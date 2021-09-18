За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 132 559 осіб, усього - 6 248 155, - МОЗ
За минулу добу, 17 вересня, в Україні вакцинували проти коронавірусу 132 559 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
"132 559 осіб вакциновано проти COVID-19 за минулу добу, 17 вересня 2021 ода. Одну дозу отримали 78 269 осіб, повністю імунізовані - 54 290 осіб", - випливає з повідомлення.
Також зазначається, що протягом доби працювало 890 мобільних бригад, 2 948 пунктів щеплення, 329 центрів вакцинації.
Уточнюється, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 248 155 людей, з них отримали одну дозу – 6 248 153 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 114 061 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 11 362 214 щеплень.
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вакцинація гівном йде "повним ходом"
МОСКВА. 15 СЕНТЯБРЯ. ИНТЕРФАКС - Одобрение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приостановили до проведения новой инспекции завода производителя, cообщает газета "Коммерсантъ".
Замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса сообщил журналистам, что процесс приостановлен до тех пор, пока специалисты не проведут необходимые изменения и пока не будет запрошена новая инспекция.
"Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства. Что касается процесса одобрения вакцины "Спутник V" для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства "Спутника V", не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства",- сказал Барбоса в ходе видеоконференции с представителями PAHO.