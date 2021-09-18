Троє чоловіків загинули на підприємстві в Кривому Розі під час виконання робіт, відкрито кримінальне провадження, - поліція

Поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження за фактом смерті трьох чоловіків на одному з підприємств міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій районного управління поліції.

"Повідомлення до поліції надійшло 18 вересня. За попередньою інформацією, у Довгинцівському районі під час виконання робіт з підвищеною небезпекою трьох осіб затянуло до насосу.

Наразі за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України(порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Досудове розслідування триває".

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