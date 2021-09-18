У Путіна не виставлена дата на годиннику, він нею не користується, - у Кремлі пояснили, чому президент РФ голосував 17 вересня з датою на 10 число
Годинник на руці президента Росії Володимира Путіна показував 10 вересня, коли він голосував на виборах до Держдуми, бо на них не була виставлена дата.
Як передає Цензор.НЕТ, про це "РИА Новости" заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
18 вересня російські ЗМІ звернули увагу на те, що на відео з голосування Путіна його годинник показував 10 вересня.
Журналісти також додали, що годинник відстає на сім днів також на інших офіційних заходах.
У відповідь на це Пєсков заявив, що "у Путіна не виставлена дата на годиннику, він на неї не звертає уваги і датою на годиннику не користується". Тому, за його словами, годинник показував 10 вересня, хоча Путін казав, що голосував 17 вересня.
Топ коментарі
+56 Прощай немытая раССея
показати весь коментар18.09.2021 17:10
+34 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар18.09.2021 17:15
+31 S. Fogger
показати весь коментар18.09.2021 17:12
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Кацапская усатая люся-подоляк-арахламидия в одном лице , тупейшим образом отмазывает кацапского бубочку---пипл хавает , все как и у нас...
Він не користується датою, бо тупий як валянок?