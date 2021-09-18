УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9797 відвідувачів онлайн
Новини
5 181 70

Заяви влади, що ціни на газ не змінюватимуться, суперечать реформі ринку газу. "Уракричущі", не підозрюєте, що вас розводять? - Кучеренко

Заяви влади, що ціни на газ не змінюватимуться, суперечать реформі ринку газу.

Останні заяви представників влади про те, що ціни на газ в Україні не будуть змінюватися, взагалі йдуть врозріз з реформою ринку газу.

Про це заявив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Проєкт "Без цензури": Газ за ціною золота? Як Кремль готує холодомор для України і Європи. ВIДЕО

"Десь дев’ять місяців тому влада бодро звітувала - в країні відбулася чудова реформа ринку газу! Населення кричало "Ура!" Зараз ті ж самі персонажі бодро звітують - "ціни на газ не будуть змінюватися взагалі". Населення знов кричить "Ура!" Сподіваюся - ви розумієте що це дві абсолютно протилежні речі?! Скажіть мені, "уракричущі" - у вас не з’являється підозри, що вас тупо розводять?!Не як кролів - як лохів!(", - зазначив він.

Заяви влади, що ціни на газ не змінюватимуться, суперечать реформі ринку газу. Уракричущі, не підозрюєте, що вас розводять? - Кучеренко 01

Також читайте: Взимку в Європі можлива газова криза: Росія вповільнила поставки, щоб прискорити запуск "Північного потоку-2", - міністр енергетики Литви Крейвіс

газ (10405) Кучеренко (79) ринок (458) тарифи (1998)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
показати весь коментар
18.09.2021 12:15
+16
Будет попытка переложить нагрузку на бизнес. На малый и средний в том числе. Ждем нового витка роста цен на все. Заживут зелебобики еще прикольнее.
показати весь коментар
18.09.2021 12:20
+13
А зебіли і не помітять, що почнуть платити більше, бо зеля ж каже - не подорожчає.

У них немає своєї голови на плечах, щоби думати.
показати весь коментар
18.09.2021 12:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А зебіли і не помітять, що почнуть платити більше, бо зеля ж каже - не подорожчає.

У них немає своєї голови на плечах, щоби думати.
показати весь коментар
18.09.2021 12:14 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2021 12:15 Відповісти
стефанчук в ВР
показати весь коментар
18.09.2021 13:59 Відповісти
Решение о не повышении тарифов на тепло - это решение правильное. Тут спорить с Гетманцевым, а именно он автор) невозможно.

Прямое повышение вызовет социальный взрыв и вынос власти.

Потому решено это было замаскировать. Население все равно заплатит.

Через повышение цен, которое несомненно вызовет дополнительная нагрузка на промышленные предприятия увеличение тарифов, через планируемое повышение налогов на 20-25% (автор Гетманцев, замаскировано в т.н. "ресурсном законопроекте №5600").
показати весь коментар
18.09.2021 14:00 Відповісти
Будет попытка переложить нагрузку на бизнес. На малый и средний в том числе. Ждем нового витка роста цен на все. Заживут зелебобики еще прикольнее.
показати весь коментар
18.09.2021 12:20 Відповісти
А ви не помітили, як дорожчає імпорт.

Це інфляція вже наступає.
показати весь коментар
18.09.2021 12:22 Відповісти
Давно заметил и говорю об этом. При относительно стабильных валютах цена на импорт растет на глазах.
показати весь коментар
18.09.2021 12:52 Відповісти
Решение о не повышении тарифов на тепло - это решение правильное. Тут спорить с Гетманцевым, а именно он автор) невозможно. Прямое повышение вызовет социальный взрыв и вынос власти. Потому решено это было замаскировать. Население все равно заплатит. Через повышение цен, которое несомненно вызовет дополнительная нагрузка на промышленные предприятия увеличение тарифов, через планируемое повышение налогов на 20-25% (автор Гетманцев, замаскировано в т.н. "ресурсном законопроекте №5600").

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
показати весь коментар
18.09.2021 12:29 Відповісти
Принцип перехвата повышения цены услуг теплогенерирущих и газосбытовых организаций путем перевода всего объема повышения на счета небытовых потребителей - это страх Зеленского и К перед возможностью социального взрыва. Пересидеть отопительный сезон, потом "реструктуризировать" долги - вот и вся экономическая политика. Если ресурсов не хватит - рухнет и социальная и промышленная сфера. Вcе покажет рост задолженности промышленности по энергоносителям за 4-й квартал. Если будет более 20% - кризис неминуем.
показати весь коментар
18.09.2021 12:29 Відповісти
Временной лаг роста цен на все товары в таком случае -- от 3 до 6 месяцев. За все в конечном итоге придется платить конечному потребителю товаров и услуг.
показати весь коментар
18.09.2021 12:54 Відповісти
Даже нечего добавить...
показати весь коментар
18.09.2021 12:14 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2021 12:16 Відповісти
Кучеренко ж Юлін дєд-птєнєц? Позиція ЮВТ завжди ж була принципова - українці повинні платити за газ українського видобутку , ціна якого 4 тис, а не 25 тис за тисячу кубів. Раздрай в командє?
показати весь коментар
18.09.2021 12:19 Відповісти
Кучеренко хочет чтоб цена была рыночная, чтоб народу было дорого, чтоб властью нынешней были недовольны и дали рулить ему с Юлей. Он будучи министром лёг бревном поперёк пути внедрения автономного отопления(и так до сих пор там лежит).Автономка позволяет снизить потребление газа в 2 раза, не греть километры труб теплотрасс
показати весь коментар
18.09.2021 12:28 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2021 12:14 Відповісти
Зачем?
показати весь коментар
18.09.2021 12:59 Відповісти
Уже було - разом з Порохом похоронили Ющенка ...

Обранного народом після оранжевої революції

показати весь коментар
18.09.2021 13:14 Відповісти
А при кому з президентів вони знижувались, якщо не секрет?
показати весь коментар
18.09.2021 13:50 Відповісти
Дело не в том, что они понижались, или не понижались, а в тупости избирателей зеленой плесени, поверивших в откровенную ложь кацапских клоунов.
показати весь коментар
18.09.2021 13:52 Відповісти
А купувати той самий кацапський газ втридорога з відкатами через словацьку прокладку, видавши цю оборудку тупому шоколадному лохторату за чергову "потужну перемогу" і чергове "остаточне прощавай" і, в разі нестандартної ситуації, панічно волаючи: "Прикрути!" - це не тупість 54% однотурових виборців? Чи 27% недоумків, які за 5 років так і не прозріли?
показати весь коментар
18.09.2021 14:09 Відповісти
А смысл этого мероприятия ты не понял по той же причине, по которой ты голоснул на потерпевшего вiслюка
показати весь коментар
18.09.2021 14:11 Відповісти
По тій причині я НЕ голосував ні за віслюка, ні за пороха. Бо насправді сенс того "мєропріятія" - в черговий раз обдерти довірливих українців, засцявши очі шоколадному лохторату черговою "потужною перемогою" під прикриттям псевдопатріотизму.
показати весь коментар
18.09.2021 14:22 Відповісти
Т.е. вариант сделать невозможной зимнюю "игру вентилем", которой па-рашка промышляла из года в год, ты не рассматриваешь впринципе? ОК Таки ты действительно истинный 73-процентник
показати весь коментар
18.09.2021 14:25 Відповісти
Купляючи той самий кацапський газ? Причому, за віртуальним реверсом? І дурню з самого початку було зрозуміло, що на гру вентилем це ніяк не вплине. Що і показала операція "Прикрути!". За це Порох і отримав заслужену оцінку своїм аферам в 19-му.
показати весь коментар
18.09.2021 14:32 Відповісти
И как "игра вентилем"? Продолжается?
показати весь коментар
18.09.2021 14:33 Відповісти
Так, ще з 2014-го треба було зайнятись переобладнанням української ГТС для справжнього реверсу і пошуком насправді альтернативного палива, ніяк не зв"язаного з кацапами. Але "патріоту" пороху це було і нахрін не потрібне. Нажитись - от що для нього головне. Було і є.
показати весь коментар
18.09.2021 14:44 Відповісти
Если ты такой умный, что ж ты в 14-м молчал? "В Англии ружья кирпичом не чистют!"
показати весь коментар
18.09.2021 14:57 Відповісти
Да. И я думаю, что если не в этом году, то в следующем, до тебя дойдет, что значит контракт со страной агрессором. Будет весело. Уж не знаю, решатся ли они на то, чтобы сделать транзит газа для нас сильно убыточным уже в этом году, но уже очень скоро ты будешь доплачивать за то, что по твоей трубе качают газ в Европу.
показати весь коментар
19.09.2021 01:46 Відповісти
"в три дорога" нам завжди обходився якраз как Цапський газ... І по грошам на "хитросдєланой скідкє", і по розміщенню їхньої військової бази в Криму, і по окупації Крима "вєжлівимі чєловєчками".... Так що ху#лопоклоннік можеш засунути собі той газ в гопу... Особисто мене не цікавить, де бере газ Словакія, головне що наша країна напряму не контактує з вбивцями українців . А взагалі правильно повністю розірвати всі стосунки з Мордором, в тому числі дипломатичні!!!
показати весь коментар
18.09.2021 17:23 Відповісти
То, може, поцікавишся, скільки становить товарооборот з вбивцями українців ( який, до речі, не припинявся ні на день за всі ці роки ), а тоді будеш тут нісенітницю писать? І патріотичні українські влади, яких вже дві було, принаймні, чомусь, всі стосунки з кацапами не розірвали. Може, щось знають таке, що ти не знаєш?
показати весь коментар
18.09.2021 17:54 Відповісти
Кучеренко вирішив самого, самого, самого Найвеличнішого потролити?

Зевіслюкам сказано, що буде дешевше.
показати весь коментар
18.09.2021 12:15 Відповісти
Херус енд Ко грохнули електро ,тепер прийнялися за газ !!! Зелена пліснява руйнує енергогалузь України ,втілюючи кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
показати весь коментар
18.09.2021 12:17 Відповісти
Ну да. Если подорожает газ для теплокуммунэнерго, то как останутся прежними тарифы? Деньги из воздуха появятся?.
показати весь коментар
18.09.2021 12:18 Відповісти
Не бреши ,по телевізору сказали ,а в телевізорі не брешут !!!)))
показати весь коментар
18.09.2021 12:20 Відповісти
Зебіли ."Главное лишби не Порошенко" ,уряяяя!!))))
показати весь коментар
18.09.2021 12:18 Відповісти
а я очень хочу чтоб газ подорожал раза в два. я понимаю что и мне будет не сладко,но ради того чтобы в тупую голову 73% поднялась мысль из жопы,готов потерпеть,тем более что дом у меня тёплый,и трачу я всего около 800 кубов в год.
показати весь коментар
18.09.2021 12:21 Відповісти
бесполезно!

в этом опять обвинят Порошенко)))
показати весь коментар
18.09.2021 12:26 Відповісти
это уже не прокатит...даже ЗЕбилы жопным мозгом где то что то понимают.
показати весь коментар
18.09.2021 12:32 Відповісти
сомневаюсь... может просто холодильник начинает побеждать телевизор? и то вяло ))))
показати весь коментар
18.09.2021 12:34 Відповісти
ну холодильник это не то...а вот счёт за коммуналку с учётом того что теперь могут за долги и имущества лишить,это будет интереснее.
показати весь коментар
18.09.2021 12:37 Відповісти
Тарифы будут снижаться. Старший приказал. Зеленский обязал снизить тарифы для украинцев уже до декабря этого года. 30 ****. 2019.
показати весь коментар
18.09.2021 12:21 Відповісти
"Старший приказал."

А с каких пор потерпевший вiслюк стал "старший"? Он кукла, которую одевают на руку через дырку в ж@пе...
показати весь коментар
18.09.2021 22:10 Відповісти
Не защищаю Коболева , но при нем летом регулярно сообщали о заполненности газом хранилищ и готовности к отопительному сезону

СЕЙЧАС СТОИТ МЕРТВАЯ ТИШИНА - никто вопросов не задаёт Нефтегазу и никто украинцам не отчитывается

зато зарплаты миллионные
показати весь коментар
18.09.2021 12:23 Відповісти
а що вийти сказати - ми все просрали ?
показати весь коментар
18.09.2021 12:36 Відповісти
Газ дорожать не будет.Цена повысится,но дорожать не будет.У власти же клоуны,а не математики
показати весь коментар
18.09.2021 12:25 Відповісти
Власть кричит что у нас свободный рынок газа но при этом своим решением устанавливает тарифы.
показати весь коментар
18.09.2021 12:28 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2021 12:30 Відповісти
реально богатым Кучеренко, как пишут СМИ, сделала работа в тандеме с Игорем Бакаем - экс-главой НАК «Нафтогаз Украины». Когда Кучеренко полгода (1997-1998) был главой правления ЗАО «Интергаз», президентом компании тогда был нынешний член фракции БЮТ http://lb.ua/file/person/888_abdullin_aleksandr_rafkatovich.html Александр Абдуллин , а вице-президентом - экс-глава «Нефтегаза Украины» http://lb.ua/file/person/1477_ivchenko_aleksey_grigorevich_.html Алексей Ивченко . По данным СМИ, «Интергаз» был составляющей холдинга ныне беглого бывшего главы «Нефтегаза» и экс-руководителя Государственного управления делами http://lb.ua/file/person/1445_bakay_igor_mihaylovich.html Игоря Бакая . http://www.dsnews.ua/politics/aleksey-kucherenko-ostorozhnyy-napoleon-02032012080000 Через компанию «Интергаз» шли все те же бартерные расчеты за туркменский газ . Схема называлась «газ в обмен на продовольствие»
показати весь коментар
18.09.2021 12:33 Відповісти
без лоха и жизнь плоха!

интересно как надо нагнуть 73% что-бы включились мозги?
показати весь коментар
18.09.2021 12:34 Відповісти
функція увімкнути мозок в моделі 73 % відсутня ! тож не сподівайтесь .
показати весь коментар
18.09.2021 12:39 Відповісти
Для того щоб щось ввімкнути ,спочатку треба це щось мати !!!)))
показати весь коментар
18.09.2021 12:44 Відповісти
Минулий 5 років нагинав 54%. В 27% мозок за ці роки так і не ввімкнувся. Лиш за два роки потихеньку прозрівають, вже 13% залишилось, слава Богу.
показати весь коментар
18.09.2021 17:58 Відповісти
я вам платежку за газ принес

показати весь коментар
18.09.2021 12:54 Відповісти
Зеля зуб давав.
показати весь коментар
18.09.2021 13:04 Відповісти
Так він і так вже давно без зубів.
показати весь коментар
18.09.2021 13:17 Відповісти
ну у нього їх 32 - ще на багато розводів хватить ...

А потім зробить імплантацію - дорого для кожного українця , але йому оплатять
показати весь коментар
18.09.2021 13:18 Відповісти
Начали платить с потолка десятикратное повышение - будете платить и двадцатикратное повышение. Согласились, что рабы безправные - получайте свое. Цивилизованные люди выходят миллионами на улицы если повышают на 10% цены...
показати весь коментар
18.09.2021 13:14 Відповісти
Ну вообще-то если есть годовой контракт с установленными фиксированными ценами, то это никак не противоречит рынку. Если не оговорены дополнительные условия в случае изменения рыночных цен, то это недорассчет и проблемы продавца. Контракт должен выполняться. Кроме того газ закупался с весны. И далеко не по тем ценам что сейчас. Я понимаю желание продавцов получить сверхприбыль на споте, но вы же сами такой контракт заключали. Знали на что шли. Хотели получить гарантированного покупателя и гарантированные объемы продажи. Это и есть плата за потерю части прибыли на биржевой цене. Вот хитрожопость наших барыг к рынку точно отношения не имеет. Но снова удочки начинают забрасывать - авось прокатит. Цивилизованный рынок прежде всего подразумевает выполнение контракта. Контракт должен выполняться или же выплачены штрафные санкции по нему, если он не выполнен. Ну а весной при заключении контракта на следующий год закладывайте свои риски и возможные потери. Кто мешает то? Хотя думаю, что даже в этом году потерь не будет. Просто сверхприбылей не будет также. Ну и потом - а где наш собственный газ что добывают и который вообще-то согласно Конституции принадлежит народу? Стоимость его добычи ведь очень сильно отличается в меньшую сторону от рыночной цены, которая регулируется спросом. Нам его продают также далеко не по себестоимости плюс стандартная прибыль. Так что нехер плач Ярославны устраивать крокодильими слезами.
показати весь коментар
18.09.2021 13:27 Відповісти
З питаннями про власний газ - до Кроля. Він ще в 13 році в Шустера волав, що клятий Овоч дурить українців, продаючи власний газ за завищеним тарифом, який необхідно значно знизити. Щоправда, дірвавшись до корита, про свої ж слова відразу забув і тариф не знизив, а навпаки, підвищив, але то таке...
показати весь коментар
18.09.2021 13:57 Відповісти
Я не знаю о каком Вы короле речь ведете. Но одно могу сказать, что наши торбохваты опять хотят и рыбку съесть и как говориться... Они или сами дураки, или что скорей всего нас за лохов считают. То о чем плачется очередной коррупционер Курченко это банальная попытка подменить понятие цивилизованного рынка воскресным базаром куда частник по воскресеньям вывозит свою продукцию на продажу. А это абсолютно разные вещи. Те же европейцы также не платят биржевую цену на газ. Для того и существуют долгосрочные контракты, где цена в определенный момент может быть ниже биржевой в разы, а в другой момент может быть выше также в разы. Биржа это очень высокие риски. Можно завтра проснуться, а биржевой газовый пузырь лопнул и торги начались оглушительным гепом. И на это может повлиять все что угодно - от теплой зимы до увеличения теми же кацапами прокачки газа после запуска СП2 или даже без его запуска. Просто увеличат одномоментно прокачку и все. Вот продавцы и подстраховываются заключая долгосрочные контракты по фиксированной цене. Где-то теряют, где-то наоборот получают выше рассчетного. Эти барыги так и не хотят понять что строительство северных потоков во многом они спровоцировали сами еще в 2005 году решив пересмотреть контракт на транзит газа в одностороннем порядке. Далее пошло-поехало. Газовые войны 2006-го года и 2009-го. После кацапы решение приняли и в 2010-м году начали строить северный поток. Так что эти потоки начинали строить когда еще наши чинуши с ними в засос лобызались. Но как говорится дружба дружбой, но тобачек врозь уже тогда был.
показати весь коментар
18.09.2021 14:13 Відповісти
Про якого Кроля? Не знаєш? І до чого тут біржа? Мова йшла про газ власного видобування.
показати весь коментар
18.09.2021 14:26 Відповісти
Ну и? У нас есть Король по добыче собственного газа?
показати весь коментар
18.09.2021 14:29 Відповісти
Ти насправді тупий чи прикидаєшся?
показати весь коментар
18.09.2021 14:36 Відповісти
Был способ избежать стройки СП.Европейцы предлагали консорциум нашей ГТС.И сегодня они бы её защищали нашу ГТС как свою,бо в ней бы были их инвестиции.Но Украина упёрлась и решила сама доить трубу и никого к ней не подпускать.Так и возник СП.Как говорится скупой платит дважды.Тогда не захотели консорциум и кто нам виноват
показати весь коментар
18.09.2021 16:35 Відповісти
Ну так я и говорю жадные барыги. Сколько раз уже на этом обламывались. Причем с хреновыми последствиями для страны да в принципе и для них тоже. Но нет. Свой огородик с бурячками ближе. Впринципе и сейчас вот их жадность гонит людей на запад работать. Если бы все было так плохо у нас в промышленности, что людям зарплату не из чего платить, то олигархи не росли бы как грибы после дождя. Доят страну безбожно. Алчность глаза застит.
показати весь коментар
18.09.2021 23:12 Відповісти
Не можна в життя економічних умов вносити інтереси партій. Навіть, самих партійних із усіх. Економіка країни живе за своїми ЕКОНОМІЧНИМИ законами.

Чи ХТОСЬ розглядає проблеми комунальних послуг фахово? Зміст коментарів наочно демонструє

Але я вам покажу РЕЗУЛЬТАТИ таких "РИНКОВИХ" відносин. Підемо від січня 2020 р., коли борги населення в оплаті компослуг становили 67,0 млрд грн.

Вже до вересня вони ЗМЕНШИЛИСЯ до 54.4 млрд грн. І саме через запровадження НОВИХ "ринкових відносин" вже до грудня вони виросли до 73.6 млрд грн.

Ще до кінця лютого вже 2021 р. вони виросли до абсолютного рекорду у 82.1 млрд грн.

Тепер за літні місяці населення частково борги погасили і на кінець липня вже заборгованість становить 64.3 млрд грн

Очікується, що частково борги зменшаться і за серпневими платежами, але в зимовий період країна ввійде із боргами біля 60 млрд грн. Можна і прогнозувати на скільки вони виростуть в таких "РИНКОВИХ" умовах за зиму.

Так, населення за літо 2021 р. рекордно погашає борги (17,8 млрд грн), але тут треба також ЗНАТИ, що населення за 1-ий кв. 2021 р. на 83 млрд грн ВИТРАТИЛИ більше, ніж ЗАРОБИЛИ. Тобто, у витрати вже йдуть заощадження минулих років.
показати весь коментар
18.09.2021 14:36 Відповісти
Бо то не який не ринок. То черговий схєматоз з гучною назвою.
показати весь коментар
18.09.2021 23:14 Відповісти
 
 