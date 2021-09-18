Родичі жертв катастрофи літака МАУ в Ірані хочуть справедливості, питання компенсацій - другорядне, - Єнін

Родичі жертв авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном вимагають справедливого розслідування справи та притягнення до відповідальності винних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо НВ", опублікованому 16 вересня в YouTube ЗМІ, повідомив перший заступник глави МВС України Євген Єнін.

"Виплата компенсацій є важливою, але не головною частиною. Я спілкувався із родичами як з української сторони, так і з Канади. Вони всі хочуть справедливості. Саме тому ми чітко сказали іранській стороні, що справедливість не продається", - зазначив ексзаступник міністра закордонних справ України.

За словами Єніна, розмова про компенсацію відбудеться тільки після того, коли всі причетні до катастрофи літака МАУ опиняться на лаві підсудних, а "всі ті чинники, які сприяли цій катастрофі, буде усунуто", а також коли "будуть отримані відповідні гарантії неповторення цієї катастрофи в майбутньому".

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Єнін, який раніше керував українською групою переговірників, додав, що за півтора року вдалося створити потужну міжнародну коаліцію (Велика Британія, Канада, Швеція та Україна), яка "дасть результат у майбутньому".

"Середній термін врегулювання таких питань у позасудовому порядку становить близько трьох із половиною - п'ять років, у міжнародних судах доходить і до 10 років, - зазначив перший заступник голови МВС. - Ми бачимо небажання іранської сторони показувати правду, пускати наших слідчих або прокурорів до безпосереднього вивчення доказів. Проте іранська сторона чітко розуміє, що від правди ми не відступимо. І це позиція не тільки України, але і всієї міжнародної коаліції".

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".