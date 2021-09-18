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Разумков щодо звинувачення в упередженості через документ про олігархів: Чому це питання не турбувало вас усі 6 разів, коли я направляв законопроєкти до ВК?

Разумков щодо звинувачення в упередженості через документ про олігархів: Чому це питання не турбувало вас усі 6 разів, коли я направляв законопроєкти до ВК?

Якби уповноважений ВР Людмила Денісова сама безпосередньо звернулася до Венеціанської комісії з проханням розглянути законопроєкт про олігархів, відповіді вона, швидше за все, не дочекалася б.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" зазначив спікер ВР Дмитро Разумков, коментуючи звернення глави фракції "СН" Давида Арахамії до Денісової щодо того, чому вона сама не направила цей законопроєкт на розгляд, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми говоримо про те, як зазначив Давид (Арахамія. - Ред.), що потрібно було направляти після того, як законопроєкт буде прийнятий - це неправда. Це маніпуляція. Якщо ви не знаєте, що всі законопроєкти, які прямували на Венеціанку, прямували в редакції в першому читанні. Жодного разу не було пропозиції не робити цього", - зазначив він.

Проти позиції спікера виступив перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Мене цікавить, чому вибираючи між регіональним референдумом (направлення цього законопроєкту на розгляд ВК, - Ред.) і олігархами, ви вибрали олігархів", - звернувся він до Разумкова.

Також читайте: Олігархи на владу впливають, але це вже корупція. На Венеціанку точно ніхто не впливає. Хто вважає, що вона буде упередженою? - Разумков

"Чому це питання не турбувало вас всі 6 разів, коли я направляв законопроєкти до Венеціанки", - відповів спікер.

Венеціанська комісія (227) Арахамія (1103) Разумков Дмитро (1526) Стефанчук Руслан (752)


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Топ коментарі
+13
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18.09.2021 13:16
+8
Он поэтому зеленых холуев Бени и Ахметки и беспокоит, что Разумков срывает их попытку захвата власти в стране антиконституционным путем.
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18.09.2021 13:14
+6
Цей закон -100% Зєлін піар. Замість того, щоб думати як примусити олігархів платити ЄСовські чи північноамериканські податки, роками будуть обговорювати РАМКОВИЙ!!!! закон про алігархах. Часу не вистачить в зєйлєнців створити ефективне антимонопольне законодавство. Не винуваті будуть вани.
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18.09.2021 13:23
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Почали з"ясовувати відносини між собою наче вони в ВР.
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18.09.2021 13:13 Відповісти
це добре
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18.09.2021 13:17 Відповісти
Цей закон -100% Зєлін піар. Замість того, щоб думати як примусити олігархів платити ЄСовські чи північноамериканські податки, роками будуть обговорювати РАМКОВИЙ!!!! закон про алігархах. Часу не вистачить в зєйлєнців створити ефективне антимонопольне законодавство. Не винуваті будуть вани.
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18.09.2021 13:23 Відповісти
"понапридумывают всяких комиссий Венецианских, а они нам всякую куйню писать в законах мешают по расейскому образцу! Долой Запад - вся власть клованам!" (с) арахамия
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18.09.2021 13:47 Відповісти
Он поэтому зеленых холуев Бени и Ахметки и беспокоит, что Разумков срывает их попытку захвата власти в стране антиконституционным путем.
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18.09.2021 13:14 Відповісти
Лупоглазий теж не самостійна фігура. Цікаво, хто його продвигає.
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18.09.2021 13:17 Відповісти
чув вчора,що ті яких привів беня в ВР вже перекупили
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18.09.2021 13:20 Відповісти
Все просто. Надо знать кому выгоден политический кризис в Украине. Исключаем из круга лиц кому это выгодно Пороха и остается всего одна фигура, которой нужен полный крнтроль над Украиной.
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18.09.2021 13:21 Відповісти
Кожен з тих літс мріє мати повний контроль.
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18.09.2021 13:35 Відповісти
Оставляем одно лицо, а не каждое. иначе дискуссия теряет смысл. Так понятно?
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18.09.2021 14:12 Відповісти
"Исключаем из круга лиц кому это выгодно Пороха" - это он тебе сказал его исключить?
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18.09.2021 13:36 Відповісти
да, помним методички для зебилов о "хунте, захватившей власть"..

А что ж Порох тогда за 5 лет ничего подобного не делал, наоборот - продвигал западную демократию в Украину?
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18.09.2021 13:49 Відповісти
Нет, не он. Это тебе, рашотроллю, указано писать против Пороха. Ты же вообще не знаешь и не хочешь знать что происходит в Украине. Бортников х#йло ты не сможешь написать, рабсиянин.
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18.09.2021 14:11 Відповісти
Можливо якийсь горбатий як і хрипатого.
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18.09.2021 13:26 Відповісти
Вистава лялькового балагана триває !!!))
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18.09.2021 13:16 Відповісти
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18.09.2021 13:16 Відповісти
Як же мілко ви мислите, вибачайте. Разумков- ця проросійська регіональними вошами виведена гнида , це останній бар"єр захоплення влади ОПУщеним зрадою офісом Єрмака .
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18.09.2021 14:09 Відповісти
Ворог ворога - твій тимчасовий соратник
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18.09.2021 14:10 Відповісти
Олигархи будут отлученьі от непосредственного участия в политике и влияния на нее. Понятно , почему Порошенко занервничал...
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18.09.2021 14:49 Відповісти
Для ботів пояснюю - не занєрвінчал тільки БЄня . А канали останніх вже у с співпраці з Порохом на завалення вови
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18.09.2021 17:19 Відповісти
Можливо, Порошенко і буде "відлученний", але Коломойський напару з Ахметовим - точно не чим не ризикують!
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18.09.2021 17:22 Відповісти
 
 