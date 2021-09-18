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Імпортувати з РФ технології фальсифікації виборів так само неприйнятно, як і купувати у них газ чи електроенергію, - Порошенко

Імпортувати з РФ технології фальсифікації виборів так само неприйнятно, як і купувати у них газ чи електроенергію, - Порошенко

Росія обкатує на виборах в Держдуму технологію фальсифікацій через дистанційне голосування.

Про це у своєму відеозверненні заявив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він застеріг українську владу від запозичення таких виборчих технологій.

"В Росії вже обкатують технологію дистанційного голосування через Інтернет. Як вони жартують, дуже "чесна", дуже "надійна" технологія. На цих виборах вони експериментують поки що в шести регіонах Росії, а також в українському Севастополі та в окупованих районах українського Донбасу", – зазначив Порошенко.

"Дуже хотів би помилитися, але закрадається підозра, що саме у росіян наша влада позичила ідею, яку рекламувала в Стенфорді – щоб усі громадяни України мали можливість голосувати на виборах в Інтернеті. Той хто контролює – той і малює результат", – зауважує лідер "Європейської Солідарності".

Також читайте: Закликаю світ не визнавати результати виборів у Росії через "вибори" в окупованому Криму і ОРДЛО, - Порошенко. ВIДЕО

"Імпортувати з Росії технології фальсифікації виборів так само неприйнятно, як купувати у них газ чи електроенергію. Щоб не сталося так, що транзитний сервер і "підрахуйство" 2004 року – то були лише квіточки, а ось і ягідка. У нас будуть чесні вибори, спочатку, згідно з Конституцією, у жовтні 2023 року чергові парламентські, а згодом і президентські. І ми нікому під прикриттям модних і красивих фішечок не дозволимо створити діджиталізований механізм фальсифікації", – застерігає п’ятий президент.

вибори (6683) Держдума (733) Порошенко (15159)


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Топ коментарі
+31
Сейчас зебилье налетит
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18.09.2021 11:09
+24
Нарешті натрапила на яскравого представника зрадосекти.

Серхіо, а чого ж ви тепер не закликаєте бздєлєнського, як колись постійно писали за Порошенка, негайно звільняти Долбас ? Ви ж крутите своїми висловами як повія задом. Не соромно ?
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18.09.2021 11:27
+17
русскій?
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18.09.2021 11:13
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Кстати, вместо «справка» лучше используй «довідка», раз уж взялся преподавать языки.)) На счёт моей украинской генеалогии, я возможно ещё тебе фору дам.
На Пороха(с)- да, пригорело. Не место олигархам в политике. Даже тем, кто на праздники одевает вышиванку и перед камерами говорит на государственном языке.
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18.09.2021 12:54 Відповісти
"справка" це була мова оригіналу, так було написано у документі твоїх братів москалів які перетинали кордон Литви з білорасеєю і воно мені самі і розповіли про цей чудовий естонський досвід... а з Порохом вже час астывать, по бережи себе твій голос буде потрібний кандидату "неалигарху"
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18.09.2021 13:04 Відповісти
Малорос, а з якого часу солодощі корпорації ROSHEN стали стратегічним продуктом в Україні, що ти відносиш ПОРОХА до оліархів?!? В тебе, взагалі, є поняття про те хто такий олігарх???
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18.09.2021 13:30 Відповісти
Думал не отвечать, ибо уже надоело разжевывать порохоботам суть олигархии. Но вижу ты очень старалась меня оскорбить. Ком в горле от этого безжалостного-«малорос».((

Смотри, у вас, порохоботов, абсолютно у всех один единственный аргумент в пользу того, почему Порошенко не олигарх. Видимо кто-то из ваших прочитал в Википедии и так понеслось. Мол, олигарх непременно должен владеть монополией на какой-то стратегический государственный ресурс. Но это совершенно не соответствует действительности. Это просто отмазка, за которую вы уцепились, потому, что никакой другой у вас нет. Определение же олигарха элементарно, как двери. Это крупный капиталист с работающим бизнесом, который помимо коммерческой деятельности ещё и оказывает непосредственное влияние на политические процессы в стране. Влиять он может по-разному. В том числе и через монополии. Но может обходиться и без них. Он может просто иметь карманную партию или отдельных политиков и купленных чиновников. Может лично пойти на выборы, и даже победить. Для пропаганды нужных ему нарративов, каждый уважающий себя олигарх должен иметь собственное крупное СМИ, а лучше два.)) Порошенко- хрестоматийный олигарх! При этом ещё и самый наглый. Пока его коллеги стараются хоть как-то вуалировать своё противозаконное присутствие в политике, он вот уже 23 года лезет в чиновничьи кресла, абсолютно не стесняясь своего действующего миллиардного бизнеса. Что прямо противоречит закону!

Дочитала? Молодец! Что там ещё у тебя?
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18.09.2021 14:15 Відповісти
Як же ж ви, ЗЕбіли, остогидли своїм виправдовуванням у свому виборі у 2019 році!!! Ти хоча б можеж собі уявити якби у 2014 році президентом став хтось інший і недоведи Господи неперішнє ЗЕлене одоробало?!? Можеж не вдповідати, малорос!
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18.09.2021 14:28 Відповісти
Ще довго в Україні буде олігархат. Ще довго нікого, крім олігархів або маріонеток олігархів ми не побачимо в політиці. Але, це не значить, що існують "гарні" чи "погані" олігархи.

Для України не має принципового значеня, який з лігархів буде при владі. Беня чи Петя чи Рінат чи ще хтось. Буть мінятися тільки методи дерибану.
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26.12.2021 20:54 Відповісти
Ви не володієте нічим. Вами заволоділа мова окупанта, їхня культура, спосіб мислення та життя.
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18.09.2021 12:44 Відповісти
На счёт языка согласен. Говорю на оккупантском. Родился и вырос в Киеве. Среда созревания тогда тут была полностью оккупантская.
Всё остальное- мимо. Вы не можете знать образ моей жизни и интересную мне культуру. Способ мышления в отношении страны у нас с вами схож. Просто вы поверили олигарху, я нет.
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18.09.2021 13:17 Відповісти
ті из окопов пишешь?
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23.09.2021 05:33 Відповісти
Рік тому майор ЗСУ спитав у зеленського, чому він не явився у воєнкомат по повістці.

Його швидко понизили у званні, через кілька місяців звільнили. Тепер відкрита справа про вияв неповаги в особливий період.

Це нормально ? Як вважаєте ? Чи вартує оте одоробло хоча б волосини людини, яка воювала з окупантом ?
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18.09.2021 12:04 Відповісти
У меня к сожалению нет никакой информации об этой истории. А того объёма информации, который предоставили вы, недостаточно для вынесения объективной оценки. Что за человек был этот майор? Какие отношения имел с сослуживцами? Какие характеристики имел от командиров? Какая официальная аргументация в рапорте об увольнении?…
Вы лично ознакомились с открытым на майора делом? У вас есть сведение, что лично одоробло(с) дало указание гнобить офицера? Вы не допускаете, что прямой командир майора голосовал за Зе?…

Вы понимаете что мы говорим о какой-то абстрактной конструкции, свидетелями которой не были. О какой предметности диалога может идти речь?
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18.09.2021 12:33 Відповісти
Ага, абстракція..

А ви не чули, як поліція прибігає фарбувати забори, на яких з'являється напис зеля - фуйло ?

А про борги уряду зеленського перед армією ?

Питання. Чого ота скотина, його оппа, уряд і довбані депутати отримують зарплату коли бійцям на фронті не виплачують ? Геть здуріли, оборзєли ?
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18.09.2021 12:42 Відповісти
Да, много недостатков у Зе-власти. К сожалению она не намного лучше предыдущей.
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18.09.2021 13:03 Відповісти
Завжди задавав собі і людям питання, чому Україна платить за рахунок платників податків в Україні, пенсії і соц. виплати лугандонцям, тим самим фінансово підтримуючі вбивць наших воїнів? Відповіді не знаходив. А виявляється, сивочола ГНИДА, в мінських договорняках, узгодила з ху...лом цей, принизливий і ганебний для України, пункт.

"Ведь в любом случае с формальным соблюдением «Минска» или с разрывом соглашений фактическая ситуация вряд ли поменяется: нам надо держать фронт и ждать удобного случая для возврата территорий (при этом следует понимать, что его может и не быть).

Однако от выхода из «Минска» для Украины есть важная экономическая выгода - это поможет Киеву прекратить выплаты пенсий и социалки на оккупированных территориях, что само по себе является глупым нонсенсом. Где еще страна, подвергшаяся агрессии, платит пенсии вместо оккупантов? В конце концов, не платит же их Украина крымчанам." - Ось така ху...ня, малята.
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18.09.2021 12:04 Відповісти
https://real-vin.com/danilov-nazval-uslovie-bystrogo-zavershenija-vojny-na-donbasse
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18.09.2021 12:05 Відповісти
ну вот кто бы звиздел!
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18.09.2021 12:05 Відповісти
Пелагін, нє звєздітє
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18.09.2021 12:10 Відповісти
Как там на лахте, воду уже отключили?)
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18.09.2021 12:29 Відповісти
придурок,приезжай в умань.я тебе свет отключу.
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21.09.2021 17:17 Відповісти
Зубило прикуси, и мозги включи, если есть
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21.09.2021 18:39 Відповісти
Зебілячий скот почув прізвище Порошенка і одразу пожвавився... безкінечні зашквари Членограя не дають приводу для радості, але туу як тут про Пороха новина : можна знову лано повідригувати, за старою традицією.)))
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18.09.2021 12:08 Відповісти
Хитрожопый лицемер. А сам что делал?

Единственное, что оправдывает Барыгу - Зебил еще хуже...
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18.09.2021 12:08 Відповісти
а шо, ніде не читав, що вибори з-за каденції Пороха були найчеснішими за всю новітню історію України? І що мало тобі прикладу "виборів" 28.03.2021р. по 87 в/о в Надвірній?
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18.09.2021 13:27 Відповісти
"за каденції Пороха" були не просто фальсіфікації, а були явні перекручування результатів. Тільки Порошенко завжди мутив все проти Юльки(згадайте Ю.В. Тимошенко якого пєтюнчики сунули кандидатом). Але Акєла-Пєтя промахнувся, недооцінив свій антирейтинг, та і Аваков багато його "хотелок" не дозволив. Кажіть так: найчеснішими щодо Зелі.
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18.09.2021 14:52 Відповісти
з дебілами не сперечаюсь. Хоча: з брехливими і потрібно - щоб показати брехню. Але тут вона й так лізе наззовні.
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19.09.2021 13:28 Відповісти
Порох ничем не лучше Зели. То же мясо с тем же содержанием воды и т.д. Или Чука к примеру... Разница в поступках, и тем более в окружении. А вот тут и засада. 73-х процентные ждут царька, который в личняк станет карать и миловать и станет высшим судией))) понятно, что в их интересах и благополучии. Потому то пока живут на свете э... да вы сами знаете эту песенку. Важно не кто придет к корыту, важно кто придет с ним. Когда зебилов пытали, кто будет с Зелей, хоть один ответил? Будут бла бла бла и сделают бла бла бла а "где, откуда возьмутся" ааа!!! Порохобот- вот и весь ответ. Зебил тот же кацап или сектант- он уверен и все тут... Потому ему и важно, КТО будет или был- они судят по своему меркантильному благополучию на этот момент, а там хоть земля тресни. А как и за чей счет- его не волнует, ему хоть чуточку станет лучше но стране хуже- так тому и быть. И таких паскуд в стране большая часть.
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18.09.2021 12:10 Відповісти
Доброе утро. Теперь зарядочку, чаек- и после читать моё повествование. Не дойдет- еще раз, два, десять... Досель Вы, сударыня, не глупили, потому повторю- просыпайтесь.
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18.09.2021 12:19 Відповісти
Ой, вибачте )

Поспішила
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18.09.2021 12:24 Відповісти
Ничего, бывает)))
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18.09.2021 12:25 Відповісти
верно. только словацкий. Словакия - мировой лидер газодобычи.
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18.09.2021 12:11 Відповісти
Свинособакия мировой лидер набутылочников, да лаптеногое?)
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18.09.2021 12:31 Відповісти
хорошо как всегда ты само себе лишь о себе "Свинособакия мировой лидер набутылочников, да лаптеногое?)"
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18.09.2021 12:34 Відповісти
Лаптеногое, на лахту совсем уже начали набирать петушков по объявлению? Как там на бутылке, не выскальзывает?))
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18.09.2021 12:57 Відповісти
Прикрути, збоченцю.
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18.09.2021 13:59 Відповісти
хорошо как всегда ты само себе лишь о себе "Лаптеногое, на лахту совсем уже начали набирать петушков по объявлению? Как там на бутылке, не выскальзывает?))"
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18.09.2021 20:12 Відповісти
Ха, "Прозрел"! На каком году после своего президентсва? А нынешний обвинял прошлого во всех грехах (якшания с врагом и оккупантом), однако в этом вопросе еще более копромистичнее и трусливее!
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18.09.2021 14:39 Відповісти
Что касается "выборов", то нужно лишь два простых условия:

1) Не давать кому попало ГРАЖДАНСТВО /право политического голоса/, родится в стране - это еще не значить быть ее ГРАЖДАНИНОМ! Гражданству надо соответвовать: недееспособные /частично или полностью/, неимущие, несовершеннолетние, живущие на пособия , инвалиды, а также не способные физически и морально защищать страну соружием в руках, то есть не отслуживщие в армии ГРАЖДАНАМИ быть не должны (вне зависимости от пола)!

2) Так называемое "тайное голосование" - это для ШУЛЕРСТВА, МАХИНАЦИЙ и ПОДТАСОВОК итогов, свободный, ответсвенный и самодостаточный ГРАЖДАНИН должен изьявлять свою волю и мнение ОТКРЫТО (без страха и трусости) и нести за него всю полноту ответсвенности!
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18.09.2021 14:51 Відповісти
боятся прогневить "хозяев" выразив свое мнение только РАБЫ и ПОДДАНЫЕ, которые безответсвенны и недееспособны!
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18.09.2021 14:54 Відповісти
Серйозно? Кожен довіряє банкам, онлайн-магазинам свої гроші і мало не щодня здійснює безготівкові операції типу переказів коштів, онлайн-покупок і тп. Довіряє соц. мережам свої персональні дані та таємниці листування електронним месенджерам. Проте, поряд з цим, так люто сцить проголосувати через Дію. Парадокс! Мабуть, тяжко жити в світі з такими внутрішніми протиріччями. Чи справа все ж таки в тому, що ПП так сказав?
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18.09.2021 15:28 Відповісти
Тебе мало было ******** в 2004 с его результатами электронных протоколов?

Когда у власти зеленые наперсточники---никто и никогда не поверит результату, т.к. проверить его нельзя---нет бумажных носителей, нельзя провести пересчет голосов.

Верить зебильной владе--себя не уважать!
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18.09.2021 23:17 Відповісти
На наступних виборах, якщо вони все ж таки будуть в традиційній формі, раджу сходити спостерігачем на найближчу дільницю. Дізнаєшся багато нового Там жесть часом що робиться. Все купується і все продається. Теж мав колись ілюзії з цього приводу, але... така реальність.

Другий момент - є екзитполи, з якими завжди можна звірити результат.

Ну і саме головне. Рейтинги. Якщо говорити про президентські вибори, відверто, не бачу сенсу зеленим щось підтасовувати. Це просто не логічно. Кому ж тоді вигідно розводити цей срач?
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18.09.2021 23:57 Відповісти
Мальчик, не надо мне советовать))) Я на выборах была секретарем комиссии еще при эсэсэре, была членом комиссии в 2004 и на следующих парламентских, на следующих президентских и парламентских выборах была наблюдателем.

И не надо мне рассказывать сказки, что там творится! Для того мы и брали участь, чтобы там ничего такого не творилось. Нормально работал штаб---если у кого-то появлялось малейшее желание отчудить---сразу скандал, звонок в штаб--через 5 минут на месте юристы, пресса,акты и пр.! Протокол с мокрой печатью сразу в штаб и никаких переделок-исправлений опосля.

На моих участках лажи НЕ БЫЛО, как и на участках, где работали мои знакомые!

Кстати, за это мероприятие я никогда не брала ни копейки, даже положенные по закону--цель была иная.
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19.09.2021 01:12 Відповісти
Тьотя, я все ж пораджу (подобається звертання? Ця зверхність та ейджизм тут зовсім недоречні), бо знаю безліч випадків, коли ловили на вкиданні лівих бюлетнів, і замість протоколів тупо вкидали на противагу свої, кому скільки наглість дозволить. А численні "карусєлі"? А підкуп членів дільниці? Тож давай не будемо сперечатися, бо кожен з нас правий, і по факту присутні випадки як сумлінного виконання своїх обов'язків спостерігачами, так і випадки повного їх нігілізму. В залишку маємо недосконалий виборчий механізм, в якому є достатньо можливостей для фальсифікацій, значну частину яких можна подолати банальною цифровізацією. Якщо вона буде проведена нормально, виграють всі. Але засирати на старті таку можливість через примарну ймовірність, що хтось щось підкрутить, вибач, тупо.
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19.09.2021 01:43 Відповісти
Чушь пишешь!

На участках и с бумажными носителями легче конролировать процесс, доказывать свою правоту---было бы желание! А то большинство только ноет, что все не так и ничего не делает)))

А в электронном виде ты НИКАК не проконтролируешь---какую цифру озвучит ЦВК --такая и будет ЕДИНСТВЕННОЙ и неоспоримой! А проверить --никак, особенно в условиях сегодняшней узурпации власти.

И тупо верить в то, что ты выиграешь у наперсточника, дядя.
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19.09.2021 02:04 Відповісти
І зважай, що 15 років тому були не ті технології, не та сек'юрність, не те ставлення США та Європи, не та Україна врешті-решт.
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19.09.2021 00:01 Відповісти
Порошенко считает , что єлектронное голосование в Єстонии , например , импортировано из РФ, как механизм фальсификаций ? Лицемер и барьіга , имхо .
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18.09.2021 16:08 Відповісти
вот сразу видно, что ты относишься к 73% идиотов.....
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18.09.2021 17:17 Відповісти
А можна поцікавитись що є індикатором?
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18.09.2021 17:21 Відповісти
отсутствие у тебя мозга..... видишь, то, что ты относишься к 73% ты не отвергаешь.... дальше можешь не продолжать....
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18.09.2021 17:26 Відповісти
Тебе нормально запитали, а ти поводишся, як бидлота. Зайшов сюди когось поображати задля гіперкомпенсації свого нікчемного існування та нереалізованості? Ти трохи помилився адресою, бо зрештою тобі стане тільки гірше. Тому, краще фільтруй що і кому ти тут шкрябаєш.
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18.09.2021 19:26 Відповісти
Общаясь с тобой, у меня сложилось впечатление что я - врач, опрашиваю сумасшедшего на первичном приеме....
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18.09.2021 19:47 Відповісти
та не виноват он, это у него комплекс неполноценности с детства, когда дети дразнили его молдованом, что кстати соответствует действительности и не стоит стесняться своей национальности, у молдован очень много достойных людей, например будулай, фет фрумос, иляна косынзяна)))
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19.09.2021 03:06 Відповісти
Так і хочеться слідом за персонажем фільму сказати - "оголосіть, будь ласка, весь список", що можна, а що ні - імпортувати із рф. Бо що за порошенко, що нині - товарообіг між Україною і рф мільярди доларів.
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18.09.2021 17:18 Відповісти
порошенко наложил на мордор шоколадное ембарго)))... в 2017 году, так и сказал жрите теперь карамель шоколадной фабрики им. бабаева)))
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19.09.2021 03:11 Відповісти
Ти юда лицемірний 5 років злигався з ******- пропхав особливий статус лугандонії з амністією для бойовиків, повішав на Україну тягар забеспечення лугандонівського анклаву, постачав ільмініт та електрику на заводи фірташа в окупованому криму, титан на воєнні заводи на расєє, кришував бізнес і банки друзів ***** в Україні під час війни. Купував міндобрива на свій завод в с. Городківка Крижопільського району Вінницької обл... А твій рашен до якого року працював в підерації ?

https://www.volynnews.com/news/all/Roshen-sprostuvala-slova-poroshenka-pro-vidsutnist-yoho-biznesu-v-ros/
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18.09.2021 18:08 Відповісти
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