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Американський регулятор рекомендує вводити третю дозу Pfizer для людей, старших за 65 років
Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) підтримало бустерну вакцинацію препаратом Pfizer. Третю дозу рекомендують для людей старших за 65 років.
Про це пише Axios, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Також експерти рекомендують вакцинуватися третьою дозою тим, хто перебуває в групі високого ризику.
"Голосування не є обов'язковим, і FDA все ще має прийняти остаточне рішення", - пише видання.
Однак результати голосування експертів можуть вплинути на план Адміністрації президента США Джо Байдена щодо прискорення вакцинації. Він хоче розпочати введення бустерних доз більшості людей, які отримали вакцину Pfizer пізніше цього місяця.
Топ коментарі
+9 Игорь Монахов
показати весь коментар18.09.2021 15:11
+8 Игорь Монахов
показати весь коментар18.09.2021 15:58
+7 Denis Denissov #440999
показати весь коментар18.09.2021 15:19
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новина перебріхана через зміщення акцентів при перекладі!
Група експертів Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) у п'ятницю проголосувала за використання третьої дози вакцини проти COVID-19 для американців віком від 65 років та осіб з високим ризиком важких захворювань, відхиливши заклик до більш широкого схвалення.
Джерело: https://www.reuters.com/world/the-great-reboot/us-fda-vaccine-advisers-vote-against-covid-19-booster-shot-approval-2021-09-17/?taid=61450fefa5c42200013c49ed&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter Reuters
Деталі: Білий дім раніше у п'ятницю заявив, що готовий випустити бустери вакцини Pfizer/BioNTech наступного тижня, якщо представники охорони здоров'я схвалять їх.
Але голосування в п'ятницю, якщо його підтримає FDA, показало підтримку використання третьої дози вакцини більш вузького застосування, ніж описано адміністрацією Байдена, яка закликала до її широкого використання через шість місяців після отримання двох попередніх щеплень від коронавірусу.
https://www.pravda.com.ua/news/2021/09/18/7307586/
Если до сих пор нет эффективной вакцины от гриппа, как могли так быстро сделать вакцину от коронавируса который кста до сих пор не выделен и не идентифицирован ни в одной лаборатории мира !?
Расплодились буратины, папа Карло долго жил,
Карабас купил вакцину, Буратино наколол,
Чтоб не трахал он Мальвину, и как мерин был здоров!
- а вот не уколоть чтоб, то это будет с носа - по 1000уе.
Поэтому, антипривывочники- какмикадзе идут на "верную смерть" если верить СМИ.
Поэтому каждому антипривывочнику надо давать премию в размере стоимости непринятых вакцин...
При норме прибыли в 300% капитал идет на любые преступления- К.Маркс
A key Food and Drug Administration advisory panel on Friday overwhelmingly voted against recommending Pfizer vaccine booster shots for younger Americans, but unanimously recommended approving the third shots for individuals 65 and older, as well as those at high-risk of severe COVID-19.
Ключова консультативна група Управління з питань харчових продуктів та медикаментів у п'ятницю переважною більшістю голосів виступила проти того, щоб рекомендувати активізувати щеплення вакциною Pfizer для молодших американців, але одноголосно рекомендувала схвалити треті щеплення для осіб віком 65 років і старших, а також осіб з високим ризиком важкого захворювання COVID-19.
Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) підтримало бустерну вакцинацію препаратом Pfizer. Третю дозу рекомендують для людей старших за 65 років.
як міняють Істину кілька "правильно підібраних" слів журнашлюхами...((
ось правильно:
Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) підтримало дозволило бустерну вакцинацію препаратом Pfizer. Третю дозу рекомендують лише для людей 65+ ,схильних до ускладнень .
Вакцину вкололи- и стал супермен
Теперь моя гордость почти до колен
Гипнозом владею, Вай Фай раздаю
И третью вакцину от дельты колю!
Pfizer to seek US vaccine approval for children between 6 months and 5 years in November
Pharma firm plans to apply for approval from US Food and Drug Administration in October
Тепер на черзі дітки від 6 місяців до 5 років.
Таке маніакальне бажання обштрикати всіх.
Скільки хворіло, було шпиталізовано та померло діток ?