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Засипати спамом Венеціанську комісію - не зовсім правильно, - Стефанчук щодо аналізу законопроєкту про олігархів

Засипати спамом Венеціанську комісію - не зовсім правильно, - Стефанчук щодо аналізу законопроєкту про олігархів

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що "засипати спамом" Венеціанську комісію - неправильно. Так він прокоментував напрям в комісію законопроєкту про олігархів до розробки його остаточного варіанту до другого читання

Як передає Цензор.НЕТ, про це  ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив віцеспікер ВРУ Руслан Стефанчук.

"Венеціанська комісія є дуже повноважним і дуже важливим органом, і ми не можемо його засипати спамом. Коли ми відправляємо ті законопроєкти, редакція яких до другого читання невідома, які не пророблялися з важливих речей і меседжів, щоб знати кінцеву точку ... Тому що це новий законопроєкт і ніхто не знає, на який кінцевий результат ми вийдемо. Є важливі напрямки. Тому, мені здається, що засипати спамом Венеціанську комісію - не зовсім правильно", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" наполягатиме на розгляді законопроєкту про олігархів наступного тижня, - Кравчук

Венеціанська комісія (227) олігарх (930) шоу Шустера (309) Стефанчук Руслан (752)


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Топ коментарі
+33


тобто , ваш дебілкуватий закон то спам?чи таки обісралися й таки визнали що він гівно?
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18.09.2021 02:11
+28
Зеленые ни разу не палятся : то признают, что нормальные люди с ними работать не хотят, то признают, что их "законы"---спам))))
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18.09.2021 02:19
+24
усьо - ось воно й вилізло . щоб вислужитись щодо себе - хароший буде паслушний парасьонок зі ЗЕстійла замість Разумкова!
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18.09.2021 02:06
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усьо - ось воно й вилізло . щоб вислужитись щодо себе - хароший буде паслушний парасьонок зі ЗЕстійла замість Разумкова!
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18.09.2021 02:06 Відповісти


тобто , ваш дебілкуватий закон то спам?чи таки обісралися й таки визнали що він гівно?
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18.09.2021 02:11 Відповісти
два в одном
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18.09.2021 07:24 Відповісти
Тобто ви текст новини не читаєте- ви заголовок коментуєте.

А отже засипаєте спамом цей форум.
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18.09.2021 07:28 Відповісти
зебонутый?
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18.09.2021 07:53 Відповісти
Зеленые ни разу не палятся : то признают, что нормальные люди с ними работать не хотят, то признают, что их "законы"---спам))))
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18.09.2021 02:19 Відповісти
Зеля #*ло!
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18.09.2021 02:39 Відповісти
Принимая закон они не знают во что выльется ихнее чудо. Работа на АВОСЬ. Как говорит Вовочка, мэни здаеться, вам пи.............. а.
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18.09.2021 02:42 Відповісти
а мне кажется, что наоборот они понимают (не во что выльется))) а зачем оно им надо ! это лишний рычаг давления на кого угодно (но только не каламойшу, ахметку, пинчука.....и т.д конечно ибо то не олигархи ваще, то спенсеры (спонсоры))) зешоблы и самого зелюка)... главное придумать и законно обосновать полномочия марионеток, которые будут назначать кто олигарх)))) а вот что начнется если неглупые, назначенные в олигархи начнут сопротивляться и подавать в суды? тут непредсказуемость ))) (это мое видение этой суеты))))
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18.09.2021 09:43 Відповісти
какой-то анриал, когда бомж с зе-помойки что-то рассуждает...
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18.09.2021 03:25 Відповісти
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18.09.2021 03:29 Відповісти
Т.е. вы, зеленые тридарасты, в борьбе с кондитером, родили спам? ****, этот жирный дятел и не палится ни разу)))
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18.09.2021 03:50 Відповісти
Зелемойские хотят ввести голосование по интернету....,типа эта Фишка не из РАБссии... хотя в концлагере сейчас такие выборы только в 6 регионаххх,типа эксперимент....,як казав Сралин,не важно как голосовали,важно кто считает....,короче Зелемойские пришли на 50 лет....
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18.09.2021 03:59 Відповісти
Це все, що зебілам треба знати про цей "закон" про олігархів - "це спам" і "ніхто не знає, куди він нас приведе і у що виллється" (клоун Стефанчук). Зєбіли, агов! Хочу почути ваші коментарі! 🤣Пи.Си. Цікаво, їм стало соромно перед Венеціанської комісією? Хоча тим, хто прилюдно грає членом то на роялі, то на Конституції, то просто на мізках власних виборців соромно не може бути апріорі.
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18.09.2021 04:00 Відповісти
Абсолютно безгапмотные чуваки случайно попали в кресла дупатататов,а сам гарант закончил Юридическую академию....
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18.09.2021 04:06 Відповісти
Это лапы олигархов в зелёных перчатках. Они что сами себя хватать будут.
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18.09.2021 04:20 Відповісти
От ты скажи: ты дебилом родился, или то потом мамка тебя об угол дома била?
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18.09.2021 04:49 Відповісти
Ви не довіряєте такій авторитетній структурі, як Венеційська комісія? Якщо закон нормальний, то висновок комісії буде позитивним, все просто ж...
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18.09.2021 07:23 Відповісти
Пролетайрят Зелемойского это 73 % идиотов... это и нсть олехархат....Кучмистов
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18.09.2021 05:01 Відповісти
Жирная и уродливая свинья - стефанчук, подтверлила, что их закон про олигархов - спам.
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18.09.2021 05:34 Відповісти
Не спам, а бред с целью узаконить положение олигархов и корупционеров.
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18.09.2021 07:11 Відповісти
Как знатно подгорает у ослугевших высшего эшелона не по-детски!

Подозреваю, что венецианская комиссия признает только название этого закона, остальное зарубит.
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18.09.2021 07:22 Відповісти
... пане Рустаме, ваши "белые шумы" в зеленой упаковке по борьбе с Коррупцией уже широко известны в Западной Европе. Хохориться можете только перед крепостными: культурный Запад только будет свирепо корчить фейсы и не более!
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18.09.2021 07:47 Відповісти
Стефанчут, ты, говорят, целый доктор наук. Надеюсь, защищался не там, где академик Кива. И что-же ты, доктор наук, танцуешь перед ЗЕбанутым клоуном? Понятие честь и достоинство тебе не знакомо?
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18.09.2021 07:49 Відповісти
Этот пр.******** клоун - доктор наук?

это просто пипец - полная дегенерация Украины ... А я думаю - откуда столько пздц какого мудрого нариду набралось...
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18.09.2021 07:56 Відповісти
а на кой черт вы подаете юридический спам в раду? нельзя сразу нормальный проект подготовить?
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18.09.2021 08:01 Відповісти
А засыпать вашим бредовым спамом всю Украину это хорошо? 😡 Деревья уже посадили? Космодром построили? Спутник запустили? По 4 тыс.баксов учителям выплатили? Или вы создали те рабочие места, которые обещали? И где те много миллиардные инвестиций, о которых уже два года свистит Додик? Вы команда брехунов и аферистов !!!
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18.09.2021 08:25 Відповісти
Даже если останется одно название от этого закона, это неприемлемо. Сама идея выделения по имущественному статусу противоречит нашей Конституции. Может для Китая, Кубы, Вьетнама это подходит.
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18.09.2021 08:26 Відповісти
Потому что "закон" не против олигархов ,а чтоб "сбитому летчику" Порошенко нельзя было избираться в президенты ...
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18.09.2021 08:34 Відповісти
И медведчуку с коломойским.

Или ему можно?
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18.09.2021 08:52 Відповісти
Ваш "закон" -спам)что зебилам не ясно?
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18.09.2021 08:56 Відповісти
Ну хорошо, Закон - спам.

Шо там про Порошенко?
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18.09.2021 09:05 Відповісти
А что с ним?как бы вам не хотелось,но тронуть зекрыса его не сможет)
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18.09.2021 09:21 Відповісти
Просто гомно-вопрос...если вы не даун ,то понимаете,что этот "закончик" про то,чтоб Порошенко не шел в президенты -чего ж так сцыте?)
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18.09.2021 10:37 Відповісти
Та пусть идёт.
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18.09.2021 10:57 Відповісти
У Бени есть свой ручной **********, зачем ему два?
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18.09.2021 08:59 Відповісти
На вулиці ти - ніхто.
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18.09.2021 08:38 Відповісти
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18.09.2021 08:51 Відповісти
А что так переживают из-за Венецианской комиссии? Или в законопроекте откровенную хрень написали под красивым названием?
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18.09.2021 08:53 Відповісти
Сцатся зележопые,что их тупизна и на#балова будет всему миру видна
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18.09.2021 09:00 Відповісти
Эти воры своих подчинённых тоже считают ворами. Подчинённые просто воровать не умеют. А вот публики на Западе всё-таки стесняются. Выезжая туда они видят себя так-таки ворами, а не бизнесменами.
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18.09.2021 10:21 Відповісти
І ці ЗЄбіли назавжди хочуть правити країною і штопати гнилі спам під виглядом закону щоб потім після кожного свого зашквару казати ях їхній кумир з кацапстану: "всьо в рамках закона".
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18.09.2021 09:02 Відповісти
Шарлатани ви...

А чого у вас немає закону ?

Чому попередньо його не виставляють на обговорення суспільством ?

Ви для чого і для кого ті закони пишете, тварюки ?
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18.09.2021 09:42 Відповісти
никогда не было так стыдно... как за ужимки и блеяние этих дрессированных обезьян из бл***ского цирка...
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18.09.2021 09:47 Відповісти
это тот депутат, который крысил из бюджета компенсацию за аренду жилья, а сам жил у тещи ?
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18.09.2021 09:47 Відповісти
Скоро ця свиня знову буде протягувати закон про обчислення часу, який дуже вигідний деяким олігархам.
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18.09.2021 09:57 Відповісти
Чуєш ти свиняча морда, то ти і є самий настоящий спам, ти подивись на себе!!!!! І своє хайло закрий, бо смердить!!!!!!
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18.09.2021 12:04 Відповісти
Спам, це купа начебто законів зе покидьків, щоби засрати мізки лохторату й відволікти увагу від зради та економічної дупи...
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18.09.2021 12:38 Відповісти
Так ..пан Стефанчук, а что ж вы спам называете Законом ? Или как вас понимать? Голосовать за спам в Раде можно, а венецианку посылать нельзя, потому что вы сами понимаете , что подсунули на голосование Рады спам ?
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18.09.2021 13:58 Відповісти
Взагалі-то у Раду слід вносити розумні продумані проекти законів! Але ж ця зелена бидломаса звикла аби що перти. Тому що не гідні до розумової праці. І чекають, щоб хтось за них розклав по поличках той сумбур, який вони виплодили. Ось хай розумні люди у ВК й озвучать свій вердикт .
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18.09.2021 14:59 Відповісти
спам це те чим вже більше двох років займаються в Україні зелені...а зараз ще добавили "Сполучені штати України" і "латинізацію" аби замилити наріту голови, які почали задумуватися "вагнерівцями"
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18.09.2021 16:08 Відповісти
СТЕФА ЗАМЕНА ВАТНОМУ РАЗУМКОВУ
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18.09.2021 17:49 Відповісти
 
 