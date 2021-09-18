Засипати спамом Венеціанську комісію - не зовсім правильно, - Стефанчук щодо аналізу законопроєкту про олігархів
Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що "засипати спамом" Венеціанську комісію - неправильно. Так він прокоментував напрям в комісію законопроєкту про олігархів до розробки його остаточного варіанту до другого читання
Як передає Цензор.НЕТ, про це ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив віцеспікер ВРУ Руслан Стефанчук.
"Венеціанська комісія є дуже повноважним і дуже важливим органом, і ми не можемо його засипати спамом. Коли ми відправляємо ті законопроєкти, редакція яких до другого читання невідома, які не пророблялися з важливих речей і меседжів, щоб знати кінцеву точку ... Тому що це новий законопроєкт і ніхто не знає, на який кінцевий результат ми вийдемо. Є важливі напрямки. Тому, мені здається, що засипати спамом Венеціанську комісію - не зовсім правильно", - сказав він.
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тобто , ваш дебілкуватий закон то спам?чи таки обісралися й таки визнали що він гівно?
А отже засипаєте спамом цей форум.
Подозреваю, что венецианская комиссия признает только название этого закона, остальное зарубит.
это просто пипец - полная дегенерация Украины ... А я думаю - откуда столько пздц какого мудрого нариду набралось...
Или ему можно?
Шо там про Порошенко?
А чого у вас немає закону ?
Чому попередньо його не виставляють на обговорення суспільством ?
Ви для чого і для кого ті закони пишете, тварюки ?