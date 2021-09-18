COVID-19 в Україні: 79 осіб померли, зафіксовано 6234 нові випадки зараження, понад 1,7 тис. гооспіталізовано, - МОЗ

За минулу добу, 17 вересня 2021 року, в Україні зафіксовано 6234 нові підтверджені випадки COVID-19 (з них дітей - 689, медпрацівників - 89).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Підкреслюється, що за минулу добу:

госпіталізовано – 1 719 осіб;

летальних випадків – 79;

одужало – 1 763 особи.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 35 713 осіб,

методом ІФА – 9 235 осіб,

експрес-тестами – 27 526 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 344 398 осіб;

одужало – 2 230 306 осіб;

летальних випадків – 54 829;

проведено ПЛР-тестувань – 12 448 211.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), м. Київ (416) та Одеській (399) областях.