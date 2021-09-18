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Новини Репресії в окупованому Криму
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Матір затриманого кримського татарина Ахтемова оштрафували за протест під будівлею ФСБ в окупованому Сімферополі

Матір затриманого кримського татарина Ахтемова оштрафували за протест під будівлею ФСБ в окупованому Сімферополі

Київський "районний суд Сімферополя" оштрафував Зарему Ахтемову - матір затриманого 3 вересня кримського татарина Асана Ахтемова. Вона вийшла до будівлі ФСБ в пошуках зниклого сина на наступний день після затримання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє Кримська правозахисна група.

"Суд" визнав жінку винною в адміністративному правопорушенні за статтею 20.6.1 КпАП РФ.

Їй призначено штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

Більше доби про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти і адвокати, прийшли до будівлі ФСБ з вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 з них були заарештовані бійцями ОМОНу, зокрема і журналісти "Кримської солідарності" і "Граней.ру" Айдер Кадиров і Нурі Абдурешітов.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза і Асана Ахтемових в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці.

Крим (14124) кримські татари (2003) штраф (1851)


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Анна Ахматова

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Вместо предисловия

В страшные годы ежовщины я провела
семнадцать месяцев в тюремных очередях
в Ленинграде. Как-то раз кто-то «опознал» меня.
Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами,
которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего
имени, очнулась от свойственного нам всем
оцепенения и спросила меня на ухо
(там все говорили шепотом):
- А это вы можете описать?
И я сказала:
- Могу.
Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому,
что некогда было ее лицом.

1 апреля 1957
Ленинград

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18.09.2021 12:29 Відповісти
Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.
И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки.....
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18.09.2021 12:32 Відповісти
"Россия, которую мы потеряли"....

и к несчастью вновь приобрели кырымлы
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18.09.2021 12:33 Відповісти
нелюди !

штрафовать мать пришедшую узнать где ее сын и что с ним

у кацов нет сердца
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18.09.2021 12:38 Відповісти
До такого навіть Гітлер не додумався: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5 Демонстрація на вулиці Розенштрасе
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18.09.2021 13:01 Відповісти
Гнилой кацапский мир обязательно сдохнет.
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18.09.2021 14:28 Відповісти
 
 