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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 в Україні: 79 осіб померли, зафіксовано 6234 нові випадки зараження, понад 1,7 тис. гооспіталізовано, - МОЗ

COVID-19 в Україні: 79 осіб померли, зафіксовано 6234 нові випадки зараження, понад 1,7 тис. гооспіталізовано, - МОЗ

За минулу добу, 17 вересня 2021 року, в Україні зафіксовано 6234 нові підтверджені випадки COVID-19 (з них дітей - 689, медпрацівників - 89).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Підкреслюється, що за минулу добу:

COVID-19 в Україні: 79 осіб померли, зафіксовано 6234 нові випадки зараження, понад 1,7 тис. гооспіталізовано, - МОЗ 01госпіталізовано – 1 719 осіб;

COVID-19 в Україні: 79 осіб померли, зафіксовано 6234 нові випадки зараження, понад 1,7 тис. гооспіталізовано, - МОЗ 01 летальних випадків – 79;

COVID-19 в Україні: 79 осіб померли, зафіксовано 6234 нові випадки зараження, понад 1,7 тис. гооспіталізовано, - МОЗ 01 одужало – 1 763 особи.

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За добу протестовано:

COVID-19 в Україні: 79 осіб померли, зафіксовано 6234 нові випадки зараження, понад 1,7 тис. гооспіталізовано, - МОЗ 01 методом ПЛР – 35 713 осіб,

COVID-19 в Україні: 79 осіб померли, зафіксовано 6234 нові випадки зараження, понад 1,7 тис. гооспіталізовано, - МОЗ 01 методом ІФА – 9 235 осіб,

COVID-19 в Україні: 79 осіб померли, зафіксовано 6234 нові випадки зараження, понад 1,7 тис. гооспіталізовано, - МОЗ 01 експрес-тестами – 27 526 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

COVID-19 в Україні: 79 осіб померли, зафіксовано 6234 нові випадки зараження, понад 1,7 тис. гооспіталізовано, - МОЗ 01 захворіло – 2 344 398 осіб;

COVID-19 в Україні: 79 осіб померли, зафіксовано 6234 нові випадки зараження, понад 1,7 тис. гооспіталізовано, - МОЗ 01 одужало – 2 230 306 осіб;

COVID-19 в Україні: 79 осіб померли, зафіксовано 6234 нові випадки зараження, понад 1,7 тис. гооспіталізовано, - МОЗ 01 летальних випадків – 54 829;

COVID-19 в Україні: 79 осіб померли, зафіксовано 6234 нові випадки зараження, понад 1,7 тис. гооспіталізовано, - МОЗ 01 проведено ПЛР-тестувань – 12 448 211.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), м. Київ (416) та Одеській (399) областях.

карантин (18172) МОЗ (5390) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
У политиков и футболистов иммунитет
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18.09.2021 09:06
+1
Харьков молодцы.Так держать.,P.S.Посмотрите видео -https://t.me/vekha/23765?single. .Обратите внимание на маски и ТД.Че удивляться 761 за сутки.Даешь 2к за сутки...
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18.09.2021 08:42
+1
ппц. Пару дней назад было 3тыс. Щас 6
Из 1763 госпитализированных за день это как минимум 170 покойники 😞
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18.09.2021 09:22
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Харьков молодцы.Так держать.,P.S.Посмотрите видео -https://t.me/vekha/23765?single. .Обратите внимание на маски и ТД.Че удивляться 761 за сутки.Даешь 2к за сутки...
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18.09.2021 08:42 Відповісти
Понятно. "Вы фсее врете, вируса нет, нас найоб...ют" Кстати, в больницах , в реанимациях подставные лежат. Артисты.
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18.09.2021 09:25 Відповісти
Лежат люди, больные давно известными болезнями.
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18.09.2021 13:55 Відповісти
В 2019 году от пневмонии умерло несколько миллионов человек. Перед смертью им всем не хватало кислорода. Но тебе и тебе подобным было пофиг.
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18.09.2021 13:56 Відповісти
И???
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18.09.2021 16:53 Відповісти
И пухом земля, дурачок.
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18.09.2021 18:22 Відповісти
И???
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18.09.2021 21:38 Відповісти
😄
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18.09.2021 08:57 Відповісти
У политиков и футболистов иммунитет
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18.09.2021 09:06 Відповісти
Как, как? Боярой , и крестным ходом.
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18.09.2021 09:27 Відповісти
Печальный у тебя опыт.
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18.09.2021 13:56 Відповісти
Ну и ладно, пусть будет у тебя. Мне то что.
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18.09.2021 16:51 Відповісти
ппц. Пару дней назад было 3тыс. Щас 6
Из 1763 госпитализированных за день это как минимум 170 покойники 😞
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18.09.2021 09:22 Відповісти
Ми ж чемпіони? Отож.
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18.09.2021 09:24 Відповісти
10% летальности? откуда ты берешь этот бред?
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18.09.2021 13:57 Відповісти
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18.09.2021 11:46 Відповісти
почему коронавирусом летом не болели? Ему же все равно на ультрафиолет и температуру?
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18.09.2021 12:10 Відповісти
меньше фуфлотестов делали
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18.09.2021 13:57 Відповісти
Паша ти таким дебілом народився чи десь ще вчився?
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18.09.2021 14:26 Відповісти
самокритично
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18.09.2021 14:43 Відповісти
не відволікайся від дебіловізору та готуйся вжалитися бустерними дозами
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18.09.2021 14:43 Відповісти
Нет других болезней ныне, только дельта и ковид,

Скоро будет как в пустыне- сгинут люди все как вид

Карабвсы подганяют Буратин в страну чудес,

Только я не понимаю, где здесь правда и прогресс...
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18.09.2021 22:08 Відповісти
 
 