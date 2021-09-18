Рахманін: "Я один проголосував проти закону про олігархів. Реєстрами війну не виграють, це імітація"
Народний депутат України Сергій Рахманін пояснив, чому на засіданні комітету ВР голосував "проти" так званого "закону проти олігархів".
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Рахманін зазначив: "Сьогодні (17 вересня) парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді підтримати остаточне ухвалення законопроєкту №5599.
Документ має гучну назву – "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті". В народі він більше відомий як "закон про олігархів".
Я був єдиним з присутніх на засіданні членів комітету, хто проголосував проти такого рішення.
Чому?
1. Законопроєкт, на мій погляд, рясніє порушеннями Конституції. На невідповідність проєкту №5599 Основному закону звертали увагу Головне науково-експертне управління парламенту, представники опозиційних фракцій ВР, Уповноважена Верховної Ради з прав людини, а також чимала кількість правників.
2. "Антиолігархічний" проєкт нещодавно скерований до Венеційської комісії. Цей орган Ради Європи уповноважений надавати висновки про відповідність законопроєктів європейським стандартам та цінностям. Україна неодноразово зверталася до комісії, коли йшлося про особливо чутливі рішення.
Рекомендації ВК не є зобов’язальними, але не дочекатися висновків комісії було б дивно, нелогічно й політично не зважено. Особливо на тлі постійних мантр про відданість європейським цінностям. І з урахуванням того, що до "венеційців" ще доведеться неодноразово звертатися".
ВІн продовжив: "3. Боротьба із протиправним впливом багатіїв на ухвалення державних рішень конче потрібна. Але боротьба, а не імітація.
Пояснити різницю між першим і другим спробую на простому прикладі.
Сьогодні нашому комітету був офіційно представлений новий Головнокомандувач Збройних сил генерал-лейтенант Валерій Залужний. Головком стисло поінформував про ключові виклики, чітко пояснив, як планує розв’язувати проблеми. На відміну від деяких інших посадовців-силовиків Залужний не вдавався до надмірного пафосу й не жонглював абстрактними кольоровими додатковими матеріалами.
Одна з проблем, на якій зупинився генерал – підвищення активності ворожих безпілотників. БПЛА противника все частіше працюють на висотах, що убезпечують від наявних засобів протидії. Головком пояснив, що саме збирається робити, аби тимчасова проблема не перетворилася на відчутну загрозу.
А міг би зробити інакше. Наприклад, ініціювати написання закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом ворожих безпілотних летальних апаратів". Створити державний реєстр ворожих безпілотників. Доручити вести цей реєстр… ну, наприклад, Мінюсту. Чому Мінюсту? А тому що так захотілося. Зобов’язати всіх військовослужбовців ЗСУ подавати декларації про візуальний контакт з безпілотниками. Ну, власне, і все.
Чи завадила б подібна "ініціатива" ворожим безпілотникам? Не більше, ніж ухвалення зп №5599 завадить впливу олігархів. Тобто НІЯК. Щоб усвідомити це, не треба ні до ворожки ходити, ні до Венеційської комісії.
Протидіяти загрозливій активності ворожих БПЛА мають засоби радіоелектронної боротьби й протиповітряної оборони. Протидіяти загрозливій активності "господарів життя" мають АМКУ, НАБУ, САП, БЕБ і ще ціла низка компетентних органів.
Реєстрами війни не виграють", - резюмував Рахманін.
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Доречі: https://www.slovoidilo.ua/2021/05/26/novyna/ekonomika/********-druhyj-rik-pospil-sposterihayetsya-vidtik-investyczij-derzhstat В Україні другий рік поспіль спостерігається відтік інвестицій - Держстат
шкода, але 73 висловухих це не зрозуміють.
Поддержать документ Зеленского пестрое монобольшинство поощряли всячески: и кнутом, и пряником.
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит:
"Думаю, каждый человек сегодня будет помнить, каким образом он заходил в это здание, благодаря кому.
Если народный депутат не будет держать обещание, что он за деолигархизацию, мы ТОГДА будем изучать, где олигархи сзади могут быть...
https://www.5.ua/ru/polytyka/pyar-yly-polza-dlia-ekonomyky-kak-vr-prynymala-za-osnovu-zakonoproekt-ob-olyharkhakh-y-cheho-ot-neho-zhdat-248797.html
Такой законопроект станет попыткой создать дополнительные механизмы давления на бизнес, чтобы он был "каким-то образом благодарен властям за то, что их не будут гнобить
Вопрос деолигархизации нужно решать не законом о деолигархизации, а законом об увеличении ответственности украинских чиновников.
Чтобы они не допускали монополий, приближения определенных групп к власти, которые влияют на те или иные решения.
Равные правила рыночной игры, которые должна обеспечить и установить сама власть. Это должен быть справедливый суд, в котором должны быть все наказаны - большой, малый, средний бизнес, если он нарушает закон и обворовывает государств
Именно прозрачные отношения власти с бизнесом обеспечат снижение влияния олигархов
От олигархии - к тирании через охлократию
Еще Платон говорил о том, что экономическая свобода сначала приводит к тимократии (политической системе, при которой власть переходит к привилегированному состоятельному меньшинству)
затем тимократия перерастает в олигархию.
В верхней точке олигархический режим вызывает восстание,
короткий период охлократии, власти толпы, и наконец
ОХЛОКРАТИЯ СМЕНЯЕТСЯ ТИРАНИЕЙ.
ВЫРОЖДЕННАЯ ФОРМА ДЕМОКРАТИИ,
основанная на меняющихся прихотях толпы,
постоянно попадающей под влияние демагогов,
где демагогия, тирания большинства и господство страсти
преобладают над разумом.
Иначе будет анархия. Потом законом не будет защищен и "мудрый нарид"
Позвольте только нарушать Конституцию зеленому монобольшинству...
Как говорится " благими намерениями вымощена дорога в ад"
Можно только вносить изменение в Конституцию и только правовым методом - голосованием тремястами голосами в Раде!
Тем более, что с олигархами можно разобраться абсолютно без нарушения Конституции
Потому что наступит анархия.
Законом не будет защищен и сам "мудрый нарид", если он позволит под эмоциями борьбы с олигархами нарушить зеленому моносброду Конституцию.
Конституцию можно менять исключительно законным способом, голосованием в Раде тремястами голосами
Тем более, что бороться с олигархами можно абсолютно не нарушая конституцию и не придумывая свое квадратное украинское колесо.
Так как это уже давно придумано умными людьми в других странах
Закон действует до сих пор!!!
В 1890 году конгресс единогласно принял так называемый Акт Шермана, названный в честь его инициатора - лидера фракции республиканцев в Сенате Джона Шермана.
Закон запрещал препятствование свободе торговли путем создания монополий (трастов) и любой сговор между предпринимателями относительно демпинга, преференций, вытеснения конкурентов.
В 1914 году Акт Шермана был дополнен Актом Клейтона, направленным в защиту малого предпринимательства от ограничений, которые устанавливали крупные компании.
ЭТИ ТРИ АКТА И НЕКОТОРЫЕ ПОПРАВКИ К НИМ И СОСТАВЛЯЮТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ ОСНОВУ АНТИТРАСТОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В США.
Несмотря на негативное отношение общества к Рокфеллеру при его жизни, он вошел в историю скорее с положительным имиджем - как один из создателей американской экономики.
Благодаря ему появилась целая отрасль, которая остается одной из ведущих в США и по сей день.
Рокфеллер - нефтяную отрасль, Эндрю Карнеги - металлургическую, Генри Форд - автомобильную, Александр Белл - телекоммуникационную.
БЛАГОДАРЯ ИМ АМЕРИКА СТАЛА САМОЙ МОЩНОЙ ЭКОНОМИКОЙ В МИРЕ.
https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3247531-kak-borotsa-s-oligarhami-amerikanskie-praktiki.html
только разрушат все, что еще работает в этой стране.
Ибо их настоящая цель исключительно оставить Зюзю на второй срок и пристроить своих олигархов.