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Новини
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Близько 10 тис. нелегальних мігрантів перебувають у Білорусі й готові до гібридної атаки на Євросоюз, - прем'єр Польщі Моравецький

Близько 10 тис. нелегальних мігрантів перебувають у Білорусі й готові до гібридної атаки на Євросоюз, - прем'єр Польщі Моравецький

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький каже, що в Білорусі є близько 10 000 мігрантів, які можуть наповнити Польщу і Литву.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi

"Згідно з нашими даними, в Білорусі понад 10 000, може, і більше осіб, які переміщені з Близького Сходу, переважно - з Іраку, а також з Сирії, щоб проводити гібридну атаку", - сказав Моравецький на спільній пресконференції з прем'єром Литви Інгрідою Шимон в Варшаві.

Також читайте: На кордоні з Польщею та Угорщиною затримано 14 нелегальних мігрантів, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Білорусь (7922) мігранти (1105) нелегали (383) Польща (8472) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+9
Гібридна війна московської орди з євроцивілізацією триває !!!)))
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18.09.2021 12:01
+6
Koliucka xoroso no i elektrosoker ili sobaka toze dajiot efekt.Bezit tuda otkuda prisli bistrej cem vi dumajete
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18.09.2021 12:04
+3
В України колючого дроту багато Литві вже допомогли
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18.09.2021 11:58
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Мойша, у вас бульбы для іх пракорму хопіць?
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18.09.2021 11:58 Відповісти
10 тисячам нужденних людей Калхознік ладен подарувати заможне життя.
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18.09.2021 12:00 Відповісти
В України колючого дроту багато Литві вже допомогли
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18.09.2021 11:58 Відповісти
Koliucka xoroso no i elektrosoker ili sobaka toze dajiot efekt.Bezit tuda otkuda prisli bistrej cem vi dumajete
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18.09.2021 12:04 Відповісти
Гібридна війна московської орди з євроцивілізацією триває !!!)))
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18.09.2021 12:01 Відповісти
Дуже ******** док. фільми. На одному з французських каналів дуже добре показано

як вони ганяють непроханих мігрантів. Дійство проходить на кордоні Франції та Італії.

Щодня іх виловлюють та відправляють назад в Італію.Але перед тим іх всіх перевіряють на

перевіз наркоти ,на хвороби та інши речі. Одному африканцю навить зробили операцію,

бо той наковтався контейнерів з героїном.Витаскали та і с Богом відправили назад.

Митниця працює бесподібно! Трусять автобуси з туристами так що мама на горюй.

Перевіряють всіх італійців,іспанців,німаків а коли на обрії з'являються африканці то

незалежно від іх кількості негайно в той самий день відправляють в Італію. На італійськи

відмазки уваги не звертають.Звідки приперли туди і відперли! Нам теж так треба робити!
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18.09.2021 14:15 Відповісти
О жмоты, мы 5 тысяч привезли из Афгана и почет, и слава, а тут сразу война.
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18.09.2021 12:07 Відповісти
а откуда они туда попадают?? вокруг ведь нет ни 1 африканской страны
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18.09.2021 12:14 Відповісти
Проте є РФія ,сама дружня країна світа !!!!)))
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18.09.2021 12:24 Відповісти
СТРЕЛЯТЬ НА ПОРАЖЕНИЕ!
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18.09.2021 12:28 Відповісти
Заминировать в 3 ряда и поставить таблички Мины...ну а потом это уже дело каждого идти на мины или нет!
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18.09.2021 12:35 Відповісти
Пусть больше беспокоятся толерасты засцаные.

Все умиротворяют гитлера.история дебилов ничему не учит. терпилоиды жрите газ ро килобаксу, получайте армию мусульманов от дяди вовы. Хавайте сцыкуны.а мы вот побеспокомся за вас
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18.09.2021 12:42 Відповісти
10 тыс. очень мало. Надо накопить хотя бы 100тыс., а тогда уже атаковать по всему фронту.
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18.09.2021 12:43 Відповісти
Пулеметов на всех хватит. И побегут беженцы в бульбостан.
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18.09.2021 13:05 Відповісти
Шкода,що европейці задньоприводні. І нав'язують свої «смаки» нам. Тому з ними нам теж не подорозі.
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18.09.2021 14:13 Відповісти
Чем можно удержать агрессивную 100 тысячную армию мигрантов-дармоедов на границе ЕС?
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10.11.2021 09:10 Відповісти
Господа-товарищи Меркель и Микрон! Вы ещё принимаете мигрантов-дармоедов? Тогда мы идем к вам!
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10.11.2021 09:11 Відповісти
Придурки-демократы с ЕС, согласившись принимать мигрантов-дармоедов, сами подписали себе приговор. Совпадение? Не думаю.
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10.11.2021 09:12 Відповісти
 
 