Арахамія про відставку Разумкова: Сценарій реальний, але він у фракції "СН" не обговорювався
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не відкидає можливості відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Однак, за його словами, цей сценарій у фракції не обговорювався.
Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Це реально (відставка Разумкова. - Ред.) як сценарій, але наразі такий сценарій не обговорювався у нас у фракції. Це реально з точки зору інструментарію, але ми шукатимемо спільні позиції. Якщо у нас буде розуму на двох достатньо, то ми цей процес нормально владнаємо", - сказав Арахамія.
Топ коментарі
+16 Олександр Рем
показати весь коментар18.09.2021 16:09
+13 Михаил Титов #486854
показати весь коментар18.09.2021 16:02
+11 HermitAlex
показати весь коментар18.09.2021 16:05
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на двух - однозначно нет!
даже со 146% ума у Разумкова, вместе с Арахамией он все равно в минуса уйдет !
А разумков хитрий чел..
Ключевский В.
але тут не зовсім той випадок - він ріс в політиці й з генами свого тата , а вони в шоу - де є бабло на піар, ума нє надо
Я так понял что речь идет о прорыве в микрохирургии головного мозга? И будет у нас слияние двух зеленых субстанций в виде головного мозга в один? Остальные члены фракции неоперабельные по причине отсутствия предмета для операции?
пусть поубиваются сами !
А чЁ тут абсуждать-Беня сказал убрать,и фсе
Недарма два місяці назад цей павіан так хизувався Кетаєв, навіть зеля дзвоннив товаришу СІ, от і їх пресловутий закон це херовата копія кетайських досягненнь. Того то так скаче по ефірах -грозить всім карами небесними. А коли цей корабельний кипарис став громадянином України ?