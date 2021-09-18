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Новини Агресія Росії проти України
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Двох воїнів поранено в результаті російських обстрілів, за минулу добу - 7 порушень. Поблизу Пісків противник застосував 120-мм міномети, - ООС

Двох воїнів поранено в результаті російських обстрілів, за минулу добу - 7 порушень. Поблизу Пісків противник застосував 120-мм міномети, - ООС

За минулу добу, 17 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Піски противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру.

В напрямку Павлополя російські найманці двічі здійснили численні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля Катеринівки ворог вів вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

В напрямку населеного пункту Зайцеве окупанти відкрили вогонь з гранатометів різних систем та здійснили дистанційне мінування ділянки місцевості протипіхотними мінами ПОМ-2.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Також читайте: Головні новини 17 вересня: обстріл Іллірії, Арахамія і Коломойський відповідають на запитання про ВІП-ложі

В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні осколкові поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 18 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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обстріл (28183) поранення (2793) Донбас (22354) найманці рф (2043) операція Об'єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+10
Найшвидшого одужання.

Горіть у пеклі москалі !!!
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18.09.2021 08:26
+7
Пораненим хлопцям швидкого та повного одужання. Бережи Вас Боже!
Горіть у пеклі russische schweine!
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18.09.2021 08:47
+6
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18.09.2021 08:53
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Найшвидшого одужання.

Горіть у пеклі москалі !!!
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18.09.2021 08:26 Відповісти
Пораненим хлопцям швидкого та повного одужання. Бережи Вас Боже!
Горіть у пеклі russische schweine!
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18.09.2021 08:47 Відповісти
В близи Песок. Бараны.
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18.09.2021 08:52 Відповісти
Там у них очень страдает грамотностью писатель
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18.09.2021 08:57 Відповісти
не реагують, нажаль !

Пе́ски - посёлок в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Ясиноватском районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецкой области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины .

Название получил от грека по фамилии Пе́ски, который держал в этом районе конезавод и ипподром.
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18.09.2021 09:35 Відповісти
Вже таке відоме селище і не знати як правильно написати...чи не хотіти знати.
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18.09.2021 09:47 Відповісти
на багаторазові звернення в СФ відповідали - шо це лише одна з версій походження назви...
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18.09.2021 09:54 Відповісти
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18.09.2021 08:53 Відповісти
Уважаемый редактор . Можно было бы немного систематизировать сообщения с фронта - давать информацию о нарушениях В ЗОНАХ РАЗВЕДЕНИЯ войск отдельно и по остальной линии фронта - отдельно.
Чтобы картина « миротворчества кацапов и Минска» была на виду у общества.
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18.09.2021 08:56 Відповісти
Так, условия нового перемирия предусматривают запрет на наступательные и разведывательные действия, в том числе разведку при помощи беспилотников, не разрешено также любое применение огня, в том числе снайперского.
В соответствии с договоренностями, в Донбассе должен быть создан некий координационный механизм по реагированию на нарушение перемирия. Именно к этому механизму должны обращаться стороны конфликта в случае, если противник нарушит соглашение и начнет наступление. Открывать ответный огонь любая из сторон конфликта может только в случае, если использовать координационный механизм не удастся.
Наконец, еще один пункт договоренностей предусматривает, что к нарушителям перемирия будут применяться некие "дисциплинарные меры".
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18.09.2021 09:27 Відповісти
ЗЕчмо ************. Заборонив вести вогонь у відповідь, забрав з передка антиснайперські групи щоб ***** погодилось зустрітись з ним.
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18.09.2021 09:36 Відповісти
пораненим найскорішого одужання і повного відновлення... тримайтесь, синочки !
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18.09.2021 09:36 Відповісти
Сейчас Россия везде воюет.И нисмотря на это готовит против ИндоПэриджана новый российско-хайский проект -"лезгистан".Под именем лезгин другие стравливают в инете дагестанцев(раньше наз-ся Одэрбэйджаном) и ГрекоАнар(Рим)=Одэрбэйджан,чьи праздники-основание Кавказа.И что интересна воруют слово Албания=АлаБэй=ХушУлуБэй=Бейли -окончание половины фамилий одэров(азэров) и ПОЛ СТРАНЫ, ВКЛЮЧАЮТ ТУДА НАРОДЫ,ЧЬИ ЯЗЫКИ ОЧЕНЬ БЛИЗКИ к одэрам.Например РУТУЛЫ(( из 18(?) нареч.-4 ЧИСТО ОДЭРСКИЙ ЯЗЫК)),ТАБАСАРАНЦЫ,КУМЫКИ,АГУЛЫ,ЦАХУРЫ,да и в лезгинском языке полно одэрских слов(халг,бахтавэр,дэниз,хэмэшэ и т.д.) РОССИЯ калантарянов и мишустянов знает,ЧТО ИНДО-ПЭРИДЖАН БУДЕТ ТРЕБОВАТЬ ПРИСОЕДИНЕНИЯ Дагестана(Одэрбэйджана) с НАШИМИ СВЯТЫМИ МЕСТАМИ и древнейшим городом мира БабаУлу(Бабилон)=Дербенд 1-зимняя резиденция Пэриджанских царей.(есть еще Дербенды 2 и 3 в других странах-остатки Империи Пэриджана-между морями) Как боиться Кремль РОДИНУ МНОГИХ РЕЛИГИЙ -Одэрбэйджан.Слава нам Всем и ВСЕВЫШНИЙ НАМ В ПОМОЩЬ!
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18.09.2021 09:44 Відповісти
Русня вас азербайджанцев реально боится. Вы реально показали что вы можете. Слава Азербайджану. Слава Україні.
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18.09.2021 09:48 Відповісти
Выздоровления нашим бойцам! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!

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18.09.2021 13:38 Відповісти
 
 