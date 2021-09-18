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Новини
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"Буде радикалізація Держдуми Росії щодо України", - Гармаш про участь ОРДЛО в російських виборах

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш вважає, що після проведених Росією виборів в Державну думу відбудеться радикалізація політики Кремля щодо України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

"На нас чекає радикалізація, ще більша конфронтація державних органів Росії, Держдуми зокрема, щодо України. Відповідно буде інформаційний ринок Росії налаштований ще більше проти України. Відповідно налаштовуватимуть населення проти України. І, напевне, Путіну для чогось це потрібно", – сказав Гармаш.

На запитання, чи Володимир Путін використовує мешканців Донбасу, Гармаш відповів: "Так".

"Вони проголосують (жителі ОРДЛО. – Ред.) або ж за них намалюють так, як треба Путіну, звісно. А там монопольно агітація ведеться тільки за "Єдину Росію". До речі, знову ж агітація – це виборча кампанія, вона відбувається на території України", – сказав представник української делегації в ТКГ.

Також читайте: Імпортувати з РФ технології фальсифікації виборів так само неприйнятно, як і купувати у них газ чи електроенергію, - Порошенко

Держдума (733) Гармаш (136)


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Топ коментарі
+8
Та по хрен в кацапии на держ дуру, какая ради каЛ изация? Как великий Пу скажет ,так кал и проголосует!
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18.09.2021 16:03
+8
Рух опору капітуляції

Є загроза, що Україна залишиться сам на сам з Росією. Коломойський, у якого під ногами горить земля в США, Європі та Ізраїлі, робить все, щоб Україна залишалася поза цивілізованим світом. Коломойський - бізнес-партнер Медведчука. 1+1 - це їхня спільна власність.
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18.09.2021 16:10
+5
Саме так. Всі інші там лише манекени.
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18.09.2021 16:23
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ниччо,буба портрет ***** в угол поставит...
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18.09.2021 16:02 Відповісти
Та по хрен в кацапии на держ дуру, какая ради каЛ изация? Как великий Пу скажет ,так кал и проголосует!
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18.09.2021 16:03 Відповісти
Саме так. Всі інші там лише манекени.
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18.09.2021 16:23 Відповісти
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18.09.2021 16:04 Відповісти
Так це що , ми вже не будемо "мишебратьями" ? Печалька ((
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18.09.2021 16:04 Відповісти
"Соответственно будет информационный рынок России настроен еще более против Украины." Ну куда уже еще больше?
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18.09.2021 16:06 Відповісти
шкода тільки , що Поклонська вже не буде депутаткою .
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18.09.2021 16:06 Відповісти
нИАчОм.

В цьому весь Гармаш.
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18.09.2021 16:07 Відповісти
Рух опору капітуляції

Є загроза, що Україна залишиться сам на сам з Росією. Коломойський, у якого під ногами горить земля в США, Європі та Ізраїлі, робить все, щоб Україна залишалася поза цивілізованим світом. Коломойський - бізнес-партнер Медведчука. 1+1 - це їхня спільна власність.
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18.09.2021 16:10 Відповісти
Залишилося тільки взнати як коломойський відмовить США від підтримки України.
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18.09.2021 16:51 Відповісти
А раньше она была какой? Рукалицо.
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18.09.2021 16:28 Відповісти
Скот г.Стаханов везут в деревню Большие Е...еня Ростовского улуса

https://pbs.twimg.com/media/E_fap5KXoAAmerA?format=png&name=small
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18.09.2021 17:14 Відповісти
Макеевскую скотинку грузят в Немытую Орду

https://pbs.twimg.com/media/E_f9EJYWUAIoOSS?format=jpg&name=small
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18.09.2021 17:17 Відповісти
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18.09.2021 17:19 Відповісти
Якби макшані шось в госдумі вирішували - то можливо і те про що каже Гармаш. А так як скаже Вова Пу - так в госдурі і будуть підвивати не залежно від її складу.
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18.09.2021 17:41 Відповісти
💯
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18.09.2021 17:44 Відповісти
 
 