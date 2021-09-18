Матір затриманого кримського татарина Ахтемова оштрафували за протест під будівлею ФСБ в окупованому Сімферополі

Київський "районний суд Сімферополя" оштрафував Зарему Ахтемову - матір затриманого 3 вересня кримського татарина Асана Ахтемова. Вона вийшла до будівлі ФСБ в пошуках зниклого сина на наступний день після затримання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє Кримська правозахисна група.

"Суд" визнав жінку винною в адміністративному правопорушенні за статтею 20.6.1 КпАП РФ.

Їй призначено штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

Більше доби про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти і адвокати, прийшли до будівлі ФСБ з вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 з них були заарештовані бійцями ОМОНу, зокрема і журналісти "Кримської солідарності" і "Граней.ру" Айдер Кадиров і Нурі Абдурешітов.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза і Асана Ахтемових в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці.