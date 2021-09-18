На вихідних на Контрактовій площі перекриють низку вулиць через спортивний захід, - патрульна поліція. СПИСОК

На Контрактовій площі в Києві на вихідних перекриють низку вулиць в зв'язку з проведенням масового спортивного заходу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

"У зв'язку з проведенням спортивного масового заходу з 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі у наступних межах: вулиця Костянтинівська, перехрестя Спаської та Межигірської, Волоської та Григорія Сковороди, Сагайдачного та Андріївської", - йдеться у повідомленні.



Графік перекриття вулиць 19 вересня:

👉 Петра Сагайдачного — з 07:00 до 13:30;

👉Боричів узвіз — з 07:00 до 13:30;

👉Ігорівська — з 07:00 до 13:30;

👉Набережно-Хрещатицька (від Верхнього Валу до Поштової площі) — з 07:00 до 13:30;

👉Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) — з 07:00 до 11:00;

👉Набережне шосе (від Боричевого узвозу до Дніпровського узвозу) — з 07:00 до 13:30;

👉Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) — з 07:00 до 11:00;

👉Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) — з 07:00 до 11:00;

👉Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту) — з 07:00 до 11:00;

👉Північний міст (у напрямку лівого берега) — з 07:00 до 11:00;, Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) - с 07:00 до 11:00, мост Метро - с 07:00 до 10:00, поворот с моста Метро на Набережное шоссе - с 07:00 до 11:00.Труханівська — з 07:00 до 12:00;

👉Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) — з 07:00 до 11:00;

👉міст Метро — з 07:00 до 10:00;

👉поворот з мосту Метро на Набережне шосе — з 07:00 до 11:00.





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