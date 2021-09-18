Придумують Венеціанські комісії. Завтра баба Валя з Укрпошти скаже, що проти закону про олігархів. Ми самі розберемося, - Арахамія

Законопроєкт про олігархів допоможе обмежити вплив олігархів на політику.

Про це глава фракції "СН" Давид Арахамія заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Закон про оліхархів вигідний народу. Проти олігархів ми повинні виступати єдиним фронтом, якщо вони зловживають впливом, то відбирають хліб у народу .... Ви всі не любите владу, але олігархів люди не люблять значно більше, ніж владу. Коли я бачу об'єднання всіх фракцій проти, які починають придумувати Венеціанські комісії, які говорять - давайте відкладемо. На міжнародній конференції шановні спікери як під копірку заявляли, що засуджують законопроєкт про олігархів. Докотилися до мишей. Сьогодні на одному з телеканалів в рухомому рядку було написано "провідний CNN проти олігархів". Завтра баба Валя з Укрпошти скаже, що вона проти закону про олігархів. Ми самі розберемося", - зазначив Арахамія.

Водночас ведучий Савік Шустер уточнив, що мова йде про дуже відомого і поважного жураліста Фаріде Рафіка Закарію.

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