Разумков: Коли ти на лікарняному, а тобі починають міняти охорону - для когось це було б тиском
Голова Верховної Ради розповів про те, як йому несподівано змінили охорону.
Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", відповідаючи на запитання ведучого про те, чи відчуває тиск на себе у зв'язку з законопроєктом про олігархів, повідомляє Цензор.НЕТ.
"З одного боку, коли ти знаходишся на лікарняному, а тобі починають змінювати охорону - для когось це, мабуть, було б тиском. Для мене це не є тиском, тому що я до посади голови Верховної Ради обходився без охорони, зараз достатньо просто ходжу вулицями, якщо мені треба, і спілкуюся з людьми", - сказав Разумков.
Він додав, що впевнений: зможе і далі "ходити вулицями і нормально дивитися людям в очі". "На жаль, я не впевнений, що всі це зможуть робити", - зазначив Разумков.
Чутки про його можливу відставку, за словами спікера ВР, ходять давно.
"Я за посаду триматися не буду... Якщо є таке бажання - змінити голову Верховної Ради - всі знають: тільки прийде запит - одразу видам підписні листи. Але я сьогодні продовжую працювати як голова Верховної Ради і у відставку точно не збираюсь", - підсумував Разумков.
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Остались последние "динозавры" типа того же Разумкова.
Хоча, все може бути. Самогубство, як приклад, і всі камери спостереження працювати не будуть, ну, як ДБР нещодавно заявило.
P.S. Сам вліз у цю зелену зграю, сам, як політтехнолог привів до її до влади.
Чисто по-людські розумію відчуття Разумкова, коли йому починають давати вказівки придурки
А Разумков реально хворий. Такі синці під очима...
Ти сам з ними злигався.
Даже население начало понимать, что псевдозаконы, типа ,,об олигархах,, - это усиление власти Президента, это показало голосование в программе Шустера, 75% проголосовали, против законопроекта.
Остается загадкой, почему рейтинг Зеленского самый высокий, среди политиков...
законопроєкт про деолігархізацію.
Кому не зрозуміло?