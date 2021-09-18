УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10621 відвідувач онлайн
Новини
25 873 212

Євросоюз висловлює жаль із приводу створення нового альянсу США, Великої Британії та Австралії, - Боррель

Євросоюз висловлює жаль із приводу створення нового альянсу США, Великої Британії та Австралії, - Боррель

Союзники Сполучених Штатів у Європі незадоволені рішенням президента США Джо Байдена створити оборонний альянс із Австралією та Великою Британією.

Про це 17 вересня повідомив телеканал Euronews, інформує Цензор.НЕТ.

15 вересня Байден, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон і глава уряду Сполученого Королівства Борис Джонсон оголосили про створення нового оборонного партнерства трьох країн AUKUS для боротьби з Китаєм.

Як зазначає Euronews, жаль із приводу створення альянсу висловив верховний представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель. Водночас він зазначив, що сподівається на поліпшення трансатлантичних відносин.

Читайте також: Австралія "висловила жаль" із приводу відкликання французького посла і через зрив контракту на будівництво підводних човнів

На думку представника ЄС із закордонних справ Фредеріка Грара, "Євросоюзу заявили, що йому нема чого робити в Індо-Тихоокеанському регіоні". Грар підкреслив, що США поводяться непослідовно: "вони тривалий час намагалися залучити ЄС у справи регіону, запевняючи, що не йдеться про вибір між США і КНР, давали Євросоюзу гарантії участі у всіх важливих справах".

Через новий військовий альянс AUKUS, у зв'язку з "винятковою серйозністю заяв" Вашингтону і Канберри 17 вересня своїх послів із США та Австралії відкликала Франція.

Читайте також: США, Велика Британія та Австралія створили новий оборонний альянс AUKUS

Автор: 

Австралія (427) Велика Британія (5541) США (22473) AUKUS (6)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+101
та пішли вони накуй зі своєю стурбованністю...хай готуються до затяжного сексу з путлером через сєвєрний поток 2
показати весь коментар
18.09.2021 18:24
+65
Так а що залишалося їм робить? Більше півстоліття континентальна Європа "жувала соплі", сидячи під американською ядерною парасолькою - відмовлялася утримувать необхідний рівень боєздатності своїх збройних сил і витрачать гроші і та матеріальні засоби на зміцнення блоку НАТО у протистоянні СРСР Тепер вони продовжують те саме у протистоянні Китаю Американцям це надоїло, і вони почали створювать новий блок, що буде реально діять і протистоять Китаю у тихоокеанському регіоні
показати весь коментар
18.09.2021 18:32
+54
Австралія хоч не прогинається під кацапів . Як деякі - єуропєйці . .
показати весь коментар
18.09.2021 18:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Европейские проститутки выражают обеспокоиность.
показати весь коментар
19.09.2021 09:04 Відповісти
Соплежуи выразили сожаление, что не все готовы, как они, подставлять зад Роисе и Китаю.
показати весь коментар
19.09.2021 10:52 Відповісти
Чего хочет Европа? И дальше делать гешефты с взбесившейся азиопской бензоколонкой-паРашей, платить ей сотни миллиардов евро, на эти евро паРаша будет наливаться кровью и дичать, становится все агрессивней, грозить и Америке и Европе, а за все будет отвечать Америка, прикрывая беспринципных, продажных, вертлявых европейских гешефтмахеров и кремле-шлюх навроде Меркель и Шредера?

Так больше не будет, если Европа не придет в себя и не уяснит, что ее шашни с кремлем закончатся третьей мировой и неисчислимыми страданиями. За безопасность можно было бы и заплатить немного дороже, но не зависеть от Газпрёма-паРашенефти... и не заигрывать с азиопскими людоедами...

И ста лет не прошло, а обожравшиеся, обленившиеся европейцы уже все забыли...

пройдет немного лет и все прояснится...и роль Меркель в продавливании интересов кремляди, и почему она горой стояла за усиления паРаши, вредя европейским интересам, внося раскол среди стран Ес, опутывая Европу новыми рашко-потоками, почему горой она стояла против вступления Украины и Грузии в НАТО, почему она с высунутым языком и беспрекословно исполняла все пожелания гебни и кремляди.

.
показати весь коментар
19.09.2021 12:19 Відповісти
А пососи сама. Видать ты очень озабочена этой тематикой.
показати весь коментар
19.09.2021 13:29 Відповісти
2-ий комент менше ніж за 10 хвилин і той про "сасаніє"! Ну кожному своє....

Але на Україну проектувати свої збочення не варто.
показати весь коментар
19.09.2021 16:51 Відповісти
Правильно. Как всполошились то.
показати весь коментар
19.09.2021 14:13 Відповісти
Да, всполошились хитрожопые любители высказывать озабоченность и жировать за чужой счет. Скоро им придется самим беспокоится о своей безопасности и защите от своего лучшего делового партнера, которому они уже вылизали все гениталии.
показати весь коментар
19.09.2021 13:28 Відповісти
Вы дурачки не хотите финансировать нато.а тупо сидеть на чужой шее.особенно жабоеды трусливые
показати весь коментар
19.09.2021 13:32 Відповісти
"они долгое время пытались вовлечь ЕС в дела региона, уверяя, что речь не идет о выборе между США и КНР, давали Евросоюзу гарантии участия во всех важных делах". Источник:

а евросоюз в ответ понты вколачивал и щеки надувал - вот предложение и прокисло, позговорчивее будут в следующий раз
показати весь коментар
19.09.2021 18:06 Відповісти
ще на початку війни з РФ і отравлення "новічком" Велика Британія зрозуміла що в ЄС - сидить усе лайно російських шпигунів-наймаців і просто підкуплених чиновників . і зробила "брекзіт". а зараз Велика Британія пішла далі тому що ані Франція ані Німеччина як "локомотиви ЄС" несуться у прірву нової шикрокомасштабної війни . а навіщо нормальним людям дивитись на ЄС-беспорадність і нести відповідальність за новий переділ кордонів в Європі. вони просто відйшли подалі від дебільних і беспорадних
показати весь коментар
19.09.2021 18:35 Відповісти
А Байден молодець ,людина дії..
показати весь коментар
19.09.2021 18:41 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 