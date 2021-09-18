Загребельська про боротьбу РНБО з олігархами: Щоб "відмоніторити" дії Коломойського, досить базового інтелекту. Замість цього Арахамія дивиться із ним футбол

Поки РНБО голосно заявляє про намір побороти олігархів в Україні, голова фракції Зеленського Давид Арахамія дивиться футбольний матч разом з Ігорем Коломойським, а "діяння" олігарха представники влади не відслідковують.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук написала колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.

РНБО нарешті готове побороти олігархів. Бо тепер у них є система моніторингу третього рівня захисту, аналогов якої немає в Україні.

Водночас, не треба жодних систем та достатньо базового рівня інтелекту, щоб "відмоніторити" як Коломойський:

1. Розвалює штраф АМКУ на 4,7 млрд.грн., відправивши його "іменем України" на перевірку харківським експертам "з особливо токсичних справ".

2. Перебуває на фінішній "верховній" прямій, щоб відсудити $350 млн. у державного Приватбанку.

3. Вже у цей вівторок збирається "іменем України" в апеляції постановити, що НАБУ не має права допомогати Антимонопольному комітету розслідувати порушення монополістів (олігархів).

Звернули увагу, що Коломойському "віддано" допомагають три різні судові "клани": адміністративний, господарський та цивільний?

Ці ж самі "клани" заблокували прийняту парламентом судову реформу Зеленського. Через що посли G7 зустрічалися з Банковою та суддями. Все закінчилося традиційними обіцянками про "все хороше", які традиційно виконувати ніхто не збирається", - пише вона.

"Водночас:

⁃ голова фракції Зеленського дивиться футбольний матч з Коломойським та "смотрящим" за гральним бізнесом в Україні Баумом. "Колегою по бізнесу" Бабакова - депутата Держдуми РФ, який голосував за анексію Криму, через що отримав санкції в Україні, США та ЄС;

⁃ на трубі Медведчука з дозволу АМКУ Зеленського "сидить" державна Укртранснафта, в якій досі працює Лазорко (менеджер Коломойського), а пальне по ній з Росії качає компанія, про власників якої достеменно нічого невідомо.

При цьому, геополітичний вектор Зеленського та його "балакучих голів" відверто штормить: від "дайте нам ядерну кнопку" до "ми перейматимемо досвід компартії Китаю".

Додамо сюди, що Коломойський мав спільний бізнес з Зеленським, а фінансові відносини зі студією президента "квартал 95" досі тривають. Та що саме на Коломойського Держдепартамент США наклав санкції і прямо зараз проводить низку кримінальних розслідувань, зокрема щодо особливо тяжкого злочину - екоцид.

І можна було б звичайно почекати наступної серії, в якій Зеленський буде моніторити Коломойського, або самого себе, Ахметова, Фірташа, Пінчука та інших кандидатів на зірочку, якби квитки не коштували так дорого, а кіно чим далі, тим більше не ставало схожим на "фільм-катастрофу",- підсумовує Загребельська.

Нагадаємо, раніше журналіст Михайло Ткач повідомив, що Коломойський, Арахамія, Вітренко, міністри і депутати разом сходили на футбол. Сам Арахамія раніше зазначив, що вони з Коломойським обмінялися жартами про закон про олігархів.