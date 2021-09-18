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Новини
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Троє чоловіків загинули на підприємстві в Кривому Розі під час виконання робіт, відкрито кримінальне провадження, - поліція

Троє чоловіків загинули на підприємстві в Кривому Розі під час виконання робіт, відкрито кримінальне провадження, - поліція

Поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження за фактом смерті трьох чоловіків на одному з підприємств міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій районного управління поліції.

"Повідомлення до поліції надійшло 18 вересня. За попередньою інформацією, у Довгинцівському районі під час виконання робіт з підвищеною небезпекою трьох осіб затянуло до насосу.

Наразі за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу України(порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Досудове розслідування триває".

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Кривий Ріг (1304) Нацполіція (15130) смерть (6739)


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Топ коментарі
+3
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На Днепропетровщине трое сотрудников водоканала погибли в канализационном колодце

Сегодня утром, 18 сентября, в поселке Радушное Криворожского района на местном водоканале произошел несчастный случай, в результате которого погибли трое работников.

По предварительной информации, работники проводили ремонтные работы в канализационном колодце и отравились парами аммиака. Медики, которые приехали на вызов ничем уже помочь не смогли. Они только констатировали смерть. Тела погибших подняли на поверхность.

На месте происшествия работали правоохранители и экстренные службы.
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18.09.2021 14:23
+1
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18.09.2021 14:18
+1
ватным в падлу противогаз на тыкву натянуть...братва не поймёт и не простит...
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18.09.2021 15:16
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18.09.2021 14:18 Відповісти
Суддя вовк всіх відмаже...
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18.09.2021 14:21 Відповісти
//
На Днепропетровщине трое сотрудников водоканала погибли в канализационном колодце

Сегодня утром, 18 сентября, в поселке Радушное Криворожского района на местном водоканале произошел несчастный случай, в результате которого погибли трое работников.

По предварительной информации, работники проводили ремонтные работы в канализационном колодце и отравились парами аммиака. Медики, которые приехали на вызов ничем уже помочь не смогли. Они только констатировали смерть. Тела погибших подняли на поверхность.

На месте происшествия работали правоохранители и экстренные службы.
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18.09.2021 14:23 Відповісти
ватным в падлу противогаз на тыкву натянуть...братва не поймёт и не простит...
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18.09.2021 15:16 Відповісти
Всегда был уверен, что за Пэтю топят дегенераты. Ты знаешь, сынок, принцип действия противогаза и причину смертей в колодцах?
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18.09.2021 15:42 Відповісти
А ну-ка блесни знаниями.
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18.09.2021 15:45 Відповісти
сынок мой у тебя во рту не уместится...я 63-го...
и мой хороший знакомый главинженер оттрубил от звонка до звонка,бо три дыбила, типа тебя, мыли цистерну без намордников.
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18.09.2021 15:49 Відповісти
Салабон ,гордится тем что нет мозгов свойственно зескоту. Твои"'' хорошие знакомые'''' пусть и дальше ''' трубят от звонка до звонка''
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18.09.2021 15:55 Відповісти
засохни ватное..
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18.09.2021 15:56 Відповісти
Замечательно. Еще один пример необучаемости местного цензоровского скота. Разумеется, было бы странно, если бы ты не проявил тут свою *************** натуру, дырявенький
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18.09.2021 16:47 Відповісти
И чем бы помог противогаз на тыкве? Запомни, противогаз не поможет ни при угарном газе, ни при парах аммиака в канализационном колодце. А то еще когда то полезешь в противогазе или кому то посоветуешь.
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19.09.2021 08:15 Відповісти
снова тарифы на воду\водоотведение повысят
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18.09.2021 15:00 Відповісти
Знакове місто. Погана аура. Пороблено.
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18.09.2021 15:44 Відповісти
Одно и то же каждый год. На расслабоне все.
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18.09.2021 17:53 Відповісти
 
 