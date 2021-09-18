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Новини
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Рахманін: "Я один проголосував проти закону про олігархів. Реєстрами війну не виграють, це імітація"

Рахманін:

Народний депутат України Сергій Рахманін пояснив, чому на засіданні комітету ВР голосував "проти" так званого "закону проти олігархів".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Рахманін зазначив: "Сьогодні (17 вересня) парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді підтримати остаточне ухвалення законопроєкту №5599.

Документ має гучну назву – "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті". В народі він більше відомий як "закон про олігархів".

Я був єдиним з присутніх на засіданні членів комітету, хто проголосував проти такого рішення.

Чому?

1. Законопроєкт, на мій погляд, рясніє порушеннями Конституції. На невідповідність проєкту №5599 Основному закону звертали увагу Головне науково-експертне управління парламенту, представники опозиційних фракцій ВР, Уповноважена Верховної Ради з прав людини, а також чимала кількість правників.

2. "Антиолігархічний" проєкт нещодавно скерований до Венеційської комісії. Цей орган Ради Європи уповноважений надавати висновки про відповідність законопроєктів європейським стандартам та цінностям. Україна неодноразово зверталася до комісії, коли йшлося про особливо чутливі рішення.

Рекомендації ВК не є зобов’язальними, але не дочекатися висновків комісії було б дивно, нелогічно й політично не зважено. Особливо на тлі постійних мантр про відданість європейським цінностям. І з урахуванням того, що до "венеційців" ще доведеться неодноразово звертатися".

Читайте: Рада не розглядатиме законопроєкту про олігархів на найближчому пленарному тижні, - Разумков

ВІн продовжив: "3. Боротьба із протиправним впливом багатіїв на ухвалення державних рішень конче потрібна. Але боротьба, а не імітація.

Пояснити різницю між першим і другим спробую на простому прикладі.

Сьогодні нашому комітету був офіційно представлений новий Головнокомандувач Збройних сил генерал-лейтенант Валерій Залужний. Головком стисло поінформував про ключові виклики, чітко пояснив, як планує розв’язувати проблеми. На відміну від деяких інших посадовців-силовиків Залужний не вдавався до надмірного пафосу й не жонглював абстрактними кольоровими додатковими матеріалами.

Одна з проблем, на якій зупинився генерал – підвищення активності ворожих безпілотників. БПЛА противника все частіше працюють на висотах, що убезпечують від наявних засобів протидії. Головком пояснив, що саме збирається робити, аби тимчасова проблема не перетворилася на відчутну загрозу.

А міг би зробити інакше. Наприклад, ініціювати написання закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом ворожих безпілотних летальних апаратів". Створити державний реєстр ворожих безпілотників. Доручити вести цей реєстр… ну, наприклад, Мінюсту. Чому Мінюсту? А тому що так захотілося. Зобов’язати всіх військовослужбовців ЗСУ подавати декларації про візуальний контакт з безпілотниками. Ну, власне, і все.

Чи завадила б подібна "ініціатива" ворожим безпілотникам? Не більше, ніж ухвалення зп №5599 завадить впливу олігархів. Тобто НІЯК. Щоб усвідомити це, не треба ні до ворожки ходити, ні до Венеційської комісії.

Протидіяти загрозливій активності ворожих БПЛА мають засоби радіоелектронної боротьби й протиповітряної оборони. Протидіяти загрозливій активності "господарів життя" мають АМКУ, НАБУ, САП, БЕБ і ще ціла низка компетентних органів.

Реєстрами війни не виграють", - резюмував Рахманін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ухвалення закону про олігархів хочуть затягнути до наступних виборів, - Малюська

олігарх (930) Рахманін (137)


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Топ коментарі
+30
А что за ДВА с лишним года зебилы сделали РЕАЛЬНО? только ИМИТАЦИЯ бурной деятельности с нулевым результатом...

Но быдлу нравится...
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18.09.2021 00:40
+14
Розумна людина. Дотепний приклад.

шкода, але 73 висловухих це не зрозуміють.
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18.09.2021 03:29
+12
Браво

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18.09.2021 00:53
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Правила форума Рада форумчан
А что за ДВА с лишним года зебилы сделали РЕАЛЬНО? только ИМИТАЦИЯ бурной деятельности с нулевым результатом...

Но быдлу нравится...
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18.09.2021 00:40 Відповісти
Перечисляю. Инвестиции из Омана, Катара, первая конституция Пилипа Орлика впервые в Украине!, парад самый большой за историю независимости, впервые спросили у США - почему мы до сих пор не в НАТО и впервые потребовали денег 250 млрд долларов. Мало?
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18.09.2021 11:03 Відповісти
277 миллиардов они нам должны.
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18.09.2021 11:45 Відповісти
Сорри. Немного не добрал. Все таки деньги.
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18.09.2021 11:51 Відповісти
Задовбали вже цим законом. Зєйловці працюють над іміджем. Реально жодної боротьби із олігархами при них не було й не буде. Бабками, бабками давіть олігархів. Встановлюйте вищі податки для них як в Англії. Піднімайте оподаткування отримання ними девідентів як в Бразілії. Зрештою підніміть податок на прибутки фізчних осіб. як це зараз робиться в Польщі. НЕ так як в Україні, де всі платять 18%, а щоб дуже багаті платили податку 34% , а поляки які отримують на наші менше 18 тис гр. на місяць не платили взагалі.
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18.09.2021 11:55 Відповісти
Може то у Вас був сарказм?

Доречі: https://www.slovoidilo.ua/2021/05/26/novyna/ekonomika/********-druhyj-rik-pospil-sposterihayetsya-vidtik-investyczij-derzhstat В Україні другий рік поспіль спостерігається відтік інвестицій - Держстат
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18.09.2021 13:11 Відповісти
Ви капітан Очевидність
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20.09.2021 07:24 Відповісти
Якщо б з нульовим результатом, то було би непогано. А так з від"ємним результатом
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18.09.2021 11:58 Відповісти
Браво

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18.09.2021 00:53 Відповісти
Семейка кучманоидов украла нормальное будущее всей Украины ! Кучмо💩 -УБИЙЦА
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18.09.2021 09:15 Відповісти
Ви (ми) самі вкрали і зараз крадемо, обираючи злодіїв чи нелохів
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18.09.2021 11:42 Відповісти
як може один украсти все у 52 мільйонів ....- можливо проблема в іншому ....- у ментальності ( переважної більшості)...., рабстві..., дурноватості...., самокрайності....., хитросперматозойності....- і ще іншому ...
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18.09.2021 22:08 Відповісти
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18.09.2021 11:50 Відповісти
Тобто, на Залужного можна сподіватися?
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18.09.2021 01:07 Відповісти
Я так понимаю, Рахман предлагает их мочить? Сирожа, ну нельзя ж так сразу. Давай хоть реестр сначала заведем, а потом антиолигархические "тройки".. Сирожа я в захваті от тебе...
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18.09.2021 01:54 Відповісти
, він зробив це заради власного піару щоб хоч якось зявитись в медіа. а то від тоді як звідти пішов він став ніхто і звать його ніяк. просто звичайна сіра миша в Раді.
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18.09.2021 10:23 Відповісти
Байден издал указ боротся с омериканскими олегархами Билл Гейтсом и Иланом Маском... и приказал Конгрессу олболсрать данных персонажей.....,украинские борцы против олигархата Кучмистов... Данилыч подаст в Суд и выиграет его...
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18.09.2021 03:12 Відповісти
Ну вы немного забыли историю, при Клинтоне Гейтса гоняли, уж не помню подробили майксофт тогда или как то договорились.
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18.09.2021 14:59 Відповісти
Ну так це було звичайне АНТИМОНОПОЛЬНЕ розслідування! У нас так само АМКУ в 2005 відібрав у Ахметова з Пінчуком Криворіжсталь... Ось такою має бути дієва боротьба з олігархами!
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18.09.2021 23:12 Відповісти
Не пишите глупостей. У нас никакого отношения амку к репртватизации Криворожсталь не имел. Опротестовывала продажу генпрокуратура после смены власти. Тогда даже Ющенко что то начал блеять про договорится с олигархами за доплату, но Тимошенко рогом упёрлась и додушила. Сначала отобрала, но рада даже приняла там какой-то закон что Криворожсталь оставить в собственности государства, но продать все равно пришлось, даже после снятия Тимошенко с должности. И почему всегда забывают тогдашнюю историю с разтаможкой газа Фиршаша и передачу его государству? Тоже прижали олигарха, но закончилось это судами с олигархом и выплатами ему уж не помню сколько миллиардов. Так что без закона никакой борьбы не будет, ведь за ту незаконную передачу Пинчуеу с Ахметовым Криворожстали никого не наказали, а Фирташу после смены власти вообще доплатили.
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22.09.2021 08:04 Відповісти
Розумна людина. Дотепний приклад.

шкода, але 73 висловухих це не зрозуміють.
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18.09.2021 03:29 Відповісти
Розумна ???!!!! Почитайте определение слова демагогия.
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18.09.2021 09:32 Відповісти
Усе правильно Рахманін сказав - при Ющі не видумували закони про олігархів, а просто забрали через АМКУ у Пінчука і Ахметова Криворіжсталь! Хто хоче - той робить, а не тупі закони видумує!
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18.09.2021 23:10 Відповісти
Ющ тунца к губам пристраивал, а ТЮВ забрала ...это правда! Найди хотя бы один заголовок тех лет и прочитай кто забрал и через аукцион продал.
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19.09.2021 00:32 Відповісти
Спеціально подивився - реприватизація відбулася вже після відставки Юлі при уряді Єханурова!
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19.09.2021 14:16 Відповісти
Все аналогии лживы. А высказывания политиков недопартии Голос ещё и позорны.
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18.09.2021 07:31 Відповісти
Один нормальный человек на весь дебильник. Один, Карл !!!
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18.09.2021 08:48 Відповісти
Демагог он, а не "нормальный человек"...что в замен предложил ?
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18.09.2021 09:34 Відповісти
Этот ответ по клику - твоим детишкам на мороженное в выходной, тролль поганый... Почитай стенограмму
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18.09.2021 09:37 Відповісти
Сам по собі факт протидії олігархів закону каже сам за себе. Закон не ідеальний, але з чогось треба починати...
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18.09.2021 09:52 Відповісти
Настоящая борьба с олигархами это такое законодательство которое не позволить им торговать из Украины через офшоры таким образом не платя налоги Украине. Четкая работа антимонопольного комитета, неподкупные суды. Тоесть нужны работающие госструктуры а не еще 1 неработающий закон
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18.09.2021 10:15 Відповісти
Тут зелені можуть доборотися, що підприємства стануть. Видумують якісь закони щоб самим стати тими самими "олігархами". "Реєстри олігархів" - бредятина для 73%, де таке в світі було? В світі є антрастове законодавство. Візьми зкопіюй, постав під законом свою фамілію і буде тобі слава. Так ні, мета у цих покидьків інша - перерозподіл власності і диктатура.
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18.09.2021 11:39 Відповісти
Ну, я наприклад розумію прихід Леніна й встановлення ленінізму, як ідеології. Той хоч відповідну освіту мав, статті та усілякі труди писав і нарешті всіх на*бав. А у нас якийсь "зеленізм", який без освіти, ні уха ні рила в політиці. Не розумію. За що така кара?
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18.09.2021 11:47 Відповісти
Там була ідеологія, програма. Тут - повний нуль. Пустота, порожнеча в макітрах зекананди. Данилов, Арахамія, Безугла, сам Зеленський - тому підтвердження.
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18.09.2021 11:55 Відповісти
Молодець
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18.09.2021 11:55 Відповісти
Шестьоркі ОЛІГАРХІВ хвілюються. Треба буде працювати головою, а не язиком.
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18.09.2021 13:17 Відповісти
Два года уже показали, что головой они працювать не в состоянии.
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18.09.2021 14:22 Відповісти
Шістки олігархів писали закон про олігархів, зебіле.
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20.09.2021 07:27 Відповісти
Как ВР принимала за основу законопроект об олигархах

Поддержать документ Зеленского пестрое монобольшинство поощряли всячески: и кнутом, и пряником.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит:

"Думаю, каждый человек сегодня будет помнить, каким образом он заходил в это здание, благодаря кому.

Если народный депутат не будет держать обещание, что он за деолигархизацию, мы ТОГДА будем изучать, где олигархи сзади могут быть...

https://www.5.ua/ru/polytyka/pyar-yly-polza-dlia-ekonomyky-kak-vr-prynymala-za-osnovu-zakonoproekt-ob-olyharkhakh-y-cheho-ot-neho-zhdat-248797.html
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18.09.2021 14:21 Відповісти
Принятие законопроекта об олигархах не будет иметь ничего общего с настоящим ограничением влияния крупного бизнеса на политику
Такой законопроект станет попыткой создать дополнительные механизмы давления на бизнес, чтобы он был "каким-то образом благодарен властям за то, что их не будут гнобить

Вопрос деолигархизации нужно решать не законом о деолигархизации, а законом об увеличении ответственности украинских чиновников.

Чтобы они не допускали монополий, приближения определенных групп к власти, которые влияют на те или иные решения.

Равные правила рыночной игры, которые должна обеспечить и установить сама власть. Это должен быть справедливый суд, в котором должны быть все наказаны - большой, малый, средний бизнес, если он нарушает закон и обворовывает государств

Именно прозрачные отношения власти с бизнесом обеспечат снижение влияния олигархов
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18.09.2021 14:35 Відповісти
Путь монобольшинства, поддерживаемый 73% охлоса
От олигархии - к тирании через охлократию

Еще Платон говорил о том, что экономическая свобода сначала приводит к тимократии (политической системе, при которой власть переходит к привилегированному состоятельному меньшинству)

затем тимократия перерастает в олигархию.

В верхней точке олигархический режим вызывает восстание,

короткий период охлократии, власти толпы, и наконец

ОХЛОКРАТИЯ СМЕНЯЕТСЯ ТИРАНИЕЙ.
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18.09.2021 15:48 Відповісти
ОХЛОКРА́ТИЯ

ВЫРОЖДЕННАЯ ФОРМА ДЕМОКРАТИИ,

основанная на меняющихся прихотях толпы,

постоянно попадающей под влияние демагогов,

где демагогия, тирания большинства и господство страсти

преобладают над разумом.
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18.09.2021 15:52 Відповісти
а что закон про олигархов добавит хоть гривну пенсионерам или медсестрам --- твари вы зеленые . народ за галабародька уже один раз купился . теперь стыдно моему куму сказать за какую зеленую гниду он голосовал --- неужели нет более важных законов . чем это фуфло ---- хотите забрать у порошенка 5й и прямой так хрен вам в дупу . особенно абизянке арахамчику . это в северной бензоколонке нарисуют 85 проц за ***** . у нас вова-квартальный пролетит аж в оман на следующих выборах . если нету темы для рнбо -- займись вова своим спонсором калломойским и спроси эту тварь . когда он отдаст бюджету УКРАИНЫ 155 000 000 000 грн ----- не каждый пенсионер может назвать эту астрономическую цифру . что ******* твой друг беня с депозитов ..привата.. --- РАЗВЕ ЭТО НЕ ТЕМА ДЛЯ РНБО --- ВЕДЬ ЭТУ ДЫРУ ЗАКРЫВАЛИ ИЗ БЮДЖЕТА УКРАИНЫ ---- думай- те вова-квартальный
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18.09.2021 17:08 Відповісти
Як тільки заходить мова про боротьбу з корупцією, то це зразу виявляється порушенням Конституції
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18.09.2021 18:28 Відповісти
Нарушать Конституцию не должен НИКТО и не под каким соусом. Она должна быть незыблемой

Иначе будет анархия. Потом законом не будет защищен и "мудрый нарид"

Позвольте только нарушать Конституцию зеленому монобольшинству...

Как говорится " благими намерениями вымощена дорога в ад"

Можно только вносить изменение в Конституцию и только правовым методом - голосованием тремястами голосами в Раде!

Тем более, что с олигархами можно разобраться абсолютно без нарушения Конституции
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19.09.2021 15:30 Відповісти
Целью принятия антиолигархического закона в нынешнем его виде является ограничение возможности финансирования партий, оппозиционных нынешней власти и схраненение таковых у нынешней правящей.Что практически 100% гарантирует продление власти Зе и его слуг на следующий срок. ( Как минимум!). В этом причина той истерики, которую демонстрирует Арахамия и Ко в связи с направлением этого Закона в Венецианскую комиссию и позицией Разумкова. Все они и особенно Зе прекрасно понимают, что в случае проигрыша на следующих выборах к ним будет масса вопросов у нового генерального прокурора. И это точно будет не на 100% своя Венедиктова.
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18.09.2021 18:56 Відповісти
ну вот и еще один с руки олигарха клюющий проявился, и не важно у какого олигарха клюет, важно что клюющий!...журналистам вашше в Раде делать нехер, а то одни сирожо лещенки и талибаны наемы произрастают там, борцуны-олигархята хитро.опые.....
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19.09.2021 06:24 Відповісти
Під приводом захисту олігархів, та їх прав , Рахманін та йому подібні захищають свої кармани які і покуть ці олігархі.
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19.09.2021 12:10 Відповісти
"Права" и "конституция" в Украине (и не только в ней) не являются "священными коровам", все предыдущие руководители страны "драли этих коров во все дыры", нынешние в этом вопросе ни чем не отличаются, ведь люди же не выйдут С ОРУЖИЕМ В РУКАХ на улицы и не повесят всех тех на фонарных столбах, кто нарушил "контитуцию", "законы" или "декларацию прав", ведь это все написано на "туалетной бумаге" /"с потолка" и непонятно "с какого перепугу"/ юристами-лжецами и крючкотворцами, проголосовано "депутатами" /не весь кем пропихнутими в Раду/, а не САМИМИ ЛЮДЬМИ выстрадано собственным потом и кровью, и не осознано на ментальном уровне как самая важная ценность своей свободы /и это я пишу сейчас о тех РАБАХ, кто никогда не был свободен и понятия не имеет зачем она нужна и что с ней делать/. Что касается третьего пункта: "ИМИТАЦИИ" - так то и есть суть ПОЛИТИКИ /врать и вводить в заблуждение ЛОХТОРАТ/, создавать вид бурной и полезной деятельносити и при этом практически не менять ничего по существу, дуря глупое БОЛЬШИНСТВО /которе заслужило к себе такое пренебрежительное отношения, терпя произвол и давая себя нагло обманывать/!
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19.09.2021 13:28 Відповісти
Нарушать Конституцию не имеет права никто и ни под каким предлогом!

Потому что наступит анархия.

Законом не будет защищен и сам "мудрый нарид", если он позволит под эмоциями борьбы с олигархами нарушить зеленому моносброду Конституцию.

Конституцию можно менять исключительно законным способом, голосованием в Раде тремястами голосами

Тем более, что бороться с олигархами можно абсолютно не нарушая конституцию и не придумывая свое квадратное украинское колесо.

Так как это уже давно придумано умными людьми в других странах
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19.09.2021 15:40 Відповісти
Американцы на федеральном уровне взялись за своих олигархов еще 130 ЛЕТ НАЗАД, хотя такого слова не употребляли.

Закон действует до сих пор!!!

В 1890 году конгресс единогласно принял так называемый Акт Шермана, названный в честь его инициатора - лидера фракции республиканцев в Сенате Джона Шермана.

Закон запрещал препятствование свободе торговли путем создания монополий (трастов) и любой сговор между предпринимателями относительно демпинга, преференций, вытеснения конкурентов.

В 1914 году Акт Шермана был дополнен Актом Клейтона, направленным в защиту малого предпринимательства от ограничений, которые устанавливали крупные компании.
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19.09.2021 15:43 Відповісти
Более чем через двадцать лет, в 1936-м, Конгресс принял третий антитрастовый закон - Акт Робинсона-Петмана, который предусматривал преследование за нанесение конкурентам какого-либо ущерба.

ЭТИ ТРИ АКТА И НЕКОТОРЫЕ ПОПРАВКИ К НИМ И СОСТАВЛЯЮТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ ОСНОВУ АНТИТРАСТОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В США.
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19.09.2021 15:45 Відповісти
Джон Рокфеллер, который стал первым долларовым миллиардером в мире, создал компанию Standart Oil, сконцентрировав в своих руках предприятия по добыче, транспортировке, переработке и продаже нефти и нефтепродуктов

Несмотря на негативное отношение общества к Рокфеллеру при его жизни, он вошел в историю скорее с положительным имиджем - как один из создателей американской экономики.

Благодаря ему появилась целая отрасль, которая остается одной из ведущих в США и по сей день.
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19.09.2021 15:45 Відповісти
АМЕРИКАНСКИЕ МИЛЛИАРДЕРЫ СОЗДАЛИ ЭКОНОМИКУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ:

Рокфеллер - нефтяную отрасль, Эндрю Карнеги - металлургическую, Генри Форд - автомобильную, Александр Белл - телекоммуникационную.

БЛАГОДАРЯ ИМ АМЕРИКА СТАЛА САМОЙ МОЩНОЙ ЭКОНОМИКОЙ В МИРЕ.

https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3247531-kak-borotsa-s-oligarhami-amerikanskie-praktiki.html
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19.09.2021 15:46 Відповісти
Боюсь, что наши недолугие ЗЕлепузики СВОИМ недолугим законом об олигархах

только разрушат все, что еще работает в этой стране.

Ибо их настоящая цель исключительно оставить Зюзю на второй срок и пристроить своих олигархов.
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19.09.2021 15:51 Відповісти
Как много вокруг героев, умных, прозорливых, профессионалов, и просто смелых ребят! *....я один не голосовал, там сплошные нарушения Конституции, все бараны....*. По телику корифеи закон Ома на память шпарят, валентность считают в уме, миллиарды сотнями находят! Купить бы фанерки авиационной и улететь куда ветер занесёт---в любом месте хуже не будет! Хотя можно и иначе и быстро и здесь! С помощью лопаты штыковой, а потом совковой закопать.
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19.09.2021 18:21 Відповісти
 
 