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Разумков: Коли ти на лікарняному, а тобі починають міняти охорону - для когось це було б тиском

Разумков: Коли ти на лікарняному, а тобі починають міняти охорону - для когось це було б тиском

Голова Верховної Ради розповів про те, як йому несподівано змінили охорону.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", відповідаючи на запитання ведучого про те, чи відчуває тиск на себе у зв'язку з законопроєктом про олігархів, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З одного боку, коли ти знаходишся на лікарняному, а тобі починають змінювати охорону - для когось це, мабуть, було б тиском. Для мене це не є тиском, тому що я до посади голови Верховної Ради обходився без охорони, зараз достатньо просто ходжу вулицями, якщо мені треба, і спілкуюся з людьми", - сказав Разумков.

Він додав, що впевнений: зможе і далі "ходити вулицями і нормально дивитися людям в очі". "На жаль, я не впевнений, що всі це зможуть робити", - зазначив Разумков.

Чутки про його можливу відставку, за словами спікера ВР, ходять давно.

"Я за посаду триматися не буду... Якщо є таке бажання - змінити голову Верховної Ради - всі знають: тільки прийде запит - одразу видам підписні листи. Але я сьогодні продовжую працювати як голова Верховної Ради і у відставку точно не збираюсь", - підсумував Разумков.

Автор: 

шоу Шустера (309) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+45
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17.09.2021 21:56
+32
Пора зелени привыкать к конвою...
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17.09.2021 21:56
+26
Пороху також охорону скорочували перед тим, як ЗЕльонкой в очі прискати. Так шо, Діма, нє расслабляйся! Ти ж знав, яку гидоту до влади пхав!
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17.09.2021 22:07
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17.09.2021 21:56 Відповісти
Тепер Лерос має всі правові підставити оскаржити заборону його появи в телестудії в футболці з аналогічним написом.
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18.09.2021 08:58 Відповісти
Пора зелени привыкать к конвою...
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17.09.2021 21:56 Відповісти
На больничном, говоришь? Так это ж и голова на балконе может закружиться?
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17.09.2021 21:57 Відповісти
шота зекоманда разваливается, как так то
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17.09.2021 21:58 Відповісти
Беня сразу сказал, что это это шобло ему надо максимум на два года
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17.09.2021 22:01 Відповісти
І тоді - в Ізраїль, під "Залізний купол".
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18.09.2021 09:07 Відповісти
В Израиле и в США его сразу в тюрьму. Те страны не Украина.
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18.09.2021 11:54 Відповісти
Коломойский прав. Ему хватило 2 года, чтобы принять закон о земле. Ему бы хотелось ещё закон об олигархах в его редакции продавить.
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18.09.2021 11:53 Відповісти
Оно в первые полгода начало сыпаться, когда тех, кто вёл зелю к власти разогнали (а там были разные люди) и поставили бандитню и олигархических шавок (а эти все одинаковые).
Остались последние "динозавры" типа того же Разумкова.
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18.09.2021 09:11 Відповісти
Его изначально вели к власти олигархи, прикрываясь теми, кого потом разогнали.
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18.09.2021 13:23 Відповісти
Про це попереджали, але ж "мудрий нарід", осліплений уміло підігрітою олігархічними каналами ненавистю до Порошенка, не хотів слухати.
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18.09.2021 14:32 Відповісти
Охорону змінили ... Напевно, хочуть зеленкою ******
Хоча, все може бути. Самогубство, як приклад, і всі камери спостереження працювати не будуть, ну, як ДБР нещодавно заявило.

P.S. Сам вліз у цю зелену зграю, сам, як політтехнолог привів до її до влади.
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17.09.2021 22:05 Відповісти
А ще кажуть, що розумний, так лоханутися з цією "зграєю".
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18.09.2021 09:05 Відповісти
Разумков такое же пророссийское недоразумение как и Зеля. Но у Зели нет ни капли великодушия. Вот это пора и прочувствовать таким подхалимам как Розумовский.
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17.09.2021 22:06 Відповісти
Разумков. Разумовский тот был больше на патриота похож.
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17.09.2021 22:08 Відповісти
Різниця між Зеленським і Разумковим єдина. Перший - недолугий блазень, другий розумний режисер. Тому, навіть не знаю, від кого більше шкоди буде, якщо другий замінить першого.
Чисто по-людські розумію відчуття Разумкова, коли йому починають давати вказівки придурки
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17.09.2021 22:58 Відповісти
какое в хрена большедушие у разумка??- и шо такое великодушие в применении этого кодла парикмахтеро\таксистов\секс-озабдроченных\опзжопников\простогопников\и остального никчемного сброда в раде..???- будешь смешить мои тапочки, сгниешь в спаме...)
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18.09.2021 02:42 Відповісти
Пороху також охорону скорочували перед тим, як ЗЕльонкой в очі прискати. Так шо, Діма, нє расслабляйся! Ти ж знав, яку гидоту до влади пхав!
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17.09.2021 22:07 Відповісти
Почему то вспомнилось про 5 лет за разорванный портрет полрошенка.
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19.09.2021 20:23 Відповісти
Як цікаво... Сутичка двох йокодзун.
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17.09.2021 22:09 Відповісти
А я коли мені "на больнічном" міняють охорону одразу всераюсь і прокидаюсь... чи навпаки...
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17.09.2021 22:16 Відповісти
Вот как оборачивается. А во время предвыборной кампании у многих складывалось впечатление, что кандидат в президенты Разумков, а не Зеленский, так как последнего долгое время почти не было слышно, а озвучивал все именно Разумков.
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17.09.2021 22:21 Відповісти
Главное что бы не как в случае с Моторолой когда охрану неожиданно убрали.
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17.09.2021 22:22 Відповісти
Разумок, тебя, молодого рыгоанала, охраняют от медперсонала отягощенного мешками денег за работу с ковидными пациентами.
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17.09.2021 22:30 Відповісти
Дивлюся щас шустрого...

А Разумков реально хворий. Такі синці під очима...
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17.09.2021 22:38 Відповісти
может отравили?
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18.09.2021 09:48 Відповісти
Зеля в порівнянні з Кучмою більш стриманий.
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18.09.2021 11:59 Відповісти
Но быстро сдержанность уменьшается.
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18.09.2021 19:24 Відповісти
Новый сценический образ приквартальщика. Делов то...
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19.09.2021 20:25 Відповісти
Разумков- ещё хуже зели!!!
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17.09.2021 22:38 Відповісти
Ну точно не лучше.
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17.09.2021 22:46 Відповісти
Не впевнений що є ще хтось більш обридливий ніж неЛох.
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18.09.2021 12:30 Відповісти
Можливо тільки його спонсор і хазяїн коломоша.
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18.09.2021 12:31 Відповісти
А какая настоящая хфамилия разумкова?
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18.09.2021 20:19 Відповісти
Как ему дальше жить ...пенсы по привычке необоснованно жалуются на пенсию, а тут необоснованно охрану меняют, понимаете чьё"необоснованно" больше болит ?
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17.09.2021 22:51 Відповісти
скорше за все стару охорону відправили на ізоляцію,лупоокий ковідний перенощик
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18.09.2021 09:45 Відповісти
Нежной поступью надвьюжной синагога лохторату подгоняет кандидата.
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17.09.2021 22:55 Відповісти
Свято наближається - розісрані чи обісрані ЗЕлені на справі Разумкова , то вже деталі, але приємні!!!
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18.09.2021 02:24 Відповісти
..божже- хахх- самый умно\разумно\хитрый обисцялыся))) -звезда в шоке типа)))
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18.09.2021 02:35 Відповісти
та ты, крыса и так шустро\сцыкло\бесхребта - никакой охраны и наххх тебе нинада- больно скользкая гнида...
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18.09.2021 02:38 Відповісти
Да, хитрый слизень.
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19.09.2021 20:26 Відповісти
НЕХЙ С КУЧМОЙ ШАРИТСЯ !)
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18.09.2021 02:57 Відповісти
Шо, Дімусік, страшно ?

Ти сам з ними злигався.
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18.09.2021 04:35 Відповісти
ВаЗелинові, коли вже махач почните?
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18.09.2021 08:48 Відповісти
Та вже почали, правда, ще не кричать, що їх спровокував Порох
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18.09.2021 08:55 Відповісти
Ещё вчера абхазская мавпа рассказывала, что с беней у него не было разговора об отставке спикера - мамой клялся, а сегодня - допускает. Толи биполярное расстройство мосха, толи далеко не все поля кукурузы-конопли нашли.
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18.09.2021 10:02 Відповісти
Скурвился, впрочем он и был такой!..
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18.09.2021 10:09 Відповісти
Чого не віднімеш - Розумков розумний. Але вліз у це "зелене" болото і зараз з усіх сил старається від нього відмежуватись. Навіть він не зміг прорахувати, що Зеленський настільки недалекий...
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18.09.2021 10:11 Відповісти
Разумков ОПЗЖ і цим все сказано. Медведчук теж розумний.............
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18.09.2021 11:21 Відповісти
Більшість євреїв розумні, але через це українцям ні краплини легше, а й навпаки.
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18.09.2021 12:27 Відповісти
Оце так новина - змінили охорону. Через це мабудь і спати не буде.
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18.09.2021 12:25 Відповісти
мальчік гнидка регіональна дав понять бувшим вже своїм , кого ПРивів у 2019 му - що тиском це може бути тільки ДЛЯ КОГОСЬ А НЕ ДЛЯ НЬОГО... Він мабуть знає справжні соціологічні дослідження рейтингу ОПУщених зрадою.
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18.09.2021 15:40 Відповісти
Він , мабуть, знає стільки про зелоха... , шо мама ріма дарагая! Нехай собі скубуцця, потвори зелені, а ми ж-такі терплячі.
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18.09.2021 17:47 Відповісти
разнылся разумков... твоя песенка спета,гусь👍😁
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18.09.2021 17:56 Відповісти
Ну так всі двірцеві перевороти починалися зі зміни охорони. Ще з часів фараонів і Великих Османів.
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18.09.2021 18:39 Відповісти
ну и что дальше где зеленое говнобольшинство --- абизянка арахамчик да корабельная сосна . куда теперь безугла будет фуфло толкать и блеять как овца про то что луноликий позвонил бульбафюреру после того как --- КАК ЖЕ ВЫ ЗЕЛЕНЫЕ СКОТЫ ******* ВСЮ УКРАИНУ --- сплошной ****** и брехня ---- давайте на ПЕРЕВЫБОРЫ --- мы уже хуже МОЛДОВЫ по уровню жизни . ** вашу зеленую мать ...........
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18.09.2021 19:30 Відповісти
Разумков оказался самым умным во Власти, за нарушения Конституции придется отвечать, при смене Власти.
Даже население начало понимать, что псевдозаконы, типа ,,об олигархах,, - это усиление власти Президента, это показало голосование в программе Шустера, 75% проголосовали, против законопроекта.
Остается загадкой, почему рейтинг Зеленского самый высокий, среди политиков...
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18.09.2021 20:51 Відповісти
Слабовольный нытик,охрану ему сменили,давление куда там,бизнесу бешенные штрафы выписывают за просто так,ради развлечения,людям майно арестовывают в обход суда,а у этого охранника сменили,нужно объявить всем как над ним издеваются.
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19.09.2021 08:25 Відповісти
Кому и когда арестовали майно без суда? Кому выписали штрафы "за просто так" ? Или лишь бы высраться на форуме, не задумываясь ни о чем?
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19.09.2021 12:13 Відповісти
А что удаляем то,боитесь правды путинские шныри?
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19.09.2021 13:30 Відповісти
Розумков пішов на лікарняний щоб неголосувати
законопроєкт про деолігархізацію.
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19.09.2021 19:06 Відповісти
Это даже как-то внушает оптимизм. ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь опрометчиво думал, что всех клоунов из ЗЕ-шапито "крутить як циган Сонцем". А оказалось, что Разумков, как бы, не совсем клоун, как бы, не совсем из ЗЕ-шапито и, как бы, поимел ЗЕ-фигляра - всплыл на подножке ЗЕ-шапито, набрал политических баллов и готов соскочить. И что подкупает - спокоен как удав - без истерик, без показного рвения и прочей шелухи. Если ЗЕ-паяц турнёт из ЗЕ-шапито Разумкова и кто-то вложет в него чутка бабла - в электоральном смысле Разумков "сделает" ЗЕ-кривляку, как тот ранее "сделал" Пороха.
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19.09.2021 19:20 Відповісти
Колишній співробітник Ригоаналів апріорі не може бути порядною людиною.

Кому не зрозуміло?
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21.09.2021 08:48 Відповісти
 
 