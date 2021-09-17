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Новини
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Данилюк: Тим, хто потрапить до реєстру олігархів, буде складніше отримати фінансування за кордоном

Данилюк: Тим, хто потрапить до реєстру олігархів, буде складніше отримати фінансування за кордоном

Закон про олігархів може вплинути на економіку України в цілому і зачепити тих, хто трудиться на великий бізнес.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив ексміністр фінансів і колишній секретар РНБО Олександр Данилюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

""Для тих, хто перебуває в цьому реєстрі, буде складніше отримувати доступ до фінансування за кордоном. Так, Коломойському нічого боятися, а іншим, хто опиниться в цьому реєстрі, буде набагато важче отримувати фінансування. А це - тисячі і десятки тисяч людей, які отримують роботу. Тобто влада, яка вводить цей реєстр, має думати про наслідки. Це однозначно впливає на економіку, на підприємства", - сказав він.

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Данилюк нагадав, що Коломойський і так перебуває під санкціями США і не може виїхати з України.

"Хто ж отримає плюси від деолігархізації? Влада перекуповує депутатів, які фінансувалися за рахунок корупційних потоків. Це така "деолігархізація" по-українськи", - вважає Данилюк.

Загалом Данилюк розкритикував проєкт закону №5599 про олігархів через його популізм і відсутність реальних механізмів обмеження політичного впливу великого бізнесу.

Нагадаємо, 15 вересня Венеційська комісія почала розгляд проєкту закону про олігархів, який направив спікер українського парламенту Дмитро Разумков за наполяганням 4 з 5 парламентських фракцій і вимоги омбудсмена Людмили Денісової.

Опозиційні фракції вважають, що проєкт закону призведе до порушення прав людини, обмеження свободи слова і політичного переслідування опонентів діючою владою. За висновком уповноваженої ВР з прав людини Денісової, проєкт закону порушує конституцію України. Передачу проєкту закону №5599 до Венеційської комісії привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні.

Сам проєкт закону про олігархів форумі на YES розкритикувати іноземні дипломати, бізнесмени і представники міжнародних організацій як такий, що порушує принципи демократії, верховенства права і свободи слова.

Автор: 

законопроєкт (3583) олігарх (930) шоу Шустера (309) Данилюк Олександр (911)


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Топ коментарі
+7
Порох забороняє зє блазню припинити користуватись кортежем,з 50-ти автівок??? Примушує жити у конче заспі, будувати басейн, на дачі хрущова, на бірючому??? Примушує розпилювати бюджетні кошти поща «прозоро»? Примушує руйнувати реформи в армії і не платити гроші військовим. Примусив брехати за 4 кілобакси зарплатні вчителям і зниження плати за комірне вдвічі??? Тримає за руки і не дозволяє посадити мільйярд дерев??? Ви, зє дятли, хоч дупою починайте думати, якщо з голови мізки витекли донизу...
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17.09.2021 23:51
+6
Хе-хе. Потерпевшему вiслюку палки в кальсоны вставляют

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17.09.2021 23:40
+5
это смешно, насадка на руку олигарха типа принимает закон об олигархах...
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17.09.2021 23:43
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17.09.2021 23:32 Відповісти
против Зеленского объединилась вся мерзота ,которая априори вроде бы не должна быть в одной команде, понимаешь, что это последняя надежда Украины скинуть тех кто грабил Украину 30 лет.
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17.09.2021 23:36 Відповісти
Хе-хе. Потерпевшему вiслюку палки в кальсоны вставляют

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17.09.2021 23:40 Відповісти
Зеля ************. Про це говорять його справи.
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17.09.2021 23:48 Відповісти
Порох забороняє зє блазню припинити користуватись кортежем,з 50-ти автівок??? Примушує жити у конче заспі, будувати басейн, на дачі хрущова, на бірючому??? Примушує розпилювати бюджетні кошти поща «прозоро»? Примушує руйнувати реформи в армії і не платити гроші військовим. Примусив брехати за 4 кілобакси зарплатні вчителям і зниження плати за комірне вдвічі??? Тримає за руки і не дозволяє посадити мільйярд дерев??? Ви, зє дятли, хоч дупою починайте думати, якщо з голови мізки витекли донизу...
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17.09.2021 23:51 Відповісти
Лапоть, шо вы там курите , боты подоляцкие?)))
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18.09.2021 04:32 Відповісти
Сам ты лапоть, я на Цензоре с 2012 года ты тогда ещё в школу ходил с мамкой
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18.09.2021 21:19 Відповісти
Безвкусица и убогость в фотожабах? Это к порохоботам
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18.09.2021 00:01 Відповісти
Отсутствие мозгов и ущербность...Это к гимноЗЕаданцам(зебобикам в прошлом).
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18.09.2021 07:24 Відповісти
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17.09.2021 23:34 Відповісти
сподіваюсь, Ігор Валєріч не потрапить у цей список?
Рената Леонідовича теж не вздумайте!
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17.09.2021 23:37 Відповісти
пінкуча, пінкуча не забудь!

Садового!

Так і Зеля має свій телеканал, і впливає на розподіл бабла з держбюджету...
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17.09.2021 23:48 Відповісти
ну шоб Мураєва - ето нє, з етім у нас строго!
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17.09.2021 23:50 Відповісти
это смешно, насадка на руку олигарха типа принимает закон об олигархах...
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17.09.2021 23:43 Відповісти
це з якого переляку ? он кацапи під санкціями так німчура бабла дала скільки треба ...
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17.09.2021 23:48 Відповісти
Закон против одного человека. Но поделом Пороху, нужно было уничтожать олигархов, а не пытатся договариватся
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17.09.2021 23:49 Відповісти
Проталкивая этот з\проект, где только ленивый ещё не сказал о нем, что это пздц всем Нам !!! Рассказывают нам сказки про олигархов.. НО - Доить они хотят обычных людей !!! Мрази Зеленые !!!
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17.09.2021 23:53 Відповісти
Вже доять по повній.
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18.09.2021 08:03 Відповісти
Олигархи муй ложили на финансирование - они сами кого хошь профинансируют.
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17.09.2021 23:55 Відповісти
Только масса народа у ОП может потребовать импичмента президента !!!!! И там же могут по быстрому побрить чекиста и доцента Ермака и Всю Зеленую свору !!!!!
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17.09.2021 23:57 Відповісти
За импичмент должны проголосовать три четверти парламента, но благодаря мудрому нариду и его моносброду---импичмент НЕВОЗМОЖЕН...
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18.09.2021 00:23 Відповісти
янык и без ВР импичментовался.. и с этим аналогично должно быть...
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18.09.2021 00:26 Відповісти
Все знают, чем чреват Майдан, когда по всей границе враг, да и внутри не без такового...
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18.09.2021 00:36 Відповісти
Похоже, у тебя мозгов немае...
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18.09.2021 02:08 Відповісти
Точно, ни мозгов, ни зоровья, ни денег. А Вы, прошу прщения, как узнали?
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18.09.2021 23:50 Відповісти
Можкт потому, что ты свинособака под прокси?
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18.09.2021 04:35 Відповісти
А В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ РАССТРЕЛ !)
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18.09.2021 03:26 Відповісти
Кто собака?! Я собака?! А что такое прокси?
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18.09.2021 09:50 Відповісти
Ой, та ладно...

Плював весь світ на ваші закони.
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18.09.2021 10:42 Відповісти
Сначала ты платишь много денег для того, чтобы попасть во власть и стать олигархом, а потом платишь ещё больше денег, чтобы тебя не внесли в этот список олигархов.
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18.09.2021 12:30 Відповісти
 
 