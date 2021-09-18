Профільний комітет Ради сформулював 13 комплексних поправок у законопроєкт про олігархів, - Веніславський

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки сформулював 13 комплексних поправок до другого читання законопроєкту №5599 про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), які враховують понад 200 пропозицій народних депутатів.

Про це повідомив представник президента в Конституційному Суді, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, чіткіше сформульовано критерії внесення осіб до реєстру олігархів та наслідки цього.

"За результатами обговорення в робочій групі рішенням комітету сформульовано 13 комплексних поправок, які враховують понад 200 пропозицій, що надійшли до комітету після першого читання", - йдеться у повідомленні.

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За словами Веніславського, зокрема, враховано багато суттєвих положень, які зробили застосування критеріїв цього закону чіткішими, а також унеможливили уникнення внесення до реєстру олігархів осіб, які мають значний вплив на економічне та політичне життя країни.

"Ми уточнили дуже багато визначень. Доповнили перелік посадових осіб, які не були враховані в першій редакції. Уточнили наслідки внесення особи до реєстру олігархів. Тепер туди має подаватися інформація про підприємства, кінцевим бенефіціарним власником яких є ця особа", – пояснив Веніславський.

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У законопроєкті, розповів парламентарій, також уточнено положення про заборону фінансування олігархами політичної діяльності, мітингів, політичних партій, заборону здійснення внесків до виборчих фондів політичних партій та кандидатів, крім власних, зауважив парламентарій.

За його словами, депутати суттєво покращили законопроєкт, і він може стати "ефективним інструментом у боротьбі з впливом олігархів на політичне життя країни".

Водночас Веніславський нагадав, що, відповідно до закону про регламент Верховної Ради, після того, як профільний комітет проголосував за поправки у редакції, запропонованій комітетом, решта поправок вважаються відхиленими.

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