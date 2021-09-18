Заяви влади, що ціни на газ не змінюватимуться, суперечать реформі ринку газу. "Уракричущі", не підозрюєте, що вас розводять? - Кучеренко
Останні заяви представників влади про те, що ціни на газ в Україні не будуть змінюватися, взагалі йдуть врозріз з реформою ринку газу.
Про це заявив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Десь дев’ять місяців тому влада бодро звітувала - в країні відбулася чудова реформа ринку газу! Населення кричало "Ура!" Зараз ті ж самі персонажі бодро звітують - "ціни на газ не будуть змінюватися взагалі". Населення знов кричить "Ура!" Сподіваюся - ви розумієте що це дві абсолютно протилежні речі?! Скажіть мені, "уракричущі" - у вас не з’являється підозри, що вас тупо розводять?!Не як кролів - як лохів!(", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
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У них немає своєї голови на плечах, щоби думати.
Прямое повышение вызовет социальный взрыв и вынос власти.
Потому решено это было замаскировать. Население все равно заплатит.
Через повышение цен, которое несомненно вызовет дополнительная нагрузка на промышленные предприятия увеличение тарифов, через планируемое повышение налогов на 20-25% (автор Гетманцев, замаскировано в т.н. "ресурсном законопроекте №5600").
Це інфляція вже наступає.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Обранного народом після оранжевої революції
Зевіслюкам сказано, що буде дешевше.
в этом опять обвинят Порошенко)))
А с каких пор потерпевший вiслюк стал "старший"? Он кукла, которую одевают на руку через дырку в ж@пе...
СЕЙЧАС СТОИТ МЕРТВАЯ ТИШИНА - никто вопросов не задаёт Нефтегазу и никто украинцам не отчитывается
зато зарплаты миллионные
интересно как надо нагнуть 73% что-бы включились мозги?
А потім зробить імплантацію - дорого для кожного українця , але йому оплатять
Чи ХТОСЬ розглядає проблеми комунальних послуг фахово? Зміст коментарів наочно демонструє
Але я вам покажу РЕЗУЛЬТАТИ таких "РИНКОВИХ" відносин. Підемо від січня 2020 р., коли борги населення в оплаті компослуг становили 67,0 млрд грн.
Вже до вересня вони ЗМЕНШИЛИСЯ до 54.4 млрд грн. І саме через запровадження НОВИХ "ринкових відносин" вже до грудня вони виросли до 73.6 млрд грн.
Ще до кінця лютого вже 2021 р. вони виросли до абсолютного рекорду у 82.1 млрд грн.
Тепер за літні місяці населення частково борги погасили і на кінець липня вже заборгованість становить 64.3 млрд грн
Очікується, що частково борги зменшаться і за серпневими платежами, але в зимовий період країна ввійде із боргами біля 60 млрд грн. Можна і прогнозувати на скільки вони виростуть в таких "РИНКОВИХ" умовах за зиму.
Так, населення за літо 2021 р. рекордно погашає борги (17,8 млрд грн), але тут треба також ЗНАТИ, що населення за 1-ий кв. 2021 р. на 83 млрд грн ВИТРАТИЛИ більше, ніж ЗАРОБИЛИ. Тобто, у витрати вже йдуть заощадження минулих років.