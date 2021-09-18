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Австралія "висловила жаль" із приводу відкликання французького посла і через зрив контракту на будівництво підводних човнів

Австралія

Австралія висловила жаль з приводу відкликання посла Франції на тлі суперечки щодо угоди про підводні човни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила прессекретар міністра закордонних справ Австралії Меріс Пейн, передає Укрінформ з посиланням на The Sydney Morning Herald.

"З жалем відзначаємо рішення Франції відкликати посла в Австралії для консультацій після рішення про проєкт Attack Class. Австралія розуміє глибоке розчарування Франції нашим рішенням", - заявили у МЗС Австралії.

У зовнішньополітичному відомстві також наголосили, що Австралія цінує відносини з Францією та вважає її важливим партнером, який забезпечує стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Ми сподіваємося на взаємодію з Францією з багатьох питань, що становлять взаємний інтерес, на основі спільних цінностей", - додали у МЗС Австралії.

Як зазначалося раніше, Франція відкликала для консультацій своїх послів із Вашингтона та Канберри через зрив багатомільярдного контракту на постачання підводних човнів Австралії.

США, Велика Британія та Австралія підписали пакт AUKUS про безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні, що вважається спробою протистояти Китаю. Це дасть змогу Австралії побудувати атомні підводні човни з використанням технологій, наданих США.

У результаті Австралія розірвала вже підписаний із Францією контракт про постачання їй 12 підводних човнів на суму майже 56 млрд євро. У Парижі назвали рішення союзників "ударом у спину".

Австралія (427) Велика Британія (5539) підводний човен (84) США (22473) Франція (3038)


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Топ коментарі
+37
О гордьіх, местами, французах.

Луиза Чкалова
@luiza4kaLova_

А из рашки посла и не отозвали.
И даже любезно согласились называть свои вина шмурдяком и пойлом, а рсне отдать свое название, за которое они с полмиром судились.
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18.09.2021 11:15
+33
так мило Францию не имел ещё никто...ну не всё жабоедам масленница!
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18.09.2021 11:11
+19
Байда акуратно отодвинул французских подельников рашиста от Австралии,которая есть основным партнером США вне НАТО ,стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе должны союзники США ,но не китайцы с жабоедами
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18.09.2021 11:23
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так мило Францию не имел ещё никто...ну не всё жабоедам масленница!
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18.09.2021 11:11 Відповісти
От жадібні французи. Ну кинули їх на 40 млрд баксів, ну і що? Чому відмовляютьсься продавати Україні ******* озброєння?
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18.09.2021 11:20 Відповісти
Довго думали над таким мудрим коментарем.? Аж гордість розпирає. Маю вплив на політику ЄС щодо заборони поставки озброєнь в Україну.
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18.09.2021 11:44 Відповісти
Так вы к гранате не прикасайтесь, в таком случае.
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18.09.2021 11:51 Відповісти
за 8 лет обеспокоенностей пора бы и поумнеть, про сп-2, тец и мост в оккупированном Крыму вабще молчу
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18.09.2021 11:36 Відповісти
Вже пояснили чому. Французи будували дизельні ПЧ.

Австралійці хотіли атомні двигуни.

Ну і тут амери і брити підсобили.
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18.09.2021 21:00 Відповісти
А зочем им падлотки? Будут аборигенов херачить?
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18.09.2021 11:13 Відповісти
Ага. Кацапських. Таких, як ти.
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18.09.2021 11:17 Відповісти
Ну так на них кроме папуасов и кенгуру с кроликами напасть никто не может, у нех же нету границы с мишибратьями, так вопрос тогда, зочем?
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18.09.2021 11:21 Відповісти
Китай стає для них загрозою, а баксів в бюджеті неміряно.
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18.09.2021 11:21 Відповісти
Как можно напасть на целый материк и еще удержать позиции? логистикака, обеспечение? это изначально провальная операция)
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18.09.2021 11:25 Відповісти
Нуу в 40-вых вторжения яппонцев они дюже побаивались.
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18.09.2021 11:30 Відповісти
Ты дурак? Филлипины, Индокитай, Малайя с Сингапуром, Голландская Ост-Индия, Бирма, куча островов и атоллов в Тихом океане от Японии хрен где находились и тем не менее были оккупированы Японской империей со скоростью блицкрига. А тут современная Ханьская Империя с амбициями, что куда там самураям ... больше 1, 5 млрд. послушных, дисциплинированных китаезов, жаждущих жизненного пространства.
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18.09.2021 12:20 Відповісти
Материк представляет собой пустыню. Жизнь там токо по периметру
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18.09.2021 14:16 Відповісти
О гордьіх, местами, французах.

Луиза Чкалова
@luiza4kaLova_

А из рашки посла и не отозвали.
И даже любезно согласились называть свои вина шмурдяком и пойлом, а рсне отдать свое название, за которое они с полмиром судились.
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18.09.2021 11:15 Відповісти
Ну ... Там же мова йшла не про 56 млрд ...
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18.09.2021 14:56 Відповісти
Заради якої суми вони розкорячились перед кацапами, відмовились від своєї, можна сказати національної гордості, національного бренду?
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18.09.2021 15:52 Відповісти
проститутки, одним словом
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18.09.2021 17:32 Відповісти
Ця тема вже відійшла і деталі теж. Там мова йшла про порядок надписів на етикетка пляшок, які продаються у РФ
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18.09.2021 20:56 Відповісти
Не просто пляшок, а французького шампанського з Шампані.

Але французи відмовились від свого бренду на користь лапотників.
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18.09.2021 21:19 Відповісти
Байда акуратно отодвинул французских подельников рашиста от Австралии,которая есть основным партнером США вне НАТО ,стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе должны союзники США ,но не китайцы с жабоедами
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18.09.2021 11:23 Відповісти
А рашку технологиями военными пичкать на протяжении всех 2000-х годов, это не французский нож в спину всей Европе?
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18.09.2021 11:23 Відповісти
Джо ішов га виборах як «миротворець»! Як «дипломатія по старому»! «America is back!" верещав цей деменційний папуга! Кажу я вам, пані та панове: Джо Байден-це американський Зеленський. Такий самий дурний, жадний до грошей, корумпованийі абсолютно керований ззовні клоун.
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18.09.2021 11:24 Відповісти
Ага и именно поэтому он создает оборонный союз из Англии, Австралии и США для противодействия Раше и Китаю в Тихоокеанском регионе ? И именно поэтому он подкинул Раше и Китаю новую головную боль в виде Афгана? Ну-ну.
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18.09.2021 11:32 Відповісти
Відносно Афганістану ще питання...

Мо Талібан створять стабільний режим.
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18.09.2021 14:59 Відповісти
Стабильный в чем? Эти люди не могут созидать, только воевать, убивать и грабить. ООН уже объявила о наступающем в Афгане голоде.
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18.09.2021 15:12 Відповісти
Чем не стабильность.у КНДР же получилось
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18.09.2021 19:46 Відповісти
На кладбище тоже полная стабильность. Абсолютная.
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18.09.2021 19:51 Відповісти
ООН турбується. Китай допоможе.
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18.09.2021 21:03 Відповісти
це просто бізнес , ніякої політики - баба Анжела .
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18.09.2021 11:25 Відповісти
Так те французские подлодки начинят кацапской спецтехникой - Австралия во время съехала
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18.09.2021 11:29 Відповісти
Спецтехникой для шпионажа .

Этого у них есть 😀
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18.09.2021 14:23 Відповісти
Стаття про Австралію , а прапор Нової Зеландії.
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18.09.2021 11:30 Відповісти


Ну какая разница

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18.09.2021 11:32 Відповісти
Осталось отметить сделку века на постройку атомных лодок для Австралии французским игристым (в связи с кончиной шампанского) из запасов отозванных для консультаций послов. Макарон с горя предложит ***** снова построить для расеи Мистрали и еще отсосать чего-нибудь. А то ведь вон Германии целый СП-2 достался, а Макарону хрен на блюде со всех сторон. Надо срочно в кацапский гарем проситься, там неплохо кормят. Тем более газ по косарю уже. С оглядкой на французские поцелуи с языком ниже ********** спины цену лягушатникам могут и скинуть.
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18.09.2021 11:31 Відповісти
Цікаво, скільки хранцузьських ножичків в австралійській спині ?
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18.09.2021 11:33 Відповісти
Є інфо ??
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18.09.2021 15:01 Відповісти
я знаю про хранцузьськи ножички в спине Украиныи и Грузии, как минимум. Так что так французам и надо
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18.09.2021 17:35 Відповісти
Хвойди завжди стоять перед дилемою - хто більше дасть ? Франції вказали на її місце, її місце у Європі. Однак, з такою зовнішньою політикою вона скоро втратить свої позиції і у Європі. Хвойда хоча досвідчена, але стара, на обрії молоденькі і привабливі країни Східної Європи.
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18.09.2021 11:38 Відповісти
Кацапські сраколизи крім зневаги , більше ніяких емоцій не викликають . Це стосується не лише хранцузів . .
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18.09.2021 11:42 Відповісти
если предлагают партнёрские условия включая доступ к технологиям а не просто продают изделия то как говорится ничего личного.....
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18.09.2021 11:42 Відповісти
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18.09.2021 11:55 Відповісти
вот это основные партнеры..вот это я понимаю!)
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18.09.2021 11:58 Відповісти
Ай, обидно, да? Но не нужно обижаться. Просто утритесь. Точно так же французики поступили бы с конкурентами в какой-нибудь Малави. Просто Штаты более мощный мировой игрок, чем все европейцы.
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18.09.2021 11:59 Відповісти
Жабоїди забули , хто їх рятував в 1-й і2-й світових війнах.І які вони "патріоти " і вояки .Привикли за чужий рахунок вилазити з усіляких бід .
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18.09.2021 12:10 Відповісти
Не слышу Кулебы, мог бы и протрындеть.
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18.09.2021 12:13 Відповісти
Австралия-шлите нахрен этих жабоедов. Они это любят,как показывает пи**раша. Неплохо было бы еще выставить им счет и неустойку. Пусть еще что нибудь свое переименуют,им не привыкать
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18.09.2021 13:17 Відповісти
Вот так почитаешь эксПЕРДОВ и понимаешь, почему Украина там, где есть.

Понимаете, мои маленькие неумные камарады, этот отказ от конкракта - это НЕ вопрос денег. Это вопрос БОЛЬШОЙ политики. И это решение (принятое, безусловно, под давлением Великобритании), отфутболивает Францию прямо в объятия паРаши и ...Китая. Потому что Франции нужны деньги, а если их не получилось отрымать за контракт, то получиться отрымать как благодарность от паРаши.

Чему вы радуетесь, пересичные? Вас такая ситуация вдохновляет? Лучше бы жевали сало и...молчали.
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18.09.2021 13:20 Відповісти
Вони радіють перемозі своїх шефів - країн "5 очей". А Франція то таке.
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18.09.2021 13:45 Відповісти
Наче так, але не факт. Франція у ЄС. Будуть думати.

Мо США якось їм компенсує.
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18.09.2021 15:10 Відповісти
Да пересичньІм нас.... на жабоедов, где каждьІй второй араб, а каждьІй третий пи.....с.
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18.09.2021 15:27 Відповісти
Ти був у Франції? Ти бачив цю країну? Ви сидите в лайні, в країні, де кожен 5-й - п*ята рашкованська колона. Де агенти рашки чи не кожен день підривають автівки з патріотами. Де на фронті українців кацапи вбивають як у тирі.

Ви сидите і, тюхтії, ******* про те, до чого у вас нема ніякого діла, засранці.
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18.09.2021 15:39 Відповісти
ой, а во франции чистокровные хвранцузы отрезают своим же французам головы за карикатурки, или давят людей на набережных в ниццах, и вообщем все у вас там зашибись

чья б корова мычала, но не ******* про те, до чого у вас в Украине, нема ніякого діла, засранці жабоедовские
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18.09.2021 17:40 Відповісти
Так а чему ты радуешься, нищеброд? Вот ответь _ тебе какая радость от того, что чечен убил француза?
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18.09.2021 17:45 Відповісти
я радуюсь??? может вы радуетесь?? вы чечена в страну пустили, как и миллион других реальных нищебродов, а не украинцев -вот вы и выгребайте!
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18.09.2021 18:09 Відповісти
Флаг
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18.09.2021 13:31 Відповісти
Як же в печінках сидять англосакси, коли вже були домовленості про розробку європейського розвідувального літака разом з німцями, США втиснуло свої Боїнги P-8A Poseidon Німеччині в обмін на зелене світло по Північному Потоку. Тепер підводні човни...

Треба французам знову виходити з НАТО, як в 1966.

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18.09.2021 13:41 Відповісти
...и садиться на бутылку из под своего "игристого"
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18.09.2021 14:24 Відповісти
ну и какая разница, конечно, купили или нет у них подлодки )))
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18.09.2021 17:41 Відповісти
с резкопомутневшей после Олланда (с Мистралями) Францией Макрона стОит быть настороже...

да и вообще - французские щеглы, всегда готовы наперегонки бежать сдаваться в плен, если шо.. история помнит всё..
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18.09.2021 15:02 Відповісти
Мало інформації. Що Австралія повинна буде за розірвання контракту заплатити Франції ?
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18.09.2021 15:07 Відповісти
Скандал с подлодками, контракт на которые Австралия вынула из Франции и передала США - находит свое продолжение и новые подробности. Так, по слухам, одним из основных факторов, заставивших Австралию отказаться от сотрудничества с Францией, стала проблема с утверждением спецификаций субмарины и соответственно - ее цены. Франция долго и нудно крутила кормой и по данным разведки, все эти затяжки, согласования и утряски были обусловлены тем, что на Париж давил Китай с которым Австралия становится все больше в контра из-за только этим двум странам известных нюансов пандемии, а также из-за явной военной экспансии Китая в близлежащей акватории Тихого океана, что Австралию сильно беспокоит.

Ну а такой пинг-понг с Пекином, который довольно отчетливо устроили Париж и Берлин, они поясняют собственными внешнеполитическими интересами. И как мы знаем, эти собственные интересы очень часто совпадают с интересами Москвы и Пекина даже в ситуациях, когда надо действовать быстро и решительно. Ну а понимая, что Франция обсуждает условия поставки субмарин с вероятным противником, Австралия начала искать альтернативу в Британии, но поскольку 12 субмарин это - слишком крупный заказ, то вопрос этот стал решаться в трехстороннем формате, вместе с США. Понятно, что подробности такого контракта мы вряд ли узнаем, но не стоит удивляться тому, что часть оборудования для австралийских подлодок будет британского производства.
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18.09.2021 15:59 Відповісти
Ще один фактор - австралійці хотіли човни на атомній тязі.
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18.09.2021 21:11 Відповісти
Акваріус достатньо писав про китайців і їхні дії в Австралії і щодо Австралії.

Цікаво, коли контракт було підписано (в якому році) і чому австралійці тоді не говорили зразу про атомні двигуни. Це було б логічно.

Також цікаво, хто ж з теперішньої штатівської адміністрації протиснув новий альянс і угоду, бо я сильно сумніваюся, що Б. вникав. Тим більше, Британія дуже лиха на Штати через Афган.

Але змогли.
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19.09.2021 04:06 Відповісти
та пішли ті френчі нах! До нового союзу мають ще приєднатися Канада і Нова Зеландія і всіх решту можна просто ігнорити. Хай дружать з Рашкою та Чайной
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18.09.2021 15:59 Відповісти
На фото прапор Нової Зеландії
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18.09.2021 16:04 Відповісти
Тонкий намёк на толстые обстоятельства.Германии приготовиться.Бо ваша политика,имею ввиду Германию и Францию,выглядит хромой уткой в отстаивании демократических ценностей
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18.09.2021 16:18 Відповісти
Змініть прапор в тексті новини. У вас прапор Нової Зеландії, а не Австралії. Будьте професіоналами.
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18.09.2021 16:59 Відповісти
Не ребята так не пойдет! Зачем вам сорится? И мы вас помирим! Схема проста.

Итак Австралия и Франция пролонгируют контракт этот же , только количество субмарин уменьшается втрое. Причем спонсором контракта на равных условиях стают и ..США. Ну а как по другому? Накосят же в другом месте. И поскольку эти лодки ну...никуда. Франция передает их как сонсорскую помощь .....да, правильно!.....Украине.

Все довольны. Все живы. Все тщасливы.
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18.09.2021 17:14 Відповісти
Угу ... Смішно. Один човен 4,6 млрд доларів. 128 млрд гривень
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18.09.2021 21:14 Відповісти
Вам жалко денег чтобы помирить толковых ребят??? Я вас умоляю, накосите исщо.....
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19.09.2021 13:59 Відповісти
я думаю, что Австралия - ничего от этого не потеряет.....
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18.09.2021 17:18 Відповісти
Редактор Censor.net! Вы бы поменяли бы флаг Новой Зеландии на Австралийский?! Прямо неучи какие-то сидят - посмотреть в справочник или в поиск не могут!
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18.09.2021 17:23 Відповісти
ну а как всякие уроды издают карты с рос. крымом, это как?? австралии ж по фиг. Вот и нам по фиг, чей флаг
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18.09.2021 17:44 Відповісти
Контракт на поставку 12-ти неатомных подводных лодок типа Shortfin Barracuda Block 1A в течении 25 лет общей стоимостью около 40 миллиардов долларов... Ну такая себе проблема, там целый консорциум предприятий конечно учавствует, но всё-таки для такой страны пару миллиардов баксов в год потерять не абы какой кризис. Меньше мигрантам раздать всякие и будет то на то...
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18.09.2021 17:27 Відповісти
Приємно, що читачі зауважили помилку.

Ось прапор Австралії

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19.09.2021 04:16 Відповісти
 
 