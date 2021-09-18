Американський регулятор рекомендує вводити третю дозу Pfizer для людей, старших за 65 років

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) підтримало бустерну вакцинацію препаратом Pfizer. Третю дозу рекомендують для людей старших за 65 років.

Про це пише Axios, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Також експерти рекомендують вакцинуватися третьою дозою тим, хто перебуває в групі високого ризику.

"Голосування не є обов'язковим, і FDA все ще має прийняти остаточне рішення", - пише видання.

Однак результати голосування експертів можуть вплинути на план Адміністрації президента США Джо Байдена щодо прискорення вакцинації. Він хоче розпочати введення бустерних доз більшості людей, які отримали вакцину Pfizer пізніше цього місяця.

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