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Новини
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Олігархи на владу впливають, але це вже корупція. На Венеціанку точно ніхто не впливає. Хто вважає, що вона буде упередженою? - Разумков

Олігархи на владу впливають, але це вже корупція. На Венеціанку точно ніхто не впливає. Хто вважає, що вона буде упередженою? - Разумков

Напередодні ввечері в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" між спікером ВР Дмитром Разумковим і главою фракції "СН" Давидом Арахамією виникла словесна суперечка через направлення на розгляд Венеціанської комісії законопроєкту про деолігархізацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію шоу-програми.

Під час суперечки Арахамія поскаржився, що раніше просив Разумкова направити на розгляд Венеціанської комісії законопроєкт про народовладдя, однак той відмовився, пославшись нібито на завантаженість комісії.

"І тут через день, перше читання, ця ж версія через день може змінитися до невпізнання, якщо відправляти на Венеціанку, то тільки після того, як буде остаточний текст, фінальний, що не чернетка", - зазначив Арахамія.

Він також зазначив, що Разумков не дочекався його листа з проханням не відправляти  цей документ до Венеціанської комісії.

Водночас спікер відкинув натяки колеги в упередженості при розгляді цього питання.

"Всі колеги знали, що в п'ятницю цей текст піде на Венеціанську комісію, було звернення Денісової і чотирьох фракцій. За 2 роки ми направили запит до Венеціанської комісії 6 разів, всі ці 6 разів це було або з ініціативи депутатів від монобільшості, або глав комітетів за рішенням комітетів, які також представляють монобільшість. До цього жодного разу не було, щоб якась політична сила просила мене не направляти. Якщо ми говоримо про Венеціанську комісію - це дуже поважна організація. Якщо ми говоримо про вплив олігархів на владу, вони впливають, але це вже корупція. На Венеціанську комісію точно ніхто не впливає, ні українська влада, ні український бізнес, ні депутати, їй довіряє вся Європа. Нехай підніме руку людина, яка вважає, що Венеціанська комісія буде упереджена", - звернувся він до присутніх в студії.

"Я не бачу рук, якщо це така упереджена організація", - додав спікер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засипати спамом Венеціанську комісію - не зовсім правильно, - Стефанчук щодо аналізу законопроєкту про олігархів

Венеціанська комісія (227) Арахамія (1103) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+12
Идет не о нарушении прав нескольких десятков людей. Идет о захвате власти в стране определенной группой олигархов под видом борьбы с олигархами. Существующих законов и антимонопольных механизмов вполне хватает чтобы бороться с влиянием олигархов. Вы верите что кукла Бени, Пинчука и Ахметки хочет реальной борьбы с олигархами?
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18.09.2021 13:00
+11
Вот именно

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18.09.2021 13:12
+8
Украинские пенсы сами виноваты в том что сидят в нищете. Это они своим голосом либо молчанием построили за 30 лет - "рай" в стране. У эстонских, литовских, латышских пенсов нет таких проблем, потому что люди думали мозгами идя на выборы все эти 30 лет
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18.09.2021 13:09
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Розумний, аж страшно.
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18.09.2021 12:48 Відповісти
Скільки галасу за порушення прав десятка чи декількох десятків осіб? А от чому б не відправити в Веніціанку українське пенсійне законодавство? Адже порушені права 10 мільйонів осіб. Порушені Конвенції ООН, які підписувала УКраїна. Змін щодо розміру пенсій вимагають і Світовий банк, і МВФ, і навіть нужденне ПАРЄ. А з зєйлюпінців як з гуся вода...
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18.09.2021 12:54 Відповісти
Идет не о нарушении прав нескольких десятков людей. Идет о захвате власти в стране определенной группой олигархов под видом борьбы с олигархами. Существующих законов и антимонопольных механизмов вполне хватает чтобы бороться с влиянием олигархов. Вы верите что кукла Бени, Пинчука и Ахметки хочет реальной борьбы с олигархами?
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18.09.2021 13:00 Відповісти
Украинские пенсы сами виноваты в том что сидят в нищете. Это они своим голосом либо молчанием построили за 30 лет - "рай" в стране. У эстонских, литовских, латышских пенсов нет таких проблем, потому что люди думали мозгами идя на выборы все эти 30 лет
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18.09.2021 13:09 Відповісти
Вот именно

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18.09.2021 13:12 Відповісти
Якби українська міліція (міністр Луценко) не допустила масових фальсифікацій на виборах 2010 року і прєзом стала Юлька, українська історія розвивалася в іншому напрямі. НЕ було б революції, Донбасу і Криму. Можливо б жили краще .
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18.09.2021 13:17 Відповісти
Вибори 2010 року були чесними.

Найчеснішими вибори в Україні були в 2010 році (президентські) і в 2019 (і президентські і парламентські), на яких "мудрий нарід" показав свою дурість. Ніхто йому це не заважав.
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18.09.2021 13:34 Відповісти
Про це ти з книг узнав?
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18.09.2021 13:43 Відповісти
Тобі теж раджу читати побільше.
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18.09.2021 13:45 Відповісти
Ему читать? Ну ты и шутник. Дебилы не читатели, они президенты.
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18.09.2021 13:53 Відповісти
Не, он юлёк. Юльки тоже зебилов не очень любят.
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18.09.2021 13:58 Відповісти
А що робили ви у цей час???! Що будували, про що мовчали ??!
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18.09.2021 14:13 Відповісти
олигархи. и зебилы.
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18.09.2021 12:50 Відповісти


Да никто не считает. Поперек горла она Зё
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18.09.2021 12:51 Відповісти
Непривитый, больной и такие сложные, судьбоносные, определяющие дискуссии.

Как это понимать? А как же реанимация, ИВЛ, кислород? Или это сила воли?
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18.09.2021 12:55 Відповісти
Разумков заявил, что рассмотрения закона об олигархах на следующей неделе не будет. "Слуги народа" заявили, что будут настаивать на рассмотрении. Зеленский взял и сменил всю охрану у Разумкова.(с)
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18.09.2021 12:57 Відповісти
титани політичної думки поспорилися
дружбє крєпнуть!
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18.09.2021 12:58 Відповісти
_Олигархи и их бандитская система - глисты, убивающие Украину, изглодавшие её изнутри почти до смерти. Украина не пойдёт на поправку пока глисты всё также пьют её кровь и всецело управляют нею.
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18.09.2021 12:59 Відповісти
Повна інвазія гельмінтами корупціі організма України !!!)))
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18.09.2021 13:12 Відповісти
среди них ЗЕльоные глисты самые опасные !
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18.09.2021 13:22 Відповісти
Цікавий факт
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18.09.2021 13:02 Відповісти
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18.09.2021 13:05 Відповісти
Почему у зебилов борьба с олигархами - это принятие спец закона? Неужели уголовный кодекс уже не работает в этой стране против олигархов?! Что мешает посадить каломойшу по статье разворовывание в особо крупных размерах? Что мешает посадить ахметова за убийство брагина и еще полтысячи других персонажей? Что мешает экстрадировать фирташа? А пинчук нихера не украл, скажете вы?
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18.09.2021 13:16 Відповісти
Хм... Что мешает? Так это они сами себя арестуют, осудят и посадят? Вот это и мешает.
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18.09.2021 13:25 Відповісти
Там вроде Левочкина в венецинскрй комиссии ( то есть Фирташ)
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18.09.2021 13:17 Відповісти
Не нужно передёргивать и рассказывать о честности комиссии, ему справедливо указали, что он отправил на анализ НЕДОДЕЛАННЫЙ закон, ещё не известно каким он будет после второго чтения, и сделано это в надежде, что закон вообще забракуют, и даже если нет, то готовый закон придётся отправлять повторно , ребята просто тянут время
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18.09.2021 13:20 Відповісти
Ну если зелёные знают, что предстоит много правок до неузнаваемости, то пусть сразу к первому чтению и дорабатывают. Но нет, они хотят узнать, закон какой степени идиотизма проглотит наш "мудрый нарид".
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18.09.2021 13:40 Відповісти
Откуда-же они могут знать, какие поправки будут подавать олигархи?
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18.09.2021 13:49 Відповісти
А-а, так они будут принимать закон с поправками олигархов?

Тогда логику этой злёной саранчи мне не понять.
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18.09.2021 13:52 Відповісти
Ну конечно, ведь поправки будут, в основном, подавать те кто против закона ..... ты уже свою приготовил?
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18.09.2021 14:13 Відповісти
Ну, какие поправки подаст Беня, они уже точно знают. Им на сходняке пояснили.
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18.09.2021 17:07 Відповісти
Писец, это тн спикер до сих пор считает что есть какие то структуры на которые ни кто и ни что не влияет? Даже как то интересно про доверие Европы, эта комиссия одобрила запреты абортов в Польше?
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18.09.2021 13:43 Відповісти
Чи потрібен закон про олігархів ? Так ! Це дуже важливий, можливо, найважливіший закон., необхідний для подальшого розвитку держави. Ми свято віримо, що народ є джерелом влади. Мається на увазі, що люди приходять на вибори, голосують і делегують певним особам владні повноваження. Однак, це міф, нас обдурюють. Влада означає панування. А хто панує над природними копалинами (нафта, газ), над монополіями (енергетика), над інформаційним простором, намагається впливати на зовнішню політику (Медведчук і К) .? У нас в державі фактично утворилось двовладдя. З одного боку державні чиновники, а з іншого - олігархи. Фішка в тому, що президентів і уряди ми обираємо, а олігархів ніхто не обирає, вони непідконтрольні народу. Змінюються прізвища президентів, прем"єрів, депутатів, в реальна влада (панування) лишається в руках десяти людей. Ми перетворились з джерела влади в кріпаків олігархів, які справно мають сплачувати їм данину у вигляді тарифів. Потрібно визнати всім, що подальший розвиток країни в умовах двовладдя неможливий.
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18.09.2021 14:09 Відповісти
Влада олігархів небезпечна в плані монополій. Саме монопольним становищем в країні вони і користуються, диктуючи свої умови. А в Україні є антимонопольний комітет (АМКУ). В ньому люди сидять на дуже непоганих зарплатах і нічогісінько не роблять. Вірніше роблять - видають дозволи на придбання майна тим самим олігархам (небезкоштовно, напевно).

Треба просто змусити цей комітет працювати, а не придумувати нові безглузді закони.
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18.09.2021 14:30 Відповісти
Зелені запустили "людям зрозумілу " технологію, як це було з Констітуційним Судом . Вони ж не будуть розповідати , як олігархів побороли свогу часу в США, й не треба видумувати "закон-велосипед" як взагалі у світі статус-поняття олігарх не введене в правове поле. Не розкажуть же вони . що за роботу антионопольного комітету відповідає сусідка вови, подруга Лєни, а Стефанчук ,яким вони хочуть захопити останній після Авакова оплот влади - це КВНний друг вови...

Але навіть Разумков не хоче здавати з Єрмаком та БЄєй Україну рашистам. Й головне, він не замарав себе клоунськими рішеннями РНБО й не ОПУстив себе зрадою ОПУ. Тому й має шанс у політиці . Він слабак й дай бог його прокатять , але зараз він дієна розвал ОПУщених.
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18.09.2021 14:40 Відповісти
прочитайте нік того, хто Вас підтримав - чи може ви з ним з одного БОТинку?
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18.09.2021 14:47 Відповісти
Мафіозі Олігарх без корупції не мафіозі олігарх.
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18.09.2021 15:08 Відповісти
Невже в цілій Україні нікому піддказати нашим восторженним ідіотам, що ОЛІГАРХИ на владу не впливають, вони її здійснюють. В умовах ОЛІГАРХІЇ.
Ні при демократії, ні за монархії ніякі "олігархи" просто не водяться!
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18.09.2021 16:09 Відповісти
Зараз йде процес політичної освіченості 73-відсоткових , запустили його ненажерливі та зляканою власною зрадою кварталівці- бо йде він , цей процес, на усіх популярних шоу саме на олігархічних каналах. ФЛАГ ЇМ В РУКИ ЗЕЛЕНИМ НЕДОУМКАМ
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18.09.2021 17:24 Відповісти
То хто ж з такою гідністю та самовідданістю стримував весь цей процес раніше?
Можете порекомендувати невтаємниченим та натхненним якісь монархічні, демократичні, чи аристократичні канали?
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18.09.2021 19:38 Відповісти
Можно говорить все , что угодно про этот закон, НО главное в нем ОДНО:

КТО будет олигархом---решать будет зеленое чмо! Это узурпация власти и нарушение Конституции Украины!

100%, что Венецианка зеленую пургу зарубит, как бред,

100%, что любой состав КСУ этот закон признает неконституционным,

100%, что названный олигархом (любой) выиграет в ЕСПЧ и в любом другом нормальном ( не волчье-печерском) суде с огромной выплатой от Украины (вспомним Ходарковского).

Зебиленыши это понимают, им весь этот шорох нужен для пиара--верещать, что они хотели, но им (как всегда) не дали!

А если проканает этот бред, то цель - запретить Пороху балотироваться--зельцман его боится до зеленых кошмаров)))

Зеленый пипл схавает 100%, тупесеньке не понимает, что от этого "закона" ни в бюджет, ни в карман пересичного ничего не капнет)))
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18.09.2021 23:35 Відповісти
 
 