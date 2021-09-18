Двох воїнів поранено в результаті російських обстрілів, за минулу добу - 7 порушень. Поблизу Пісків противник застосував 120-мм міномети, - ООС
За минулу добу, 17 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Поблизу населеного пункту Піски противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру.
В напрямку Павлополя російські найманці двічі здійснили численні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Біля Катеринівки ворог вів вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
В напрямку населеного пункту Зайцеве окупанти відкрили вогонь з гранатометів різних систем та здійснили дистанційне мінування ділянки місцевості протипіхотними мінами ПОМ-2.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні осколкові поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Станом на 7 годину ранку, 18 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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Пе́ски - посёлок в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Ясиноватском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецкой области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины .
Название получил от грека по фамилии Пе́ски, который держал в этом районе конезавод и ипподром.
Чтобы картина « миротворчества кацапов и Минска» была на виду у общества.
В соответствии с договоренностями, в Донбассе должен быть создан некий координационный механизм по реагированию на нарушение перемирия. Именно к этому механизму должны обращаться стороны конфликта в случае, если противник нарушит соглашение и начнет наступление. Открывать ответный огонь любая из сторон конфликта может только в случае, если использовать координационный механизм не удастся.
Наконец, еще один пункт договоренностей предусматривает, что к нарушителям перемирия будут применяться некие "дисциплинарные меры".