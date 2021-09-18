Данілов про можливість посилення агресії РФ: Путіна тут ніхто не чекає, жодної вільної прогулянки не буде
Секретар РНБО Олексій Данілов допустив загострення агресії з боку Росії, але зазначив, що українська армія постійно відпрацьовує такі варіанти.
На переконання Данілова, Путіну не вдасться так легко відбитися. Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Може статися загострення в будь-який час, якщо Путін прийме таке рішення. Але його тут ніхто не чекає, жодної вільної прогулянки, як він може собі намалювати, тут для нього не буде", - відповів секретар РНБО.
Також Данілов укотре підкреслив, що тільки від Росії як країни-агресора залежить врегулювання ситуації на Донбасі.
"Російська Федерація є країною-агресором, і це залежить тільки від неї. Як тільки вона забере свої війська, забере своїх військових, конфлікт відразу ж і закінчиться. Так як вони називають його "конфліктом". Насправді це збройна агресія Російської Федерації" , - уточнив Данілов.
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я тоже пойду. не первый раз
рашка сама занимается боевой подготовкой ВСУ
Пукєни бити будуть зразу - до військомату не добіжиш (хіба що ти в ростові живеш).
Черга в військомат буде пізніше. А ось по морді вони получать зразу. Не від тебе.
- добровольці, що тримають фронт
- державна армія нарешті повернулася до нормального (не совкового) стану і позбавилася більшості кацапських зрадників
- мова армія віра - слова, що доводять до суіциду мордоровців вже на підході до кордону з Україною
Вони вже знають, що тут їх біда чекає. Тому й бісяться в телевізорах..
можно и Даниловым побла-бла-кать
В Україні найкраще до Росії ставляться жителі Сєвєродонецька, Маріуполя, Харкова та Одеси.
В Сєвєродонецьку 17% жителів оцінили ставлення до РФ як дуже тепле, 30% - як тепле, 34% - нейтрально. Про це свідчать http://ratinggroup.ua/ru/ результати дослідження соціологічної групи Рейтинг.
У Маріуполі 14% опитаних мають дуже тепле ставлення до Росії, 38% - тепле, 25% - нейтральне. У Харкові 12%, 27% і 30% відповідно, в Одесі - 9%, 31%, 34%.
У жителів Запоріжжя виявили трохи гірше ставлення до Росії. Дуже тепле у 8% респондентів, тепле - у 24%, нейтральне - у 35%. У Миколаєві відповідно 8%, 19%, 32%, в Дніпрі - 6%, 23%, 36%.
"Опитування" провів Міжнародний республіканський інститут спільно з соцгрупою "Рейтинг" у період з 12 травня по 3 червня 2021 року в 24 містах України (в Києві та всіх обласних центрах, включно з Маріуполем у Донецькій області та Сєверодонецьком у Луганській області).
До споконвічних земель Московії належать такі ******* області РФ: Володимирська, Ярославська, Тверська, Костромська, Івановська, Рязанська, Московська, Калузька.
Данилов, ты имел ввиду оплату за твои услуги из Кремля? Забудь, промокашка, тебе ничего тупин не заплатит.
@turkmendagz
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18 ч
Скоропостижно скончался Олег Пулатов, обвиняемый по делу МН-17.
В свете цепочки внезапных смертей подельников, а значит и свидетелей преступлений режима Путина, возникает робкая надежда, что время этого режима истекает.
Что думаете камрады?
Крім армії повинен ще бути резерв. а що в нас з територіальною обороною? це риторичне питання
https://www.youtube.com/watch?v=U6eB6heF6rM
Давайте по авиации (грубо) - США 13000 единиц
Россия 4000 единиц
Украина 200 единиц.......
Воен, блт! Что ты сделал для усиления ВСУ и обороны в целом???