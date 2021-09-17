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Новини Коронавірус і карантин
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Чотири західні області можуть із "зеленої" зони карантину відразу перейти в "червону", - "слуга народу" Радуцький

Чотири західні області можуть із

Найближчим часом чотири області України можуть із "зеленої" зони відразу перейти в "червону".

Про це заявив глава комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, народний депутат із фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький.

За його словами, в Україні зафіксовано найбільшу кількість нових хворих COVID-19 за останні чотири місяці. Тільки за цей тиждень пацієнтів із коронавірусом стало вдвічі більше: в понеділок - 3,3 тис осіб, за минулу добу - 6,6 тис.

Чотири західні області можуть із зеленої зони карантину відразу перейти в червону, - слуга народу Радуцький 01

"Наразі найбільш тривожні показники в чотирьох регіонах: Чернівецькій, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях. Найближчим часом ці західні регіони можуть із "зеленої" зони відразу перейти в "червону", - повідомив нардеп.

Радуцький уточнив, що за кількістю хворих на 100 тисяч населення в "лідерах" Чернівецька та Луганська області. Найбільше зайнято ліжок із киснем у Чернівецькій (55%) та Тернопільській (40%) областях.

Він запевнив, що по країні навантаження на систему охорони здоров'я залишається контрольованим. Реанімаційні ліжка зайнято на 27%, ліжка з підведеним киснем - на 22%, апарати ШВЛ - на 10%.

Читайте також: "Слуга народу" Радуцький про ідею дозволити роботу ТРЦ із 80% вакцинованого персоналу: Ця пропозиція мені подобається. Чому ми маємо обмежувати людей?

Автор: 

карантин (18172) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+8
хм.. я тут присмотрелся и заметил один странный эффект вакцин. Те кто вакцинировались, почему то начинают считать себя умнее других. Обычно это проявляется после второго укола, и не сразу, а через пару недель. Странный эффект.. Не правда ли ? Совпадение ? Не думаю..
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17.09.2021 23:33
+5
Скорее тактика провокатора на зарплате. Если речь относительно Валерика ведется.
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17.09.2021 23:41
+4
А я помітив таку річ -коли питаєшся у троля типу "валєра греф" чи "антип61" чи він вакцинований і просиш нехай покаже скріншот свого ковід -сертифікату то той діалог зразу видаляється модератором Про що дальше можна говорити))
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17.09.2021 23:38
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17.09.2021 22:37 Відповісти
No service- no money Все просто .А Ви вакциновані Валерій? якщо так то коли і якою саме вакциною?
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17.09.2021 22:50 Відповісти
Так антиваксеров и на работу не пустят! Антиваксеры неплатежеспособны
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17.09.2021 22:52 Відповісти
Знову вакцинобот валєрка відробляє свої 30 срібняків
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18.09.2021 00:39 Відповісти
может ли троль выпить кровь у бота?
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17.09.2021 23:06 Відповісти
легко)
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17.09.2021 23:08 Відповісти
Бачите всі коменти швиденько підтерли коли одну гниду загнали в кут
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17.09.2021 23:09 Відповісти
Хе-хе. Снова вой кацапоботов на болотах
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17.09.2021 23:12 Відповісти
Скріншот ковід сертифікату буде чи ти і дальше продовжиш вити на болотах?
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17.09.2021 23:14 Відповісти
Когда у кацапоботов кризис жанра, они вскакивают с криками "а ты кто такой?!!"

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17.09.2021 23:16 Відповісти
А вообще варианта два либо колешь себе в качестве кролика шмурдяк с неизвестными последствиями, либо жешь антибиотик для профилактики бактериальных осложнений ковид...Что тоже не очень полезно для здоровья...

И вопрос остается открытым переболеют ли вакцинированные новым штамом и переболеют ли переболевшие заново...

И что делать если переболевшему ковид терапевт не давал больничный и не записал ковид ради снижения статистики..?
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17.09.2021 23:14 Відповісти
На Ваші запитання відповідь дає лікар Дубровський .підпишіться на нього в соцмережах . Буде дуже цікаво
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17.09.2021 23:16 Відповісти
хм.. я тут присмотрелся и заметил один странный эффект вакцин. Те кто вакцинировались, почему то начинают считать себя умнее других. Обычно это проявляется после второго укола, и не сразу, а через пару недель. Странный эффект.. Не правда ли ? Совпадение ? Не думаю..
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17.09.2021 23:33 Відповісти
А я помітив таку річ -коли питаєшся у троля типу "валєра греф" чи "антип61" чи він вакцинований і просиш нехай покаже скріншот свого ковід -сертифікату то той діалог зразу видаляється модератором Про що дальше можна говорити))
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17.09.2021 23:38 Відповісти
Так самое интересное что сам Бутусов болел короной еще в прошлом году (рассказывал как лечился)...интересно он потом вакцинировался или нет
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17.09.2021 23:41 Відповісти
Ніхто з них не коловся і Бутусов в тому числі .він не на скільки дурний.
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17.09.2021 23:50 Відповісти
но ковид паспорт у него наверняка есть и все справки о вакцинации
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17.09.2021 23:55 Відповісти
У нашій країні дипломи ВУЗів купляють .не те що якісь "паспорти". )))
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17.09.2021 23:57 Відповісти
ОЛЬГІНСЬКИМ СУ....АМ пред'являти скріншот документу з власним призвіщем-А НЕ ПІШЛИ БИ ВИ НА..УЙ?
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18.09.2021 09:53 Відповісти
От ти туди і йди... На мою думку .якщо людина рве сраку за вакцинацію .то вона має доказати .що сама вакцинована і їй нема чого приховувати.чи не так? А бачити у кожному "олігінського" це вже психічне відхилення .рекомендую Вам звернутися до психіатра... До речі Крим чій?
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18.09.2021 10:59 Відповісти
Это психология заразного больного...всех заразить...
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17.09.2021 23:39 Відповісти
Скорее тактика провокатора на зарплате. Если речь относительно Валерика ведется.
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17.09.2021 23:41 Відповісти
да число уже назначено, остальное развод для лохов
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17.09.2021 23:56 Відповісти
Чому не показуюють таблицю з тими показниками, за якими відносять в зони. Без неї не розумію, чому з 60 хворими на Закарпатті, область відносять зразу до червоної зони. Навіть в розрахунку на кількість населення ніяк не виходить.
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18.09.2021 08:49 Відповісти
60 В день для Закарпаття багато
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18.09.2021 09:44 Відповісти
Вчора було 44. Для порівняння: населення Харківської обл. 2,7млн, хворих 761, Закарпаття 1,2млн - хворих - 44. Неувязка. Потрібно дивитись таблицю параметрів по показникам.
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18.09.2021 10:06 Відповісти
тезисно.
попробую аксіомами*.

Пандемія триває,тому ще нічого з Ковід остаточно не зрозуміло .
Вакцинація все-таки працює .
Вакцинація-справа добровільна,інакше це порушення прав людини.ЦЕ НЕ ОБГОВОРЮЄТЬСЯ.

Вакцинація,епідемія-це статистика.. великі цифри, де смерть окремої людини малозначуща..

Ось тут виникає ряд досі не вирішених проблем,зокрема
1)НАСКІЛЬКИ МОЖЛИВО В ІНТЕРЕСАХ СУСПІЛЬСТВА ОБМЕЖУВАТИ права наприклад на роботу чи переміщення НЕВАКЦИНОВАНИХ. 2)питання -які переваги може мати вакцинований носій Ковід перед невакцинованим(питання,котре закономірно виникне в Україні весною 2022,коли буде досягнена цифра 60 відсотків вакцинованих. (ЦИФРА'затухання" епідемій" )
3.якщо провакциновано 60 відсотків і ще 30 мають природний імунітет-ЯКИЙ ЗМІСТ В ,НАПРИКЛАД,МАСКОВОМУ РЕЖИМІ?
4...

*вакцинований 1 дозою Пфайзер
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18.09.2021 09:42 Відповісти
4. чи не зменшує вакцинація опірність організму вже перехворівших безсимптомно-
Тести на антитіла (IgM, IgA, IgG S-білок)-поки що ПІДТВЕРДЖЕНО інформації (НЕ ПРОПАГАНДИ)не ЗНАЙШОВ.і ЧИ НЕ ПОТРІБНО ЗРІВНЯТИ У ПРАВАХ ПЕРЕХОРІВШИХ БЕЗСИМПТОМНО З ВАКЦИНОВАНИМИ?/

БО Я ТЕЖ ПРОТИ ПІДГОДОВУВАТИ ФАРММАФІЮ!
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18.09.2021 09:51 Відповісти
5.сПУТНІК 5-ОДНОЗНАЧНО ГІВНО,тому не розглядаймо його як вакцину.
МОСКВА. 10 СЕНТЯБРЯ. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ - Российским туристам, привитым однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", для въезда в Турцию придется предоставить результат ПЦР или экспресс-теста или справку о перенесенном коронавирусе, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора "Интурист".
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18.09.2021 09:56 Відповісти
 
 