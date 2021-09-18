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Новини Агресія Росії проти України
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Данілов про можливість посилення агресії РФ: Путіна тут ніхто не чекає, жодної вільної прогулянки не буде

Данілов про можливість посилення агресії РФ: Путіна тут ніхто не чекає, жодної вільної прогулянки не буде

Секретар РНБО Олексій Данілов допустив загострення агресії з боку Росії, але зазначив, що українська армія постійно відпрацьовує такі варіанти.

На переконання Данілова, Путіну не вдасться так легко відбитися. Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Може статися загострення в будь-який час, якщо Путін прийме таке рішення. Але його тут ніхто не чекає, жодної вільної прогулянки, як він може собі намалювати, тут для нього не буде", - відповів секретар РНБО.

Також Данілов укотре підкреслив, що тільки від Росії як країни-агресора залежить врегулювання ситуації на Донбасі.

"Російська Федерація є країною-агресором, і це залежить тільки від неї. Як тільки вона забере свої війська, забере своїх військових, конфлікт відразу ж і закінчиться. Так як вони називають його "конфліктом". Насправді це збройна агресія Російської Федерації" , - уточнив Данілов.

Також читайте: Система моніторингу олігархів готова до роботи, в ній буде вся інформація про їхні статки і джерела доходів, - Данілов

агресія (1194) Данілов (1259) путін (23750) росія (64911) військові навчання (2775) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+26
на первый день в военкоматы придет 50 тысяч или 100.

я тоже пойду. не первый раз
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18.09.2021 15:31
+19
через АТО прошли 400 тысяч

рашка сама занимается боевой подготовкой ВСУ
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18.09.2021 15:34
+19
повторяй за мной. "чечня это круто"
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18.09.2021 15:51
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на первый день в военкоматы придет 50 тысяч или 100.

я тоже пойду. не первый раз
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18.09.2021 15:31 Відповісти
через АТО прошли 400 тысяч

рашка сама занимается боевой подготовкой ВСУ
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18.09.2021 15:34 Відповісти
ага. 300к минимум подготовленных бойцов. рашкованское наступление захлебнется в 10-15 км от границы
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18.09.2021 15:40 Відповісти
собственно рашкования знает, что проиграла в Украине войну. поэтому и покупает агентов влияния
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18.09.2021 15:41 Відповісти
а ошиблись их планировщики в оценке поддержки. они были уверены, что их будут встречать как своих. но за 30 лет мы ушли далеко от этого. и это не может не вселять оптимизма
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18.09.2021 15:43 Відповісти
поддерживаю.
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18.09.2021 15:43 Відповісти
повторяй за мной. "чечня это круто"
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18.09.2021 15:51 Відповісти
как при парашнике орали "путин нападэ!" , так теперь и зе-лупные орут ! а под шумок грабят Украину еще похлеще прежних.
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18.09.2021 16:26 Відповісти
иди работай. сейчас жене меньше полторушки евро вообще стыдно принести. 11.80 не катит
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18.09.2021 16:46 Відповісти
и где у вас бухгалтерия?
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18.09.2021 18:50 Відповісти
На лахте, забыл
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19.09.2021 20:50 Відповісти
Та й мені,Ваню,не в перше. Отже,разом?
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18.09.2021 17:17 Відповісти
Да придут, и снова в шлепках и оснасткой за свой счет, и со старым АК74 в руках. Ибо сделано практически очень мало и для показухи.
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19.09.2021 13:03 Відповісти
И старый ак мочит вашу мразь только в путь, чечню забыло лаптеногое
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19.09.2021 20:53 Відповісти
Єрунду говориш.
Пукєни бити будуть зразу - до військомату не добіжиш (хіба що ти в ростові живеш).

Черга в військомат буде пізніше. А ось по морді вони получать зразу. Не від тебе.

- добровольці, що тримають фронт

- державна армія нарешті повернулася до нормального (не совкового) стану і позбавилася більшості кацапських зрадників

- мова армія віра - слова, що доводять до суіциду мордоровців вже на підході до кордону з Україною

Вони вже знають, що тут їх біда чекає. Тому й бісяться в телевізорах..
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19.09.2021 21:13 Відповісти
Все це правильно, але якщо "тільки від рф залежить врегулювання на Донбасі", то від їхньої доброї волі ми втратимо незалежність. Треба, щоб і від нас щось залежало, інакше нам труба і скоро з них санкції познімають.
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20.09.2021 07:20 Відповісти
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18.09.2021 15:31 Відповісти
Все-таки этому гному х#йло больше всего подходит)))
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18.09.2021 16:16 Відповісти
А нашому гному пісюніст.
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20.09.2021 07:34 Відповісти
на созданной Гетьманом и Хунтой Новой Украинской армии

можно и Даниловым побла-бла-кать
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18.09.2021 15:33 Відповісти
Пацан міняй платівку,,, Вони вже тут, возять людей на вибори товарними вагонами , а ваш серетут вови їх ще й агітує голосувати на каналі ДОМ!
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18.09.2021 15:33 Відповісти
полковніка ніхто нє ждьо-от
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18.09.2021 15:35 Відповісти
доложил шо высокоточного оружия йок...будем накрывать всю шайку кремлёвскую...
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18.09.2021 15:38 Відповісти
осталось малое.. данилов уже смело может сказать - путин ***** ? или пока нет ?
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18.09.2021 15:46 Відповісти
Так называемый "опрос" Рейтинга показывает обратное.
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18.09.2021 15:46 Відповісти
Жителі сходу і півдня найтепліше в Україні ставляться до країни окупанта.

В Україні найкраще до Росії ставляться жителі Сєвєродонецька, Маріуполя, Харкова та Одеси.

В Сєвєродонецьку 17% жителів оцінили ставлення до РФ як дуже тепле, 30% - як тепле, 34% - нейтрально. Про це свідчать http://ratinggroup.ua/ru/ результати дослідження соціологічної групи Рейтинг.

У Маріуполі 14% опитаних мають дуже тепле ставлення до Росії, 38% - тепле, 25% - нейтральне. У Харкові 12%, 27% і 30% відповідно, в Одесі - 9%, 31%, 34%.

У жителів Запоріжжя виявили трохи гірше ставлення до Росії. Дуже тепле у 8% респондентів, тепле - у 24%, нейтральне - у 35%. У Миколаєві відповідно 8%, 19%, 32%, в Дніпрі - 6%, 23%, 36%.

"Опитування" провів Міжнародний республіканський інститут спільно з соцгрупою "Рейтинг" у період з 12 травня по 3 червня 2021 року в 24 містах України (в Києві та всіх обласних центрах, включно з Маріуполем у Донецькій області та Сєверодонецьком у Луганській області).
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18.09.2021 15:50 Відповісти
всё что пишет Рейтинг, надо делить на 2,5 - 3 раза, как было с юлькиным рейтингом перед выборами.
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18.09.2021 21:24 Відповісти
Старая пестня, разгоняемая лахто петухам
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19.09.2021 20:54 Відповісти
От прямо это кнур, в паре с Зе, рванут на защиту стираны. От только разбег возьмут от памятнику Паниковскому.
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18.09.2021 15:54 Відповісти
Федя, не старайтесь тут демонстрировать свои жалкие умственные способности, мы и так видим что вы голосовали за ЗЕ и СН.
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18.09.2021 16:12 Відповісти
Федя, у меня принцип, - не кормить парашных тролей и ботоферму ЗЕ, и даже для вас, смердящего пензой, лапятями и нестираными портками, я не делаю исключения. Вас, дебилом, Бог и так уже наказал и ещё добавит. Адье, дефективный.
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18.09.2021 16:22 Відповісти
Да, совсем забыл, - ДЯКУЮ "МАРОДЁРУ"!
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18.09.2021 16:23 Відповісти
та это и удмурту понятно. поэтому русня и сцыт лезть дальше.бошки у мордвы будут отлетать как спелые орехи.
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18.09.2021 15:57 Відповісти
Твоё пукин *****! Петушок мордовский
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19.09.2021 20:55 Відповісти
що ти зробив для покращення обороноздатності ?
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18.09.2021 16:02 Відповісти
Учора Шустер його представив, як ветеринара па абразаванію
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18.09.2021 16:04 Відповісти
А Стефанчука, як бувшого соратника вови по КВНу - вальож зелених пашьол
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18.09.2021 16:05 Відповісти
А хто буде воювати? Більшість бажає капітуляції в тій чи інший спосіб...особисто я точно не буду воювати за "зелений" нарід...
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18.09.2021 16:04 Відповісти
а за богатого и сытого Порошенка будешь)))))
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19.09.2021 11:40 Відповісти
А ты за сваво *****
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19.09.2021 20:56 Відповісти
Працюй і ти будеш ситий, хоч у будь-кого багатого, хто дасть роботу, бажано, щоб хазяїн був патріотом, як Порошенко.
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20.09.2021 07:53 Відповісти
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18.09.2021 16:05 Відповісти
Юго-восток Украины лоялен к РФ.(
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18.09.2021 16:10 Відповісти
Это на зауралье так думают? Лаптеногое, юго-восток))))
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19.09.2021 20:57 Відповісти
Юго-восток Украины. Что не ясно?
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19.09.2021 21:03 Відповісти
Да мне то всё ясно, на пензе колбасу раздают бесплатно? Вот интересно, из чего у вас там её делают?)
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19.09.2021 22:41 Відповісти
Вы дурак или прикидываетесь? Извините за мой французский.
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19.09.2021 22:51 Відповісти
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18.09.2021 16:14 Відповісти
Ничего не понимаю. А 100 000 000 Украинцев проживающих в РФ, что уже не в счёт?
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18.09.2021 23:09 Відповісти
А шо такое рф? Свинособакия? Вопрос
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19.09.2021 20:59 Відповісти
Жоден народ. Великий літописець Русі Нестор підтвердив і деталізував, що уся споконвічна земля Московії дванадцятого століття була повністю заселена спорідненими фінськими племенами. Фінською мовою Москва -- гнила, погана вода. На землях Московії імена тамтешніх рік -- Клязьма, Сеньга, Ушна, Судогда, Сойма, Молога, Волга, Пекша, Колокша, Ухтома, Гза, Ірмиз, В'язьма, Москва, Вонгила, Согма, Векса, Кустра, Печенга, Томга, Кострома, Мокша і багато інших подібних.
До споконвічних земель Московії належать такі ******* області РФ: Володимирська, Ярославська, Тверська, Костромська, Івановська, Рязанська, Московська, Калузька.
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20.09.2021 08:36 Відповісти
Надо его в следующие президенты. Такого большого патриота не было со времен Порошенко.
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18.09.2021 16:19 Відповісти
По убеждению Данилова, Путину не удастся так легко отбиться.

Данилов, ты имел ввиду оплату за твои услуги из Кремля? Забудь, промокашка, тебе ничего тупин не заплатит.
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18.09.2021 16:23 Відповісти
Наврдяд чи тепер ***** полізе саме.Сцикотно за власні лярди,що розміщені у банках країн Заходу. А от свого холопа луку-******** нацькувати може. Недарма надає тому убогому озброєнь на лярд баксів. А там тихцем скомандує бульболизу:-Фас,****,дайош Київ! І попвзуть тарганята, а в основному,"їхтамнєти" уже із півночі в Україну. Отже, потрібно готувати "тапки" для переробки кацапської біомаси на добриво для української землиці.
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18.09.2021 16:42 Відповісти
Абдалла за Свободу Навальному
@turkmendagz
·
18 ч
Скоропостижно скончался Олег Пулатов, обвиняемый по делу МН-17.
В свете цепочки внезапных смертей подельников, а значит и свидетелей преступлений режима Путина, возникает робкая надежда, что время этого режима истекает.
Что думаете камрады?
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18.09.2021 16:59 Відповісти
Смерть Пулатова еще под вопросом. Возможно,как говорят сами кацапские СМИ,он жив, но его прячут от Гааги. В общем, покуда что никто толком ничего не знает. Последний раз он выходил на связь в ночь с 13 на 14 с.м. Ну,а дальше-молчок.
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18.09.2021 18:52 Відповісти
После ПАПиного восстановления ВСУ и добровольческого движения, можно так рассуждать..Но,что конкретно"зелень" и позеленевшее СНБО сделало и делает для укрепления и довооружения ВСУ.?..Аж ничего конкретного,одно словоблудие..
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18.09.2021 18:45 Відповісти
кто мне подскажет сегодняшний национальный состав российской армии?
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19.09.2021 11:36 Відповісти
Данилов бла бла бла . хоча зрозуміло, щоб не було легкої прогулянки крім сили духу потрібна злагоджена організація спротиву і власне зброя. армія це вишкіл і злагодженість, а не отара. ми ж у 21 віці не збираємось воювати як совок, закидуючи ворога тілами з троьхлінійками. Ті навчання що нам показують містять на фото десяток людей, і пару одиниць техніки. а потрібно щоб їх були тисячі.

Крім армії повинен ще бути резерв. а що в нас з територіальною обороною? це риторичне питання
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19.09.2021 11:52 Відповісти
Уверен, что Данилов представляет себе нападение России так -

https://www.youtube.com/watch?v=U6eB6heF6rM

Давайте по авиации (грубо) - США 13000 единиц

Россия 4000 единиц

Украина 200 единиц.......
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19.09.2021 19:19 Відповісти
Ну и много тебе эти летающие гробы в чечне помогли? Войну выиграли? Или дань будете платить вечно?)
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19.09.2021 23:44 Відповісти
В Чечне горы. А у нас ровная местность....Не?
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21.09.2021 12:38 Відповісти
У вас за уралом?
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21.09.2021 15:50 Відповісти
Не надо думать, что сейчас кацапы тоже будут воевать "мясом", многое чего было и у них переосмысленно . Сначала будет и авиация и ракеты и арта и техника, потом люди, и вообще кто вам сказал что совок в ВОВ воевал мясом? Когда отступали и оборнялись ДА, потом перевооружились и когда наступали то больше железом. Ненада недооценивать врага, притом коварного и близкого ментально, это не немец!?
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19.09.2021 12:59 Відповісти
Я думаю что Данилов намного более лучший Президент чем Зеленский
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19.09.2021 19:21 Відповісти
Это такая шутка йумора, да?
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19.09.2021 22:16 Відповісти
Йозеф Швейк до того, как стать бравым солдатом, по замыслу автора был торговцем беспородными собаками с поддельными родословными. И кого это мне напоминает?
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19.09.2021 21:06 Відповісти
***** твоего, не?)
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19.09.2021 23:45 Відповісти
Ты - придурок.
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20.09.2021 07:23 Відповісти
Мнением набутылочной мрази здесь никто не интересуется
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20.09.2021 14:58 Відповісти
Точно - придурок!
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20.09.2021 15:03 Відповісти
Зубило прикуси падаль
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20.09.2021 15:08 Відповісти
Но его здесь никто не ждет, никакой вольной прогулки, как он может себе нарисовать, здесь для него не будет", - ответил секретарь СНБО.

Воен, блт! Что ты сделал для усиления ВСУ и обороны в целом???
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19.09.2021 22:15 Відповісти
Ты ***** ягеля насобирало уже?)
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19.09.2021 23:46 Відповісти
А ты по какой волне отслужило, умное такое??
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21.09.2021 15:01 Відповісти
А ты с какой целью интересуешься? Лаптеногое
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21.09.2021 15:51 Відповісти
 
 