Заяви влади, що ціни на газ не змінюватимуться, суперечать реформі ринку газу. "Уракричущі", не підозрюєте, що вас розводять? - Кучеренко

Останні заяви представників влади про те, що ціни на газ в Україні не будуть змінюватися, взагалі йдуть врозріз з реформою ринку газу.

Про це заявив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Десь дев’ять місяців тому влада бодро звітувала - в країні відбулася чудова реформа ринку газу! Населення кричало "Ура!" Зараз ті ж самі персонажі бодро звітують - "ціни на газ не будуть змінюватися взагалі". Населення знов кричить "Ура!" Сподіваюся - ви розумієте що це дві абсолютно протилежні речі?! Скажіть мені, "уракричущі" - у вас не з’являється підозри, що вас тупо розводять?!Не як кролів - як лохів!(", - зазначив він.

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