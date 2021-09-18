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Придумують Венеціанські комісії. Завтра баба Валя з Укрпошти скаже, що проти закону про олігархів. Ми самі розберемося, - Арахамія

Придумують Венеціанські комісії. Завтра баба Валя з Укрпошти скаже, що проти закону про олігархів. Ми самі розберемося, - Арахамія

Законопроєкт про олігархів допоможе обмежити вплив олігархів на політику.

Про це глава фракції "СН" Давид Арахамія заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує  Цензор.НЕТ.

"Закон про оліхархів вигідний народу. Проти олігархів ми повинні виступати єдиним фронтом, якщо вони зловживають впливом, то відбирають хліб у народу .... Ви всі не любите владу, але олігархів люди не люблять значно більше, ніж владу. Коли я бачу об'єднання всіх фракцій проти, які починають придумувати Венеціанські комісії, які говорять - давайте відкладемо. На міжнародній конференції шановні спікери як під копірку заявляли, що засуджують законопроєкт про олігархів. Докотилися до мишей. Сьогодні на одному з телеканалів в рухомому рядку було написано "провідний CNN проти олігархів". Завтра баба Валя з Укрпошти скаже, що вона проти закону про олігархів. Ми самі розберемося", - зазначив Арахамія.

Водночас ведучий Савік Шустер уточнив, що мова йде про дуже відомого і поважного жураліста Фаріде Рафіка Закарію.

Також читайте: Олігархи на владу впливають, але це вже корупція. На Венеціанку точно ніхто не впливає. Хто вважає, що вона буде упередженою? - Разумков

олігарх (930) Арахамія (1103)


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Топ коментарі
+68
Знов на манежі бабуїн абхазький !!!))
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18.09.2021 13:33
+50
Сухумский макак разбушевался...

Видать беня хороший пистон ему на футболе вставил...
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18.09.2021 13:34
+42
Для пуйла тоже не указ международные суды и комиссии.

Сочинской абрахамии лучше вернуться на родину.
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18.09.2021 13:36
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А що , зе ще й антиреклама потрібна ? абрахамія несе маячню ідіота , а зе не може вимовити самостійно пару слів .
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18.09.2021 15:33 Відповісти
А я давно вже кажу, що він агент Пороха... Не здивуюсь що його тренує таємно Уколов, або Портніков ...
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18.09.2021 16:01 Відповісти
во как?! Абаб Аваль Арахамия-Акосмос из зелёной массовки чешет по сценарию И-горя Валереча Алигархского без запинки..

ЗЫ нищебродский теперь, с остатками былых блёсток, Г+Г, кстати, выглядит сейчас как резко опустыневший-обедневший Приватбанк в 2014-м, когда Беня сливал бабло.. к чему бы это?..
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18.09.2021 14:45 Відповісти
Способная обезьянка : ему Игорь Валерьевич рассказал, что надо сказать и он без запинки про бабу Валю повторил.
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19.09.2021 08:59 Відповісти
Не потрібен ніякий закон про олігаохів. Все що потрібно вже є. Антимонопольний, налогова, суди, боротьба з коррупціею.
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18.09.2021 14:47 Відповісти
Когда смотриш на эту небритую морду-рыгать хочется.

Это не слуги народа-Это ВРАГИ народа,которых надо

уничтожать до 17 колена!
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18.09.2021 14:48 Відповісти
Перше питання тут в тому, за якими критеріями вони визначатимуть олігархів? В політології - це визначається:

- наявністю потужного бізнесу (тобто- бізнесмен однозначно, це необхідна умова для визначення олігарха);

- стосовно бізнесу, в олігарха він є монопольним в тій чи іншій стратегічній сфері національної економіки;

- однозначно і необхідною умовою для визначення олігарха є наявність в нього впливу на виконавчу владу (якщо партія, наприклад, до якої він має стосунок, знаходиться в складі парламентської коаліцї), або ж сам він (або ж його довірені особи) знаходяться у виконавчій владі;

- наявність державних замовдень у вищезазначеного олігархічного бізнесу (і добро би, якщо держзамовлення виграні в конкуренції, на тендері, наприклад; але ж зачасту такі замовлення видаються як "своїм людям");

- як правило, такі олігархи домагаються для свого бізнесу тепличних умов, як то пільгового оподаткування, чи сприяння у вирішенні господарських справ, в т.ч. в судах.

Оце і є всі необхідні критерії визначення олігарха. Кількість бабла і вартість активів у того чи іншого бізнесмена політологія не вважає необхідною умовою визначення олігарха. Так само - і наявність в нього тих чи інших ЗМІ; але в українських реаліях монополізації ЗМІ (в руках чотирьох монополістів Ахметова, Коломойського, Пінчука, Фірташа/Льовочкіна) критерій володіння МОНОПОЛЬНИМ СТАНОВИЩЕМ в ЗМІ може вважатися додатковим критерієм олігарха.
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18.09.2021 15:02 Відповісти
Правильно !!! зачем народ и какую-то комиссию спрашивать "за они или против", мы в ОП порешали и обсуждению вопрос не подлежит !!! все неЛохи - расходимся по камерам и Цыц там!!!
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18.09.2021 15:18 Відповісти
Продати його в зоопарк ! Ні , віддати - за таке ніхто грошей не дасть , доплачувати треба .
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18.09.2021 15:28 Відповісти
Ядерним шантажом грозився, Китай вихвалював, тепер взявся за ВК. Що ще "зморозить" цей послідиш Шарикова?
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18.09.2021 15:34 Відповісти
Баба Валя с укрпочты --живет в реальной жизни

/она не говорит - как можно прожить на38000 гвн в месяц /

Скажите вы хоть одно предприятие вернули из-за

,, правильной ,, прихватизации .

Народ не глупее вас просто его сделали полностью бесправным

Слуги народа сделали своих ,,хозяев ,,--- рабами
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18.09.2021 15:35 Відповісти
И вот, под фанфары, ряды "дедов-мопедов" пополняет Венецианская комиссия...
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19.09.2021 07:55 Відповісти
Чурбан бруднодупий всіх "Валь" порівняв з робітниками укрпошти, за яку він сам, як і вся зелена влада, несе відповідальність. А може цю обізяну орангахамію час знову у звіринець? Прогодуємо бананами, як ви гадаєте, пані і панове?
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18.09.2021 15:36 Відповісти
І наслав Господь на них страшну арахамію...
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18.09.2021 15:37 Відповісти
кто такая эта арахамия? оно пообщалось с коломойшой и решило что оно тут самое умное походу
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18.09.2021 15:48 Відповісти
Это любовник зеленского?
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18.09.2021 15:49 Відповісти
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18.09.2021 15:54 Відповісти
Шариков: а то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять все, да и поделить!

Арахамия: международные спикера как под копирку заявляят, что осуждают законопроект об олигархах. Докатились до мышей. Завтра баба Валя с Укрпочты скажет, что она против закона об олигархах. Мы сами разберемся!
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18.09.2021 15:57 Відповісти
фракции против, которые начинают придумывать Венецианские комиссии
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18.09.2021 22:27 Відповісти
А гірський цап знає,що є Конституція,закони України? Чи шпанюки з підворотні і торгаші живуть по бандитським законам.
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18.09.2021 16:22 Відповісти
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18.09.2021 16:59 Відповісти
Оцю хламідію притягнув під Купол ВР один хрипливий веселун для того, "чтобі нам не біло скушно".... Ну що, комусь ще сумно?
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18.09.2021 17:00 Відповісти
Яке ж воно кончене... Понавибирали на нашу голову...
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18.09.2021 17:12 Відповісти
Справді так думаєте - у нього айтібізнес офіси були у всьому світі , й раптом рррраз затупив ? Пристосувався до вимог бєні ...
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18.09.2021 17:32 Відповісти
якщо у ного все так добре було , якого дива він в дебіли подався?
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18.09.2021 22:10 Відповісти
вы - поцы зеленые уже наразбирались, что за вас тварей, заново все поднимать надо.... ну ничего, главное - что б вы *****ться не успели......
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18.09.2021 17:21 Відповісти
Звідки ара хаму, який нещодавно зліз із пальми в Сухумському мавп'ятнику (обезьяннику - рос.) знати "об очень известном и уважаенном журалисте Фариде Рафике Закария"?

А взагалі це характерно для клоуна і його зеко-манди всіх хто за інтелектуальним, культурним і матеріальним рівнем стоять вище них зневажати, принижувати та поливати лайном. Українське народне прислів'я каже: "Із хама не буде пана", а тим більше коли цього хама притягнув у парламент інший, який і сам не далеко від нього втік.
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18.09.2021 17:29 Відповісти
раньше надо было разбираться, а то сами замутили эту популистскую бодягу, а теперь будут разбираться, а что же это такое, что дальше делать?
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18.09.2021 17:47 Відповісти
Обезьяноподобное быдло пришлый осколок какого-то племени выродков, а тётка с Укрпочты УКРАИНКА! И, даже если она по глупости проголосовала за ЗЕлуп, для меня ее мнение важнее бреда какого-то обезьяннего арыХАМа.
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18.09.2021 17:52 Відповісти
арахумия сам эта бабка...
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18.09.2021 17:54 Відповісти
Цього довбо%оба легше придушити. Де вони його знайшли?
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18.09.2021 18:00 Відповісти
Такого как он даже Муму не пожалел бы.
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19.09.2021 08:53 Відповісти
Це справжня чухня, ну суцільна, натуральна арахамія.
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18.09.2021 18:15 Відповісти
тИ чмо повний ноль в законодавстві, ви можете тільки гроші ділити щоб прикривати таких як бєня і йому подібних!!!!
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18.09.2021 19:20 Відповісти
Воно взагалі на чомусь розуміється?

Може йому, бідненькому, найняти репетитора?
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18.09.2021 19:23 Відповісти
за кого себе ця мавпа має, його зашквари вже достали, не дарма ,беня порадив купити дудки для фракциї у ВР,- дійсно ,це його работа,- старший по вбиральням
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18.09.2021 19:30 Відповісти
базарного баригу-бидляка зебіли зробили депутатом. Аби не Порошенко
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18.09.2021 20:11 Відповісти
Достойный представитель слуг-уродов.

Интеллект на уровне шимпанзе, но себя

считает как минимум, равным

Черчиллю.
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18.09.2021 20:26 Відповісти
****, яке ж воно кончене. Влада цинічних долбойобів. Сподіваюсь, патріоти вже позаводили по "парочці" на кожного зеленого дибіла
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18.09.2021 21:21 Відповісти
Та умовна "баба Валя" може на тій "Укрпочті" обіймати фахову посаду як спец по логистиці й транспортуванню , мати наукову ступень по менеджменту ... Мати повністю прозору трудову біографію .

А ось хто такий АраХАМія ?!

До 2002 року жодного світченя про те , чим займався , звітки взявся . Навіть нема посилань який в його фах . Є тільки назва університету , але факультет , де після універу працював - невідомо .

Тільки два посилання 2002 заснував щось там в IT , в 2013 продав ...

Знаю одне , в Вебі й мобільному зв"язку в 2002 була криза й сбанкуртилися навіть ті компанія , які вже щось продавали , а в яких були тількі замовлення навіть на 20 млн. -- все одно закрилися . Бо тупо тоді а ні Web , а ні тим більш мобильні розробки нікому з клієнів не були цікавими . Мій товарищ тоді 1.5 року просидів без роботи й це після років на 6-7 тисях баксів окладу .

Попит на Веб розробки й особливо Mobile підскочив тільки десь 2015 року , коли з"явилась ES-6 й разом с купою ReactJS , TypeScript (Angular-2 + ) ...

Навіть в 2009 , коли з"явився NodeJS - з розробниками вебу були проблеми й заробітки там були в начальників відділів як у джунійорів на Desktop .
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18.09.2021 23:06 Відповісти
В 2019р.олігархічні канали зґвалтували мозги,чи що там було ,у 73% .І так народились такі Арахамії та ЗЕ. Тепер вони хочуть замінити зміст картинкою.
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19.09.2021 08:08 Відповісти
Хочу напомнить господину Арахамия, что баба Валя является гражданином Украины чьи интересы и мнения Вы поставлены защищать. И даже если Вы сомневаетесь в ее компетенции как политика, стоит выбирать выражения.
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19.09.2021 08:56 Відповісти
небритый абхазский козолюб слово молвил... хотя бы побрился...
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19.09.2021 09:02 Відповісти
Да он ИДИОТ ***
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19.09.2021 14:04 Відповісти
один з дегенератів
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20.09.2021 10:43 Відповісти
Аре пора туда откуда он приехал, а украинцы как-то сами в своих делах разберутся.
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20.09.2021 18:31 Відповісти
ХАМ арахам.....
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26.09.2021 19:33 Відповісти
Этих хронических ЗЕЛЕНЫХ ЛЖЕЦОВ интересует только один единственный "олигарх" - ПОРОШЕНКО, но они, к огромному их сожалению, не могут прямо прописать фамилию ПОРОХА в законе... Малюська предлагал проверить на детекторе лжи журналистов? Пусть для начала проверит на детекторах всех квартально-зеленых "СЛУГ УРОДА" - сколько конкретно они получают каждый месяц в конвертах от коломойского и ахметова? Тупые жадные шутники-аниматоры-фотографы...
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26.09.2021 19:38 Відповісти
"В горах не згодилося - сюди прикотилося" ®
Доки отакі АриХамли матимуть змогу гавкати в українському політикумі, актуальним залишатиметься висновок - український нарід поки що є, а української нації в ньому нема.
Було б добре істинному джигові Ватажку ЗЕ-мандатоносців АріХамлу врізати дебелий пендель проміж напівсідниць, шоб як кінь галопом скакав без оглядки, розпорошуючи вміст шлунка по передгір'ях Казбека.
Шоб як в Лермонтовському "Демоні":
"Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!"©
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26.09.2021 21:14 Відповісти
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