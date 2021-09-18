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У Путіна не виставлена дата на годиннику, він нею не користується, - у Кремлі пояснили, чому президент РФ голосував 17 вересня з датою на 10 число

У Путіна не виставлена дата на годиннику, він нею не користується, - у Кремлі пояснили, чому президент РФ голосував 17 вересня з датою на 10 число

Годинник на руці президента Росії Володимира Путіна показував 10 вересня, коли він голосував на виборах до Держдуми, бо на них не була виставлена дата.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "РИА Новости" заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

18 вересня російські ЗМІ звернули увагу на те, що на відео з голосування Путіна його годинник показував 10 вересня.

Журналісти також додали, що годинник відстає на сім днів також на інших офіційних заходах.

У відповідь на це Пєсков заявив, що "у Путіна не виставлена ​​дата на годиннику, він на неї не звертає уваги і датою на годиннику не користується". Тому, за його словами, годинник показував 10 вересня, хоча Путін казав, що голосував 17 вересня.

Дивіться також: Путін, який самоізолювався, показав, як голосує онлайн. На годиннику у нього при цьому - дата тижневої давності. ВIДЕО

Автор: 

Пєсков (1607) путін (23750)


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Топ коментарі
+56
Девченки его тоже заждались...пора уже танцевать...

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18.09.2021 17:10
+34
Для стада дикой русни и такая отмазка пройдет на "ура". Повезло ***** с поголовьем...
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18.09.2021 17:15
+31
У кгбшника до мозга костей не установлена дата... Ну-ну.
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18.09.2021 17:12
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А чем эта ситуация от нашей отличается?

Кацапская усатая люся-подоляк-арахламидия в одном лице , тупейшим образом отмазывает кацапского бубочку---пипл хавает , все как и у нас...
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18.09.2021 21:39 Відповісти
беспутин антихрист люциферович, проклятое носферату. кгб-эшная тварь, ******* на всю голову, как справедливо заметил убиенный Б.Немцов.
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18.09.2021 22:05 Відповісти
А попробуйте ввести в адресную строку браузера "elec.moscow/ballot/success" - как на видео у пу
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18.09.2021 22:14 Відповісти
А нахрена тоді козі баян?

Він не користується датою, бо тупий як валянок?
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18.09.2021 22:23 Відповісти
Кажуть, що вже самоліквідувався.
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18.09.2021 22:29 Відповісти
Вообще кацапов за идиотов держит. Внутренний пользователь на недоимперии сожрет и это, дебилы,бл.ть (с)
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18.09.2021 22:37 Відповісти
ха-ха... да ладно...
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18.09.2021 22:59 Відповісти
ГНИЛАЯ ОТМАЗКА!

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18.09.2021 23:11 Відповісти
Он полуслепой такое маленькое не видит
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19.09.2021 02:16 Відповісти
В общем, счастливые часов не наблюдают - носят на руке как гантелю.
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19.09.2021 04:10 Відповісти
Он, вообще, эти котлы нацепил в последний момент.
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19.09.2021 06:05 Відповісти
Для чого тоді годинник якщо там неправильна дата, може там і неправильний час
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19.09.2021 07:37 Відповісти
Эпоха постправды: брехни так много, что у одних - хронический когнитивный диссонанс, у других - "а, какая разница!"
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19.09.2021 08:27 Відповісти
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