Лукашенко назвав Білосток у Польщі й Вільнюс у Литві "білоруськими землями"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав польське місто Білосток та литовську столицю Вільнюс білоруськими землями.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Телеграмі білоруський телеканал "Пул Первого".
"Ми ніколи не посягали на чужий коровай або клаптик землі, нам свого вистачає. Ми навіть не нагадуємо їм, що Білосток і Білосточчина - це білоруські землі, Вільнюс - це теж білоруське місто і землі навколо", - заявив Лукашенко.
Топ коментарі
+79 Роман Кокоровець
показати весь коментар18.09.2021 12:42
+30 Старый зольдат
показати весь коментар18.09.2021 12:44
+28 Leonid Panteleev #443224
показати весь коментар18.09.2021 12:46
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Це ж не просто так було сказано.
Тепер у Луки є "відмазка" для білорусів - " Мы вот - "белые и пушистые" - даже не требуем возврата своих исторических земель у поляков и литовцев, а они против нас козни строят!" І почнеться у ЗМІ "вереск" про "неблагодарность", щоб "перекласти з хворої голови на здорову" усі неприємності економічного характеру, які будуть виникать в Білорусі внаслідок санкцій Європи та Америки Почнуться "пісні" про "сплочение народа", про "затягивание поясов" , про "единый фронт с Россией в противостоянии врагу" ...
В Вильнюсе знают, что такое деруны ?