Україна посилює систему протиповітряної оборони на північному напрямку, - Міноборони
У межах проведення стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля-2021" здійснено посилення системи протиповітряної оборони на північному напрямку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Підрозділи радіотехнічних та зенітних ракетних військ повітряного командування "Центр" здійснили висування на визначені позиції, що дає змогу суттєво посилити систему радіолокаційної розвідки та зенітного ракетного прикриття", - сказано в повідомленні на сайті відомства.
Зокрема, жителів населених пунктів Чернігівської області закликають не перешкоджати і не повідомляти про маршрути передислокації військ.
"Всі заходи відбуваються в межах навчань", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Прощай немытая раССея
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+7 Нина Лабунская
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+5 Вячеслав Демченко #492677
показати весь коментар18.09.2021 18:13
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Боєць ти зіб'єш російський МіГ цією цеглиною?
Солдат питає -лiтак однією цеглиною?
Так ти що не українець?- запитує командир.
Солдат ламає цеглину надвоє і каже я зіб'ю ДВА МИГа