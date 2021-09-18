УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4839 відвідувачів онлайн
Новини
2 932 91

Система моніторингу олігархів готова до роботи, в ній буде вся інформація про їхні статки і джерела доходів, - Данілов

Система моніторингу олігархів готова до роботи, в ній буде вся інформація про їхні статки і джерела доходів, - Данілов

В системі моніторингу буде вся інформація про олігархів.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вона (система моніторингу олігархів. - Ред.) в  разі прийняття депутатами (закону. - Ред.) готова до роботи. Вона має високий рівень захищеності. Вона досить складна і об'єднує в собі всю інформацію про всіх цих людей: де їх статки, чим вони займалися, звідки вони все взяли. І тоді буде зрозуміло, хто і де взявся", - повідомив Олексій Данілов.

Також читайте: Україна стежить за військовими навчаннями Росії та Білорусі, - Данілов

Данілов (1259) законопроєкт (3583) олігарх (930) РНБО (2278)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+29
Утренний сеанс уринотерапии для Зебилья.
показати весь коментар
18.09.2021 09:41
+14
Очолить список певно зеленський.

Він хоч і не олігарх, але масштабний неплатик податків.

На армію нічого не сплатив.
показати весь коментар
18.09.2021 09:44
+14
показати весь коментар
18.09.2021 10:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Утренний сеанс уринотерапии для Зебилья.
показати весь коментар
18.09.2021 09:41 Відповісти
Виключити патріотів із цього списку, а решту нехай моніторять.
показати весь коментар
18.09.2021 09:58 Відповісти
А "патриотам" можно плевать на законы, а остальным нельзя?
показати весь коментар
18.09.2021 10:05 Відповісти
клоун плюет без всякого патриотизма. может начнем с него?
показати весь коментар
18.09.2021 10:22 Відповісти
Клоун и ето шобла банда не понимают что как только то сразу их спишут в расход причем физически.... ОЛИГАРХИ НАПОСЛЕДОК им напомнят поговорку мы тебя ублюдка породили мы же тебя ублюдка и закопаем....
показати весь коментар
18.09.2021 10:32 Відповісти
какой расход, если они в одной команде. закон - филькина грамота и никаких проблем олигархам не создаст. даст бубе возможность тьікать пальцем в любого и назьівать олигархом
показати весь коментар
18.09.2021 10:50 Відповісти
А может со всех кто плюет? Или вы все таки считаете что если называешь себя "патриотом" то плевать можно?
показати весь коментар
18.09.2021 13:33 Відповісти
А можно список олигархов-патииотов?
показати весь коментар
18.09.2021 10:44 Відповісти
А шо, зепил, разве Беня уже не патриот?
показати весь коментар
18.09.2021 10:50 Відповісти
Они все граждане и Израиля, и Австрии, и Румынии, но патриоты Украины
показати весь коментар
18.09.2021 12:35 Відповісти
Почему-то только у педрошеновцев подгорает от этого закона
показати весь коментар
19.09.2021 19:32 Відповісти
Откуда же беня появился? Дайте угадаю, аист принес. А Ахметов? Еще одна догадка: аист по имени Лёня. А Арахамия? Кинг-Конг притаранил. Тоже мне биномы Ньютона, все и так известно.
показати весь коментар
18.09.2021 09:43 Відповісти
Олигархи с утра наверное поперхнулись лобстерами...
показати весь коментар
18.09.2021 09:43 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2021 10:12 Відповісти
Очолить список певно зеленський.

Він хоч і не олігарх, але масштабний неплатик податків.

На армію нічого не сплатив.
показати весь коментар
18.09.2021 09:44 Відповісти
Підпадає під визначення олігарха. Використовує владу для власного збагачення.
показати весь коментар
18.09.2021 09:47 Відповісти
Вже так. Те саме можна сказати і про єрмака, про зелених депутатів, про все оте шобло.
показати весь коментар
18.09.2021 09:57 Відповісти
Ну и что толку от этого? Мы сейчас можем промониторить большинство коррупционеров занимающих высокие должности в гос.аппарате. И что толку? Они раньше воровали с оглядкой, а сечас без огладки. Им Зеля разрешил не платить 5% даже за наворованное.
показати весь коментар
18.09.2021 09:44 Відповісти
І шо ..*слепотрасти * теж будуть бачити !?
показати весь коментар
18.09.2021 09:44 Відповісти
Слепотрасти в кількості 73% - глухі, сліпі і тупі від народження. І нічого не взмозі побачити і усвідомити. Хоча за наслідками їх голосування назва,, п ..... ти,, їм більш підходить.
показати весь коментар
18.09.2021 10:53 Відповісти
Пане Данілов , моніторити потрібно всю зебенєшоблу , яка за два роки

краде мілліардами і в @ уй не дує 😡
показати весь коментар
18.09.2021 09:45 Відповісти
Починай з півшостого. Скільки бабла у нього в опшорах, кому продає свої серіали і який гешефт має від цього. І прочая, прочая.
показати весь коментар
18.09.2021 09:45 Відповісти
Свежо предание да верится с трудом...
показати весь коментар
18.09.2021 09:46 Відповісти
Українське видання журналу Forbes оновило 12 березня https://forbes.ua/news/forbes-onoviv-reyting-milyarderiv-ukraini-12032021-1153 рейтинг мільярдерів України . І з'ясувало: статки більшості українських олігархів значно зрослиза минулий рік - у час, коли, за словами офісу президента України, Володимир Зеленський здійснював деолігархізацію.

https://www.radiosvoboda.org/a/forbes-rejtynh-miljarderiv-ukrajiny/31150398.html .......
показати весь коментар
18.09.2021 09:50 Відповісти
Дмитрику, а які ж то дебіли ту зелену мерзоту до влади привели? Не пригадуєш, скотино?
показати весь коментар
18.09.2021 09:57 Відповісти
ПРигадую тепіл . як ваш *святейший * наживався на Україні .
показати весь коментар
18.09.2021 10:00 Відповісти
По-перше, придурку, у виборчому бюлетені було 39 (прописом: тридцять дев`ять) прізвищ. Всіляких, різних, але придурки вибрали найогидніше створіння.

По-друге, а нажився, то як? Не надоїло ту херню до цих пір нести? Чи не попускає?
показати весь коментар
18.09.2021 10:06 Відповісти
Злиняй сексота ! Я не голосував ні за ту *барижну * ні за ту *зекоманду *.
показати весь коментар
18.09.2021 10:09 Відповісти
Ну, понятно, не хватало еще , чтоб в Украине свинособаки с курицей-мутантом на паспорте голосовали
показати весь коментар
18.09.2021 10:53 Відповісти
Це нове ріалітішоу- слідкувати онлайн, як багатіють олігархи?)
показати весь коментар
18.09.2021 09:49 Відповісти
ясна річ , саме для цього збиралися в vip ложі на футболі, перетерти всі деталі
показати весь коментар
18.09.2021 09:49 Відповісти
Я тебе, дядя, поясню - олигархи есть двух типов - из бандитов и из комсомольцев. Третий тип - из "красных директоров" - вымер в результате естественного отбора.
показати весь коментар
18.09.2021 09:50 Відповісти
Но бандиты и комсомольцы из детей красных директоров.
показати весь коментар
18.09.2021 09:57 Відповісти
Неправильно. Все они начинали одновременно.
показати весь коментар
18.09.2021 10:26 Відповісти
Чучма ще живий і не тільки він.
показати весь коментар
18.09.2021 10:03 Відповісти
А что, Кучма- олигарх?
показати весь коментар
18.09.2021 10:25 Відповісти
З червоних директорів.
показати весь коментар
18.09.2021 10:28 Відповісти
Кучма батько всіх український олігархів ! голова мафії
показати весь коментар
18.09.2021 10:46 Відповісти
Конгениально!

Шоб " мониторинг" правильно прмониторил надо теперь ещё будет и в снбо заносить пару мешков в месяц.)
показати весь коментар
18.09.2021 09:51 Відповісти
*** ать - !!!

они уже под непринятый Закон что-то там создали и ждут отмашки!!!

вы, бэля, под уже принятые законы наладьте работу с монополистами и казнокрадами, коррупционерами и популистами, не отвечающими за пустозвонный базар, за тварей использующих бюджетные деньги не по назначению (нецелевое использование) и прочее-прочее !!!
показати весь коментар
18.09.2021 09:53 Відповісти
Вони розносять СПАМ.

Так зелений товстун назвав законопроект про олігархів, поданий у венеційську комісію.

А я вважаю, що він охарактеризував одним словом всю діяльність зеленої команди.

Спам, облуда, брехня..
показати весь коментар
18.09.2021 09:59 Відповісти
такого беспредела не было даже при януковоще...
показати весь коментар
18.09.2021 10:02 Відповісти
Это теперь мы точно будем знать что,мильярдер Ахметов купил футболиста Криштиану Ранальду за 200 млн долларов и даплатил 20 мильонов податку в казну Зелемойских....Весело живем...
показати весь коментар
18.09.2021 09:53 Відповісти
А за какие средства вы сделали сей реестр? Варианта 2.

1. За государственные. А кто распорядился тратить деньги под непринятый еще закон? А если его не примут, то кто сядет за разбазаривание средств?

2 За деньги самих олигархов. Тех, кого туда включать не будут?
показати весь коментар
18.09.2021 09:55 Відповісти
За деньги США, ЕС . Ведь на подходе 250 млрд долларов
показати весь коментар
18.09.2021 11:09 Відповісти
Это после двух дорожек ожидается такой приход ?
показати весь коментар
18.09.2021 11:12 Відповісти
Деньги США и ЕС после прихода будут бюджетными (см.1). Кроме того, те деньги еще придут, а программы созданы и деньги на них потрачены. Те, что когда-то может быть будут?
показати весь коментар
18.09.2021 21:33 Відповісти
Десятинный налог называется,другими словами,так собирают десятину кажись Христиане Евангельской Церкви
показати весь коментар
18.09.2021 09:56 Відповісти
Дуже необхідна "система", тепер пролетаріат буде знати у кого можна "отнять і падєліть".
показати весь коментар
18.09.2021 10:00 Відповісти
Ні, тепер ті правоохоронці, які в шкарпетках по 160 грн., будуть знати на кого не треба "наїзджати".
показати весь коментар
18.09.2021 10:30 Відповісти
Олігарх, це людина, чиє прізвище починається на "По" і закінчується на "рошенко", а Бєня - хароший.
показати весь коментар
18.09.2021 10:01 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2021 10:01 Відповісти
💯
показати весь коментар
18.09.2021 10:02 Відповісти
У Ахметова уже 10+
показати весь коментар
18.09.2021 10:30 Відповісти
Леонид Данилыч начал ковать собирать кадры для Олигархизации Украины еще в свою первую Каденцию в 1994 году....,кого там только не было за эти годы...,а посадили только двоих....США посадили Пашу Лазаренко,а Индюкович посадил Юлю Тимошенко....
показати весь коментар
18.09.2021 10:04 Відповісти
Слушай Данілов , ти молодєц , верно говоріш , ми тебя тоже поддєржіваєм ,, но ти єто - нє увлекайся уж слішком ..

.
показати весь коментар
18.09.2021 10:06 Відповісти
Колгоспу треба бугая

-А на куя???

Вся Украина без мониторингов знает имена своих"героев"

Обкурились??Нечем действительно нужным заняться??
показати весь коментар
18.09.2021 10:06 Відповісти
Вот уж кого нужно мониторить - так это тебя.

Вылез ниоткуда, и уселся в кресло главного пахана, прикрывшись говорящей криворожской куклой.
показати весь коментар
18.09.2021 10:07 Відповісти
Зеленский владеет каналом 95-й квартал...значит он олигарх...
показати весь коментар
18.09.2021 10:10 Відповісти
💯
показати весь коментар
18.09.2021 10:14 Відповісти
Средний класс это тоже олегархи.... к примеру Путлер на РАБссии считает что 16 000 ржублей в месяц это уже средний класс... если у меня годовая зарплата 160 000 гривен,то я тоже олегарх па РАБссийским меркам...
показати весь коментар
18.09.2021 10:15 Відповісти
Интересно будет на это посмотреть
показати весь коментар
18.09.2021 10:17 Відповісти
Кожний олігарх має своє лоббі в парламенті, яке "годується" з конвертів. Хіба вони приймуть закон на шкоду цим олігархам! Пуста балаканина в розрахунку на рейтинг і піар.
показати весь коментар
18.09.2021 10:19 Відповісти
Кузьма вроде как пел про "мониторинг" алигархов, возможно потому и поплатился...
показати весь коментар
18.09.2021 10:19 Відповісти
кому этот клоун на подпевках у янека нужен? звезду нашли
показати весь коментар
18.09.2021 10:24 Відповісти
та ладно, я пошутил...
показати весь коментар
18.09.2021 10:26 Відповісти
Ага... Посмотрим, какая информация появится на счет более 1600 АЗС Бени, записанные на десятки подставных фирм, которые меняются каждый год !?
показати весь коментар
18.09.2021 10:21 Відповісти
Первое в Мире пролетарятское госудаство стьроили Сралин-чЛенин....,Зеля повторит подвиг тех дураков столетней давности...
показати весь коментар
18.09.2021 10:21 Відповісти
Впереди ...Продразвестка,колхозы совсозы и прочие раскулячивания....
показати весь коментар
18.09.2021 10:25 Відповісти
Все это дерьмо уже было в Сссре.... беготня вокруг озера называется....
показати весь коментар
18.09.2021 10:26 Відповісти
Хто дозволив використання коштів платників податків, на заходи, для яких нема ніякого законодавчого підгрунтя??? Закону нема - а заходи й система вже створена???

Хто відповість, за нецільове використання бюджетних коштів???
показати весь коментар
18.09.2021 10:45 Відповісти
Куди нагальнішою є потреба моніторингу олігофренів та іншого,подібного,"контингенту"! Це дасть змогу уникнути потрапляння "Данилових" у владу!
показати весь коментар
18.09.2021 10:51 Відповісти
ви не здатні промоніторити хто був за кермом під час ДТП , а тут цілих олігархів монітор'ять !
показати весь коментар
18.09.2021 10:51 Відповісти
По факту Зелемойские издеваются над Украиной уже 15 лет.... а институт президентства в Украине и Рады Зелемойские поливали грязью всегда... своизи типа "шутками"....
Цирк Шапито продолджается Панове...
показати весь коментар
18.09.2021 11:04 Відповісти
Поки лохам їздять по вухам бурутьбою з олігархами ...

@Kharkiv_2019

П'ять мільйонів гривень і годинник з діамантами.

Корабельна сосна Ірина Аллахвердієва задекларувала коштовні подарунки.
показати весь коментар
18.09.2021 11:07 Відповісти
А Арахамия на стадионе наверное пилотный проект мониторинга опробывал?
показати весь коментар
18.09.2021 11:12 Відповісти
Ветеринар Данилов возомнил себя вчера у Шустера великим государственным деятелем. Решателем судеб. Сказал что похер законы - главное - результат.

Смотри, ветеринар, а то найдется посильнее кто и ему тоже будет похер закон. Результат можешь посмотреть - в Ростове.
показати весь коментар
18.09.2021 11:15 Відповісти
😂🤣😂 уявляю як самі олігархи ржуть з цих "законопроектів"🤦‍♂️
показати весь коментар
18.09.2021 11:19 Відповісти
Показово, що Данілов анонсу речі, які не просто є незаконними, а й антиконституційними в Україні і такими, що порушують права людини у цивілізованому світі. Тому цивілізований світ обов'язково прицме заходи для пивкюедення Данвлова, його шефа і зелену владу до тями. Якщо кацапи можуть дозволити собі такі речі, які анонсу Данілов, бо сидять на газі і нафті, то Данвлв сидить на..... Тому пвритимь ні йому, ні зеленій владі в цьому випадку не варто. Бо виявиться, що вводячи санкції в Україні вони самі лише в Україні будуть без санкцій. 😁
показати весь коментар
18.09.2021 11:27 Відповісти
Да ладно... Лёня луганский почувствовал собственную значимость, дайте фельдшеру порулить. Недолго правда, но порулить
показати весь коментар
18.09.2021 11:35 Відповісти
Чует мое сердце что мы на пороге грандиозного шухера.
показати весь коментар
18.09.2021 11:45 Відповісти
Так что там в Омане Прятал Найвэлычниший??? Неужели прятал 3 магнитофона, 3 видеокамеры заграничные , 3 портсигара отечественных... 😆 ...Ждем его в списках новых миллиардеров ... рано или поздно все равно наворованное "непосильным трудом" всплывёт, как " неучтенная" вилла в Италии...
показати весь коментар
18.09.2021 11:56 Відповісти
Жоден зелений гопник не може пояснити хто такий олігарх. Данілов також не розуміє про кого йдеться. Це, як цькувати білу ворону за те що вона біла. Якщо бізнесмен має велики статки та має телеканал, це ніяк не робе його злочинцем. Звичайно, якщо канал висвітлює правдиві новини, не маніпулює фактами й не льє бруд на замовлення, будь то влада чи окрема людина. Чим відрізняється бізнесмен що не має TV каналу, від бізнесмена що його має, якщо перший може підкупити брудного журналіста, той же канал чи можновладця. Група підприємців також може впливати на на владу, але окремо вони не мають відповідних статків і каналів і не підпадають під дію такого закону. Зе лише хоче поставити ще одну галочку за ради рейтингу, як і закон про імпічмент, депутатський закон, що не працюють, так і цей закон працювати не буде, але може стати зброєю проти всіх незадоволених діями влади.
показати весь коментар
18.09.2021 12:03 Відповісти
Как законадательно, определено понятие "олигархи" и "монополисты"?
показати весь коментар
18.09.2021 12:04 Відповісти
а основании какого закона выделялись деньги на разработку этой системы? на основании какого закона вообще разрабатывалась такая система?
показати весь коментар
18.09.2021 12:50 Відповісти
Клоуни не втюхали - команда каналам олігархів пішла - ДАВІТЬ!!! Данілова Шустер представив як ветеринара, кабана Стефанчука , як друга вови по участі в КВН , розповів як кіношними технологіями провели вибори в Норвегії 1 2017 , порівнявши з "Слугою народу," вплив серіалу ОКУПАЦІЯ й сьогоднішні результати виборів у Норвегії з протверезінням народу...

Данілов тормозить - закону ще немає, а він вже перявив країні як вони його виконуватимиуть . ПРОГРАМУ КРУТУ за яке бабло? ЯКІ Ж ВОНИ ТУПІ ЦІ КЛОУНИ! Вона ще не зрозуміли , що їх вже валять
показати весь коментар
18.09.2021 14:18 Відповісти
І що? Рейтинг їх у Форбс ми маємо, тепер матимемо дані про начебто реальні статки, давайте вже маналізи: сечі, крові на РОЄ і на гормони. Як цей моніторинг змінить життя звичайних людей в країні на краще?
показати весь коментар
18.09.2021 19:21 Відповісти
"Система мониторинга"... А шо, пальцев рук не хватает, шоб обсчитать Коломойского, Ахметова, Пинчкка и Фирташа?
показати весь коментар
18.09.2021 21:19 Відповісти
Ну й що,тільки гроші з казни на всі ці казки-хоч щось би в казну поверталось,нащо цей словесний панас...
показати весь коментар
19.09.2021 10:08 Відповісти
 
 