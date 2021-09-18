Ігор Валерійович - найкраща няня, у якої раніше працював Зеленський, - Порошенко
Технологія нинішньої влади, яка намагається прикрити свою мегакорупцію, дуже проста - вона постійно "дуркує", замилюючи очі людям нібито недолугими заявами.
Про це під час виступу у Дніпрі на форумі "Від фундаменту державності до України майбутнього" заявив п’ятий президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодня ми бачимо нові і нові тривожні сигнали про дії зеленої влади. Але хто називає їх клоунами, дуже помиляється. Бо клоуни не могли б домовитися зі всіма олігархами і взяти під контроль всі засоби масової інформації. Зараз на більшості каналів ви слова не почуєте про жодні проблеми", - зауважив Порошенко. Він назвав олігарха Коломойського "найкращою інвестиційною нянею" для Зеленського.
"У нас Ігор Валерійович є найкращою нянею, у якої раніше працював Зеленський", - зауважив Порошенко.
"Клоуни не могли б узяти під контроль всі силові структури - від ДБР і СБУ до прокуратури. І вони прощають своїм зґвалтування, ДТП, вимагаючи, щоб це не показувало телебачення", - констатує п’ятий президент.
"А опозицію намагаються нищити безпідставними кримінальними справами. Я думаю, що вони не клоуни. Це люди, які знайшли технологію. Вони "дуркують" для вас, просуваючи абсолютно маразматичні ідеї, якими намагаються відволікти вашу увагу. Наприклад: а давайте перейменуємо Україну і давайте це зараз будемо обговорювати. А давайте на латиницю перейдемо, нічого важливішого у нас ще нема. А давайте ще великий герб намалюємо", - навів приклади лідер "Євросолідарності".
"Але не думайте, що вони не розуміють, що вони роблять. Бо вони це роблять, щоб прикрити власні оборудки, відволікти нашу з вами увагу", - переконаний Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
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"But, you know, glass https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/houses houses , cast the first stone, maybe it's not such a great idea to get worked up about other people's faults if you happen to have a couple of your own./ Как говорится, чья бы корова мычала, зачем злорадствовать над недостатками других людей, когда и ты не безгрешен." Порошенко бы вспомнить и своих нянь и своих хозяев, которым он служил - в каждого политика есть свои скелеты в шкафу. В любом случае в более молодых их намного меньше...
Зеля до сих пор РАБОТАЕТ НА БЕНЮ!
- Всегда, тьфу, Порошенко
Тренди осені 2021 року. Принти на одежі)
В таком говне могут жить только рюсские депилы... Вяликие зато....
Член СДПУ(о) Метверчины
Основатель Партии Рыгов
Человек разваливший "Помаранчевую коалицию", который будучи секретарем РНБО погрызся с Тимошенко, тем самым привел к власти Януковоща, когда Ющер подписал с рыгами и социалистами "Універсал національної єдності".
Министр иностранных дел в правительстве Януковоща
Глава набсовета НБУ при Януковоще
Министр экономики в правительстве Азирова
Сеячас порохоботы сразу возбудятся и заспамят, НИПРАВДА, ВЫВСЕВРЕТЕ, Петро он святой.
Відкрий посилання там усе написано https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
На підтвердження твоїх слів я почув лише НІПРАВДА!!!!!!!!!!
Ну і що з того? Але тобі - аби маніпулювати. Брехло ти 73/43% зебілнно-подлякове. Згинь!
У меня теперь всё наоборот. Да-а. Я теперь люто поддерживаю Пётра Лексеича даже не смотря на то, что его больше никогда-приникогда не изберут президентом Украины.
На заре Рошенской сласти,
Он сказал, что на земле
Мы построим людям счастье.
Мы за ЕэСом идем,
Славя Нєзалежну делами,
И на всем пути большом
В каждом деле Порох с нами.
Порох всегда живой,
Порох всегда с тобой
В горе, в надежде и радости.
Порох в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Порох в тебе и во мне!"©®
(Декоммунизированная аллюзия на известную песТню)
[а чё интеллектуальному добру за зря пропадать?]
От осознания радости жить в одну историческую эпоху со светочем украинской демократии Пётром Лексеичем Порохатым душа поёт