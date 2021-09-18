Польща та Литва готуються до тривалої суперечки з Білоруссю через кордон, - Моравецький

Польща та Литва очікують від Білорусі подальших спроб дестабілізації. Також країни готуються до тривалої суперечки зі своїм сусідом через кордон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Польське радіо".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький переконаний, що Білорусь намагається спричинити міграційну кризу, що супроводжується вкиданням дезінформації, фейковими новинами, різними видами пропаганди і кібератаками.

"Це акти агресії, які нас ще більше об'єднують. Кожне гнівне бурмотіння з боку Кремля або Мінська має викликати консолідацію з нашого боку", - сказав він.

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За словами польського прем'єр-міністра, Росія усвідомлює, що "чим більше Польща і Литва співпрацюють, тим складніше нам нав'язати свою волю".

"Ми очікуємо подальших спроб дестабілізації. На жаль, ми вважаємо, що через сприйняття політичної та геополітичної ситуації навколо нас, на нашому польсько-білоруському, литовсько-білоруському кордоні загрози можуть зрости", - додав Моравецький.

Він також зазначив, що Литва і Польща готуються "до сценарію довгострокової суперечки навколо наших (із Білоруссю. - Ред.) кордонів".

"Ми зміцнимо ці кордони шляхом нашої співпраці, а також посилимо фізичний захист від нелегальної імміграції, яку режим Лукашенка перетворив на зброю", - додав він.

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