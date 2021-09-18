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Поліцейські затримали трьох осіб, підозрюваних у крадіжці $400 тисяч із машини на АЗС в Одеській області. ФОТО

38-річний уродженець Донеччини зупинився на одній з АЗС на автодорозі Одеса-Миколаїв та на кілька хвилин залишив автівку без нагляду. Скориставшись цим, правопорушники розбили вікно авто, витягли сумку з грошима та втекли на своєму автомобілі, завдавши потерпілому збитків на суму понад 400 тисяч доларів США.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі поліції Одеської області.

У повідомленні зазначається: "Співробітники управління карного розшуку ГУНП Одещини спільно з працівниками відділу поліції №1 Одеського РУП №2 затримали трьох підозрюваних у лісосмузі неподалік від Одеси. Ними виявилися вихідці із Закавказзя віком від 39-ти до 59-ти років, які раніше притягувалися до відповідальності за майнові злочини. Зловмисників помістили до ізолятора тимчасового тримання".

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Поліцейські затримали трьох осіб, підозрюваних у крадіжці $400 тисяч із машини на АЗС в Одеській області 01
Поліцейські затримали трьох осіб, підозрюваних у крадіжці $400 тисяч із машини на АЗС в Одеській області 02
Поліцейські затримали трьох осіб, підозрюваних у крадіжці $400 тисяч із машини на АЗС в Одеській області 03

злодійство (395) Одеська область (3181)


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Топ коментарі
+16
Хотелось бы узнать откуда такая сумма нала у этого уроженца Донецкой области.
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18.09.2021 15:15
+12
У цивілізованому світі зазвичай на таку суму готівки звертають увагу відповідні органи і навіть, як ти кажеш, "пастаронніє"...
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18.09.2021 15:51
+5
Наводка ! Вели ...

Тепер - того , хто навів чи навіть керував
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18.09.2021 15:12
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курить хотели...никотиновый голод..
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18.09.2021 15:10 Відповісти
и инструмент так себе...не бош с макитами..
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18.09.2021 15:12 Відповісти
грузини барсеточники ?
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18.09.2021 15:12 Відповісти
Наводка ! Вели ...

Тепер - того , хто навів чи навіть керував
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18.09.2021 15:12 Відповісти
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18.09.2021 15:13 Відповісти
Хотелось бы узнать откуда такая сумма нала у этого уроженца Донецкой области.
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18.09.2021 15:15 Відповісти
А в чем интерес? Твоими деньгами посторонние люди тоже должны интересоваться?
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18.09.2021 15:19 Відповісти
У цивілізованому світі зазвичай на таку суму готівки звертають увагу відповідні органи і навіть, як ти кажеш, "пастаронніє"...
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18.09.2021 15:51 Відповісти
"У цивілізованому світі " а Украина тут при чем?
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18.09.2021 16:00 Відповісти
Раскажи это кому то другому, про цивилизованный мир.Внутри страны свои деньги перемещай как хочешь и в любом количестве. И уж темболее посторонние не имеют права снуть свое хлебало туда, куда не надо. А какая такая сумма? В Украине достаточно обеспеченных людей, у которых есть такие деньги. И не только у жулья, а и у крепких предпринимателей. Уметь надо, а не харю на чужие гроши раззевать и кричать где он взял.
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18.09.2021 16:03 Відповісти
посмотри по чём продаётся-покупается приличная недвига в Киеве, Одессе, Харькове -вот там "цивилизация" , а это так на "харчи"...
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18.09.2021 16:41 Відповісти
Наверно помощь переселенцам. Надо сходить узнать, может зря не прошу ))
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18.09.2021 16:28 Відповісти
...а если был бы киянин или одессит то норм ?... такие вопросы задают обычно сталичные жлобы, которые думают шо за пределами окружной живут нищие силюки...
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18.09.2021 16:36 Відповісти
уголь добывал в забое
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18.09.2021 20:31 Відповісти
деньги у гопников украли цигане, участковый не даст скиздеть.
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18.09.2021 15:24 Відповісти
быстро, однако...видать есть тут козырные нюансы...
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18.09.2021 15:43 Відповісти
Конечно! Ментам хороший процент пообещал и они зашевелились. Только в статье не указано были ли деньги у воров когда их задержали.
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18.09.2021 15:56 Відповісти
откуда у простого жителя донецкой области просто так в машине валяется сумка с 400К$ вопрос риторический....
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18.09.2021 15:52 Відповісти
зарплату получил
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18.09.2021 15:57 Відповісти
я сумку с правами в машине даже на 1 минуту на заправке н еоставляю, а здесь 400тыс $ интересно, налоговая уже проверила откуда деньги? или учитывая скорость поисков с общаком ехал кто-то их "своих"?
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18.09.2021 16:01 Відповісти
ты за своим баблом следи ДФСник Морозов, все тут такие умные, когда не про свое бабло идет речь.
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18.09.2021 17:21 Відповісти
ты за своим языком следи дятел интернетный
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18.09.2021 21:28 Відповісти
Права ношу под сердцем за пазухой
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18.09.2021 20:33 Відповісти
НУ А ТОВАРИСЧУ ДУРКОВАТОМУ ДЕНЕЖКУ ОНИ ВЕРНУЛИ ИЛИ ПРОФУКАЛИ УЖЕ ....?? пол миллиона баксов оставил и пошол посрать...видать блин не последние....))
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18.09.2021 16:22 Відповісти
Якщо в звичвйного жителя Донецька в салоні автомобіля $ 400 000, то в автомобілі Ілона Маска повинно бути як мінімум $ 40 000 000.
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18.09.2021 16:22 Відповісти
Только он на наших заправках не заправляется ))
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18.09.2021 16:29 Відповісти
ну жуликов задержали ..., а 400 косарей вернулись или в посадках остались..?
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18.09.2021 16:30 Відповісти
Сейчас люмпены налетят с вопросами -КОКОКО откуда такие деньги???- Может это предприниматель, который что-то покупает для производства , да, что угодно. Ясное дело, что перед покупкой, продавцы его слили, потом эти урки его всю дорогу пасли, ждали удобного момента , чтобы украсть деньги.
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18.09.2021 17:20 Відповісти
Да, скорей всего курьер, которого слили
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18.09.2021 17:30 Відповісти
Операції щодо купівлі на такі суми проводяться через банк.
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19.09.2021 02:12 Відповісти
Какие-то идиоты эти понаехавшие из Закавказья. У них на руках по 125 тыс баксов у каждого, а они с такими деньгами сидят в одесской области, ждут ареста. Тем более там под боком молдова, пмр, турция, где можно легко залечь на дно и за дешево.
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18.09.2021 17:29 Відповісти
Коли така сума грошей поліціянти шукають дуже швидко..."вдячності" потерпілого буде досить..., як би у повсякденні такі ж були потуги у пошуках злодіїв...
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18.09.2021 17:48 Відповісти
Данбас годує вкраїну...
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18.09.2021 18:39 Відповісти
 
 