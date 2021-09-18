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Новини Коронавірус і карантин
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Катастрофічна ситуація із COVID-19 в ОРДЛО: Окупанти плюють на людей, виконуючи вказівку Москви про масове підвезення на голосування

Катастрофічна ситуація із COVID-19 в ОРДЛО: Окупанти плюють на людей, виконуючи вказівку Москви про масове підвезення на голосування

За інформацією лікарів так званого "МОЗ ДНР" в "республіці" фіксується значне погіршення епідемічної ситуації, що обумовлено активним поширенням COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sprotyv.info.

Так звані "ЗМІ ДНР", посилаючись на офіційні джерела, повідомляють, що за перший тиждень вересня захворюваність в "республіці" виросла більш, ніж на 60% і, станом на 16 вересня було виявлено 63 655 випадків зараження коронавірусною інфекцією і 529 за добу, летальних випадків - 4520 і 39 за добу відповідно.

При цьому відсоток позитивних результатів захворювання на COVID-19 становить 44,7% від загальної кількості досліджень в добу.

Ті ж "ЗМІ ДНР" повідомляють, що на окупованій території спостерігається високий рівень навантаження на центри швидкої допомоги, а госпітальний фонд профільних лікарень вже заповнений на 100% і місця для госпіталізації важких хворих уже відсутні.

Тільки за останній тиждень від COVID-19 в так званій "ДНР" померло понад 200 осіб, що в 2,3 рази перевищує показник попереднього тижня. Рівень смертності - 12,7% і є найвищим за весь період пандемії.

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 132 559 осіб, усього - 6 248 155, - МОЗ

На думку медиків, головна причина високої смертності - недостатня кількість лікарняних місць з кисневою підтримкою. Окупаційна влада так само не прислухається до рекомендацій "МОЗ ДНР" про введення жорстких карантинних заходів та обмежень на вільне пересування, проведення різних масових заходів і недопущення скупчень в громадських місцях.

За інформацією представників "МОЗ ДНР", ігнорування їхніх рекомендацій і не запровадження обмежувальних заходів відбувається за особистою вказівкою так званого "глави ДНР" Пушиліна Дениса з метою успішного виконання розпорядження з Москви з масового "підвозу" 17-19 вересня жителів з російськими паспортами в Ростовську область на голосування.

Також читайте: На дільниці в Росії, де голосують жителі ОРДЛО, не пустили спостерігачів

Незважаючи на те, що епідеміологічна ситуація вже катастрофічна і переходить в стадію повністю непрогнозованої, окупаційна влада заради виконання наказу з Москви повністю нехтує здоров'ям і життями місцевих жителів.

За розповідями лікарів з окупованих територій Донецької області, такий же стан справ і на територіях підконтрольних бойовикам "ЛНР", що створює реальні передумови для стрімкого поширення хвороби на окупованих територіях. На їхню думку, збільшення зростання захворюваності коронавірусною інфекцією відбуватиметься через можливість заразитися і під час відвідування виборчих дільниць в Ростовській області, де епідеміологічна ситуація теж не з кращих. При цьому загроза заразитися COVID-19 дуже висока і шляхом проходження на голосування.

Як вже показують донецькі і макіївські телеканали, "жителів" ЛДНР" з російськими паспортами організовано перевозять на виборчі дільниці для здійснення "волевиявлення" автобусами і залізничним транспортом, де люди довгий час перебувають в замкнутому просторі. Крім того, масове підвезення на виборчі дільниці людей в свою чергу спровокує і зростання захворюваності в самій Ростовської області. Але російська влада і окупаційні режими цікавлять тільки вибори і телевізійна картинка масовості.

Ситуація, що склалася, вкотре наочно демонструє, що життя, здоров'я і безпека людей ніщо для окупаційної влади в порівнянні з бажанням вислужитися перед Путіним і його "Єдиною Росією". Очевидно, теза "баби ще народять" узята ними на озброєння.

карантин (18172) окупація (6658) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+5
А мне как то по...й, пускай хоть все передохнут
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18.09.2021 10:34
+5
Це внутрішня справа "незалежних республік", ще ноту направлять в ООН, нехай заражаються на "здоров*я" аби до нас не їхали.
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18.09.2021 10:37
+5
И чё? Да для ватных долбо...бов все равно Украина херовая. Их и градами херачали,и нищими заделали,и от ковида дохнут сотнями в день ,все равно любят расеюшку.
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18.09.2021 10:48
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А наша влада ніяк е реагує.

Ворог топчиться лаптем по території, та зеленим імпотентам плювати.
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18.09.2021 10:18 Відповісти
а че плюют,"заложникам" надо на дорогу дать как прибавке к пенсии..
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18.09.2021 10:23 Відповісти
ДОНБАБВЕ
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18.09.2021 12:10 Відповісти
Допоміг.
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18.09.2021 10:21 Відповісти
Чем поездка на автобусе в Ростовскую область опасней ежедневного толкания в городских маршрутках?
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18.09.2021 10:23 Відповісти
На кацапії всяк небезпечніше. Не знаю, чому людиська цього не вразумєють.
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18.09.2021 10:35 Відповісти
Луганда - временно оккупированная область вне юрисдикции Украины

ЗЕля мне не друг, но вот здесь то он ни при чем
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18.09.2021 12:12 Відповісти
А мне как то по...й, пускай хоть все передохнут
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18.09.2021 10:34 Відповісти
Вони привезуть вірус в Україну.
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18.09.2021 10:35 Відповісти
А разве у нас закрыта граница с ***********? Везут и везли вирус и через Харьков, Чернигов, Суммы...
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18.09.2021 10:39 Відповісти
Только не нужно распространять кацапскую пропаганду о миллионах заробитчан, до 2014г. может и было
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18.09.2021 10:50 Відповісти
Ездят но не миллионами, в Польшу на порядок больше
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18.09.2021 10:53 Відповісти
Так ты мил человек оказывается сепарок *************, по ********** мотаешься. У меня ватные родственники в Краснодаре, а был я у них в гостях аж в 2012г.
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18.09.2021 11:03 Відповісти
Це внутрішня справа "незалежних республік", ще ноту направлять в ООН, нехай заражаються на "здоров*я" аби до нас не їхали.
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18.09.2021 10:37 Відповісти
та да , надо банкомат в донецке поставить, а бабло из Украины будет возить обсе...
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18.09.2021 10:47 Відповісти
Банкомат- лишні затрати, нехай адресно розвозять.
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18.09.2021 11:12 Відповісти
И чё? Да для ватных долбо...бов все равно Украина херовая. Их и градами херачали,и нищими заделали,и от ковида дохнут сотнями в день ,все равно любят расеюшку.
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18.09.2021 10:48 Відповісти
пущай ездят...побольше сдохнет,нам меньше утилизировать
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18.09.2021 10:57 Відповісти
Скот г.Стаханов везут в деревню Большие *****.

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18.09.2021 11:04 Відповісти
ни одного !!!!!!!!!!!

в маске !
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18.09.2021 12:15 Відповісти
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18.09.2021 11:52 Відповісти
всі живіщі живого
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18.09.2021 12:21 Відповісти
Жаль что карановирис такой слабый, так бы уже весь лугандон с впопучелнцами бы вымер, но почему-то нет. А почему? Абічная простуда?
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18.09.2021 11:09 Відповісти
Украина вакцинирует, вернее запроданцы... ты за них не переживай
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18.09.2021 11:54 Відповісти
Макеевскую скотинку грузят в Немытую Орду

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18.09.2021 11:21 Відповісти
расходный материал, быдло, которым прикрывается кацапня, чтобы отжать территорию Украины .

именно оно, это гнилое и безмозглое совковое быдло позвало гэбню, чтобы она помогла им разрушить их нормальную до 2014 года жизнь
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18.09.2021 11:31 Відповісти
В дорогу

«Продались за печеньки» (скабеевы)

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18.09.2021 11:25 Відповісти
усьРусь за "сникерс"
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18.09.2021 12:24 Відповісти
Скот Курска гонят на выборы

https://twitter.com/_A_Vit_/status/1438814891872301057
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18.09.2021 11:26 Відповісти
Так выглядит тайное голосование в Орде

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18.09.2021 11:31 Відповісти
Раша давно славится уважением к приватности своих и чужих граждан...

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18.09.2021 13:06 Відповісти
Их имели, имеют и будут иметь - заслужили, кормилицы всей Украины!!!
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18.09.2021 12:32 Відповісти
Так,це правда,моя сусідка сьогодні померла.Мати померла тиждень тому...
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18.09.2021 12:39 Відповісти
Співчуваю. Це де?
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18.09.2021 12:57 Відповісти
В донлухуилобаде, статья ведь о нем?
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18.09.2021 16:44 Відповісти
Ваша мама померла ? від чого саме?
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18.09.2021 21:58 Відповісти
Не моя,сусідки.В окупації.Новонароджена дитина в сусідки теж померла...
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20.09.2021 14:47 Відповісти
Ср***ти хотіла козломордія на братів-новокозлів як на Донбасі так і в Криму. Мавр зробив свою справу-мавр може йти. І не йух тепер скавуліти новоприєднанцям. За що боролись-на те й напоролись.
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18.09.2021 13:53 Відповісти
Закройте кордон, да и пифик на них.
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18.09.2021 16:39 Відповісти
главное, чтоб зе-сопля им пенсии после платил... это же наши люди.....
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18.09.2021 17:15 Відповісти
По чесному проголосовавшие на России должны утратить гражданство Украины со всеми вытекающими...
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18.09.2021 21:59 Відповісти
 
 