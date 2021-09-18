Євродепутат Бютікофер про запуск "Північного потоку-2": Росія рано кричить "Ура", газопровід може перетворитися в "інвестиційну руїну"

Депутат Європарламенту від фракції "зелених" Райнхард Бютікофер вважає, що трубопровід "Північний потік-2" може стати інвестиційної руїною, а російські "ура" з цього приводу передчасні.

Про це він заявив в інтерв'ю агентству dpa, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Бютікофер нагадав, що експлуатація "Північного потоку-2" ще повинна відповідати вимогам європейського законодавства. Зокрема, це стосується забезпечення анбандлінгу (відділення діяльності оператора ГТС від видобутку газу і його постачання. - Ред.). Самі росіяни досі цього не забезпечили.

Євродепутат додав, що Газпром також не знайшов рішення і в питанні закачування газу третіми сторонами, що передбачено європейським законодавством.

Нарешті, для запуску "СП-2" знадобиться сертифікація від влади Німеччини, проте коли її отримають - теж невідомо. Навіть в разі, коли Федеральне агентство по мережах і схвалить запуск труби, проєкт все ще може бути зупинений Єврокомісією.

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Якщо знайдуться серйозні аргументи на користь того, що позитивне рішення федерального агентства по "СП-2" суперечить європейському енергетичному законодавству, то новий газопровід може перетворитися в "інвестиційну руїну", вважає Бютікофер.