Євросоюз висловлює жаль із приводу створення нового альянсу США, Великої Британії та Австралії, - Боррель

Союзники Сполучених Штатів у Європі незадоволені рішенням президента США Джо Байдена створити оборонний альянс із Австралією та Великою Британією.

Про це 17 вересня повідомив телеканал Euronews, інформує Цензор.НЕТ.

15 вересня Байден, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон і глава уряду Сполученого Королівства Борис Джонсон оголосили про створення нового оборонного партнерства трьох країн AUKUS для боротьби з Китаєм.

Як зазначає Euronews, жаль із приводу створення альянсу висловив верховний представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель. Водночас він зазначив, що сподівається на поліпшення трансатлантичних відносин.

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На думку представника ЄС із закордонних справ Фредеріка Грара, "Євросоюзу заявили, що йому нема чого робити в Індо-Тихоокеанському регіоні". Грар підкреслив, що США поводяться непослідовно: "вони тривалий час намагалися залучити ЄС у справи регіону, запевняючи, що не йдеться про вибір між США і КНР, давали Євросоюзу гарантії участі у всіх важливих справах".

Через новий військовий альянс AUKUS, у зв'язку з "винятковою серйозністю заяв" Вашингтону і Канберри 17 вересня своїх послів із США та Австралії відкликала Франція.

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