Катастрофічна ситуація із COVID-19 в ОРДЛО: Окупанти плюють на людей, виконуючи вказівку Москви про масове підвезення на голосування

За інформацією лікарів так званого "МОЗ ДНР" в "республіці" фіксується значне погіршення епідемічної ситуації, що обумовлено активним поширенням COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sprotyv.info.

Так звані "ЗМІ ДНР", посилаючись на офіційні джерела, повідомляють, що за перший тиждень вересня захворюваність в "республіці" виросла більш, ніж на 60% і, станом на 16 вересня було виявлено 63 655 випадків зараження коронавірусною інфекцією і 529 за добу, летальних випадків - 4520 і 39 за добу відповідно.

При цьому відсоток позитивних результатів захворювання на COVID-19 становить 44,7% від загальної кількості досліджень в добу.

Ті ж "ЗМІ ДНР" повідомляють, що на окупованій території спостерігається високий рівень навантаження на центри швидкої допомоги, а госпітальний фонд профільних лікарень вже заповнений на 100% і місця для госпіталізації важких хворих уже відсутні.

Тільки за останній тиждень від COVID-19 в так званій "ДНР" померло понад 200 осіб, що в 2,3 рази перевищує показник попереднього тижня. Рівень смертності - 12,7% і є найвищим за весь період пандемії.

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На думку медиків, головна причина високої смертності - недостатня кількість лікарняних місць з кисневою підтримкою. Окупаційна влада так само не прислухається до рекомендацій "МОЗ ДНР" про введення жорстких карантинних заходів та обмежень на вільне пересування, проведення різних масових заходів і недопущення скупчень в громадських місцях.

За інформацією представників "МОЗ ДНР", ігнорування їхніх рекомендацій і не запровадження обмежувальних заходів відбувається за особистою вказівкою так званого "глави ДНР" Пушиліна Дениса з метою успішного виконання розпорядження з Москви з масового "підвозу" 17-19 вересня жителів з російськими паспортами в Ростовську область на голосування.

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Незважаючи на те, що епідеміологічна ситуація вже катастрофічна і переходить в стадію повністю непрогнозованої, окупаційна влада заради виконання наказу з Москви повністю нехтує здоров'ям і життями місцевих жителів.

За розповідями лікарів з окупованих територій Донецької області, такий же стан справ і на територіях підконтрольних бойовикам "ЛНР", що створює реальні передумови для стрімкого поширення хвороби на окупованих територіях. На їхню думку, збільшення зростання захворюваності коронавірусною інфекцією відбуватиметься через можливість заразитися і під час відвідування виборчих дільниць в Ростовській області, де епідеміологічна ситуація теж не з кращих. При цьому загроза заразитися COVID-19 дуже висока і шляхом проходження на голосування.

Як вже показують донецькі і макіївські телеканали, "жителів" ЛДНР" з російськими паспортами організовано перевозять на виборчі дільниці для здійснення "волевиявлення" автобусами і залізничним транспортом, де люди довгий час перебувають в замкнутому просторі. Крім того, масове підвезення на виборчі дільниці людей в свою чергу спровокує і зростання захворюваності в самій Ростовської області. Але російська влада і окупаційні режими цікавлять тільки вибори і телевізійна картинка масовості.

Ситуація, що склалася, вкотре наочно демонструє, що життя, здоров'я і безпека людей ніщо для окупаційної влади в порівнянні з бажанням вислужитися перед Путіним і його "Єдиною Росією". Очевидно, теза "баби ще народять" узята ними на озброєння.