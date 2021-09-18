Троє чоловіків загинули на підприємстві в Кривому Розі під час виконання робіт, відкрито кримінальне провадження, - поліція
Поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження за фактом смерті трьох чоловіків на одному з підприємств міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій районного управління поліції.
"Повідомлення до поліції надійшло 18 вересня. За попередньою інформацією, у Довгинцівському районі під час виконання робіт з підвищеною небезпекою трьох осіб затянуло до насосу.
Наразі за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України(порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).
Досудове розслідування триває".
Топ коментарі
+3 Вася Шевченко #371210
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+1 Don Bessam #359417
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На Днепропетровщине трое сотрудников водоканала погибли в канализационном колодце
Сегодня утром, 18 сентября, в поселке Радушное Криворожского района на местном водоканале произошел несчастный случай, в результате которого погибли трое работников.
По предварительной информации, работники проводили ремонтные работы в канализационном колодце и отравились парами аммиака. Медики, которые приехали на вызов ничем уже помочь не смогли. Они только констатировали смерть. Тела погибших подняли на поверхность.
На месте происшествия работали правоохранители и экстренные службы.
и мой хороший знакомый главинженер оттрубил от звонка до звонка,бо три дыбила, типа тебя, мыли цистерну без намордников.