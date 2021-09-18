Євросоюз висловлює жаль із приводу створення нового альянсу США, Великої Британії та Австралії, - Боррель
Союзники Сполучених Штатів у Європі незадоволені рішенням президента США Джо Байдена створити оборонний альянс із Австралією та Великою Британією.
Про це 17 вересня повідомив телеканал Euronews, інформує Цензор.НЕТ.
15 вересня Байден, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон і глава уряду Сполученого Королівства Борис Джонсон оголосили про створення нового оборонного партнерства трьох країн AUKUS для боротьби з Китаєм.
Як зазначає Euronews, жаль із приводу створення альянсу висловив верховний представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель. Водночас він зазначив, що сподівається на поліпшення трансатлантичних відносин.
На думку представника ЄС із закордонних справ Фредеріка Грара, "Євросоюзу заявили, що йому нема чого робити в Індо-Тихоокеанському регіоні". Грар підкреслив, що США поводяться непослідовно: "вони тривалий час намагалися залучити ЄС у справи регіону, запевняючи, що не йдеться про вибір між США і КНР, давали Євросоюзу гарантії участі у всіх важливих справах".
Через новий військовий альянс AUKUS, у зв'язку з "винятковою серйозністю заяв" Вашингтону і Канберри 17 вересня своїх послів із США та Австралії відкликала Франція.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так больше не будет, если Европа не придет в себя и не уяснит, что ее шашни с кремлем закончатся третьей мировой и неисчислимыми страданиями. За безопасность можно было бы и заплатить немного дороже, но не зависеть от Газпрёма-паРашенефти... и не заигрывать с азиопскими людоедами...
И ста лет не прошло, а обожравшиеся, обленившиеся европейцы уже все забыли...
пройдет немного лет и все прояснится...и роль Меркель в продавливании интересов кремляди, и почему она горой стояла за усиления паРаши, вредя европейским интересам, внося раскол среди стран Ес, опутывая Европу новыми рашко-потоками, почему горой она стояла против вступления Украины и Грузии в НАТО, почему она с высунутым языком и беспрекословно исполняла все пожелания гебни и кремляди.
.
Але на Україну проектувати свої збочення не варто.
а евросоюз в ответ понты вколачивал и щеки надувал - вот предложение и прокисло, позговорчивее будут в следующий раз