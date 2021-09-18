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Євродепутат Бютікофер про запуск "Північного потоку-2": Росія рано кричить "Ура", газопровід може перетворитися в "інвестиційну руїну"

Євродепутат Бютікофер про запуск

Депутат Європарламенту від фракції "зелених" Райнхард Бютікофер вважає, що трубопровід "Північний потік-2" може стати інвестиційної руїною, а російські "ура" з цього приводу передчасні.

Про це він заявив в інтерв'ю агентству dpa, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Бютікофер нагадав, що експлуатація "Північного потоку-2" ще повинна відповідати вимогам європейського законодавства. Зокрема, це стосується забезпечення анбандлінгу (відділення діяльності оператора ГТС від видобутку газу і його постачання. - Ред.). Самі росіяни досі цього не забезпечили.

Євродепутат додав, що Газпром також не знайшов рішення і в питанні закачування газу третіми сторонами, що передбачено європейським законодавством.

Нарешті, для запуску "СП-2" знадобиться сертифікація від влади Німеччини, проте коли її отримають - теж невідомо. Навіть в разі, коли Федеральне агентство по мережах і схвалить запуск труби, проєкт все ще може бути зупинений Єврокомісією.

Також читайте: Крім Німеччини, сертифікацію "Північного потоку-2" має узгодити Єврокомісія. Це триватиме близько 2 місяців, - представник ЄК Лунела

Якщо знайдуться серйозні аргументи на користь того, що позитивне рішення федерального агентства по "СП-2" суперечить європейському енергетичному законодавству, то новий газопровід може перетворитися в "інвестиційну руїну", вважає Бютікофер.

Європарламент (1041) росія (64911) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+9
Европа нашла виновного в газовом кризисе - это Газпром. 43 депутата Европарламента справедливо считают, что цена на газ выше 900 $ была спровоцирована россией. И аварию на заводе в Новом Уренгое они не считают случайной, требуя от ЕК начать антимоноп-ное расследование, наказав РФ.(с)...Они медленно думают и шлюх купленных куйлом у них хватает...
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18.09.2021 15:26
+8
Помну бывал в Германии в конце семидесятых так там в каждом дворе по крайней мере в частных котеджах были зарыты емкости с сжиженым газом. Объем не скажу но со слов хозяина газу хватало на три - пять лет потом приезжает заправщик и заправляет. Я это к чему, а к тому что рашка со всеми его стараниями все равно пролетит как фанера над Парижем. Немцы да и вся Европа за короткое время перейдет на сжиженный газ.
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18.09.2021 16:38
+6
бо дыбилы мокшанские не понимают,шо мы можем превратиться только в ритуальное бюро для похорон жыдоугрофиннобюрятии..
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18.09.2021 15:33
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А он и превратится. Плюс по условиям соглашения европейские партнеры Газпрома владеют золотыми акциями на которые дивиденты начисляются независимо от состояния трубы! Короче ***** провели вялым по губам!
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18.09.2021 15:18 Відповісти
Ага нехило так провели, да Газпром только в этом году окупил постройку нескольких СП-2 за счет цен на газ. У компании рекордная прибыль за все время существования.
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18.09.2021 15:22 Відповісти
запуск СП-2 и стратегия ценообразования, которую применила московия, используя теорию "спроса-предложения" єто разные вещи...просто московиты грамотно сработали, а европейцы лорухнулись
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18.09.2021 15:42 Відповісти
Чушь, это ЕС отказалась от ценообразования с привязкой к нефти и теперь пожинает плоды, к Газпрому вообще нет претензий так как он поставил обьем близкий к рекордному, 138 млрд за 8 месяцев.
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18.09.2021 15:52 Відповісти
во первых, насколько я помню, формула изменилась лет 5 назад. Во вторых, суть не в объеме поставок, а в соотношении спроса и предложения. Как то даже неловко пояснять такие очевидные вещи
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18.09.2021 18:08 Відповісти
европейцы лажанули конечно, думали на бирже будут дешевле закупаться, только вот не подумали что изза нехватки предложений,цена в небеса улетит.
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19.09.2021 23:46 Відповісти
газпром ,меньше чем за год заработал больше чем бюджет украины, в потоке свою часть 4 раза отбил, а до конца года еще 4 месяца, если это по губам поводили ,ну я даже не знаю.
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19.09.2021 23:45 Відповісти
рано евродепутат губки дует, продали немцы хранилища кацапам, а теперь сидите на попе ровно и слюнявьте 1000 евро летом и 2000 зимой, наше цирковое шапито сказало цены не изменятся, а значит нужно ставить котлы на дровах и брикетах, клоун он такой весёлый, а холодно будет зимой.
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18.09.2021 15:19 Відповісти
бегло прочитал бютифюрер... бувайе..
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18.09.2021 15:19 Відповісти
та да, какойта фошизд на расісюшку хвост паднімаіт!
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18.09.2021 15:24 Відповісти
БЮТфюрер
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18.09.2021 15:29 Відповісти
На 50% точно запустят, путь даже и через год. Им спешить некуда, тем более его запуск тут же уронит цены на газ а это сейчас невыгодно.
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18.09.2021 15:19 Відповісти
а який тоді буде індекс Доуна-Джонса?
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18.09.2021 15:25 Відповісти
главное что б Украина превратилась в руину, тут ***** за ценой не постоИт....
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18.09.2021 15:22 Відповісти
бо дыбилы мокшанские не понимают,шо мы можем превратиться только в ритуальное бюро для похорон жыдоугрофиннобюрятии..
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18.09.2021 15:33 Відповісти
хватит уже леваческого псевдопатриотизма.

нихера Украина не сделает, ни сейчас ни потом. и какая это война откровенно, да? война - перепалка словами?)

смешно.....
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18.09.2021 15:37 Відповісти
та да,жыдоугрофиннобурятия велика..до усрачки.
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18.09.2021 15:41 Відповісти
я думаю им даже воевать не надо , у них денег как гавна, они купят часть генералов и все, а половина кстати и так за кацапов, вон опрос только недавно проводили.
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19.09.2021 23:50 Відповісти
неужели вам там в ЕС не понятно, что целью всего этого путинского кипиша с газом является ликвидация украинской государственности и ваша Европа участвует в этом процессе , причём активно !
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18.09.2021 15:22 Відповісти
73% хохлів теж все зробили, щоб Неньку добити.
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18.09.2021 15:33 Відповісти
а 27% любителей шоколадок д сих пор верят в своего лживого ублюдочного божка...

это отвратительно
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18.09.2021 15:38 Відповісти
Енді,невже ціна України ті срані мільярди,які ми одержуєм за транзит газу по наших трубах?Наших запасів газу з українських родовищ вистачить,якщо перестанем продавати газ в Європу ...
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18.09.2021 21:05 Відповісти
Вот именно. Кто там ещё больше сидит на "газовой игле", тут ещё разобраться нужно))
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18.09.2021 15:25 Відповісти
Европа нашла виновного в газовом кризисе - это Газпром. 43 депутата Европарламента справедливо считают, что цена на газ выше 900 $ была спровоцирована россией. И аварию на заводе в Новом Уренгое они не считают случайной, требуя от ЕК начать антимоноп-ное расследование, наказав РФ.(с)...Они медленно думают и шлюх купленных куйлом у них хватает...
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18.09.2021 15:26 Відповісти
А де ж рятівний американський зріджений, норвезький та інші?
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18.09.2021 18:07 Відповісти
В Польщі є.
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18.09.2021 18:42 Відповісти
Единственным кто смог остановить СП-2, на целый год, был Трамп. Трубу которую строила совместно вся Западная Европа, то есть эти самые Бютикофлеры. Так что все это лицемерная брехня.
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18.09.2021 15:30 Відповісти
Так, з єдиною метою - напарить Європі свій зріджений газ ( але зовсім не з метою допомогти Україні, як тут наївно вважають його палкі прихильники ). Але щось пішло не так...
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18.09.2021 18:12 Відповісти
Давайте смотреть правде в глаза - все что говорится против серверного потока 2 - это наглая брехня.

- он будет построен, пусть позже, но будет.

и в этом способствуют все страны европы, как бы они не пытались говорить обратное.

это все видно!
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18.09.2021 15:36 Відповісти
Да не нужен им твой газ.
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18.09.2021 15:54 Відповісти
Учора Шустер розповів на початку свого шоу істрію, як зараз на виборах мнопоольного поставника вуглеводів у світі Норвегії люди проголосували за зеленочервону коаліцію - цікава історія. У них виявляється був свій 2018 рік : як у нас 2019 , був свій серіал, тільки не СЛУГА, а ОКУПАЦІЯ
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18.09.2021 15:36 Відповісти
хорошо так смело говорить, когда на улице + 20 и положение вентиля на трубе абсолютно до сраки... при смене знака и мысли приходят иные, и срака не так комфортно себя чуйствует..
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18.09.2021 15:38 Відповісти
Будут по этой трубе большие сибирские крысы бегать туда - сюда
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18.09.2021 15:41 Відповісти
россия отстой
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18.09.2021 15:45 Відповісти
Повылазить кацапы в комментариях 😂😂
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18.09.2021 15:47 Відповісти
Типа его строили для "окупаемости инвестиций"
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18.09.2021 15:55 Відповісти
Если так и будет, то мы готовы на каждом постаменте Ленина памятник Меркель соорудить.
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18.09.2021 16:01 Відповісти
А у их боевой дамы из партии Зеленых есть шансы стать канцлером? Походу вся надежда на них. Сомневаюсь что партия Меркель будет мешать тому что сама столько лет строила.
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18.09.2021 16:35 Відповісти
Помну бывал в Германии в конце семидесятых так там в каждом дворе по крайней мере в частных котеджах были зарыты емкости с сжиженым газом. Объем не скажу но со слов хозяина газу хватало на три - пять лет потом приезжает заправщик и заправляет. Я это к чему, а к тому что рашка со всеми его стараниями все равно пролетит как фанера над Парижем. Немцы да и вся Европа за короткое время перейдет на сжиженный газ.
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18.09.2021 16:38 Відповісти
А у РФ как раз, чуть ли не национальной идеей является развитие индустрии производства и доставки СПГ... Более 100 млр $ вкладывается в строительство огромных ГПЗ, верфей по для строительства танкеров и буровых платформ, собственно в закупку этих танкеров и платформ.
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18.09.2021 18:13 Відповісти
Одно дело то,шо на бумаге,другое дело то,шо под ковром.Рашка как опытный преступник,пытается не оставлять улик.Но европейский Шерлок,найдёт улики виновности Рашки в газовом кризисе,рано или и поздно.Рашка конечно по старой доброй воровской традиции уйдёт в отрицалово.Найдёт себе новых адвокатов Шрёдеров,и может даже в правовом поле сможет отмазаться.Но осадочек то останется.Всем ведь знакома ситуация,когда все знают кто вор и виноват,но его отпускают из зала суда с торжествующим лицом.И все знают,що выйдя за порог суда,вора может ожидать новый арест,по вновь вдруг открывшемуся новому эпизоду.
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18.09.2021 17:26 Відповісти
Зеленые против использования газа в вообще, а не только против сп-2, так что в словах этого политика нет ничего нового. Если нет политического решения отказаться от российского газа полностью (а его нечем заменить сейчас), сп-2 раньше или позже заработает, а если Газпром потеснится, и даст возможность экспортировать газ другой компании, например, Роснефти, поток заработает даже не на половину, а на все 100%.

Так что все очень просто. Если поток построен без серьезных нарушений, ни у Германии, ни у Еврокомиссии не будет законного повода не сертифицировать его. Сколько в итоге российского газа европейцы будут покупать, от них же и зависит. У Еврокомиссии нет полномочий заставить немцев покупать газ через Украину, а не через северные потоки.
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18.09.2021 18:18 Відповісти
дело-труба

или труба-дело
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18.09.2021 21:01 Відповісти
Очікуємо на чергову "стурбованість" Європи
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18.09.2021 21:17 Відповісти
 
 