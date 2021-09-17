Разумков: Коли ти на лікарняному, а тобі починають міняти охорону - для когось це було б тиском

Голова Верховної Ради розповів про те, як йому несподівано змінили охорону.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", відповідаючи на запитання ведучого про те, чи відчуває тиск на себе у зв'язку з законопроєктом про олігархів, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З одного боку, коли ти знаходишся на лікарняному, а тобі починають змінювати охорону - для когось це, мабуть, було б тиском. Для мене це не є тиском, тому що я до посади голови Верховної Ради обходився без охорони, зараз достатньо просто ходжу вулицями, якщо мені треба, і спілкуюся з людьми", - сказав Разумков.

Він додав, що впевнений: зможе і далі "ходити вулицями і нормально дивитися людям в очі". "На жаль, я не впевнений, що всі це зможуть робити", - зазначив Разумков.

Чутки про його можливу відставку, за словами спікера ВР, ходять давно.

"Я за посаду триматися не буду... Якщо є таке бажання - змінити голову Верховної Ради - всі знають: тільки прийде запит - одразу видам підписні листи. Але я сьогодні продовжую працювати як голова Верховної Ради і у відставку точно не збираюсь", - підсумував Разумков.