Олігархи на владу впливають, але це вже корупція. На Венеціанку точно ніхто не впливає. Хто вважає, що вона буде упередженою? - Разумков

Напередодні ввечері в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" між спікером ВР Дмитром Разумковим і главою фракції "СН" Давидом Арахамією виникла словесна суперечка через направлення на розгляд Венеціанської комісії законопроєкту про деолігархізацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію шоу-програми.

Під час суперечки Арахамія поскаржився, що раніше просив Разумкова направити на розгляд Венеціанської комісії законопроєкт про народовладдя, однак той відмовився, пославшись нібито на завантаженість комісії.

"І тут через день, перше читання, ця ж версія через день може змінитися до невпізнання, якщо відправляти на Венеціанку, то тільки після того, як буде остаточний текст, фінальний, що не чернетка", - зазначив Арахамія.

Він також зазначив, що Разумков не дочекався його листа з проханням не відправляти цей документ до Венеціанської комісії.

Водночас спікер відкинув натяки колеги в упередженості при розгляді цього питання.

"Всі колеги знали, що в п'ятницю цей текст піде на Венеціанську комісію, було звернення Денісової і чотирьох фракцій. За 2 роки ми направили запит до Венеціанської комісії 6 разів, всі ці 6 разів це було або з ініціативи депутатів від монобільшості, або глав комітетів за рішенням комітетів, які також представляють монобільшість. До цього жодного разу не було, щоб якась політична сила просила мене не направляти. Якщо ми говоримо про Венеціанську комісію - це дуже поважна організація. Якщо ми говоримо про вплив олігархів на владу, вони впливають, але це вже корупція. На Венеціанську комісію точно ніхто не впливає, ні українська влада, ні український бізнес, ні депутати, їй довіряє вся Європа. Нехай підніме руку людина, яка вважає, що Венеціанська комісія буде упереджена", - звернувся він до присутніх в студії.

"Я не бачу рук, якщо це така упереджена організація", - додав спікер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засипати спамом Венеціанську комісію - не зовсім правильно, - Стефанчук щодо аналізу законопроєкту про олігархів