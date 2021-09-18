Австралія "висловила жаль" із приводу відкликання французького посла і через зрив контракту на будівництво підводних човнів

Австралія висловила жаль з приводу відкликання посла Франції на тлі суперечки щодо угоди про підводні човни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила прессекретар міністра закордонних справ Австралії Меріс Пейн, передає Укрінформ з посиланням на The Sydney Morning Herald.

"З жалем відзначаємо рішення Франції відкликати посла в Австралії для консультацій після рішення про проєкт Attack Class. Австралія розуміє глибоке розчарування Франції нашим рішенням", - заявили у МЗС Австралії.

У зовнішньополітичному відомстві також наголосили, що Австралія цінує відносини з Францією та вважає її важливим партнером, який забезпечує стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Ми сподіваємося на взаємодію з Францією з багатьох питань, що становлять взаємний інтерес, на основі спільних цінностей", - додали у МЗС Австралії.

Як зазначалося раніше, Франція відкликала для консультацій своїх послів із Вашингтона та Канберри через зрив багатомільярдного контракту на постачання підводних човнів Австралії.

США, Велика Британія та Австралія підписали пакт AUKUS про безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні, що вважається спробою протистояти Китаю. Це дасть змогу Австралії побудувати атомні підводні човни з використанням технологій, наданих США.

У результаті Австралія розірвала вже підписаний із Францією контракт про постачання їй 12 підводних човнів на суму майже 56 млрд євро. У Парижі назвали рішення союзників "ударом у спину".