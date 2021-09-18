За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 132 559 осіб, усього - 6 248 155, - МОЗ

За минулу добу, 17 вересня, в Україні вакцинували проти коронавірусу 132 559 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"132 559 осіб вакциновано проти COVID-19 за минулу добу, 17 вересня 2021 ода. Одну дозу отримали 78 269 осіб, повністю імунізовані - 54 290 осіб", - випливає з повідомлення.

Також зазначається, що протягом доби працювало 890 мобільних бригад, 2 948 пунктів щеплення, 329 центрів вакцинації.

Уточнюється, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 248 155 людей, з них отримали одну дозу – 6 248 153 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 114 061 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 11 362 214 щеплень.

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