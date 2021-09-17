Україна отримала право приймати чемпіонат світу з футболу серед школярів і Всесвітню зимову Гімназіаду-2023, - Зеленський
Україна вперше отримала право приймати чемпіонат світу з футболу серед школярів і Всесвітню зимову Гімназіаду-2023.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Радий повідомити, що Україна вперше в історії учнівського спорту отримала право приймати чемпіонат світу з футболу серед школярів і Всесвітню зимову Гімназіаду-2023. Переконаний, ми проведемо їх на високому рівні!", - написав Зеленський.
На думку президента, "кожна сучасна дитина має бути зі спортом на "ти". Розуміти, що одні його види вчать грати в команді, інші - сподіватися тільки на себе. Спорт вчить перемагати, вчить, нарешті, гідно сприймати поразки і ставати після них сильнішими".
Він зазначив, що одним із його пріоритетів є розвиток спортивної інфраструктури - майданчиків, стадіонів, басейнів - і підтримка і розвиток спортивних секцій у навчальних закладах.
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шо, опять гадиться перед всем миром ?
Гимно к ЗЕаде! Ура !
можно писать на заборах !
выиграли !
"мы хотим олимпиаду!"
"ок - вот вам гемназиада. устроит?"
"да дякую. дуже"
Съедутся самые гуанистые и самые гимназистые гимназистки.
Зато хоть румяные и чуть пьяные.