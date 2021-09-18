Поліцейські затримали трьох осіб, підозрюваних у крадіжці $400 тисяч із машини на АЗС в Одеській області. ФОТО

38-річний уродженець Донеччини зупинився на одній з АЗС на автодорозі Одеса-Миколаїв та на кілька хвилин залишив автівку без нагляду. Скориставшись цим, правопорушники розбили вікно авто, витягли сумку з грошима та втекли на своєму автомобілі, завдавши потерпілому збитків на суму понад 400 тисяч доларів США.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі поліції Одеської області.

У повідомленні зазначається: "Співробітники управління карного розшуку ГУНП Одещини спільно з працівниками відділу поліції №1 Одеського РУП №2 затримали трьох підозрюваних у лісосмузі неподалік від Одеси. Ними виявилися вихідці із Закавказзя віком від 39-ти до 59-ти років, які раніше притягувалися до відповідальності за майнові злочини. Зловмисників помістили до ізолятора тимчасового тримання".

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