Ігор Валерійович - найкраща няня, у якої раніше працював Зеленський, - Порошенко

Технологія нинішньої влади, яка намагається прикрити свою мегакорупцію, дуже проста - вона постійно "дуркує", замилюючи очі людям нібито недолугими заявами.

Про це під час виступу у Дніпрі на форумі "Від фундаменту державності до України майбутнього" заявив п’ятий президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодня ми бачимо нові і нові тривожні сигнали про дії зеленої влади. Але хто називає їх клоунами, дуже помиляється. Бо клоуни не могли б домовитися зі всіма олігархами і взяти під контроль всі засоби масової інформації. Зараз на більшості каналів ви слова не почуєте про жодні проблеми", - зауважив Порошенко. Він назвав олігарха Коломойського "найкращою інвестиційною нянею" для Зеленського.

"У нас Ігор Валерійович є найкращою нянею, у якої раніше працював Зеленський", - зауважив Порошенко.

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"Клоуни не могли б узяти під контроль всі силові структури - від ДБР і СБУ до прокуратури. І вони прощають своїм зґвалтування, ДТП, вимагаючи, щоб це не показувало телебачення", - констатує п’ятий президент.

"А опозицію намагаються нищити безпідставними кримінальними справами. Я думаю, що вони не клоуни. Це люди, які знайшли технологію. Вони "дуркують" для вас, просуваючи абсолютно маразматичні ідеї, якими намагаються відволікти вашу увагу. Наприклад: а давайте перейменуємо Україну і давайте це зараз будемо обговорювати. А давайте на латиницю перейдемо, нічого важливішого у нас ще нема. А давайте ще великий герб намалюємо", - навів приклади лідер "Євросолідарності".

"Але не думайте, що вони не розуміють, що вони роблять. Бо вони це роблять, щоб прикрити власні оборудки, відволікти нашу з вами увагу", - переконаний Порошенко.