Тупицький і Касмінін оскаржують в ОАСК проведення Зеленським конкурсного відбору кандидатів до Конституційного Суду

Звільнені Зеленським судді Конституційного суду Олександр Тупицький та Олександр Касмінін позиваються до Окружного адміністративного суду через конкурсний відбір на посаду суддів КСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Позов спрямований до Офісу президента України та конкурсної комісії для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України за квотою президента. Треті особи в позові – сам Зеленський та Конституційний суд.

"Серед вимог позову – визнати протиправним та скасувати рішення конкурсної комісії від 20 серпня 2021 року, оформлене протоколом №1, яким було вирішено затвердити оголошення про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України", – йдеться в повідомленні суду.

Читайте також: ЦПК закликає Зеленського не проводити конкурс з відбору суддів КС: Вакансії юридично відсутні. Це поглибить кризу

Крім того, позивачі оскаржують розміщення оголошення про початок конкурсу на сайті президента і просять суд зобов’язати конкурсну комісію його відкликати.

Окружний адміністративний суд вирішує питання про відкриття провадження.

Нагадаємо, 27 березня Глава держави підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

14 липня ЗМІ стало відомо, що Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.