Чотири західні області можуть із "зеленої" зони карантину відразу перейти в "червону", - "слуга народу" Радуцький

Найближчим часом чотири області України можуть із "зеленої" зони відразу перейти в "червону".

Про це заявив глава комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, народний депутат із фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький.

За його словами, в Україні зафіксовано найбільшу кількість нових хворих COVID-19 за останні чотири місяці. Тільки за цей тиждень пацієнтів із коронавірусом стало вдвічі більше: в понеділок - 3,3 тис осіб, за минулу добу - 6,6 тис.

"Наразі найбільш тривожні показники в чотирьох регіонах: Чернівецькій, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях. Найближчим часом ці західні регіони можуть із "зеленої" зони відразу перейти в "червону", - повідомив нардеп.

Радуцький уточнив, що за кількістю хворих на 100 тисяч населення в "лідерах" Чернівецька та Луганська області. Найбільше зайнято ліжок із киснем у Чернівецькій (55%) та Тернопільській (40%) областях.

Він запевнив, що по країні навантаження на систему охорони здоров'я залишається контрольованим. Реанімаційні ліжка зайнято на 27%, ліжка з підведеним киснем - на 22%, апарати ШВЛ - на 10%.

Читайте також: "Слуга народу" Радуцький про ідею дозволити роботу ТРЦ із 80% вакцинованого персоналу: Ця пропозиція мені подобається. Чому ми маємо обмежувати людей?