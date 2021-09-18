Євродепутат Бютікофер про запуск "Північного потоку-2": Росія рано кричить "Ура", газопровід може перетворитися в "інвестиційну руїну"
Депутат Європарламенту від фракції "зелених" Райнхард Бютікофер вважає, що трубопровід "Північний потік-2" може стати інвестиційної руїною, а російські "ура" з цього приводу передчасні.
Про це він заявив в інтерв'ю агентству dpa, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Бютікофер нагадав, що експлуатація "Північного потоку-2" ще повинна відповідати вимогам європейського законодавства. Зокрема, це стосується забезпечення анбандлінгу (відділення діяльності оператора ГТС від видобутку газу і його постачання. - Ред.). Самі росіяни досі цього не забезпечили.
Євродепутат додав, що Газпром також не знайшов рішення і в питанні закачування газу третіми сторонами, що передбачено європейським законодавством.
Нарешті, для запуску "СП-2" знадобиться сертифікація від влади Німеччини, проте коли її отримають - теж невідомо. Навіть в разі, коли Федеральне агентство по мережах і схвалить запуск труби, проєкт все ще може бути зупинений Єврокомісією.
Якщо знайдуться серйозні аргументи на користь того, що позитивне рішення федерального агентства по "СП-2" суперечить європейському енергетичному законодавству, то новий газопровід може перетворитися в "інвестиційну руїну", вважає Бютікофер.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
нихера Украина не сделает, ни сейчас ни потом. и какая это война откровенно, да? война - перепалка словами?)
смешно.....
это отвратительно
- он будет построен, пусть позже, но будет.
и в этом способствуют все страны европы, как бы они не пытались говорить обратное.
это все видно!
Так что все очень просто. Если поток построен без серьезных нарушений, ни у Германии, ни у Еврокомиссии не будет законного повода не сертифицировать его. Сколько в итоге российского газа европейцы будут покупать, от них же и зависит. У Еврокомиссии нет полномочий заставить немцев покупать газ через Украину, а не через северные потоки.
или труба-дело