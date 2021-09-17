Данилюк: Тим, хто потрапить до реєстру олігархів, буде складніше отримати фінансування за кордоном

Закон про олігархів може вплинути на економіку України в цілому і зачепити тих, хто трудиться на великий бізнес.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив ексміністр фінансів і колишній секретар РНБО Олександр Данилюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

""Для тих, хто перебуває в цьому реєстрі, буде складніше отримувати доступ до фінансування за кордоном. Так, Коломойському нічого боятися, а іншим, хто опиниться в цьому реєстрі, буде набагато важче отримувати фінансування. А це - тисячі і десятки тисяч людей, які отримують роботу. Тобто влада, яка вводить цей реєстр, має думати про наслідки. Це однозначно впливає на економіку, на підприємства", - сказав він.

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Данилюк нагадав, що Коломойський і так перебуває під санкціями США і не може виїхати з України.

"Хто ж отримає плюси від деолігархізації? Влада перекуповує депутатів, які фінансувалися за рахунок корупційних потоків. Це така "деолігархізація" по-українськи", - вважає Данилюк.

Загалом Данилюк розкритикував проєкт закону №5599 про олігархів через його популізм і відсутність реальних механізмів обмеження політичного впливу великого бізнесу.

Нагадаємо, 15 вересня Венеційська комісія почала розгляд проєкту закону про олігархів, який направив спікер українського парламенту Дмитро Разумков за наполяганням 4 з 5 парламентських фракцій і вимоги омбудсмена Людмили Денісової.

Опозиційні фракції вважають, що проєкт закону призведе до порушення прав людини, обмеження свободи слова і політичного переслідування опонентів діючою владою. За висновком уповноваженої ВР з прав людини Денісової, проєкт закону порушує конституцію України. Передачу проєкту закону №5599 до Венеційської комісії привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні.

Сам проєкт закону про олігархів форумі на YES розкритикувати іноземні дипломати, бізнесмени і представники міжнародних організацій як такий, що порушує принципи демократії, верховенства права і свободи слова.