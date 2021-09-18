Засипати спамом Венеціанську комісію - не зовсім правильно, - Стефанчук щодо аналізу законопроєкту про олігархів

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що "засипати спамом" Венеціанську комісію - неправильно. Так він прокоментував напрям в комісію законопроєкту про олігархів до розробки його остаточного варіанту до другого читання

Як передає Цензор.НЕТ, про це ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив віцеспікер ВРУ Руслан Стефанчук.

"Венеціанська комісія є дуже повноважним і дуже важливим органом, і ми не можемо його засипати спамом. Коли ми відправляємо ті законопроєкти, редакція яких до другого читання невідома, які не пророблялися з важливих речей і меседжів, щоб знати кінцеву точку ... Тому що це новий законопроєкт і ніхто не знає, на який кінцевий результат ми вийдемо. Є важливі напрямки. Тому, мені здається, що засипати спамом Венеціанську комісію - не зовсім правильно", - сказав він.

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