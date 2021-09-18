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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Родичі жертв катастрофи літака МАУ в Ірані хочуть справедливості, питання компенсацій - другорядне, - Єнін

Родичі жертв катастрофи літака МАУ в Ірані хочуть справедливості, питання компенсацій - другорядне, - Єнін

Родичі жертв авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном вимагають справедливого розслідування справи та притягнення до відповідальності винних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо НВ", опублікованому 16 вересня в YouTube ЗМІ, повідомив перший заступник глави МВС України Євген Єнін.

"Виплата компенсацій є важливою, але не головною частиною. Я спілкувався із родичами як з української сторони, так і з Канади. Вони всі хочуть справедливості. Саме тому ми чітко сказали іранській стороні, що справедливість не продається", - зазначив ексзаступник міністра закордонних справ України.

За словами Єніна, розмова про компенсацію відбудеться тільки після того, коли всі причетні до катастрофи літака МАУ опиняться на лаві підсудних, а "всі ті чинники, які сприяли цій катастрофі, буде усунуто", а також коли "будуть отримані відповідні гарантії неповторення цієї катастрофи в майбутньому".

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Єнін, який раніше керував українською групою переговірників, додав, що за півтора року вдалося створити потужну міжнародну коаліцію (Велика Британія, Канада, Швеція та Україна), яка "дасть результат у майбутньому".

"Середній термін врегулювання таких питань у позасудовому порядку становить близько трьох із половиною - п'ять років, у міжнародних судах доходить і до 10 років, - зазначив перший заступник голови МВС. - Ми бачимо небажання іранської сторони показувати правду, пускати наших слідчих або прокурорів до безпосереднього вивчення доказів. Проте іранська сторона чітко розуміє, що від правди ми не відступимо. І це позиція не тільки України, але і всієї міжнародної коаліції".

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".

Автор: 

авіакатастрофа (1094) Іран (2009) Єнін (348)


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Выплата компенсаций и есть главный вопрос справедливости ,а болтовня Енина -второстепенное
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18.09.2021 17:28 Відповісти
однозначно!
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18.09.2021 18:11 Відповісти
Иранцы порешали с Зелей, что проблем не будет, а тут начинается. А кто стрелял, россиянин или иранец? А какой срок дали иранцам? А какой срок дали российским кадровым военным. А кто выпустил первую ракету ? А кто делал "контрольный" выстрел?
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18.09.2021 18:46 Відповісти
А как получилось. что Зеля был первый. кто утверждал, что это была катастрофа, и даже утверждал. что техническая неисправность? Его поведение здесь было таким же вызывающим, как и в деле убийства Шеремета.
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18.09.2021 18:57 Відповісти
январь 2020-го, квартальное чучело улетело отдыхать в оман. по "ужастному" стечению обстоятельств в это же время, в этом же городе был кремлефашист козак и его верный холуй - дерьмак. глупо было полагать, что мир слишком тесен, но встреча козака и зе-упыря была спланирована заранее. о чем они там говорили эти хмыри - неизвестно. но то, что кремлефашисты сбитием пассажирского самолета показали клоуну чем может закончиться его тупорылая жизнь если он не будет слушать кремль уже факт. поэтому срочное назначение по прилету дерьмака смотрящим над зе-лохом - доказательство того, что борт мау был всего лишь пешкой в игре кремлефашистов. а обосранный клоун как был по жизни сцикуном, так сциклом и остался в роли преза. вобщем позор народу, который выбрал такое ничтожество главнокомандующим!
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18.09.2021 18:59 Відповісти
Какой "справедливости " ищут родственники погибших?

У кого?

У иранских аятолл?

Так там справедливости нет.

У европейцев?

Тем все равно, им нужна нефть и рынки сбыта, а терактом больше или терактом меньше- им уже не привыкать. А тут и того проще, сбитый самолет с украинцами в основном

Они стыдливо объявляют тряпкоголовых бандитов сумасшедшими и отпускают без суда

Со СВОИХ спрашивайте, с вашей бесхребетной клоунской власти спрашивайте справедливость.
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18.09.2021 20:44 Відповісти
Справедливость при зельцмане?

Потерпевшие что, из квартала? Нет? Тогда : нi обiцянок, нi пробачень...
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18.09.2021 21:42 Відповісти
Для тех кто грабит Украину на млрды --конечно выплаты второстепенны! Это для них копейки и не их копейки....
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18.09.2021 21:53 Відповісти
 
 