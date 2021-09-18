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Арахамія про відставку Разумкова: Сценарій реальний, але він у фракції "СН" не обговорювався

Арахамія про відставку Разумкова: Сценарій реальний, але він у фракції

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не відкидає можливості відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Однак, за його словами, цей сценарій у фракції не обговорювався.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це реально (відставка Разумкова. - Ред.) як сценарій, але наразі такий сценарій не обговорювався у нас у фракції. Це реально з точки зору інструментарію, але ми шукатимемо спільні позиції. Якщо у нас буде розуму на двох достатньо, то ми цей процес нормально владнаємо", - сказав Арахамія.

Читайте також: Моя позиція може комусь незручна, але я не допущу свавілля у ВР. Чутки про відставку ходять вже давно, я не боюся, - Разумков

Автор: 

ВР (14941) відставка (1459) Арахамія (1103) Разумков Дмитро (1526) Слуга народу (2810)


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Топ коментарі
+16
Дивлячись на це небрите чмо, я реально хочу повбивати все те бидло, яке за нього голосувало.
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18.09.2021 16:09
+13
Я так понимаю на Разумкова идет наезд из-за закона об олигархах?
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18.09.2021 16:02
+11
"Если у нас будет ума на двух достаточно, то мы этот процесс нормально уладим" (c)

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18.09.2021 16:05
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Ара, Хам і Я рветься у спікери...
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18.09.2021 16:02 Відповісти
....."Если у нас будет ума на двух достаточно"

на двух - однозначно нет!

даже со 146% ума у Разумкова, вместе с Арахамией он все равно в минуса уйдет !
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18.09.2021 17:11 Відповісти
А що вакансія появилася в мавпятнику зоопарку?
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18.09.2021 18:10 Відповісти
Я так понимаю на Разумкова идет наезд из-за закона об олигархах?
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18.09.2021 16:02 Відповісти
Так.
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18.09.2021 16:11 Відповісти
Оцей валантьор проходить тренінги як мінімум у Уколова абао навіть у Портнікова , ЯК ЗАВАЛИТИ ВОВУ )
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18.09.2021 16:02 Відповісти
при таких "валантьорах"-макаках Вове и врагов не надо - они сами его завалят
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18.09.2021 16:13 Відповісти
А хоч на одного ума вистачає?
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18.09.2021 16:03 Відповісти
саткудава там такая роскошь?
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18.09.2021 16:53 Відповісти
Курка в аренду здала.
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18.09.2021 18:04 Відповісти
чому б ні? у курки ж його багато - чому б не здати))) ненадовго...
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18.09.2021 18:12 Відповісти
Ума на двух это как?? Этот макак надеется что разумков с ним умом поделится??? Сомневаюсь...😀
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18.09.2021 16:03 Відповісти
реальный, но.- Чтобы да так нет. Будем посмотреть. Таки, вы продаёте или покупаете?-Школа Коломойского.
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18.09.2021 16:04 Відповісти
"Если у нас будет ума на двух достаточно, то мы этот процесс нормально уладим" (c)

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18.09.2021 16:05 Відповісти
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18.09.2021 16:06 Відповісти
интересно малолетняя сцыкопехота это поймет? ))))
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18.09.2021 16:54 Відповісти
обе заточки у гундяйкина причащаются...
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18.09.2021 16:07 Відповісти
"Если у нас будет ума на двух достаточно, то мы этот процесс нормально уладим" - воно хоча б само зрозуміло, що воно ляпнуло?
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18.09.2021 16:07 Відповісти
Дивлячись на це небрите чмо, я реально хочу повбивати все те бидло, яке за нього голосувало.
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18.09.2021 16:09 Відповісти
Тобто Ваша агресія буде спрямована по відношенню до тих, хто за це "чмо" голосував. Може почнете з"Чмо"?
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18.09.2021 16:11 Відповісти
І-і-і? Мудрий нарід вибере інше чмо? Дякую, дуже дякую! Проходив двічі!
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18.09.2021 16:14 Відповісти
Так цього ж "мудрого наріду" 73% від тих, що голосували на минулих виборах. Як ідентифікуєте "те бидло"?
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18.09.2021 16:18 Відповісти
Ну в своєму оточенні я напевно знаю хто є хто. І справа не в стаді, а в погоничах.
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18.09.2021 16:31 Відповісти
Давно из дома выходил, боец? Оно то понятно, в интернете кукареть любой может, а чуть что сразу со слезами к "аваковским", мол мама меня обижают. Проходили-знаем
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19.09.2021 12:15 Відповісти
Дать адресу, підїдеш?
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19.09.2021 13:23 Відповісти
Боюсь, что в твою криївку поезда и автобусы не ездят, или с какого колхоза ты там вылез. Но ты можешь дать контакты, или фб, погутарим там
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19.09.2021 13:43 Відповісти
Тобто герой, що звинуватив мене в "хоробрості в інеті" пропонує мені зустрітися....в інеті? Круто!
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19.09.2021 13:52 Відповісти
Так что по адресу, контактам? Ничего же нет, таки и знал, что передо мной обычный интернет воин в естественной среде обитания. В интернете ты хочешь убивать, а в жизни 50 кг и рост 165 см
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19.09.2021 14:02 Відповісти
На ФБ ак з таким же ніком, там геотег і фото, на руках Рем, не променеш. Насолоджуйся кацапсинко!
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19.09.2021 14:06 Відповісти
Ну правильно, на руках тавро, как на скоте, чтобы не перепутал хозяин и смог узнать своего холопа
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19.09.2021 14:08 Відповісти
Боже! Який дібіл! На руках Ремінгтон 700 SPS Varmint. Зрозумів, лошок? Гвинтівка на руках!
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19.09.2021 14:17 Відповісти
Это правильно. Те, у кого маленький пенис они компенсируют его огромными машинами, а что компенсируют люди, которые фоткаются с страйкбольными пукалками?
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19.09.2021 16:04 Відповісти
Хохма тижня. Ти Мартиросяну писати не пробував?
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19.09.2021 18:42 Відповісти
Та да- у Разумкова розуму на вас двох таки вистачить.
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18.09.2021 16:10 Відповісти
СН(г)
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18.09.2021 16:11 Відповісти
СНг-овнята?
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18.09.2021 16:56 Відповісти
Всех на свалку истории,и разумку и ару хамию и все зеленое болото.
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18.09.2021 16:13 Відповісти
защитнику олигархов не место в спикерском кресле,
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18.09.2021 16:16 Відповісти
Т.е. отправляя закон на правовую экспертизу в ЕК он защищает олигархов? Это в какой реальности? Он не хочет "сгореть" с этим стадом имбецилов, не способных даже внятно сформулировать свои мысли.
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18.09.2021 16:22 Відповісти
На розум арахамії я не сподіваюсь...

А разумков хитрий чел..
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18.09.2021 16:18 Відповісти
харизми стати лідером не вистачить, а от хитрості піти на бій -так,не ЗЕлені його породили , але удобрили його амбіції саме вони , він їх як отой Тарас Бульба свого сина...
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18.09.2021 16:22 Відповісти
Если у нас будет ума на двух достаточно, то этот процесс уладят два полуумка
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18.09.2021 16:19 Відповісти
или...(чисто математически)))) один ум... и фсё?
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18.09.2021 16:57 Відповісти
хитрий не завжди розумний..
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18.09.2021 16:21 Відповісти
Хитрість не є розум, а тільки посилена робота інстинктів, викликана відсутністю розуму

Ключевский В.

але тут не зовсім той випадок - він ріс в політиці й з генами свого тата , а вони в шоу - де є бабло на піар, ума нє надо
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18.09.2021 16:25 Відповісти
так отож...мало того,це просто самозакохане молоде ригло.
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18.09.2021 16:29 Відповісти
так благословімо його!!! )
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18.09.2021 17:13 Відповісти
"Это реально (отставка Разумкова. - Ред.) как сценарий, но по состоянию на сейчас такой сценарий не обсуждался у нас во фракции. Это реально с точки зрения инструментария, но мы будем искать общие позиции. Если у нас будет ума на двух достаточно, то мы этот процесс нормально уладим", - сказал Арахамия.

Я так понял что речь идет о прорыве в микрохирургии головного мозга? И будет у нас слияние двух зеленых субстанций в виде головного мозга в один? Остальные члены фракции неоперабельные по причине отсутствия предмета для операции?
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18.09.2021 16:31 Відповісти
Той цілий Арахамія нагадує мавпу,яка якимсь чудом потрапила в український парламент і навіть на одну з чільних посад...Веде себе як у власних джунглях - нагло,розковано,всіх перебиває,викрикує...Може то дійсно якийсь експеримент в стилі проф. Преображенського - зробили з шимпанзе людину і послали її керувати Україною?..
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18.09.2021 16:33 Відповісти
Я так и не понял с его слов, кто на ком стоял?
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18.09.2021 16:40 Відповісти
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18.09.2021 16:59 Відповісти
сценарий не обсуждался у нас во фракции. Это реально с точки зрения инструментария...що тут сказати - режисери та музиканти...ще коміки - можно знімати! Мотор!
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18.09.2021 16:58 Відповісти
Зачем во фракции обсуждать, стадион так стадион.
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18.09.2021 17:17 Відповісти
для того,что бы украинский народ не сделал реальную, дострочную отставку "слуг народа" ,им очень быстро и реально нужно сделать в своих рядах "дерахамоосинизацию"
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18.09.2021 17:20 Відповісти
НЕТ !

пусть поубиваются сами !
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18.09.2021 22:33 Відповісти
Арахамия допустил возможность отставки спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.

А чЁ тут абсуждать-Беня сказал убрать,и фсе
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18.09.2021 17:22 Відповісти
А може БЄняпрацює на Кремль, розкуручуючи Разумкова - будемо дивитись Мосейчук й усьо поймьом
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18.09.2021 17:29 Відповісти
Зараз інтрига зависла у повітрі- чи зіллють в ОПУ закон про олігархів ПА-БАЛЬШОМУ, чи почнуть нищити Разумкорва ПА-МАЛОМУ ) Погонишся за двома зайцями - стрельнеш собі ж у ногу
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18.09.2021 17:27 Відповісти
абізяна руліт. якийсь пздць.
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18.09.2021 17:30 Відповісти
бібісі розмістило аналіз як кетаєць Сі проводить деолігар...., в своєму кетайському стилі. Всіх ярдистів на килим, морочать, джека Ма три місяці морочили і що ? Ма кинув 30 ярдів, другий 50, третій 100 і зобовязались платити щоквартально від прибутку. А артистам порізали гонорари, самих багатих викинули з екрана. Товариш Сі навіть відпустку присвятив деоліхари.... І що головне -держчиновники влізли в банківську сферу, будуть контролювати доходи середнього класу разом з розпізнаванням (дигіталізація) та всю особисту кожної особи інформацію привласнила держава.

Недарма два місяці назад цей павіан так хизувався Кетаєв, навіть зеля дзвоннив товаришу СІ, от і їх пресловутий закон це херовата копія кетайських досягненнь. Того то так скаче по ефірах -грозить всім карами небесними. А коли цей корабельний кипарис став громадянином України ?
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18.09.2021 17:53 Відповісти
Меня не интересуют разборки в зеленой плесени. И для меня четкий ориентир. И один и другой голосовали за аферу - дерибан украинской земли.
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18.09.2021 18:13 Відповісти
павуки в банці
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18.09.2021 18:21 Відповісти
Один ум хорошо,а полтора лучше..,На два ума нардеповская"зелень"не потянет
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18.09.2021 19:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1CTcH613L2U
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18.09.2021 19:19 Відповісти
Ну и хари на фотографии. И это представители украинского народа в высшем законодательном органе Украины?
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18.09.2021 19:23 Відповісти
Гра престолів від «слуг наріда»
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18.09.2021 19:38 Відповісти
Неякісні слуги
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18.09.2021 19:38 Відповісти
А цей чмошник не хоче прокоментувати всю цю ху###ню про "вагнерівіців"
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18.09.2021 20:53 Відповісти
У Зелени уже нет большинства в ВР..потому что Разумков бы так не быковал просто так...
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18.09.2021 21:12 Відповісти
***** якась хамія щось ******* в Україні а має сидіти в Батумі на пальмі.
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18.09.2021 21:40 Відповісти
висеть
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19.09.2021 05:12 Відповісти
Просто Разумков в какой-то степени человек моральных нравов ибо разум в голове присудствует. Оправдывает себя! Против легализации марихуаны по безконтролю и уже не раз говорил об этом , смотрит на всю ту дичь которую творят СН и Зеленский и понимает что либо его попрут , либо с ними придется идти в разнос. Возможно он им сказал , что мол позорные слуги желают творить дичь и дабы они и их дети , а так же потомки отвечали по делам родителей своих , то пожалуйста без него. Без Разумкова сразу начнут продвигать несколько законов, увидите. Зеленский когда шел в правительство , то обязан был опираться на Главу правительства - премьера среди некомпетентных министров и спикера в Верховном совете, а так как нормального премьера не было сразу , то премьером стал Шмыгаль которого я не веню за его братскую позицию к России ибо он создан и благодарен обязан быть именно им. Что касается спикера , то Разумков это чуть ли единственное адекватное звено между президентом , премьером и неадекватным парламентом. Без него начнется анархия , но я фиксирую что если он уйдет с поста до начала полного беспредела , то не на его ответственности будет то что поимут далее.
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19.09.2021 11:55 Відповісти
По мені, хай арахамія з'їсьть розумкова, але останній розумний щур, а арахамія раб рефлексу - хочу жерти - жеру. Тварина
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19.09.2021 15:29 Відповісти
Пучеглазым политикам нет покоя, где ещё в мире если не считать Мордор можно оболванивать народ?
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19.09.2021 19:51 Відповісти
 
 