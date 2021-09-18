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На вихідних на Контрактовій площі перекриють низку вулиць через спортивний захід, - патрульна поліція. СПИСОК

На вихідних на Контрактовій площі перекриють низку вулиць через спортивний захід, - патрульна поліція. СПИСОК

На Контрактовій площі в Києві на вихідних перекриють низку вулиць в зв'язку з проведенням масового спортивного заходу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

"У зв'язку з проведенням спортивного масового заходу з 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі у наступних межах: вулиця Костянтинівська, перехрестя Спаської та Межигірської, Волоської та Григорія Сковороди, Сагайдачного та Андріївської", - йдеться у повідомленні.

 Графік перекриття вулиць 19 вересня:
👉 Петра Сагайдачного — з 07:00 до 13:30;
👉Боричів узвіз — з 07:00 до 13:30;
👉Ігорівська — з 07:00 до 13:30;
👉Набережно-Хрещатицька (від Верхнього Валу до Поштової площі) — з 07:00 до 13:30;
👉Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) — з 07:00 до 11:00;
👉Набережне шосе (від Боричевого узвозу до Дніпровського узвозу) — з 07:00 до 13:30;
👉Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) — з 07:00 до 11:00;
👉Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) — з 07:00 до 11:00;
👉Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту) — з 07:00 до 11:00;
👉Північний міст (у напрямку лівого берега) — з 07:00 до 11:00;, Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) - с 07:00 до 11:00, мост Метро - с 07:00 до 10:00, поворот с моста Метро на Набережное шоссе - с 07:00 до 11:00.Труханівська — з 07:00 до 12:00;
👉Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) — з 07:00 до 11:00;
👉міст Метро — з 07:00 до 10:00;
👉поворот з мосту Метро на Набережне шосе — з 07:00 до 11:00.

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Київ (19405) спорт (1612) вулиця (77) патрульна поліція (1438)


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Розмовляти московською говіркою в Україні може навіть дурень - московія доклала чимало зусиль для цього. А от вишуканою українською - не кожен. Тільки той, хто любить Україну не на словах і будує тут не рашу №2, а державу УКРАЇНА - говорить державною. Ті ж, які й досі говорять в Україні московським ізиком, чим поширюють вплив мови агресора, - або не розуміють чогось, або ліниві й тупі, аби вивчити і говорити державною, або люто ненавидять все українське. Що ще може заважати на п'ятому році війни заговорити громадянину України державною?

Публікація: Тамара Лозова,
18 вересня 2018 року.
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18.09.2021 09:53 Відповісти
карантинні заходи на цей час відмінили?

***

такой выборочный этот коронавирус... целый день в маске, чтоб не заглотить и не вдыхнуть заразу и только на пол часа, кушая в столовой-кафе-ресторане и снимая маску.. все уверены что не прилетит)))
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18.09.2021 10:07 Відповісти
Спортивні заходи у містах поза межами великих парків та стадіонів - понти для приїзжих! Користі від них нуль ( бо місто завжди по екологічним показникам не відповідає вимогам для проведення таких заходів ),зате шкоди мешканцям чимало : перекриті дороги,транспортні затори, запізнення на роботу і в справах,нервування... Але ж бюрократам потрібно позначити свою роботу. П'ятсот начебто спортсменів біжить,п'ятдесят тисяч співгромадян мучаться!
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18.09.2021 10:30 Відповісти
А может быть в Лютеже, где дом мера Киева, на все выходные проводить спортивные перекрытия?
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18.09.2021 19:04 Відповісти
Коли вже закінчиться в столиці цей бідлам і для тих хто пересувається на авто і для пішохідів Мало того ,що калапс через вічний ремонт Південного мосту, то ці різні заходи Пожалійте також патрульну поліцію--в Києві 40% нехватає до штату,то давайте їх ще "грузити" наднормованою роботою і при мізерній зарплаті--розбіжуться скоро всі.
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18.09.2021 11:32 Відповісти
 
 