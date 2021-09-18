Одному із фігурантів "справи Джеляла" Асану Ахтемову окупанти посилили статтю обвинувачення, - адвокат Полозов

Окупанти посилили статтю одному з фігурантів так званої "справи Джеляла" Асану Ахтемову.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав адвокат Микола Полозов.

Він зазначив: "Асану Ахтемову, обвинуваченому у справі проти Нарімана Джеляла і братів Ахтемових, слідство ФСБ посилило обвинувачення.

До раніше пред'явленого обвинувачення в "скоєнні диверсії" додали "організовану групу осіб" і "придбання, зберігання вибухових речовин групою осіб".

Санкція за цими статтями - від 12 до 20 і від 10 до 15 років. Покази були вибиті нелюдськими тортурами".

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Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою надати їм інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, зокрема журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдер Кадиров і Нурі Абдурешитов, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемових у пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці.