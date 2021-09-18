Арахамія про відставку Разумкова: Сценарій реальний, але він у фракції "СН" не обговорювався

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не відкидає можливості відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Однак, за його словами, цей сценарій у фракції не обговорювався.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це реально (відставка Разумкова. - Ред.) як сценарій, але наразі такий сценарій не обговорювався у нас у фракції. Це реально з точки зору інструментарію, але ми шукатимемо спільні позиції. Якщо у нас буде розуму на двох достатньо, то ми цей процес нормально владнаємо", - сказав Арахамія.

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