COVID-19 в Україні: 79 осіб померли, зафіксовано 6234 нові випадки зараження, понад 1,7 тис. гооспіталізовано, - МОЗ
За минулу добу, 17 вересня 2021 року, в Україні зафіксовано 6234 нові підтверджені випадки COVID-19 (з них дітей - 689, медпрацівників - 89).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Підкреслюється, що за минулу добу:
госпіталізовано – 1 719 осіб;
летальних випадків – 79;
одужало – 1 763 особи.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 35 713 осіб,
методом ІФА – 9 235 осіб,
експрес-тестами – 27 526 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 344 398 осіб;
одужало – 2 230 306 осіб;
летальних випадків – 54 829;
проведено ПЛР-тестувань – 12 448 211.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), м. Київ (416) та Одеській (399) областях.
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Из 1763 госпитализированных за день это как минимум 170 покойники 😞
Скоро будет как в пустыне- сгинут люди все как вид
Карабвсы подганяют Буратин в страну чудес,
Только я не понимаю, где здесь правда и прогресс...