам гемназиада. устроит?"

"да дякую. дуже"
показати весь коментар
17.09.2021 21:53 Відповісти
арфьі нет, возьмите бубен
показати весь коментар
17.09.2021 21:54 Відповісти
тундра, гімназіада це престиж для країни
показати весь коментар
17.09.2021 23:18 Відповісти
это да. без гимназиады и страна страной не считается
показати весь коментар
17.09.2021 23:28 Відповісти
Кому что, а клоун все не может забыть свой цирк
показати весь коментар
17.09.2021 22:01 Відповісти
Какую хрень только не придумают, сколько еще бабла из бюджета разворуют, а вам оно надо, вы в доле от откатов по " чудесно "выигранным" тендерам /а то и без лишних формальностей прямым указанием поставщиков назначать/?
показати весь коментар
17.09.2021 22:24 Відповісти
Гімна-зіляда якась. Зеля сам вигадав.
показати весь коментар
17.09.2021 22:36 Відповісти
Принимать гимназиаду - это самое оно.

Съедутся самые гуанистые и самые гимназистые гимназистки.

Зато хоть румяные и чуть пьяные.
показати весь коментар
18.09.2021 00:03 Відповісти
Джамала открывать будет
показати весь коментар
18.09.2021 10:43 Відповісти
 
 