Матір затриманого кримського татарина Ахтемова оштрафували за протест під будівлею ФСБ в окупованому Сімферополі
Київський "районний суд Сімферополя" оштрафував Зарему Ахтемову - матір затриманого 3 вересня кримського татарина Асана Ахтемова. Вона вийшла до будівлі ФСБ в пошуках зниклого сина на наступний день після затримання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє Кримська правозахисна група.
"Суд" визнав жінку винною в адміністративному правопорушенні за статтею 20.6.1 КпАП РФ.
Їй призначено штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.
Більше доби про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти і адвокати, прийшли до будівлі ФСБ з вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 з них були заарештовані бійцями ОМОНу, зокрема і журналісти "Кримської солідарності" і "Граней.ру" Айдер Кадиров і Нурі Абдурешітов.
Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза і Асана Ахтемових в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці.
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Вместо предисловия
В страшные годы ежовщины я провела
семнадцать месяцев в тюремных очередях
в Ленинграде. Как-то раз кто-то «опознал» меня.
Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами,
которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего
имени, очнулась от свойственного нам всем
оцепенения и спросила меня на ухо
(там все говорили шепотом):
- А это вы можете описать?
И я сказала:
- Могу.
Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому,
что некогда было ее лицом.
1 апреля 1957
Ленинград
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.
И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки.....
и к несчастью вновь приобрели кырымлы
штрафовать мать пришедшую узнать где ее сын и что с ним
у кацов нет сердца