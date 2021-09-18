УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7380 відвідувачів онлайн
Новини
1 889 20

Профільний комітет Ради сформулював 13 комплексних поправок у законопроєкт про олігархів, - Веніславський

Профільний комітет Ради сформулював 13 комплексних поправок у законопроєкт про олігархів, - Веніславський

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки сформулював 13 комплексних поправок до другого читання законопроєкту №5599 про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), які враховують понад 200 пропозицій народних депутатів.

Про це повідомив представник президента в Конституційному Суді, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, чіткіше сформульовано критерії внесення осіб до реєстру олігархів та наслідки цього.

"За результатами обговорення в робочій групі рішенням комітету сформульовано 13 комплексних поправок, які враховують понад 200 пропозицій, що надійшли до комітету після першого читання", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Придумують Венеціанські комісії. Завтра баба Валя з Укрпошти скаже, що проти закону про олігархів. Ми самі розберемося, - Арахамія

За словами Веніславського, зокрема, враховано багато суттєвих положень, які зробили застосування критеріїв цього закону чіткішими, а також унеможливили уникнення внесення до реєстру олігархів осіб, які мають значний вплив на економічне та політичне життя країни.

"Ми уточнили дуже багато визначень. Доповнили перелік посадових осіб, які не були враховані в першій редакції. Уточнили наслідки внесення особи до реєстру олігархів. Тепер туди має подаватися інформація про підприємства, кінцевим бенефіціарним власником яких є ця особа", – пояснив Веніславський.

Читайте також: Загребельська про боротьбу РНБО з олігархами: Щоб "відмоніторити" дії Коломойського, досить базового інтелекту. Замість цього Арахамія дивиться із ним футбол

У законопроєкті, розповів парламентарій, також уточнено положення про заборону фінансування олігархами політичної діяльності, мітингів, політичних партій, заборону здійснення внесків до виборчих фондів політичних партій та кандидатів, крім власних, зауважив парламентарій.

За його словами, депутати суттєво покращили законопроєкт, і він може стати "ефективним інструментом у боротьбі з впливом олігархів на політичне життя країни".

Водночас Веніславський нагадав, що, відповідно до закону про регламент Верховної Ради, після того, як профільний комітет проголосував за поправки у редакції, запропонованій комітетом, решта поправок вважаються відхиленими.

Читайте також: Рахманін: "Я один проголосував проти закону про олігархів. Реєстрами війну не виграють, це імітація"

Автор: 

олігарх (930) Веніславський (284)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Нє, ну воно то канєшно створити реєстр олігархів можна. І Закон для цього прийняти. А наслідки які? А набуя нам тоді:

Національне агентство з питань запобігання корупції
Агентство з розшуку та менеджменту активів
Національне антикорупційне бюро України
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Вищий антикорупційний суд України
Комітет ВР з питань антикорупційної політики



Плюс ще антимонопольний комітет, ГБР, генеральна прокуратура, і ще дофуїща комітетів та органів?
показати весь коментар
18.09.2021 19:12
+5
По хотєлкам. Одного олігарха.
показати весь коментар
18.09.2021 19:11
+4
Олігарх, це особа юридична, чи по-понятіям?
показати весь коментар
18.09.2021 19:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олігарх, це особа юридична, чи по-понятіям?
показати весь коментар
18.09.2021 19:08 Відповісти
По хотєлкам. Одного олігарха.
показати весь коментар
18.09.2021 19:11 Відповісти
Это как с острыми приправами. Если закон дерьмо, то в него хоть 2000 поправок туда вставь, он так дерьмом и останется.
показати весь коментар
18.09.2021 19:11 Відповісти
не повірю,доки не затвердять весь список олігархів до розстрілу !
показати весь коментар
19.09.2021 00:29 Відповісти
Нє, ну воно то канєшно створити реєстр олігархів можна. І Закон для цього прийняти. А наслідки які? А набуя нам тоді:

Національне агентство з питань запобігання корупції
Агентство з розшуку та менеджменту активів
Національне антикорупційне бюро України
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Вищий антикорупційний суд України
Комітет ВР з питань антикорупційної політики



Плюс ще антимонопольний комітет, ГБР, генеральна прокуратура, і ще дофуїща комітетів та органів?
показати весь коментар
18.09.2021 19:12 Відповісти
Ну мене реально цікавить. Який бюджет у цих установ та штат і які є результати? Чому ще ні разу вони не звітували про свою роботу? Кого ми кормим з своїх податків?
показати весь коментар
18.09.2021 19:26 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2021 19:16 Відповісти
Ежики плакали, кололись, но продолжали лезть на кактус. Ну что же посмотрим каков будет бюджет на 22 год. Эта мышиная возня с мертвым законопроектом уже порядком утомила.
показати весь коментар
18.09.2021 19:19 Відповісти
Що вам сказати, любі мої? У нас перегони незабаром. "Зелені" під ковдру залетають без варіантів. І вам того ж бажаю. "После поговорим"
показати весь коментар
18.09.2021 19:19 Відповісти
Порошенко , как олигарх , удаляется из большой политики в Украине ?
показати весь коментар
18.09.2021 19:23 Відповісти
Ты, как идиот, удаляешься из комментариев.
показати весь коментар
18.09.2021 20:29 Відповісти
Пля нагородили всякой куйни. Сделайте как в нормальных странах шоб финансировать политпартии могли только физические лица к примеру не более 1000 грн. с одного в год.

И ******** они даже миллион пожертвовать на партию а потом ещё и доказать шо это именно от него подношение.)
показати весь коментар
18.09.2021 19:24 Відповісти
Какой этот Вениславский к чертям собачьим юрист,если такой закон вообще впихивают.Наверное на одном факе с президентом учились.И самое главное, что вы этим законом олигархам сделаете? Соли насыпите?
показати весь коментар
18.09.2021 19:49 Відповісти
поправка: если ходишь в туфлях - это средний класс. а если еще и носки надел - это олигарх.
показати весь коментар
18.09.2021 20:38 Відповісти
В Україні шість мільйонів пенсіонерів живе на пенсію, розмір якої менше прожиткового мінімуму (2379 грн.). Нікого це не хвилює. Проте, наші депутати дружно стали на захист олігархів, виступають проти прийняття закону. Сорочки рвуть на грудях, продажні негідники . Горіти вам в пеклі і грітися смолою !
показати весь коментар
18.09.2021 22:12 Відповісти
Нащо робити в спамі якісь поправки?

І останню редакцію спаму тепер треба передати в Венеціанську комісію.
показати весь коментар
18.09.2021 22:25 Відповісти
При этом Вениславский напомнил, что согласно закону о регламенте Верховной Рады, после того как профильный комитет проголосовал за поправки в редакции, предложенной комитетом, остальные поправки считаются отклоненными Источник:

Это как-сам комитет разработал поправки, сами свое приняли, а остальных послали лесом?
показати весь коментар
18.09.2021 22:37 Відповісти
С олигархами борются не принятием пустых и популистких законов, а антимонопольными органами, честной правоохранительной системой и справедливым судом !!! А то что Мы видим Все сейчас - Это вброс, и очередное дешевое и пустое шоу дешевых и пустых людей с Квартала..
показати весь коментар
18.09.2021 23:48 Відповісти
 
 