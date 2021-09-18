Моя позиція може комусь незручна, але я не допущу свавілля у ВР. Чутки про відставку ходять вже давно, я не боюся, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не тримається за своє крісло.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він підкреслив, що за два роки своєї роботи главою законодавчого органу "не допускав свавілля в парламенті і зараз цього не допустить".

"Може бути, комусь така позиція незручна, але я такий, який є, і мінятися не буду ... І працюватиму далі, скільки мені буде відведено. Розмови про мою відставку ходять вже давно. Подивимося. Я цього не боюся", - підсумував спікер.

Як повідомлялося, він також заявив, що якщо буде бажання змінити голову Верховної Ради, відразу видасть підписні листи.

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