Близько 10 тис. нелегальних мігрантів перебувають у Білорусі й готові до гібридної атаки на Євросоюз, - прем'єр Польщі Моравецький
Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький каже, що в Білорусі є близько 10 000 мігрантів, які можуть наповнити Польщу і Литву.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi
"Згідно з нашими даними, в Білорусі понад 10 000, може, і більше осіб, які переміщені з Близького Сходу, переважно - з Іраку, а також з Сирії, щоб проводити гібридну атаку", - сказав Моравецький на спільній пресконференції з прем'єром Литви Інгрідою Шимон в Варшаві.
Топ коментарі
+9 Дмитро Черних #470343
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як вони ганяють непроханих мігрантів. Дійство проходить на кордоні Франції та Італії.
Щодня іх виловлюють та відправляють назад в Італію.Але перед тим іх всіх перевіряють на
перевіз наркоти ,на хвороби та інши речі. Одному африканцю навить зробили операцію,
бо той наковтався контейнерів з героїном.Витаскали та і с Богом відправили назад.
Митниця працює бесподібно! Трусять автобуси з туристами так що мама на горюй.
Перевіряють всіх італійців,іспанців,німаків а коли на обрії з'являються африканці то
незалежно від іх кількості негайно в той самий день відправляють в Італію. На італійськи
відмазки уваги не звертають.Звідки приперли туди і відперли! Нам теж так треба робити!
Все умиротворяют гитлера.история дебилов ничему не учит. терпилоиды жрите газ ро килобаксу, получайте армию мусульманов от дяди вовы. Хавайте сцыкуны.а мы вот побеспокомся за вас