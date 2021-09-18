Ветеран, якого судили за акцію проти влади, йде на вибори в Черкасах

Під час сьогоднішньої ветеранської акції в Черкасах було оголошено про висунення на вибори народних депутатів Дмитра Кухарчука – ветерана російсько-української війни, який наразі перебуває в СІЗО за акцію під Офісом президента 14 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Нацкорпусу".

"З огляду на те, що Верховна Рада України сьогодні нагадує не парламентський орган, а збіговисько виконавців наказів Зеленського, Єрмака, а також з огляду на те, що до влади рветься відвертий сепаратист Войцехівський, я вирішив боротися за мандат народного депутата України по 197-му округу", - зазначив Кухарчук у листі, який зачитали під час мітингу.

"Як бойовий побратим Дмитра Кухарчука, а раніше я мав наміри йти на вибори по 197-му округу, хочу підтримати Дмитра Кухарчука, щоб він йшов на вибори, бо він має на це більше морального права. Він уособлює усіх в’язнів режиму Зеленського, і я бажаю йому тільки перемоги", - сказав під час свого виступу представник місцевого "Нацкорпусу" Ігор Зайчук, який раніше заявляв про намір балотуватись.

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В акції взяли участь близько тисячі представників різних ветеранських об’єднань та політичних сил, зокрема "Нацкорпусу", Руху ветеранів України і "Свободи". Представники ветеранських організацій принесли звернення до Офісу президента, яке підписали кров’ю та передали представнику обладміністрації.

Нагадаємо, 14 серпня під Офісом президента відбулась акція проти політики нинішньої влади. 30 серпня Печерський суд Києва відправив двох учасників бойових дій, Дмитра Кухарчука та Олега Довбиша, в СІЗО на два місяці.