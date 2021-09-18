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Новини Агресія Росії проти України
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Україна посилює систему протиповітряної оборони на північному напрямку, - Міноборони

Україна посилює систему протиповітряної оборони на північному напрямку, - Міноборони

У межах проведення стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля-2021" здійснено посилення системи протиповітряної оборони на північному напрямку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Підрозділи радіотехнічних та зенітних ракетних військ повітряного командування "Центр" здійснили висування на визначені позиції, що дає змогу суттєво посилити систему радіолокаційної розвідки та зенітного ракетного прикриття", - сказано в повідомленні на сайті відомства.

Зокрема, жителів населених пунктів Чернігівської області закликають не перешкоджати і не повідомляти про маршрути передислокації військ.

"Всі заходи відбуваються в межах навчань", - сказано в повідомленні.

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Автор: 

Міноборони (7304) оборона (4770) ППО (3142)


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Топ коментарі
+7
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18.09.2021 17:33
+7
Єдине, що "усіліваєЦа" при Зеленському, це матеріальні статки олігархів...а все інше - це лише "призывы , обещания, болтовня"...
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18.09.2021 17:41
+5
В країні досі немає патронного заводу і заводу із виробництва артснарядов...але ж, хіба це країна? так, збіговисько халявщиків і совкодрочерів
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18.09.2021 18:13
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18.09.2021 17:33 Відповісти
Це тристеарат гліцерину. Дійсно це компонент сала. Що тут незрозумілого?
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18.09.2021 20:01 Відповісти
Тризуб
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20.09.2021 02:33 Відповісти
Учения Украина-НАТО начались раньше положенношго срока 23 сентября....ситуация поменялась сказал глава Пентагона Ллойд Остин....
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18.09.2021 17:40 Відповісти
Єдине, що "усіліваєЦа" при Зеленському, це матеріальні статки олігархів...а все інше - це лише "призывы , обещания, болтовня"...
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18.09.2021 17:41 Відповісти
В Украину прибыло около 5 000 солдат и офицеров стран блока НАТО...учения начались уже традицитонно в Одессе позавчера...
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18.09.2021 17:43 Відповісти
Системы ПВО СССР образца конца 80-х это уже не плохо, но где "Пэтриоты" ?
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18.09.2021 17:44 Відповісти
От лише результативність цієї системи по словах Турчинова в цілих 9% це зовсім хреново. 91% мокшанських ракет досягне цілей.
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18.09.2021 17:54 Відповісти
Советские ракеты говно и советское пво не отстаёт, поэтому реальные цифры мы увидим (не дай боже) в результате реального применения оружия
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18.09.2021 18:15 Відповісти
Три бригады "Круг" прикрывали весь Киев и область.
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18.09.2021 18:03 Відповісти
В АМЕРИЦІ ПЕТРІОТИ, АЛЕ ПИТАНЯ, ДЕ НАШІ РОЗРОБКИ ПВО.
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18.09.2021 19:42 Відповісти
Мавзолейные идиоты Ольги ********** уже воют волком...Украина под внешним управлением США и блока НАТО....войте крысы мавзолейные войте.... стадо баранов рюсскава Мира вонючего...
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18.09.2021 17:45 Відповісти
США не поставили в Украину НИ ОДНОЙ системы ПВО. Причём здесь учения советского ПВО, с исчерпанным сроком гарантийного обслуживания. Это не злорадство, а констатация факта состояния ПВО Украины. Но тут можно видоизменить советский анекдот

Боєць ти зіб'єш російський МіГ цією цеглиною?
Солдат питає -лiтак однією цеглиною?
Так ти що не українець?- запитує командир.
Солдат ламає цеглину надвоє і каже я зіб'ю ДВА МИГа
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18.09.2021 18:07 Відповісти
мы-не афганистан, у нас -карубция
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18.09.2021 18:16 Відповісти
В країні досі немає патронного заводу і заводу із виробництва артснарядов...але ж, хіба це країна? так, збіговисько халявщиків і совкодрочерів
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18.09.2021 18:13 Відповісти
Ну тут ти не правий,або просто не вкурсі....
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19.09.2021 10:59 Відповісти
Не легітимна підкацапська сучяра яка на підсмоктуванні в )(уйла,відволікає українські сили.
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18.09.2021 18:57 Відповісти
Неплохо. Ммммм.....но вот эта тема " единой танковой цифровой башни" чрезвычайно актуальна. Вплоть до перестройки всего танкостроения!!!! Какой смысл менять корыто, если оно станет чуть длиннее или короче?? Проще поменять башню и движок. А фарш в башне станет универсальным на всю страну и...исчезнет зоопарк!!!! Проще обучение наводчиков и командиров, проще интеграция. Проще ....фсьо!
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19.09.2021 18:53 Відповісти
 
 