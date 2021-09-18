Лукашенко назвав Білосток у Польщі й Вільнюс у Литві "білоруськими землями"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав польське місто Білосток та литовську столицю Вільнюс білоруськими землями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Телеграмі білоруський телеканал "Пул Первого".

"Ми ніколи не посягали на чужий коровай або клаптик землі, нам свого вистачає. Ми навіть не нагадуємо їм, що Білосток і Білосточчина - це білоруські землі, Вільнюс - це теж білоруське місто і землі навколо", - заявив Лукашенко.

Також читайте: Лукашенко звинуватив Захід у "подвійних стандартах": Замість діалогу відгороджуються і колючий дріт натягують