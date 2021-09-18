Разумков щодо звинувачення в упередженості через документ про олігархів: Чому це питання не турбувало вас усі 6 разів, коли я направляв законопроєкти до ВК?

Якби уповноважений ВР Людмила Денісова сама безпосередньо звернулася до Венеціанської комісії з проханням розглянути законопроєкт про олігархів, відповіді вона, швидше за все, не дочекалася б.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" зазначив спікер ВР Дмитро Разумков, коментуючи звернення глави фракції "СН" Давида Арахамії до Денісової щодо того, чому вона сама не направила цей законопроєкт на розгляд, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми говоримо про те, як зазначив Давид (Арахамія. - Ред.), що потрібно було направляти після того, як законопроєкт буде прийнятий - це неправда. Це маніпуляція. Якщо ви не знаєте, що всі законопроєкти, які прямували на Венеціанку, прямували в редакції в першому читанні. Жодного разу не було пропозиції не робити цього", - зазначив він.

Проти позиції спікера виступив перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Мене цікавить, чому вибираючи між регіональним референдумом (направлення цього законопроєкту на розгляд ВК, - Ред.) і олігархами, ви вибрали олігархів", - звернувся він до Разумкова.

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"Чому це питання не турбувало вас всі 6 разів, коли я направляв законопроєкти до Венеціанки", - відповів спікер.