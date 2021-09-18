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Новини
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Польща та Литва готуються до тривалої суперечки з Білоруссю через кордон, - Моравецький

Польща та Литва готуються до тривалої суперечки з Білоруссю через кордон, - Моравецький

Польща та Литва очікують від Білорусі подальших спроб дестабілізації. Також країни готуються до тривалої суперечки зі своїм сусідом через кордон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Польське радіо".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький переконаний, що Білорусь намагається спричинити міграційну кризу, що супроводжується вкиданням дезінформації, фейковими новинами, різними видами пропаганди і кібератаками.

"Це акти агресії, які нас ще більше об'єднують. Кожне гнівне бурмотіння з боку Кремля або Мінська має викликати консолідацію з нашого боку", - сказав він.

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За словами польського прем'єр-міністра, Росія усвідомлює, що "чим більше Польща і Литва співпрацюють, тим складніше нам нав'язати свою волю".

"Ми очікуємо подальших спроб дестабілізації. На жаль, ми вважаємо, що через сприйняття політичної та геополітичної ситуації навколо нас, на нашому польсько-білоруському, литовсько-білоруському кордоні загрози можуть зрости", - додав Моравецький.

Він також зазначив, що Литва і Польща готуються "до сценарію довгострокової суперечки навколо наших (із Білоруссю. - Ред.) кордонів".

"Ми зміцнимо ці кордони шляхом нашої співпраці, а також посилимо фізичний захист від нелегальної імміграції, яку режим Лукашенка перетворив на зброю", - додав він.

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Автор: 

Білорусь (7922) кордон (4749) Польща (8474) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+20
Черговий доказ того, що країнам з їбанутими сусідами треба створювати свої військові альянси. Незалежно чі є вони вже в НАТО. Бо як показує досвід, коли нападають кацапи, то можна почути тільки глибоку стурбованість або крайнє занепокоєння.
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18.09.2021 18:10
+6
Если у кого и есть земли беларусов (литвинов), то это у раисси, которая отобрала у них Смоленщину, а взамен отдала им украинскую Берестейщину. На перевоспитание, ибо там стратегическая трасса на запад и активные бействия УПА очень мешали- а теперь нет украинцев и нет рисков. Ассимиляция сделала дело, но старики там еще помнят украинский. Это украинская земля еще со времен Волынского княжества и вплоть до УНР и послевоенного времени.
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18.09.2021 21:16
+5
На війну, ті хто хотів, - повернулись. Василь Сліпак (Міф), загиблий ГЕРОЙ України, всесвітньо відомий оперний співак. І він не один такий. А от від такоє як ти помічі ніхто і не чекає. Самі впораємось.
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18.09.2021 18:29
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у батьки в гродно есть станция с аппаратурой, которая позволяет контролировать переговоры не только вильнюса с варшавой и действовать на опережение
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18.09.2021 17:56 Відповісти
Який батько такий і син,кацапський прихвостень.
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18.09.2021 18:21 Відповісти
Прихвостни это такие как ты зебилы на коленях перед куйло стоят и в глаза смотрят.......а наш хитрожоп вымогатель почетный.... не путайся шлепала ЗЕбордельная...
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18.09.2021 18:56 Відповісти
Прихвостні це такі як ти тварини котрі верещали нам майдан не треба і бігали з квітами.Тепер з тими квітами у дупі сидять і цілують у дупу ***** і свого дояра. ОТАКІ ВИ З КАЦАПАМИ БРАТИ.
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18.09.2021 21:23 Відповісти
это что то из фантастики . ни ху...я у него нет . врет все и выдумывает .
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18.09.2021 19:45 Відповісти
хвастався
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19.09.2021 19:34 Відповісти
Тепер зрозуміло чому у твого баті корови по ціцьки у власному лайні, усі кредити пішли на станцію з апаратурою для дєйствій на випередження...
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19.09.2021 16:57 Відповісти
та гордість твого баті давно вже не секрет, хоч би і як ви не хвастались нею
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19.09.2021 19:32 Відповісти
22 июня в дохлом совке тоже говорили,....что план Барбаросса Гитлера был в генштабе РККА на следующий день когда Гитлер его утвердил 29 ноября 1940 года...знали но обосрались...
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18.09.2021 18:02 Відповісти
Черговий доказ того, що країнам з їбанутими сусідами треба створювати свої військові альянси. Незалежно чі є вони вже в НАТО. Бо як показує досвід, коли нападають кацапи, то можна почути тільки глибоку стурбованість або крайнє занепокоєння.
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18.09.2021 18:10 Відповісти
На війну, ті хто хотів, - повернулись. Василь Сліпак (Міф), загиблий ГЕРОЙ України, всесвітньо відомий оперний співак. І він не один такий. А от від такоє як ти помічі ніхто і не чекає. Самі впораємось.
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18.09.2021 18:29 Відповісти
Ну от ти звалив. Задоволений життям. Так і коментувати тобі тут нічого. У вас там свої вибори нового фрау. Про що тобі ще перейматись?
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18.09.2021 18:38 Відповісти
Та кому ти потрібний? І без тебе патріотичної діаспори по всьому світі вистачає. І на місці нас багато. Рило своє кацапське не сунь куди не треба.
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18.09.2021 18:58 Відповісти
Лягай.
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18.09.2021 19:00 Відповісти
Чому ж не чути про "легітимну президентку" тіхановську" ? Чи вона вже свою місію виконала?
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18.09.2021 19:56 Відповісти
з якою ще білоруссю? може з божевільним ватним диктатором лукой?
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18.09.2021 18:19 Відповісти
а как-то с натой и ес договорица относительно бульбенфюрера уже невозможно?
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18.09.2021 18:20 Відповісти
***** только это и ждет. Чужими руками конфликтовать/воевать со странами запада.
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18.09.2021 18:22 Відповісти
Тіпа защіта бєларусскаязичьнава насєлєнія...
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18.09.2021 18:36 Відповісти
НАТО дихає на ладан, AUKUS створено, Франція послала США и бритів, Німеччина зацікавлена єкономікою і збереженням ролі регіонального лідера в Європі. Лука сьогодні правильно натякнув Польщі, треба і Україні, а стільки галасу тут було про лемків.
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18.09.2021 18:40 Відповісти
На ладан дьішат Путин и Лукашенко , не путай с НАТО , портянка.
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18.09.2021 19:06 Відповісти
От Лемков в Польше после операции 'Висла' остались только пустые дома и церкви. Их вывезли в Силезию и Померанию - откуда после войны вывезли немцев.

Лемки остались разве что в Словакии- Кошице. А тех что из Польши переселили силой в усср- их селили в Запорожской, Донецкой областях и ассимилировали. Хотя, были истории что нашим воинам- ЗСУ неожиданно помогали на востоке именно потомки тех переселенцев
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18.09.2021 21:15 Відповісти
Особисто я за відродження Великого князівства Литовського. А бульбофюрер пішов на йух.
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18.09.2021 19:09 Відповісти
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18.09.2021 19:51 Відповісти
Польща та Литва готуються до тривалої суперечки з Білоруссю через кордон.

- Як на мене, це каміння в наш город. Декларації з боку Білорусі є, перш за все, просуванням нещодавніх наративів кремля з територіальними претензіями до України.
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18.09.2021 19:46 Відповісти
Да не было никакого государства Белоруссия Белоруссию придумал Ленин . А ***** ее уничтожит
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18.09.2021 20:02 Відповісти
Если у кого и есть земли беларусов (литвинов), то это у раисси, которая отобрала у них Смоленщину, а взамен отдала им украинскую Берестейщину. На перевоспитание, ибо там стратегическая трасса на запад и активные бействия УПА очень мешали- а теперь нет украинцев и нет рисков. Ассимиляция сделала дело, но старики там еще помнят украинский. Это украинская земля еще со времен Волынского княжества и вплоть до УНР и послевоенного времени.
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18.09.2021 21:16 Відповісти
Из архивов нквд. На 1944г в лесах Белоруссии УПА насчитывала 114 тыс. чел. Даже было 2 самолёта и пушки---протвотанковые конечно 45 мм. Самолёты бипланы. Это уже в конце 2009 г уламал Ющенко Луку отдать архив по УПА на территории Белоруссии во время войны. Очень много там интересного по разным темам. Выкладывалось как то в сети давно. Жаль что не выкладывают сегодня. Стоило---история повторяется ведь хоть и по разному.
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18.09.2021 22:33 Відповісти
Стену нужно строить. Высокую.
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18.09.2021 21:17 Відповісти
Лука Мудищев - заместитель *****.
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18.09.2021 23:08 Відповісти
 
 