УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4790 відвідувачів онлайн
Новини
45 510 297

"Ніж у спину", - Франція відкликає послів із США та Австралії через втрату військового контракту на будівництво підводних човнів

Керівництво Франції ухвалило рішення відкликати для консультацій своїх послів із США та Австралії через втрату військового контракту з виробництва підводних човнів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.

У МЗС країни повідомили, що "виняткове рішення" було прийнято через домовленості США, Австралії та Британії в рамках AUKUS.

Раніше США, Велика Британія і Австралія оголосили про створення нового блоку проти Китаю під назвою AUKUS. США і Британія в рамках цього пакту пообіцяли допомогти Австралії створити власний атомний підводний флот. В результаті Австралія розірвала вже підписаний контракт з Францією про постачання їй французьких субмарин зі звичайним двигуном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгрес США обговорює збільшення розміру військової допомоги Україні до $ 300 млн, - Маркарова

Австралія (427) США (22455) Франція (3038)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+76
не нож в спину, а копняк пид сраку
показати весь коментар
18.09.2021 01:44
+66
Во Франции всё прекрасно. Архитектура и ландшафты, кухня и природа. Две вещи во Франции отвратительны, - француза и их внешняя политики. Французы - трусливые самовлюбленные петухи ведущие лживую, лицемерную и двуличную политику.
показати весь коментар
18.09.2021 01:52
+55
Заквакали лягушатники, "лидеры" Европы. Тоже пускай знают что такое меморандумы и договоры. А то *** расслабились, с путэном хотят дружить. А вона че, Китай приоритетней будет.
показати весь коментар
18.09.2021 01:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
франция-просто старая шлюха...
показати весь коментар
18.09.2021 07:38 Відповісти
Французам надо успокоиться и все обдумать. На месте Австралии, они поступили бы так же. Просто безопасность и бизнес. Ничего личного.
показати весь коментар
18.09.2021 07:42 Відповісти
Просто Макрон продался кремлю.
показати весь коментар
18.09.2021 07:45 Відповісти
Макрон столько лет подставлял ***** задницу - чего он ожидал ?
показати весь коментар
18.09.2021 07:44 Відповісти
макрон как раз немного. Сами французы это делают действительно много лет. Они любят русских, негров и арабов. Про непонятной для меня причине.
показати весь коментар
18.09.2021 17:19 Відповісти
пора уезжать на Марс. Маск таки соображал.
показати весь коментар
18.09.2021 07:48 Відповісти
Ты и там "зраду" найдёшь.

Улетайте побыстрей.
показати весь коментар
18.09.2021 08:49 Відповісти
Эпопея с этим контрактом тянулась не один год , французы торговались за каждый шекель не идя на уступки ...ну вот ....доторговались , жаба фраера сгубила
показати весь коментар
18.09.2021 07:54 Відповісти
Но разорвать уже подписанный договор- как-то не камельфо
показати весь коментар
18.09.2021 09:24 Відповісти
если это право Австралии по условиям договора, то не то сантиментов в военных вопросах
показати весь коментар
18.09.2021 09:39 Відповісти
А кто сейчас обращает внимание на какие то договора? Все решает сила и Австралия это прекрасно понимает.
показати весь коментар
18.09.2021 09:39 Відповісти
Жи не манж па сі жур )
показати весь коментар
18.09.2021 08:02 Відповісти
Je ne ma...
показати весь коментар
18.09.2021 09:13 Відповісти
oui
показати весь коментар
18.09.2021 09:26 Відповісти
Не плюй в колодец будешь воду пить. Омар Хайям. Почему Франции можно кидать , а Францию нет?
показати весь коментар
18.09.2021 08:25 Відповісти
Что, мордва, всё по Мистралям плачешь?
показати весь коментар
18.09.2021 09:04 Відповісти
Нічого Московія компенсує
показати весь коментар
18.09.2021 08:37 Відповісти
закупить побільше хвранцузького "ігристого"...
показати весь коментар
18.09.2021 23:38 Відповісти
Смотри Раща тудей и читай Комсомолку, получишь кайф.
показати весь коментар
18.09.2021 09:02 Відповісти
Реакция Мавзолейныхз баранов за наезд США на братана Путлера, Макрона, всегда оддинакова...Ольга ********* свидетель этого дерьма... это истинная харя РАБссии...
показати весь коментар
18.09.2021 08:57 Відповісти
Вони вже давно не французи і не жабоїди. Вони *************.
показати весь коментар
18.09.2021 09:00 Відповісти
Ясное дело, что закупка дизельніх подлодок імксто атомніх может біть только политически мотивированной.
показати весь коментар
18.09.2021 09:01 Відповісти
А нечего бьІло жабоеду с пуйлом в засос целоваться. Еще и фрицов надо наказать за связи с ордьІнцами.
показати весь коментар
18.09.2021 09:01 Відповісти
Это все мишура. Считали политики сколько полупроводников сейчас поставлчет Китай ? Что Китайские инвесторы зашли как вглубь Европы , так и Северной Америки. В азиатском рынке доминирует Китай. Военные маневры можно делать когда уверен что справишься задарма со своим личны, а когда пол мира зависит от дешёвого Китая , то военные маневры как правило это лишь мишура.
показати весь коментар
18.09.2021 09:03 Відповісти
Ві , наверное, КНР перепутали с Республикой Китай.
показати весь коментар
18.09.2021 09:06 Відповісти
Миша Афенди, не мели чепухи. Китай не крупнейший поставщик, а крупнейший покупатель полупроводников, или как их еще называют чипов, или микросхем. Читай, и учись.

"
Тайваньский производитель чипов TSMC
стал
самой дорогой компанией Азии
Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейший в мире производитель микросхем, стала самой дорогой фирмой в Азии, сообщил CNBC. По общей стоимости акций она обогнала китайского интернет-гиганта Tencent, чья капитализация за последние полгода упала почти на $400 млрд на фоне давления властей Китая на технологическую отрасль страны.
Продукцию TSMC в своих устройствах используют такие компании, как Apple, NVIDIA, Qualcomm. Из-за пандемии коронавируса возник глобальный сбой в цепочке поставок, который привёл к острому дефициту чипов. Сказался также всплеск спроса на микросхемы в автомобильной отрасли и при создании центров обработки данных.
Ведущие мировые производители чипов на фоне их дефицита получили рекордную выручку по итогам I квартала 2021 года. Показатель составил более $20 млрд. Больше половины пришлось как раз на TSMC. По мнению экспертов, дефицит чипов может продлиться до 2023 года, то есть их производители будут и дальше наращивать свои доходы, поскольку цены на их товар продолжают расти."
https://secretmag.ru/news/taivanskii-proizvoditel-chipov-tsmc-stal-samoi-dorogoi-kompaniei-azii-18-08-2021.htm
показати весь коментар
18.09.2021 22:06 Відповісти
Фишка тут в другом...,мавзолейным идиотам нужен управляемый Хаос во всем Мире....,начиная от газового шантажа в Европе способом прикручивая вентиль Миллера,и бешенной пропагандолнской компанией Ольги ********** и ее компашки типа Сикелев Салавьев....Кстати зарплату этих Хмырям Пропагандонского фронта Путлер увеличил в 2 раза....
показати весь коментар
18.09.2021 09:05 Відповісти
Жабоїди, так у вас же контракт з ху%лом. Які проблеми? Чому розвонялись?
показати весь коментар
18.09.2021 09:10 Відповісти
Китай и США находятся рядом в Азии,с чего вдруг вы решили что США находятся далеко? Ах да...вы видите Глобус а там моря океяны....,все это нарисовано для Лохтората... Кста... если вы выйдете из дома во Владивостоке и пойдете пешком строго на юго-запад...то попадете в славный американский город Лос-Анджелес...,
показати весь коментар
18.09.2021 09:15 Відповісти
Руководство Франции может только ГрекоРиму(с гербом Баку и Рима -3огня) грозиться.Грозиться Одэрбэйджану,где провинция Фирангизстан-историческая Родина их( лет 500 вышли).Слова Апшерон(Посейдон) и Баштилия имеют один смысл.СМОТРИТЕ КОГО ТУДА ПОСАДИЛИ!
показати весь коментар
18.09.2021 09:19 Відповісти
Пусть Макорон продаст бартером за газ своему другу Пуйло подлодки для Азовского моря. Коротышки найдут общий язык.
показати весь коментар
18.09.2021 09:50 Відповісти
Франция экспортирует газ
показати весь коментар
18.09.2021 18:02 Відповісти
Стерпится - слюбится!
показати весь коментар
18.09.2021 09:55 Відповісти
французи, німці погані союзники, ненадійні.

Англомовний світ покладається лише на свої сили.
показати весь коментар
18.09.2021 10:01 Відповісти
У НІМЦІВ ще й КОМПЛЕКС ВИНИ перед кацапами.
За програну 2-гу світову.

дивно ще й ЯКЕ МАЮТЬ ВІДНОШЕННЯ ФРАНЦУЗИ ДО Перемоги у 2-й світовій?
показати весь коментар
18.09.2021 10:13 Відповісти
Ну они быстренько ложились под того, кто на тот момент побеждал. Гены все-таки.
показати весь коментар
18.09.2021 11:16 Відповісти
Ну так галлские петушки.
показати весь коментар
18.09.2021 15:21 Відповісти
то комусь ніж у дупу - а хтось, може, й надбає принагідно пару субмаринок свіженьких незадорого
показати весь коментар
18.09.2021 10:10 Відповісти
Нужно было меньше путькину сосать
показати весь коментар
18.09.2021 10:10 Відповісти
лягушатникам надо было меньше своей жопой перед кремлевским ху@лом крутить... это вам, козлы за то, что отказали Украине в ПДЧ в НАТО...
показати весь коментар
18.09.2021 10:17 Відповісти
Франції респект. ось так потрібно захищати власні інтереси. коли всім зрозуміле рішення змінити добре на краще призводить до політичного демаршу навіть проти союзників. Бо своє є своє. Власні інтереси понад усе.
показати весь коментар
18.09.2021 10:18 Відповісти
жабоедов задавила жаба
показати весь коментар
18.09.2021 10:32 Відповісти
ненавиджу жабоїдів! І вимова їх звучить, ніби хтось ледве стримується, щоб не виблювати....
показати весь коментар
18.09.2021 10:45 Відповісти
Ти зживуєшся скільки в українській мові слів французького походження...
показати весь коментар
18.09.2021 17:52 Відповісти
Та на - ніж у спину це не схоже . Скоріше на - де що інше , і - нижче спини .. .
показати весь коментар
18.09.2021 10:47 Відповісти
А постачання кацапам зброі це, часом, не ніж у спину Украіни? А воно не припиняється усю війну.
показати весь коментар
18.09.2021 11:03 Відповісти
Во благо собственного бизнеса, плюнув на все и всех, европоцы под диктовку дойчей дали возможность ***** осуществить проект газового обхода Украины. Спрашивается, почему австралийцы, которые как никто ощущают китайский гегемонизим, должны отказываться от более выгодного предложения США, которые тоже считают китаезов угрозой? Не сомневаюсь, что АПЛ производства США дешевле в эксплуатации и уж точно с их ТТХ не сравнится никакая самая современная дизелька.
показати весь коментар
18.09.2021 11:06 Відповісти
http://eragun.org/nuclear_submarine/uss-virginia-class/virginia_classe.html АПЧ ВІРДЖИНІЯ КЛАС (USS VIRGINIA CLASS)

показати весь коментар
18.09.2021 12:56 Відповісти
Шведские с двигателем Стирлинг лучше. Но это не АПЛ, конечно
показати весь коментар
18.09.2021 20:43 Відповісти
Писали же, что Британия США и Австралия высказали понимание позиции Франции и подтвердили ключевую роль Франции в безопасности региона? Неужели этого мало, чего Франция недовольна. Все же понимают, разделяют и обеспокоены.
показати весь коментар
18.09.2021 11:06 Відповісти
А може і Украіна сама собі будуватиме гілікоптери а не хранцузькі купувати
показати весь коментар
18.09.2021 11:11 Відповісти
Россияне потирают руки и припоминают французам "мистрали".
показати весь коментар
18.09.2021 11:16 Відповісти
Ахаха, французы с 16 века регулярно вставляют нож в спину своим!

Пара ярких примеров:

- союз с османами против восточной Европы в 17 веке;

- продажа ПКР Экзосет Аргентине в канун Фольклендской войны;

- Снабжение техникой и оружием мятежников Хафтара в Ливии вместе с рашкой;
показати весь коментар
18.09.2021 11:18 Відповісти
А также продажа оружия Ливии.
показати весь коментар
18.09.2021 19:08 Відповісти
А продажа москве технологий в авиастроении и РЭБ на кануне вторжения в Грузию, и после вторжения, это не французский нож в спину?

Да проще вспомнить когда французы Не нарушали эмбарго в угоду своим интересам
показати весь коментар
18.09.2021 11:21 Відповісти
Продаж мотор січ китайцям, видача основного свідка по боїнгу підорахам, поставки титану їм же, переповнені гастрабайтерами рейси на Москву,моргенйоби інстасамки з гастролями, безвізовий режим з рашою активна товарообіг і тд .. але пі...си виключно французи)) Можна питання, вони пі...си бо французи чи є якісь впгоміші аргументи?
показати весь коментар
18.09.2021 18:52 Відповісти
получается отт нас заразились

но всё равно они всегда дружили с сссср
показати весь коментар
18.09.2021 19:26 Відповісти
Феєричний вийшов копняк у французьку дупу, Британії та США респект і повага, франція з німеччиною давно заслуговують такого "занепокоєного" до себе ставлення
показати весь коментар
18.09.2021 11:37 Відповісти
Чет я не понял такого рывка! Сначала ведь нужно было обеспокоиться, через пару лет - глубоко обеспокоиться потом усилить критику, и т.д...
показати весь коментар
18.09.2021 12:56 Відповісти
Какие крутые бриты ,что вышли с Евросоюза. Как по мне надо создавать что то более адекватное и менее забюрократизировано ,и с меньшими полномочиями.
показати весь коментар
18.09.2021 13:15 Відповісти
Вот так почитаешь эксПЕРДОВ и понимаешь, почему Украина там, где есть.

Понимаете, мои маленькие неумные камарады, этот отказ от конкракта - это НЕ вопрос денег. Это вопрос БОЛЬШОЙ политики. И это решение (принятое, безусловно, под давлением Великобритании), отфутболивает Францию прямо в объятия паРаши и ...Китая. Потому что Франции нужны деньги, а если их не получилось отрымать за контракт, то получиться отрымать как благодарность от паРаши.

Чему вы радуетесь, пересичные? Вас такая ситуация вдохновляет? Лучше бы жевали сало и...молчали.
показати весь коментар
18.09.2021 13:51 Відповісти
пей боярышню и не смеши украинских любителей сала,( Потому что Франции нужны деньги, а если их не получилось отрымать за контракт, то получиться отрымать как благодарность от паРаши.)))-сравнивая рынок денег США .Великобритании с бюджетом рабсеи,который примерно таков же , как бюджет одной Калифорнии
показати весь коментар
18.09.2021 14:57 Відповісти
Ты гамбургером объелся, любитель Бидонов?Против кого хвост пружинишь?
показати весь коментар
18.09.2021 15:07 Відповісти
У американского Бидона много монет зеленых, и он есть их хозяин,так что французам не стоит хвост пружинить,как впрочем и китайсам с рашистами
показати весь коментар
18.09.2021 16:14 Відповісти
Наивный ты, как большинство в Гамерике. Кто такой бидон? Ставленик ТЕХ, кто есть настоящим владельцем денег, заводов, газет, пароходов.

Или ты и правда веруешь, что этот намарафеченный старикан чем-то керует?
показати весь коментар
18.09.2021 16:25 Відповісти
Спор- глупость. Действия Австрали именно об этом и говорят. ТE американские -(владельцы денег) , сделали нужное дело ,для собственных ,карманов.
показати весь коментар
18.09.2021 16:36 Відповісти
Смешные жабошники - в десна лобызаются с кацапами вместе с фрау маркель,а теперь им "нож в спину".Наверное думали что Штаты вообще слепые или дурные?
показати весь коментар
18.09.2021 14:14 Відповісти
По перше Австралія замовляла ******* атомні субмарини. По друге, французи навчились у московитів тому ніяк не могли завершити оформлення контрактів через постійне завищення вартості ! НЕ були ті контракти ВЖЕ ПІДПИСАНІ!!! (якщо звичайно ця інфа не для гаварящіх )

Ось і мають, австралійці за відповідно-адекватні кошти замовили аналогічні субмарини в США.
показати весь коментар
18.09.2021 15:07 Відповісти
Я не спеціаліст по Франції, мені взагалі байдуже на них... просто заради сміху чуток об'єктивності.Дуже і дуже поверхневої обєктивності. Це держава яка має стратегічну ядерну зброю,високотохнелогічний впк і армія яка входить в 5 найсильніших світових)) Висновки шо французи ніфіга не воєни, бо пр...ли в 2 світовій для більшості є основним показником боєздатності, а для мене це лише показник сєрповідної ізвіліни такого експерта..І подібна особь гуглить воєнну історію Франції з подшивок газєти "Правда"))І на дєсєрт, капіталізація якогось діора майже 80 млр$. Який у нас бюджет річний? Думаю якщо до кучі скласти Шанель якусь лакосту чи шо там у них то не здиву юся якщо капіталізація самої лише легкої промисловості Франції буде вище за бюджет параші)) Про еірбас рено і інших нонеймів навіть писать лєнь))пс жабоєди вийшли з військового блоку НАТО ще в 60, і не мають там взагалі жодних адмінфункцій. І на вступ України в блок не можуть впливати. Якщо хтось думає що в нато нас не беруть бо то чиїсь капризи то нє)) якщо навіть наша армія буде на всі 1000%% стандарти нато, приймають туди не армію а ДЕРЖАВУ))) Це доступ до військової таємниці і тд..В нинішній ситуації з вагнерами, боїнгами та іншими бонусами Україна це нефіговий такий обоз троянських скакунів. Висновок такий французи предявляють штатам і Британії лише тому шо МОЖУТЬ)) дякую за увагу
показати весь коментар
18.09.2021 15:23 Відповісти
Кремль одобрил, МОЖУТЬ...
показати весь коментар
18.09.2021 16:34 Відповісти
ну и кто против того, что вы написали? тут люди радуются по дргуой причине.
показати весь коментар
18.09.2021 17:26 Відповісти
І яка причина для радості?
показати весь коментар
18.09.2021 17:45 Відповісти
а яка причина для радості, когда что-то плохо у кацапов? Ничего хорошего от франции мы не видели, получили по заслугам. Карму никто не отменял.
показати весь коментар
18.09.2021 18:11 Відповісти
Занятно...с хорошего это голосования Франции в оон, по всем вопросам Украины. Исключительно в нашу пользу, финансовая и гуманитарная помощь. Или вы хотите видеть их флот в Крыму или легионеров отбивающих Донбасс?))А что плохого сделали нам?
показати весь коментар
18.09.2021 18:35 Відповісти
Браво! Застиранную, французскую подстилку, на которой больше 200 лет валялась грязная раша - наконец-то поставили в стойло.... еще раз - браво!
показати весь коментар
18.09.2021 16:13 Відповісти
А ведь не продавать Мистрали кацапам их заставили американцы. Ахаха. Если ведешь себя как жулик, с тобой поступают так же.
показати весь коментар
18.09.2021 16:15 Відповісти
В якому році раша і фр. підписали контракт на містраль?
показати весь коментар
18.09.2021 17:50 Відповісти
Было бы очень неплохо, чтобы этот военный блок нож рашке к очку или к яйцам приставил со спины... со стороны Тихого Океана
показати весь коментар
18.09.2021 17:50 Відповісти
Кидок на 90 лярдов,это покруче юкоса.Жабоеды вы определитесь,вы с умными или красивыми?
показати весь коментар
18.09.2021 19:05 Відповісти
Опустили французиков знатно. Строители подлодок. Ха-ХА!!!
показати весь коментар
18.09.2021 19:10 Відповісти
Лягушатники повыпендриваются немного и вернут своих послов на место. Америкосы обошли их на повороте и правильно сделали. Именно так и надо поступать с проститутками.
показати весь коментар
18.09.2021 19:53 Відповісти
А шо там к стати с "мистралями"?
показати весь коментар
18.09.2021 19:55 Відповісти
Давно продані Єгипту
показати весь коментар
18.09.2021 20:22 Відповісти
Когда США решили провести Бурю в Пустыне-операцию по смещению Саддама-франция резко НЕ поддержала это. Даже Украина участвовала а Франция-нет. США это хорошо запомнили и Американцы это хорошо запомнили-на французов полагатся нельзя. Французы всегда продадутся и сдадутся при первой-же возможности. Трусливая нация-куда с ними да еще и против Китая или Рашки противостоять? Да и половина стран ЕС-тоже трусливые
показати весь коментар
18.09.2021 20:21 Відповісти
Шлюхи продажні почали виясняти між собою стосунки? А де "глибоке занепокоєння" лягушатників?
показати весь коментар
18.09.2021 21:24 Відповісти
взагалі то ця історія не про Францію. в Тихому океані наближається шторм. Китай вважає океан своїм внутрішнім морем з претензіями як до Тайваню так і до Австралії. з урахуванням того що ЕС це не воєнний, а таможений союз з відсутністю воєнної доктрини, з ким Австралія буде створювати воєнні союзи та ділитися воєнними ядерними технологіями? Франзузи відмовилися, у них по плану був лише бізнес - продати підводні човни, а США та ЮК погодилися. у США, ЮК, Австралії в регіоні серйозні інтереси і на виклики Китаю вони мають якось відповідати. Французи можить надувати щоки скільки завгодно, але тут геополітичні інтереси вже на першому плані, а не бізнес.
показати весь коментар
18.09.2021 21:40 Відповісти
Яка сумна новина!😁

Дайте мені два баяни!
показати весь коментар
20.09.2021 08:24 Відповісти
Ну что...
С одной стороны, полностью поддерживаю австралийцев. Когда они заключали контракт с французами я реально не понимал, зачем им дизелюхи. На их-то просторах сам Бог велел атомоходы иметь.
С другой стороны, понимаю французов, которых тупо кинули. При чём не просто кинули, а кинули ближайшие союзники, которые за спиной французов 18 месяцев вели секретные переговоры о том, как удачнее французов кинуть.

Я бы сказал, что союзники так не поступают. ОК, хотите разорвать контракт - делайте, но вовлеките союзную страну в обсуждение. Иначе это не союз, а хрен знает что.

Возникает вопрос - ежели союзник так себя ведёт в мирное время, то что будет во время военное. Не киданут ли, ради личных интересов?
показати весь коментар
22.09.2021 17:22 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 