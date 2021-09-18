Рахманін: "Я один проголосував проти закону про олігархів. Реєстрами війну не виграють, це імітація"

Народний депутат України Сергій Рахманін пояснив, чому на засіданні комітету ВР голосував "проти" так званого "закону проти олігархів".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Рахманін зазначив: "Сьогодні (17 вересня) парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді підтримати остаточне ухвалення законопроєкту №5599.

Документ має гучну назву – "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті". В народі він більше відомий як "закон про олігархів".

Я був єдиним з присутніх на засіданні членів комітету, хто проголосував проти такого рішення.

Чому?

1. Законопроєкт, на мій погляд, рясніє порушеннями Конституції. На невідповідність проєкту №5599 Основному закону звертали увагу Головне науково-експертне управління парламенту, представники опозиційних фракцій ВР, Уповноважена Верховної Ради з прав людини, а також чимала кількість правників.

2. "Антиолігархічний" проєкт нещодавно скерований до Венеційської комісії. Цей орган Ради Європи уповноважений надавати висновки про відповідність законопроєктів європейським стандартам та цінностям. Україна неодноразово зверталася до комісії, коли йшлося про особливо чутливі рішення.

Рекомендації ВК не є зобов’язальними, але не дочекатися висновків комісії було б дивно, нелогічно й політично не зважено. Особливо на тлі постійних мантр про відданість європейським цінностям. І з урахуванням того, що до "венеційців" ще доведеться неодноразово звертатися".

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ВІн продовжив: "3. Боротьба із протиправним впливом багатіїв на ухвалення державних рішень конче потрібна. Але боротьба, а не імітація.

Пояснити різницю між першим і другим спробую на простому прикладі.

Сьогодні нашому комітету був офіційно представлений новий Головнокомандувач Збройних сил генерал-лейтенант Валерій Залужний. Головком стисло поінформував про ключові виклики, чітко пояснив, як планує розв’язувати проблеми. На відміну від деяких інших посадовців-силовиків Залужний не вдавався до надмірного пафосу й не жонглював абстрактними кольоровими додатковими матеріалами.

Одна з проблем, на якій зупинився генерал – підвищення активності ворожих безпілотників. БПЛА противника все частіше працюють на висотах, що убезпечують від наявних засобів протидії. Головком пояснив, що саме збирається робити, аби тимчасова проблема не перетворилася на відчутну загрозу.

А міг би зробити інакше. Наприклад, ініціювати написання закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом ворожих безпілотних летальних апаратів". Створити державний реєстр ворожих безпілотників. Доручити вести цей реєстр… ну, наприклад, Мінюсту. Чому Мінюсту? А тому що так захотілося. Зобов’язати всіх військовослужбовців ЗСУ подавати декларації про візуальний контакт з безпілотниками. Ну, власне, і все.

Чи завадила б подібна "ініціатива" ворожим безпілотникам? Не більше, ніж ухвалення зп №5599 завадить впливу олігархів. Тобто НІЯК. Щоб усвідомити це, не треба ні до ворожки ходити, ні до Венеційської комісії.

Протидіяти загрозливій активності ворожих БПЛА мають засоби радіоелектронної боротьби й протиповітряної оборони. Протидіяти загрозливій активності "господарів життя" мають АМКУ, НАБУ, САП, БЕБ і ще ціла низка компетентних органів.

Реєстрами війни не виграють", - резюмував Рахманін.

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