Близько 10 тис. нелегальних мігрантів перебувають у Білорусі й готові до гібридної атаки на Євросоюз, - прем'єр Польщі Моравецький

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький каже, що в Білорусі є близько 10 000 мігрантів, які можуть наповнити Польщу і Литву.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi

"Згідно з нашими даними, в Білорусі понад 10 000, може, і більше осіб, які переміщені з Близького Сходу, переважно - з Іраку, а також з Сирії, щоб проводити гібридну атаку", - сказав Моравецький на спільній пресконференції з прем'єром Литви Інгрідою Шимон в Варшаві.





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