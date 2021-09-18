Система моніторингу олігархів готова до роботи, в ній буде вся інформація про їхні статки і джерела доходів, - Данілов

В системі моніторингу буде вся інформація про олігархів.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вона (система моніторингу олігархів. - Ред.) в разі прийняття депутатами (закону. - Ред.) готова до роботи. Вона має високий рівень захищеності. Вона досить складна і об'єднує в собі всю інформацію про всіх цих людей: де їх статки, чим вони займалися, звідки вони все взяли. І тоді буде зрозуміло, хто і де взявся", - повідомив Олексій Данілов.

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