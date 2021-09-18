"Ніж у спину", - Франція відкликає послів із США та Австралії через втрату військового контракту на будівництво підводних човнів

Керівництво Франції ухвалило рішення відкликати для консультацій своїх послів із США та Австралії через втрату військового контракту з виробництва підводних човнів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.

У МЗС країни повідомили, що "виняткове рішення" було прийнято через домовленості США, Австралії та Британії в рамках AUKUS.

Раніше США, Велика Британія і Австралія оголосили про створення нового блоку проти Китаю під назвою AUKUS. США і Британія в рамках цього пакту пообіцяли допомогти Австралії створити власний атомний підводний флот. В результаті Австралія розірвала вже підписаний контракт з Францією про постачання їй французьких субмарин зі звичайним двигуном.

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