Від початку доби 18 вересня зафіксовано одне порушення перемир'я - ворог запустив безпілотник, - пресцентр штабу ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Упродовж поточної доби, 18 вересня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

На Луганщині зробив проліт ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Про факт порушення українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм".

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