Українському воїну Дмитру Сівоконю, загиблому на Донбасі, встановили меморіальну дошку в Токмаці Запорізької області. ФОТОрепортаж

17 вересня, в місті Токмак Запорізької області на фасаді середньої загальноосвітньої школи №6 відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь Дмитра Володимировича Сівоконя, 1982 року народження, уродженця Запорізької області, жителя міста Скадовськ Херсонської області, старшого лейтенанта, командира взводу 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув на Донбасі в липні цього року.

Про це йдеться в Фейсбук-співтоваристві "Токмацькі тенета війни", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в м. Токмак Запорізької області, школа номер 6 відбулось відкриття меморіальної дошки Сівоконю Дмитру, який загинув за Україну. Дякуємо Валерію Фесенку та Олександру Фесенко за виготовлення дошки. Дякуємо школі, що пам'ятають та шанують своїх героїв. Герої не вмирають! Слава нації!" - відзначається в повідомленні.

Дмитро Сівоконь народився 14.09.1982 року в місті Молочанськ Запорізької області. На війні перебував з 2014 року. Спочатку служив на посаді головного сержанта взводу в підрозділі "Сармат" Військової служби правопорядку, мав за плечима три контузії і поранення. У 2017 році перевівся до військового комісаріату Скадовська, а недавно прийняв рішення знову повернутися на передову.

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13 липня цього року в районі села Причепилівка Новоайдарського району Луганської області зазнав вкрай важкого поранення в результаті артилерійського обстрілу позицій ЗСУ російськими військами. Він був доставлений в Харківський військовий госпіталь, де помер від завданих поранень 23 липня.

Похований 27 липня на Алеї Героїв у Скадовську. У нього залишилися батьки, дружина і троє дітей.

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