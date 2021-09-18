"Буде радикалізація Держдуми Росії щодо України", - Гармаш про участь ОРДЛО в російських виборах

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш вважає, що після проведених Росією виборів в Державну думу відбудеться радикалізація політики Кремля щодо України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

"На нас чекає радикалізація, ще більша конфронтація державних органів Росії, Держдуми зокрема, щодо України. Відповідно буде інформаційний ринок Росії налаштований ще більше проти України. Відповідно налаштовуватимуть населення проти України. І, напевне, Путіну для чогось це потрібно", – сказав Гармаш.

На запитання, чи Володимир Путін використовує мешканців Донбасу, Гармаш відповів: "Так".

"Вони проголосують (жителі ОРДЛО. – Ред.) або ж за них намалюють так, як треба Путіну, звісно. А там монопольно агітація ведеться тільки за "Єдину Росію". До речі, знову ж агітація – це виборча кампанія, вона відбувається на території України", – сказав представник української делегації в ТКГ.

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