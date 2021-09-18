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Новини
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Моя позиція може комусь незручна, але я не допущу свавілля у ВР. Чутки про відставку ходять вже давно, я не боюся, - Разумков

Моя позиція може комусь незручна, але я не допущу свавілля у ВР. Чутки про відставку ходять вже давно, я не боюся, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не тримається за своє крісло.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він підкреслив, що за два роки своєї роботи главою законодавчого органу "не допускав свавілля в парламенті і зараз цього не допустить".

"Може бути, комусь така позиція незручна, але я такий, який є, і мінятися не буду ... І  працюватиму далі, скільки мені буде відведено. Розмови про мою відставку ходять вже давно. Подивимося. Я цього не боюся", - підсумував спікер.

Як повідомлялося, він також заявив, що якщо буде бажання змінити голову Верховної Ради, відразу видасть підписні листи.

Також читайте: Арахамія про обговорення з Коломойським голосування щодо відставки Разумкова: "У мене не було жодної такої розмови"

ВР (14941) відставка (1459) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+10
Не волею судьбы, а хотелкой Зели. При всем негативе к Разумкову, он самый умный и осторожный в ВР. Потому и стал вопрос в ОП о его отставке. Ну не может быть холоп умнее государя

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18.09.2021 09:37
+10
Розумков - типичная вата . Снимите розовые очки

Украине сейчас нужны радикальные реформаторы, чтобы догнать ЕС , а не лидеры, выросшие в пророссийской среде
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18.09.2021 09:49
+8
та сиди и болей себе молча... если дерьмак решит что ты слабое звено в этой цепи совпадений что зовется верховнаяЗрада... то на твой писк никто не будет особо обращать внимание...
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18.09.2021 09:19
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18.09.2021 09:18 Відповісти
Разумков напоминает мне Д 'Артаньяна.
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18.09.2021 09:19 Відповісти
Рановато ця младорига вирішила гратися в нового лідера. Наженуть і забудять про нього через місяць.
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18.09.2021 10:02 Відповісти
Из поговорки: " вы все....., а я Д 'Артаньян"?))) Та да, такой себе Воин Света в царстве тьмы.
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18.09.2021 11:28 Відповісти
та сиди и болей себе молча... если дерьмак решит что ты слабое звено в этой цепи совпадений что зовется верховнаяЗрада... то на твой писк никто не будет особо обращать внимание...
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18.09.2021 09:19 Відповісти
Поздно. Уже договорились.

Про дудки.

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18.09.2021 09:19 Відповісти
Дети сильно в дудки свистели)))))
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18.09.2021 09:47 Відповісти
Лупоглазий вже веде президентську кампанію відчуваючи вибори.
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18.09.2021 09:20 Відповісти
Это да...Юля ,кстати довольно хороша сейчас,почему тормозит?где ее коронный геноцыыыд?)
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18.09.2021 09:42 Відповісти
Розумков похож на маменького сыночка . Волей судьбы он стал Головою Верховной Рады, а не в течении долгой политической борьбы.
Президентство ему не светит , хотя кацапы очень стараются продвигать его и Мураева .
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18.09.2021 09:27 Відповісти
Не волею судьбы, а хотелкой Зели. При всем негативе к Разумкову, он самый умный и осторожный в ВР. Потому и стал вопрос в ОП о его отставке. Ну не может быть холоп умнее государя

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18.09.2021 09:37 Відповісти
Розумков - типичная вата . Снимите розовые очки

Украине сейчас нужны радикальные реформаторы, чтобы догнать ЕС , а не лидеры, выросшие в пророссийской среде
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18.09.2021 09:49 Відповісти
Не вата, а украинофоб. Только это не отменяет того, что он таки самый умный в стаде Зе. По крайней мере, из тех кто на виду.
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18.09.2021 10:16 Відповісти
Быть умным и иметь способность вести за собой стадо - немного разные вещи. Я не вижу в Розумкове способности жестко отстаивать интересы украинцев в мире. Похоже он до сих порне понял , что Украина - субъект политики в мире.
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18.09.2021 14:07 Відповісти
В том-тио и фишка, что умные в стаде не обитают. И не всем умным дано быть трибунами, ораторами и просто крикунами. Сталин, злой но гений, никогда не блистал красноречием, но Троцкого завалил и в прямом и в переносном смысле
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18.09.2021 16:04 Відповісти
Но руководят стадом или стаей лидеры с яйцами.

Это природная выживаемость - вожака выбирают звери , чтобы он благодаря опытности и смелости сохранил стаю.
и только у людей народ одет в дорогую обувь и потому не чуствует ступнями опасности и выбирает всякий мусор ( типа Макрона, Меркель и т д) , а эти вожаки приносят вред нации .
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18.09.2021 16:14 Відповісти
Напевно, ви цього не усвідомили, але саме Розумков вів кампанію Зеленського. І президентську, і парламентську. Спроможність висловлювати цілісні несуперечливі думки відрізняла його від усієї команди. І його зусилля становили чи не половину зусиль усіх зелених разом. Та й через два роки поряд із ним Зеленський виглядає неспроможним хлопчиськом, коли змушений висловлювати свої думки.

Наразі, Розумков є очільником інституції і суттєвою перешкодою для Зеленського для маніпуляцій із виборчим законодавством. Останній рік він діє доволі незалежно і рівновіддадено, що за поточних умов є плюсом для його карми і для України. Тож саме вам, на противагу вашим рекомендаціям, варто дивитись на світ тверезо і вдягнути хоч якісь окуляри.
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18.09.2021 13:34 Відповісти
Не знаю , чего Вы так обидились за Розумкова 😀😀😀

Я знаю много людей в высших эшелонах власти , способных формулировать внятно свои мысли , но это способности руководить им не добавляет.
Зе победил не из-за Розумкова , снимите розовые очки . За Зе проголосовал протестный электорат , который бы проголосовал за любое новое лицо. Бо украинцы так устроены - украинцы , в отличии от кацапов, бунтари были , есть и будут. Кроме Кучмы , ни один президент не находился у власти более одного срока .
«на Майдане , коло церкви революція іде,

хай чабан, усі гукнули , за отамана буде» 😀

Автора и год написания Вы знаете.
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18.09.2021 14:05 Відповісти
На відміну від вас я багато чого не знаю. Але про певні речі таки проінформований. Зокрема, про місце і роль Розумкова. Який би не був, він вже не на боці Зеленського. А таких в парламенті зараз не надто багато. Хто з тих людей, яких знаєте ви (у "висших ешелонах власті") має якісь можливості і, головне, спроможність протистояти зеленим? А Розумков своїм рішенням надіслав недолугий закон до Венеційської комісії. І захищає правовий шлях парламентської діяльності. Гадаєте, жирний Стефанчук хоча б зовнішніх ознак буде дотримуватись?

Українці, здебільшого, не усвідомлюють шкідливості закону. А такий-сякий Розумков усвідомлює. І нищівний висновок комісії Ради Європи завдасть зеленим шкоди. Чого не здатний зробити жоден з ваших знайомих.
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18.09.2021 14:50 Відповісти
«Чого не здатний зробити жоден з ваших знайомих.»

Раньше я думала , что Вы умеете аргументировать в споре

но сейчас вижу - Вы просто провоцируете и пытаетесь унизить на ровном месте.
Останемся при своих мнениях
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18.09.2021 15:44 Відповісти
Принизити вас? :Жодним чином.

Це ви кваліфікуєте мої окуляри у відповідь на пропозицію реально дивитись на світ. Де Розумков, яким би він не був раніше, захищає парламентаризм, нехай і задля своїх власних інтересів.

Ту саму маніпуляцію половина країни сприйняла у 19му. Що, мовляв, Порошенко - поганий. Мовляв, краще, будь хто, аби не Порошенко. Тому я нагадую вам, що після "поганого" Розумкова спікером прийде блазень з 95 кварталу.
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18.09.2021 15:54 Відповісти
Я вроде не предлагала убрать Розумкова со спикера ( найдите жто в тексте)

Я считаю , что на роль президента Украины он не годится. Б
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18.09.2021 16:20 Відповісти
Хіба в Україні на часі президентські вибори? Я щось прогавив, і у Зеленського вже проголосили по відставку "найвеличнішого"? А от зміну спікера активно дискутують. Дивіться, і стаття про це!

> "Украине сейчас нужны радикальные реформаторы" - тобто, не консервативний Розумков, а якісь абстрактні радикали. Які до влади не мають відношення. І ніякого політичного досвіду не мають теж. (що, до речі, є мінусом, з вашої точки зору). Я зважаю на те, що така заява є недоречною, з огляду на обставини, позаяк нею ви протиставляєте "радикальних реформаторів" не брехуну Зеленському, а поміркованому Розумкову.

> "Розумков похож на маменького сыночка." "кацапы очень стараются продвигать его..." Я не бачив, де це до нього приклалися кацапи. А от Стефанчука кацапи, напевно, не намагаються протиснути на місце спікера. А хто намагається? Зеленський замість Розумкова? То в цих умовах суцільного зеленого балагану "ні риба, ні м'ясо" Розумков є значно більш пристойною фігурою, як на мій погляд.
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18.09.2021 17:39 Відповісти
Александр Розумков - отец Дмитрия Розумкова

«Протягом 1982-1985 років - лектор відділу пропаганди та культурно-масової роботи Дніпропетровського обласного комітету комсомолу України. В 1985-1990 роках працював у Центральному Комітеті комсомолу України, зокрема - завідувачем відділу ідеологічної роботи.»

«Протягом січня 1996 року - червня 1997 року очолював Раду експертів Українського центру економічних і політичних досліджень.»

Вы никогда не задумывались с какой целью был создан этот центр ( центр имени Розумкова ? 😀

Это все структуры пророссийского влияния . И младший выходец из этого центра.

Потому ну не надо спорить
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18.09.2021 17:50 Відповісти
Здебільшого, вигадки. По перше, Центр Разумкова носить ім'я засновника. Він був створений як центр політичних досліджень. Цого важають одним з найкращих у Європі, а не лише в Україні. Він не керується Разумковим-молодшим. І не має із ним фінансових з'вязків. Принаймні, жоден з інсайдерів цього не засвідчив. А Україна не така країна, де це можна приховати. Якщо ви маєте такі підтвердження, викладайте, краще їх, а не здогадки. Що ж до соціології, то роботу центру, перш за все, вельми позитивно оцінюють інші колеги по цеху. З чого я, не спеціаліст у соціології, роблю висновок, що вони подають об'єктивні дослідження.
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18.09.2021 18:18 Відповісти
В 2006-2010 годах был членом https://file.liga.net/parties/partiya_regionov Партии регионов . Вышел из партии, когда https://file.liga.net/persons/viktor-yanykovich Виктор Янукович победил на президентских выборах 2010 года. Дмитрий так говорит о своем участии в ПРУ: "Мне тогда было 22 года. Мой приход в Партию регионов был осознанный после 2004 года. Я не поддерживал https://file.liga.net/persons/viktor-ushenko Виктора Ющенко . И так я попал в Партию регионов. Я никогда не был в молодых Регионах. Это - фейк. Пришел туда, потому что я не воспринимал ситуацию в государстве в 2004, 2005 и 2006 годах".

В 2010-2014 годах работал с https://file.liga.net/persons/sergei-tigipko Сергеем Тигипко , с которым был знаком еще отец Дмитрия еще со времен работы в Днепропетровском комсомоле и которого предложил на должность вице-премьера в правительство https://file.liga.net/persons/pavel-lazarenko Павла Лазаренко .
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18.09.2021 18:23 Відповісти
В 2010-2014 годах Разумков работал у Тигипко помощником

В 2019 году нардеп Татьяна Черновол назвала Разумкова в эфире одного из телеканалов «помощником мафиозных депутатов».



«Чтобы вы понимали, в то самое время, когда Разумков был помощником депутата Матюхи, еще одним помощником депутата Матюхи был некий Нетребко, криминальный авторитет Днепродзержинска, который организовывал силовое крыло покушения на меня во время Майдана», - заявляла Черновол.

https://youtu.be/v35DtiZMzwo
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18.09.2021 18:32 Відповісти
Зважте, що на відміну від багатьох, він вийшов, коли Януович обрався. В той час, коли бвгвто хто ставав ригом. Це саме потребувало політичної волі і не свідчить про наявність шарів у шароварах.. Що ж до партії, то вам нагадати людей, які колись до неї були причетні?

Тигіпко, на відміну від Розумкова, спочатку отримав на горіхи від "проффесора" і втік. Але не через політичний вибір, а через страх фізичного насильства. Проте, Порошенко, наприклад, не гидував співпрацею з Тигіпком, якого ****** янукович. Що для політика в Україні є розумним.
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18.09.2021 18:34 Відповісти
і не свідчить про наявність...
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18.09.2021 18:39 Відповісти
Обратите внимание , что Розумков постоянно был со стороны рыговских политиков, а не стороны Майдана. У украинцев скоро терпёж урвется перевоспитывать каждого ватного политика 😀😀😀

Розумков не является УКРАИНСКИМ ПОЛИТИКОМ ПО ДУХУ , он типичная русскоязычная вата .

Вот послушайте лучше Ирину Фарион о задачах , которые должны стоять перед руководителями 40 млн государства

https://youtu.be/nLmovpkIGFM
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18.09.2021 18:45 Відповісти
Але більш прийнятного на сьогодні спікера нема. Буде гірше. Тому не варто розкидатись корисними супутниками, навіть тимчасовими.

Зеленський був в тіні і насміхався з майдану. Тому "Зеля - х#йло". Але українці його обрали. Тож, ви якось не так уявляєте реальних українців. Певно, вам не дають спокою лаври Фаріон - фантазерки, що марить речами, яких сама ніколи не бачила. Я ж звичайна людина і живу на грішній землі.
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18.09.2021 19:04 Відповісти
Лавры меня не манят - я терпеть не могу собраний 😀😀😀

а слушать слушаю и мне больше нравятся мысли националистов , чем всяких ПОСЕРЕДИНЕ, бо мысли националистов ближе к европейским . А остальные никак не могут избавиться от совка .

насчет Розумкова - незаменимых у нас нет. Другой вопрос , что ОПУ хочет подконтрольного человека на жту должность. А ветки власти должны быть независимыми друг от друга.
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18.09.2021 21:02 Відповісти
******* Європа, здебільшого, обирає лівих. Тому не кажіть, що націоналізм надто вже затребуваний. Французи, що є чи не найбільшими націоналістами в побуті, обирають космополіта Макрона.

Щодо України, то в нас все повернуто з ніг на голову. Тому націоналісти прихильні до лівої риторики. А це, нагадаю вам, ознака націонал-соціалізму. Те, що Фаріон, яка не має зеленого поняття про ядерний цикл щось там торочить про зброю, є таким самим популізмом, як і 4000 баксів для вчителів.

Україні потрібні засоби доставки. Ракетна програма. Без якої будь яка потужна вибухівка, якою є ядерний заряд, не має жодного змісту. "Луч" має гарні напрацювання виробів радіусом 500-800 км. А Південне, хоч і не задіяне у військовій програмі, здатне виробити ракети 2000 км. За наявності певної кількості важких ракет із звичайною вибухівкою на додачу до сотень малих, ядерна зброя між сусідами, як ми з московією, не є необхідною. Водночас вартість ядерної програми поглине вартість будівництва ракетних носіїв. Але це так солодко,"вішати лапшу на вуха" слухачів.
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18.09.2021 21:27 Відповісти
Схоже, що сам подасть в відставку, з такою "безпрєдєльною" командою працювати самовбивчо.
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18.09.2021 09:27 Відповісти
Подстилка олигархов, недорогая копия Литвина.
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18.09.2021 09:30 Відповісти
Копия Литвина? Вам сколько лет?
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18.09.2021 09:32 Відповісти
Копія Брежнєва
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18.09.2021 09:34 Відповісти
Пани Sophia, давно хотел Вас спросить. Куда Вы с Яром Джамала дели?
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18.09.2021 10:04 Відповісти
Джамала съели некоторые форумчане с ветки Амфаша.
Хоть он и редкая вата , но я придерживалась позиций искать компромиссы с гражданином Украины, который будет голосовать и стараться направить на демократическую стезю.

« а судьи кто»? Их самих надо изучать с точки зрения ватности 😀😀😀
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18.09.2021 14:13 Відповісти
Кто уплетёт его без соли и без лука,
Тот сильным, смелым, добрым ватным будет - вроде Кука!"

Пани, как успешно идут Ваши исследования? Я уже достаточно ватный чтобы оправдать Ваши суждения?
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18.09.2021 15:28 Відповісти
Вы считаете , что надо разогнать ВСЕХ форумчан , которые не подходят под Ваши взгляды ?
Вы не ватный , Вы имеете свои взгляды из своей среды . И вам на той территории не позавидовать.
А вот 73% имеют другие взгляды и над ними надо работать . Не выгонять же 73% из Украины?
есть понятие - консолидация общества . БЕЗ НЕГО УКРАИНА ДАЛЕКО НЕ УЕДЕТ

А ДРЯЗГИ В УКРАИНЕ В ИНТРЕСАХ РАШИ И ЕЕ ТРОЛЕЙ . Надеюсь Вы это понимаете.
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18.09.2021 15:39 Відповісти
Кто кого хотел выгнать мне давно известно

https://censor.net/user/402924

Моя думка така , що треба закрити скандальну тему люціфера-бобика , а самого автора деактувати за постійні бруд і провокації на форумі

https://censor.net/comments/locate/2955412/01921682-27d8-738d-a6d7-8cffaec28fee

===============

Плохо Вы, София, его воспитывали.



Совакия-это фашистские прихвостни. Не даром жители этой страны излучают один негатив.

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18.09.2021 16:05 Відповісти
Ну таке оно ге 😀, но при этом я не сторонник травли . А для кого то -это единственный способ самовыражения 😀😀
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18.09.2021 16:09 Відповісти
Добавлю напоследок:

Его друг NNN забанил меня в тот же день когда создал тему вытиранов.

Его друг Ринат Амедов забанил меня на своей теме адекВатных.
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18.09.2021 17:05 Відповісти
На "Кримському бандеровці" уже таке зробили - порозганяли всіх , хто "не підходив до генеральної лінії" Зараз, нормальний колись сайт, перетворився на зборище сектантів
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18.09.2021 16:31 Відповісти
А я тут до чого? Я на нього просто "забив" і перестав реагувать на його "срач" - ігнорував його коментарі Він щось пробував "пирхать" на гілці "амфаша", але тамтешня "компашка" чомусь його незлюбила - почалася "травля" Він став "огризаться", не вибираючи виразів Результатом було те, що його не рятували і кілька "ніків" В кінці кінців він деактивувався і закрив свою тему Пробував вискочить під новим ніком, але його швидко "вичислили" і він знову щез!
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18.09.2021 16:27 Відповісти
Я просто спросил. Иногда наблюдал за Вашими баталиями на форуме. А потом он исчез. Думал это вы его до инфаркту микарда довели . А он получается сделал себе сепуку
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18.09.2021 19:49 Відповісти
Сперечаться з людиною, яка ставить собі метою не встановлення істини чи пояснення своєї позиції, а просто "розведення срачу" вважаю недоцільним Бо нормальна людина цим "срачем" нічого довести не може - навіть свою інтелектуальну перевагу Навпаки - вона опускається до рівня цього "скандаліста" А він "росте у власних очах", бо вважає, що він став на той самий рівень! Це все одно що п"яний бомж кидає брудом у перехожих, а вони на це реагують Він же отримує від цього задоволення , тому що і він і вони вимазані однаковим брудом

Тому я стараюсь ігнорувать подібних "персонажів", надіючись що рано чи пізно їм це просто надоїсть - я ж не реагую , а значить - не "стимулюю" їх до продовження "срачу"
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18.09.2021 20:50 Відповісти
полтинник уже промотал
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18.09.2021 09:35 Відповісти
тогда удивлен. Сравнивать флюгера Литвина с Разумковым ? По крайней мере, Дима, еще партий не менял. Дальше посмотрим
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18.09.2021 09:42 Відповісти
Занимался бы он лучше перепродажей краденного своими ломбардами. Паренёк совершенно недалёкий. Настоящих убеждений не имеет. Интерполирует среди мнений началства свою линию и всё. Он бы и в правителстве Бакассы тем же занимался. Настоящим канибалом может и не был бы.
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18.09.2021 09:54 Відповісти
очень субъективная оценка.
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18.09.2021 10:13 Відповісти
Думаю , что «Настоящих убеждений не имеет» . Воспитан в русскоязычной среде . Отец явно работал на КГБ. Изучите биографии
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18.09.2021 14:15 Відповісти
Рекомендую послушать Фарион

вот такие задачи надо ставить перед властью

https://youtu.be/nLmovpkIGFM

а Розумков - бе-бе и ме-ме Ни рыба ни мясо . И вырастит из него шото типа Брежнева или Лукашенко .
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18.09.2021 14:22 Відповісти
К чему подряд два комментария? Вы решительно не хотите понять, что я не за Диму, а только подчеркиваю, что он умнее всех из фракции Зе в Раде. Даже если это школа КГБ сути не меняет
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18.09.2021 16:01 Відповісти
Я просто Вамскинула интересную ссылку на подход к государственности .
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18.09.2021 16:06 Відповісти
уже сменил. он шел от СН, а СН официально задекларировала недавно борьбу с олигархами. Зачем он вставляет палки в колеса? Тем более такой бред - отправлять в комиссию не закон, а проект...палево же.
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18.09.2021 15:24 Відповісти
Эдик! От твоего комментария смердит сталинизмом. Это называлось "навязать партии дискуссию" и за это полагался расстрел. Иметь свое мнение не означает быть флюгером, скорее наоборот
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18.09.2021 15:58 Відповісти
Да, я за то, чтобы каждому олигарху вытатуировать некий знак на лбу. До 91 года нас было 48 миллионов, сейчас наверно на 10 меньше....в глаза смотреть...где 10 млн населения? Кто виноват во втором голодоморе? Горите в аду и комми и бандиты олигархи...а их шестерки...да собственно в тот же ад, прислуживать хозяевам.
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18.09.2021 17:05 Відповісти
А інші, як от ви, не заробили на звізду? А як же конституційна рівність прав?

Зважте, що так само, як українці самостійно обирають кращих, або гірших очільників, вони самі їдуть за кордон. І самі не народжують достатньо дітей, аби нація зростала. Але винуватий завжди дядя.
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18.09.2021 17:45 Відповісти
Рожают там, где есть условия, работают там, где есть зарплата. Все остальное демагогия от олигархов и их прихвостней.
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18.09.2021 20:30 Відповісти
Вот это мужик! Сразу расставил все акценты, и шо не боится, и шо как только так он сразу.... А то шо головой стал, кто про тебя слышал до президентской , парламентской компаниях? Какая партия тебя привела в ВР, посадила в теплое кресло? Не рано ли самостийну политкарьеру начинать? Набрали говна в СН, теперь жрите не обляпайтесь. То какойто нацмен гэо, то насильник. Но! С какой партией ты зашел, с той и тонуть надо. Это человеческие основы - порядочьность и чистоплотность.
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18.09.2021 09:41 Відповісти
Піонєри, вони такі, рішучі і справедливі...
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18.09.2021 09:45 Відповісти
"ПионЭры! Идите в жопу!" Ф.Раневская ( не вздумайте банить - она была великого ума женщина)
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18.09.2021 10:11 Відповісти
бачили твое "недопущуху" коли гамадрил тищенко пригав на гуруса, він що твій штатний вишибала
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18.09.2021 09:54 Відповісти
В Украине во власти предатели,мелкие воришки,педофилы и извращенцы. ЗеБильная команда негодяев и ничтожества.
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18.09.2021 09:58 Відповісти
слили уже разумкова? а он реально надеялся баллотироваться от власти)
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18.09.2021 10:03 Відповісти
ну в Разумкова два конкурента на крісло Мар'яна беззуба і Коля котлета .
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18.09.2021 10:13 Відповісти
у ЗЕшоблы умные и хитрые не в фаворе, там должны остаться только тупые, собственно тких там 99.9%, их задача "в дудки дудеть" по команде от Бени... Поэтому Разумков там не долго засидится... Но свинорылый Стефан-Чук на его месте это будет ваще атас...
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18.09.2021 10:26 Відповісти
Беспредел, хулиганы олигархов зрения лишают!!!
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18.09.2021 10:44 Відповісти
Тебя надо было гнать паршивой метлой уже вчера.
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18.09.2021 11:31 Відповісти
да работа хорошая доходная и олигархии сейчас отблагодарят
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18.09.2021 11:45 Відповісти
ГНАТЬ РАЗУМКОВА НАХ! ОН ВАТА!
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18.09.2021 17:47 Відповісти
Меня не интересуют разборки в зеленой плесени. Я ориентируюсь на факты, а не разговоры. У меня четкий ориентир. Разумков как и фракция СН проголосовали за аферу дерибана украинской земли.
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18.09.2021 18:26 Відповісти
 
 