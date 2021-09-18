Від початку доби 18 вересня зафіксовано одне порушення перемир'я - ворог запустив безпілотник, - пресцентр штабу ООС
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Упродовж поточної доби, 18 вересня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
На Луганщині зробив проліт ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
Про факт порушення українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм".
Топ коментарі
+9 roman #444800
показати весь коментар18.09.2021 18:19
+8 Ksenia VB
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+6 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар18.09.2021 17:52
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Он здесь уже давненько пишет для Цензора.
@highlander_free
СЮРПРИЗ ДЛЯ ДАНИЛКА Тато у війську відтоді, як сину виповнилось 2 роки. Цьогоріч вони не бачились від лютого. У Рівному військовий, який повернувся із зони ООС, влаштував синові сюрприз у школі.
https://twitter.com/highlander_free/status/1439132395173814273