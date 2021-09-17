Чотири західні області можуть із "зеленої" зони карантину відразу перейти в "червону", - "слуга народу" Радуцький
Найближчим часом чотири області України можуть із "зеленої" зони відразу перейти в "червону".
Про це заявив глава комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, народний депутат із фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький.
За його словами, в Україні зафіксовано найбільшу кількість нових хворих COVID-19 за останні чотири місяці. Тільки за цей тиждень пацієнтів із коронавірусом стало вдвічі більше: в понеділок - 3,3 тис осіб, за минулу добу - 6,6 тис.
"Наразі найбільш тривожні показники в чотирьох регіонах: Чернівецькій, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях. Найближчим часом ці західні регіони можуть із "зеленої" зони відразу перейти в "червону", - повідомив нардеп.
Радуцький уточнив, що за кількістю хворих на 100 тисяч населення в "лідерах" Чернівецька та Луганська області. Найбільше зайнято ліжок із киснем у Чернівецькій (55%) та Тернопільській (40%) областях.
Він запевнив, що по країні навантаження на систему охорони здоров'я залишається контрольованим. Реанімаційні ліжка зайнято на 27%, ліжка з підведеним киснем - на 22%, апарати ШВЛ - на 10%.
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И вопрос остается открытым переболеют ли вакцинированные новым штамом и переболеют ли переболевшие заново...
И что делать если переболевшему ковид терапевт не давал больничный и не записал ковид ради снижения статистики..?
попробую аксіомами*.
Пандемія триває,тому ще нічого з Ковід остаточно не зрозуміло .
Вакцинація все-таки працює .
Вакцинація-справа добровільна,інакше це порушення прав людини.ЦЕ НЕ ОБГОВОРЮЄТЬСЯ.
Вакцинація,епідемія-це статистика.. великі цифри, де смерть окремої людини малозначуща..
Ось тут виникає ряд досі не вирішених проблем,зокрема
1)НАСКІЛЬКИ МОЖЛИВО В ІНТЕРЕСАХ СУСПІЛЬСТВА ОБМЕЖУВАТИ права наприклад на роботу чи переміщення НЕВАКЦИНОВАНИХ. 2)питання -які переваги може мати вакцинований носій Ковід перед невакцинованим(питання,котре закономірно виникне в Україні весною 2022,коли буде досягнена цифра 60 відсотків вакцинованих. (ЦИФРА'затухання" епідемій" )
3.якщо провакциновано 60 відсотків і ще 30 мають природний імунітет-ЯКИЙ ЗМІСТ В ,НАПРИКЛАД,МАСКОВОМУ РЕЖИМІ?
4...
*вакцинований 1 дозою Пфайзер
Тести на антитіла (IgM, IgA, IgG S-білок)-поки що ПІДТВЕРДЖЕНО інформації (НЕ ПРОПАГАНДИ)не ЗНАЙШОВ.і ЧИ НЕ ПОТРІБНО ЗРІВНЯТИ У ПРАВАХ ПЕРЕХОРІВШИХ БЕЗСИМПТОМНО З ВАКЦИНОВАНИМИ?/
БО Я ТЕЖ ПРОТИ ПІДГОДОВУВАТИ ФАРММАФІЮ!
МОСКВА. 10 СЕНТЯБРЯ. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ - Российским туристам, привитым однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", для въезда в Турцию придется предоставить результат ПЦР или экспресс-теста или справку о перенесенном коронавирусе, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора "Интурист".