Олігархи на владу впливають, але це вже корупція. На Венеціанку точно ніхто не впливає. Хто вважає, що вона буде упередженою? - Разумков
Напередодні ввечері в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" між спікером ВР Дмитром Разумковим і главою фракції "СН" Давидом Арахамією виникла словесна суперечка через направлення на розгляд Венеціанської комісії законопроєкту про деолігархізацію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію шоу-програми.
Під час суперечки Арахамія поскаржився, що раніше просив Разумкова направити на розгляд Венеціанської комісії законопроєкт про народовладдя, однак той відмовився, пославшись нібито на завантаженість комісії.
"І тут через день, перше читання, ця ж версія через день може змінитися до невпізнання, якщо відправляти на Венеціанку, то тільки після того, як буде остаточний текст, фінальний, що не чернетка", - зазначив Арахамія.
Він також зазначив, що Разумков не дочекався його листа з проханням не відправляти цей документ до Венеціанської комісії.
Водночас спікер відкинув натяки колеги в упередженості при розгляді цього питання.
"Всі колеги знали, що в п'ятницю цей текст піде на Венеціанську комісію, було звернення Денісової і чотирьох фракцій. За 2 роки ми направили запит до Венеціанської комісії 6 разів, всі ці 6 разів це було або з ініціативи депутатів від монобільшості, або глав комітетів за рішенням комітетів, які також представляють монобільшість. До цього жодного разу не було, щоб якась політична сила просила мене не направляти. Якщо ми говоримо про Венеціанську комісію - це дуже поважна організація. Якщо ми говоримо про вплив олігархів на владу, вони впливають, але це вже корупція. На Венеціанську комісію точно ніхто не впливає, ні українська влада, ні український бізнес, ні депутати, їй довіряє вся Європа. Нехай підніме руку людина, яка вважає, що Венеціанська комісія буде упереджена", - звернувся він до присутніх в студії.
"Я не бачу рук, якщо це така упереджена організація", - додав спікер.
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Найчеснішими вибори в Україні були в 2010 році (президентські) і в 2019 (і президентські і парламентські), на яких "мудрий нарід" показав свою дурість. Ніхто йому це не заважав.
Да никто не считает. Поперек горла она Зё
Как это понимать? А как же реанимация, ИВЛ, кислород? Или это сила воли?
дружбє крєпнуть!
Тогда логику этой злёной саранчи мне не понять.
Треба просто змусити цей комітет працювати, а не придумувати нові безглузді закони.
Але навіть Разумков не хоче здавати з Єрмаком та БЄєй Україну рашистам. Й головне, він не замарав себе клоунськими рішеннями РНБО й не ОПУстив себе зрадою ОПУ. Тому й має шанс у політиці . Він слабак й дай бог його прокатять , але зараз він дієна розвал ОПУщених.
МафіозіОлігарх без корупції не мафіозіолігарх.
Ні при демократії, ні за монархії ніякі "олігархи" просто не водяться!
Можете порекомендувати невтаємниченим та натхненним якісь монархічні, демократичні, чи аристократичні канали?
КТО будет олигархом---решать будет зеленое чмо! Это узурпация власти и нарушение Конституции Украины!
100%, что Венецианка зеленую пургу зарубит, как бред,
100%, что любой состав КСУ этот закон признает неконституционным,
100%, что названный олигархом (любой) выиграет в ЕСПЧ и в любом другом нормальном ( не волчье-печерском) суде с огромной выплатой от Украины (вспомним Ходарковского).
Зебиленыши это понимают, им весь этот шорох нужен для пиара--верещать, что они хотели, но им (как всегда) не дали!
А если проканает этот бред, то цель - запретить Пороху балотироваться--зельцман его боится до зеленых кошмаров)))
Зеленый пипл схавает 100%, тупесеньке не понимает, что от этого "закона" ни в бюджет, ни в карман пересичного ничего не капнет)))