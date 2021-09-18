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Новини
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Загребельська про боротьбу РНБО з олігархами: Щоб "відмоніторити" дії Коломойського, досить базового інтелекту. Замість цього Арахамія дивиться із ним футбол

Загребельська про боротьбу РНБО з олігархами: Щоб

Поки РНБО голосно заявляє про намір побороти олігархів в Україні, голова фракції Зеленського Давид Арахамія дивиться футбольний матч разом з Ігорем Коломойським, а "діяння" олігарха представники влади не відслідковують.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук написала колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ. 

РНБО нарешті готове побороти олігархів. Бо тепер у них є система моніторингу третього рівня захисту, аналогов якої немає в Україні.

Водночас, не треба жодних систем та достатньо базового рівня інтелекту, щоб "відмоніторити" як Коломойський:

1. Розвалює штраф АМКУ на 4,7 млрд.грн., відправивши його "іменем України" на перевірку харківським експертам "з особливо токсичних справ".

2. Перебуває  на фінішній "верховній" прямій, щоб відсудити $350 млн. у державного Приватбанку.

3. Вже у цей вівторок збирається "іменем України" в апеляції постановити, що НАБУ не має права допомогати Антимонопольному комітету розслідувати порушення монополістів (олігархів).

Звернули увагу, що Коломойському "віддано" допомагають три різні судові "клани": адміністративний, господарський та цивільний?

Ці ж самі "клани" заблокували прийняту парламентом судову реформу Зеленського. Через що посли G7 зустрічалися з Банковою та суддями. Все закінчилося традиційними обіцянками про "все хороше", які традиційно виконувати ніхто не збирається", - пише вона.

"Водночас:

⁃ голова фракції Зеленського дивиться футбольний матч з Коломойським та "смотрящим" за гральним бізнесом в Україні Баумом. "Колегою по бізнесу" Бабакова - депутата Держдуми РФ, який голосував за анексію Криму, через що отримав санкції в Україні, США та ЄС;

⁃ на трубі Медведчука з дозволу АМКУ Зеленського "сидить" державна Укртранснафта, в якій досі працює Лазорко (менеджер Коломойського), а пальне по ній з Росії качає компанія, про власників якої достеменно нічого невідомо.

При цьому, геополітичний вектор Зеленського та його "балакучих голів" відверто штормить: від "дайте нам ядерну кнопку" до "ми перейматимемо досвід компартії Китаю".

Додамо сюди, що Коломойський мав спільний бізнес з Зеленським, а фінансові відносини зі студією президента "квартал 95" досі тривають. Та що саме на Коломойського Держдепартамент США наклав санкції і прямо зараз проводить низку кримінальних розслідувань, зокрема щодо особливо тяжкого злочину - екоцид.

І можна було б звичайно почекати наступної серії, в якій Зеленський буде моніторити Коломойського, або самого себе, Ахметова, Фірташа, Пінчука та інших кандидатів на зірочку, якби квитки не коштували так дорого, а кіно чим далі, тим більше не ставало схожим на "фільм-катастрофу",- підсумовує Загребельська.

Нагадаємо, раніше журналіст Михайло Ткач повідомив, що Коломойський, Арахамія, Вітренко, міністри і депутати разом сходили на футбол. Сам Арахамія раніше зазначив, що вони з Коломойським обмінялися жартами про закон про олігархів.

Зеленський (23659) Коломойський (3121) олігарх (930) РНБО (2278) Арахамія (1103) Загребельська (118)


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Топ коментарі
+25
Зеля Ху#ло
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18.09.2021 09:07
+18
Тільки повні кретини думали, що вибирають маладую зекаманду.
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18.09.2021 09:07
+12
А разом 73% виборців просто ідіоти....
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18.09.2021 09:53
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Зеля Ху#ло
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18.09.2021 09:07 Відповісти
Навіть судом "схвалено".
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18.09.2021 09:12 Відповісти
Воистину х ло
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18.09.2021 19:43 Відповісти
Тільки повні кретини думали, що вибирають маладую зекаманду.
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18.09.2021 09:07 Відповісти
тих було 25% тобто 1/4, інша 1/4 - були абинеПорох (а там хоч хрін в сметані), третя 1/4 - зомбовані галабародькою і його вмінням посилати МВФ в дупу і розстрілювати парламент з двох шмайсерів, ну а остання 1,/4 - то корисні ідіоти, яки повелись на знане личко, хрипасте соло і чудово написані сценаристами-профі тексти суфлера в усі (ухе))) шибздика (маленьких завжди шкода)))
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18.09.2021 09:27 Відповісти
А разом 73% виборців просто ідіоти....
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18.09.2021 09:53 Відповісти
ну якщо так узагальнювати))) ...і якщо Ви так вважаєте... а я Вам вірю ))))
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18.09.2021 09:56 Відповісти
Интеллект и слуги народа - это, как профессор и гопник с пту....
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18.09.2021 09:08 Відповісти
Отак от, лучший презедент современности и его млядская команда
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18.09.2021 09:10 Відповісти
Агію Загребельску треба в антимонопольний комітет назначити Головою

Можливо тоді олігархів Україна би здихалась
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18.09.2021 09:11 Відповісти
Точно!

Всё гениальное - просто!
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18.09.2021 09:13 Відповісти
Софія, арія, не верзіть дурниць. Вам дівчатка в школу не на разі?
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18.09.2021 09:27 Відповісти
В Румунії назначили молоду генпрокуроршу і толку від неї було багато .
В Словаччині нове руководство країни ( всім 40 років) і шматують корупціонерів конткретно

пора звикнути , що молодь підростае , а діди вже сідниці відсідили у власті і пора їм відпочивати
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18.09.2021 09:32 Відповісти
В Румунії народ ту прокуроршу массово підтримував, массові мітинги ледь не кожен день, була постійна загроза що народ змете всю владу, як тільки була загроза Ковеші від коррупціонерів. А у нас шо, зелябоби вийдуть? Вони слухають тільки ТСН, що воно їм набреше. А ТСН належить олігарху Коломойському. А інші канали - олігарахам Ахмєтову, Мурайеву, та іншим. Це все тупу стадо на ростяжці у олігархічних каналів.
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18.09.2021 12:49 Відповісти
Вы про эту Агию Абассовну из Селидова погуглите повнимательней. Там клейма ставить негде.
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18.09.2021 10:53 Відповісти
ну і в чім вона неправа,щоб колупатись в її біографії
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20.09.2021 13:52 Відповісти
Об этом на своей странице в соцсети https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1960495157444946&id=100004534422805 Фейсбук написала бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская Источник:

==== Не шмогла?
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18.09.2021 11:51 Відповісти
Про футбол - смешно.

С ними столько народу футбол смотрело и не сосчитать.
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18.09.2021 09:11 Відповісти
та да... а к каломойше только хламидия прилипла...ну надо же...как совпало...
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18.09.2021 09:29 Відповісти
А шо такое,может он под прикрытием работает и в доверие втирается?
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18.09.2021 09:11 Відповісти
Уже давным давно отмониторили кто хотел. Выяснили , кто такой Арохамия. Проститутка.
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18.09.2021 09:15 Відповісти
У Арахамії відсутній базовий інтелект? 🤔 🤢 Я думаю, що зачатки інтелекту у нього таки є. Немає совісті. Зовсім. А інтелект без совісті не працює.
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18.09.2021 09:15 Відповісти
Интересно, а Данилов футбол смотрит?

Если нет, где санкции?

Если да, всё ясно.
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18.09.2021 09:16 Відповісти
Який може бути інтелект у тряпошної ляльки напханою тирсою і з рукою ляльковода в сраці?
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18.09.2021 09:16 Відповісти
эта что ли?

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18.09.2021 09:29 Відповісти
Асия! Занребельская! Где же ты пропадала. Без твоей оценки третьего уровня мониторинговой защиты было совсем грустно (я даже плакать). Работу нашла? Или ждешь место уполномоченного? Так можно и застрять в экспэрдах. Тут тебе не там, на бюджете, тут крутиться и подставлять надо. Кстати, где учат на уполномоченных, пойду на заочку.
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18.09.2021 09:23 Відповісти
Уполномоченньій упал намоченньій.
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18.09.2021 09:27 Відповісти
Не секрет кто спонсировал избирательную компанию Зеленского и Зе-команды. Так что деолигархизацию, настоящую, надо начинать с отставки Зеленского и роспуска ВР
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18.09.2021 09:24 Відповісти
Саме так.
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18.09.2021 09:24 Відповісти
Спонсорував і ***** в тому числі.
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18.09.2021 09:29 Відповісти
Футбол смотреть - не интеллект отращивать. Арахамии это оказалось не под силу. Вопрос в другом: как назвать тех, кто считает Арахамию вершиной интеллектуального развития?
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18.09.2021 09:24 Відповісти
и чем это отличается по сути от мимишных фото наших спортсменов(ок) с коллегалеками из-за поребрика?... разве что грандиозностью масштабов...
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18.09.2021 09:33 Відповісти
Так Порошенко тоже олигарх. Пєтю стоит помониторить.
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18.09.2021 09:37 Відповісти
Откуда там интеллект . Примат .
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18.09.2021 09:57 Відповісти
Не обижайте приматов.
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18.09.2021 13:24 Відповісти
ну отмониторят..а дальше что..

Потом с Беней на футбол все СНБО ходить будет-байки про фейковые законы обсуждать
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18.09.2021 10:01 Відповісти
2,5года стыда за страну...
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18.09.2021 10:05 Відповісти
Зебилам нравится уринотерапия.
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18.09.2021 13:23 Відповісти
Как сказала первая леди (господи прости) : Вы не понимаете, это другое
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18.09.2021 10:20 Відповісти
Интеллекта нет. От слова совсем. Зато как развиты хватательные и жевательные рефлексы!
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18.09.2021 11:08 Відповісти
Откуда у хламидии интеллект? Посмотрите на его ,,лицо,,
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18.09.2021 13:22 Відповісти
Коломойський - це єдиний зараз одігарх (може ще Фірташ у проросійській Австрії на очікуванні як і БЄня) , це ті ,котрі за свою свободу готові здати Україну. Пінчук з Ахмєтовим знають . що їм вигідніше спивпрацювати з Заходома зничть ставити вимушено на цивілізаційний шлях - тому й піарять в дискусях га своїх шоу зараз Гройсмана та Яценюка , Данилюка й т п
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18.09.2021 14:27 Відповісти
М-да... Арахамия просто берега попутал. Он должен был... Нет, обязан был, увидев на трибуне стадиона Коломойского, забросать его боевыми гранатами, а потом произвести контрольный выстрел в голову!
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18.09.2021 14:36 Відповісти
Пока госпожа Загребельская (Ахундова) была уполномоченной в АМКУ - сидела, как мышь за веником лишнего не вякала и рубила бабло.
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18.09.2021 15:15 Відповісти
интеллект и арахамия - несовместимы априори....
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18.09.2021 17:13 Відповісти
І думки непогані, але маніпулятивний заголовок все псує.
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18.09.2021 17:36 Відповісти
 
 