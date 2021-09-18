"Ніж у спину", - Франція відкликає послів із США та Австралії через втрату військового контракту на будівництво підводних човнів
Керівництво Франції ухвалило рішення відкликати для консультацій своїх послів із США та Австралії через втрату військового контракту з виробництва підводних човнів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.
У МЗС країни повідомили, що "виняткове рішення" було прийнято через домовленості США, Австралії та Британії в рамках AUKUS.
Раніше США, Велика Британія і Австралія оголосили про створення нового блоку проти Китаю під назвою AUKUS. США і Британія в рамках цього пакту пообіцяли допомогти Австралії створити власний атомний підводний флот. В результаті Австралія розірвала вже підписаний контракт з Францією про постачання їй французьких субмарин зі звичайним двигуном.
Топ коментарі
+76 Aleksandr Ermak
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+66 Старый зольдат
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+55 Игор Топоровський
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Улетайте побыстрей.
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Тайваньский производитель чипов TSMC
стал
самой дорогой компанией Азии
Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейший в мире производитель микросхем, стала самой дорогой фирмой в Азии, сообщил CNBC. По общей стоимости акций она обогнала китайского интернет-гиганта Tencent, чья капитализация за последние полгода упала почти на $400 млрд на фоне давления властей Китая на технологическую отрасль страны.
Продукцию TSMC в своих устройствах используют такие компании, как Apple, NVIDIA, Qualcomm. Из-за пандемии коронавируса возник глобальный сбой в цепочке поставок, который привёл к острому дефициту чипов. Сказался также всплеск спроса на микросхемы в автомобильной отрасли и при создании центров обработки данных.
Ведущие мировые производители чипов на фоне их дефицита получили рекордную выручку по итогам I квартала 2021 года. Показатель составил более $20 млрд. Больше половины пришлось как раз на TSMC. По мнению экспертов, дефицит чипов может продлиться до 2023 года, то есть их производители будут и дальше наращивать свои доходы, поскольку цены на их товар продолжают расти."
https://secretmag.ru/news/taivanskii-proizvoditel-chipov-tsmc-stal-samoi-dorogoi-kompaniei-azii-18-08-2021.htm
Англомовний світ покладається лише на свої сили.
За програну 2-гу світову.
дивно ще й ЯКЕ МАЮТЬ ВІДНОШЕННЯ ФРАНЦУЗИ ДО Перемоги у 2-й світовій?
Пара ярких примеров:
- союз с османами против восточной Европы в 17 веке;
- продажа ПКР Экзосет Аргентине в канун Фольклендской войны;
- Снабжение техникой и оружием мятежников Хафтара в Ливии вместе с рашкой;
Да проще вспомнить когда французы Не нарушали эмбарго в угоду своим интересам
но всё равно они всегда дружили с сссср
Понимаете, мои маленькие неумные камарады, этот отказ от конкракта - это НЕ вопрос денег. Это вопрос БОЛЬШОЙ политики. И это решение (принятое, безусловно, под давлением Великобритании), отфутболивает Францию прямо в объятия паРаши и ...Китая. Потому что Франции нужны деньги, а если их не получилось отрымать за контракт, то получиться отрымать как благодарность от паРаши.
Чему вы радуетесь, пересичные? Вас такая ситуация вдохновляет? Лучше бы жевали сало и...молчали.
Или ты и правда веруешь, что этот намарафеченный старикан чем-то керует?
Ось і мають, австралійці за відповідно-адекватні кошти замовили аналогічні субмарини в США.
со спины... со стороны Тихого Океана
Дайте мені два баяни!
С одной стороны, полностью поддерживаю австралийцев. Когда они заключали контракт с французами я реально не понимал, зачем им дизелюхи. На их-то просторах сам Бог велел атомоходы иметь.
С другой стороны, понимаю французов, которых тупо кинули. При чём не просто кинули, а кинули ближайшие союзники, которые за спиной французов 18 месяцев вели секретные переговоры о том, как удачнее французов кинуть.
Я бы сказал, что союзники так не поступают. ОК, хотите разорвать контракт - делайте, но вовлеките союзную страну в обсуждение. Иначе это не союз, а хрен знает что.
Возникает вопрос - ежели союзник так себя ведёт в мирное время, то что будет во время военное. Не киданут ли, ради личных интересов?