Імпортувати з РФ технології фальсифікації виборів так само неприйнятно, як і купувати у них газ чи електроенергію, - Порошенко

Росія обкатує на виборах в Держдуму технологію фальсифікацій через дистанційне голосування.

Про це у своєму відеозверненні заявив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він застеріг українську владу від запозичення таких виборчих технологій.

"В Росії вже обкатують технологію дистанційного голосування через Інтернет. Як вони жартують, дуже "чесна", дуже "надійна" технологія. На цих виборах вони експериментують поки що в шести регіонах Росії, а також в українському Севастополі та в окупованих районах українського Донбасу", – зазначив Порошенко.

"Дуже хотів би помилитися, але закрадається підозра, що саме у росіян наша влада позичила ідею, яку рекламувала в Стенфорді – щоб усі громадяни України мали можливість голосувати на виборах в Інтернеті. Той хто контролює – той і малює результат", – зауважує лідер "Європейської Солідарності".

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"Імпортувати з Росії технології фальсифікації виборів так само неприйнятно, як купувати у них газ чи електроенергію. Щоб не сталося так, що транзитний сервер і "підрахуйство" 2004 року – то були лише квіточки, а ось і ягідка. У нас будуть чесні вибори, спочатку, згідно з Конституцією, у жовтні 2023 року чергові парламентські, а згодом і президентські. І ми нікому під прикриттям модних і красивих фішечок не дозволимо створити діджиталізований механізм фальсифікації", – застерігає п’ятий президент.