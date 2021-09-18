Данілов про можливість посилення агресії РФ: Путіна тут ніхто не чекає, жодної вільної прогулянки не буде

Секретар РНБО Олексій Данілов допустив загострення агресії з боку Росії, але зазначив, що українська армія постійно відпрацьовує такі варіанти.

На переконання Данілова, Путіну не вдасться так легко відбитися. Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Може статися загострення в будь-який час, якщо Путін прийме таке рішення. Але його тут ніхто не чекає, жодної вільної прогулянки, як він може собі намалювати, тут для нього не буде", - відповів секретар РНБО.

Також Данілов укотре підкреслив, що тільки від Росії як країни-агресора залежить врегулювання ситуації на Донбасі.

"Російська Федерація є країною-агресором, і це залежить тільки від неї. Як тільки вона забере свої війська, забере своїх військових, конфлікт відразу ж і закінчиться. Так як вони називають його "конфліктом". Насправді це збройна агресія Російської Федерації" , - уточнив Данілов.

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