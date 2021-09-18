Австралія "висловила жаль" із приводу відкликання французького посла і через зрив контракту на будівництво підводних човнів
Австралія висловила жаль з приводу відкликання посла Франції на тлі суперечки щодо угоди про підводні човни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила прессекретар міністра закордонних справ Австралії Меріс Пейн, передає Укрінформ з посиланням на The Sydney Morning Herald.
"З жалем відзначаємо рішення Франції відкликати посла в Австралії для консультацій після рішення про проєкт Attack Class. Австралія розуміє глибоке розчарування Франції нашим рішенням", - заявили у МЗС Австралії.
У зовнішньополітичному відомстві також наголосили, що Австралія цінує відносини з Францією та вважає її важливим партнером, який забезпечує стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні.
"Ми сподіваємося на взаємодію з Францією з багатьох питань, що становлять взаємний інтерес, на основі спільних цінностей", - додали у МЗС Австралії.
Як зазначалося раніше, Франція відкликала для консультацій своїх послів із Вашингтона та Канберри через зрив багатомільярдного контракту на постачання підводних човнів Австралії.
США, Велика Британія та Австралія підписали пакт AUKUS про безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні, що вважається спробою протистояти Китаю. Це дасть змогу Австралії побудувати атомні підводні човни з використанням технологій, наданих США.
У результаті Австралія розірвала вже підписаний із Францією контракт про постачання їй 12 підводних човнів на суму майже 56 млрд євро. У Парижі назвали рішення союзників "ударом у спину".
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Австралійці хотіли атомні двигуни.
Ну і тут амери і брити підсобили.
Луиза Чкалова
@luiza4kaLova_
А из рашки посла и не отозвали.
И даже любезно согласились называть свои вина шмурдяком и пойлом, а рсне отдать свое название, за которое они с полмиром судились.
Але французи відмовились від свого бренду на користь лапотників.
Мо Талібан створять стабільний режим.
Этого у них есть 😀
Ну какая разница
Понимаете, мои маленькие неумные камарады, этот отказ от конкракта - это НЕ вопрос денег. Это вопрос БОЛЬШОЙ политики. И это решение (принятое, безусловно, под давлением Великобритании), отфутболивает Францию прямо в объятия паРаши и ...Китая. Потому что Франции нужны деньги, а если их не получилось отрымать за контракт, то получиться отрымать как благодарность от паРаши.
Чему вы радуетесь, пересичные? Вас такая ситуация вдохновляет? Лучше бы жевали сало и...молчали.
Мо США якось їм компенсує.
Ви сидите і, тюхтії, ******* про те, до чого у вас нема ніякого діла, засранці.
чья б корова мычала, но не ******* про те, до чого у вас в Украине, нема ніякого діла, засранці жабоедовские
Треба французам знову виходити з НАТО, як в 1966.
да и вообще - французские щеглы, всегда готовы наперегонки бежать сдаваться в плен, если шо.. история помнит всё..
Ну а такой пинг-понг с Пекином, который довольно отчетливо устроили Париж и Берлин, они поясняют собственными внешнеполитическими интересами. И как мы знаем, эти собственные интересы очень часто совпадают с интересами Москвы и Пекина даже в ситуациях, когда надо действовать быстро и решительно. Ну а понимая, что Франция обсуждает условия поставки субмарин с вероятным противником, Австралия начала искать альтернативу в Британии, но поскольку 12 субмарин это - слишком крупный заказ, то вопрос этот стал решаться в трехстороннем формате, вместе с США. Понятно, что подробности такого контракта мы вряд ли узнаем, но не стоит удивляться тому, что часть оборудования для австралийских подлодок будет британского производства.
Цікаво, коли контракт було підписано (в якому році) і чому австралійці тоді не говорили зразу про атомні двигуни. Це було б логічно.
Також цікаво, хто ж з теперішньої штатівської адміністрації протиснув новий альянс і угоду, бо я сильно сумніваюся, що Б. вникав. Тим більше, Британія дуже лиха на Штати через Афган.
Але змогли.
Итак Австралия и Франция пролонгируют контракт этот же , только количество субмарин уменьшается втрое. Причем спонсором контракта на равных условиях стают и ..США. Ну а как по другому? Накосят же в другом месте. И поскольку эти лодки ну...никуда. Франция передает их как сонсорскую помощь .....да, правильно!.....Украине.
Все довольны. Все живы. Все тщасливы.
Ось прапор Австралії