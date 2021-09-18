Україна посилює систему протиповітряної оборони на північному напрямку, - Міноборони

У межах проведення стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля-2021" здійснено посилення системи протиповітряної оборони на північному напрямку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Підрозділи радіотехнічних та зенітних ракетних військ повітряного командування "Центр" здійснили висування на визначені позиції, що дає змогу суттєво посилити систему радіолокаційної розвідки та зенітного ракетного прикриття", - сказано в повідомленні на сайті відомства.

Зокрема, жителів населених пунктів Чернігівської області закликають не перешкоджати і не повідомляти про маршрути передислокації військ.

"Всі заходи відбуваються в межах навчань", - сказано в повідомленні.

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