Ветеран, якого судили за акцію проти влади, йде на вибори в Черкасах
Під час сьогоднішньої ветеранської акції в Черкасах було оголошено про висунення на вибори народних депутатів Дмитра Кухарчука – ветерана російсько-української війни, який наразі перебуває в СІЗО за акцію під Офісом президента 14 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Нацкорпусу".
"З огляду на те, що Верховна Рада України сьогодні нагадує не парламентський орган, а збіговисько виконавців наказів Зеленського, Єрмака, а також з огляду на те, що до влади рветься відвертий сепаратист Войцехівський, я вирішив боротися за мандат народного депутата України по 197-му округу", - зазначив Кухарчук у листі, який зачитали під час мітингу.
"Як бойовий побратим Дмитра Кухарчука, а раніше я мав наміри йти на вибори по 197-му округу, хочу підтримати Дмитра Кухарчука, щоб він йшов на вибори, бо він має на це більше морального права. Він уособлює усіх в’язнів режиму Зеленського, і я бажаю йому тільки перемоги", - сказав під час свого виступу представник місцевого "Нацкорпусу" Ігор Зайчук, який раніше заявляв про намір балотуватись.
В акції взяли участь близько тисячі представників різних ветеранських об’єднань та політичних сил, зокрема "Нацкорпусу", Руху ветеранів України і "Свободи". Представники ветеранських організацій принесли звернення до Офісу президента, яке підписали кров’ю та передали представнику обладміністрації.
Нагадаємо, 14 серпня під Офісом президента відбулась акція проти політики нинішньої влади. 30 серпня Печерський суд Києва відправив двох учасників бойових дій, Дмитра Кухарчука та Олега Довбиша, в СІЗО на два місяці.
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Нам бракує принципових людей, які не стануть миритись з копією фуйла на посаді президента. Врешті, лайно треба називати лайном.
Опис політика
Бойовий офіцер в запасі. Керівник черкаської облорганізації партії "Національний корпус".
30 серпня 2021 року Печерський районний суд Києва відправив під варту до 28 жовтня представників "Національного корпусу" Олега Довбиша та Дмитра Кухарчука за підозрою у ************ діях під Офісом президента 14 серпня. Тоді відбулися сутички з правоохоронцями, під час яких були постраждалі з обох сторін.
25 вересня 2020-го ТВК зареєструвала Кухарчука кандидатом на міського голову міста Черкаси від партії "Національний корпус".
Регіональний керівник Черкаської філії ПП "Фокстрот-13".
Неодноразовий гість пов'язаних з кумом Путіна Віктором Медведчуком телеканалів Zik, NewsOne, 112 та ін.
У листопаді 2019-го робив заяви про здачу інтересів держави Соросу та Ротшильду.
У березні 2019 року брав участь у заворушеннях «Національного корпусу» проти президента Порошенка, які намагалися заблокувати його кортеж. Кухарчука було затримано.
У 2019 році балотувався до Верховної Ради 9 скликання як самовисуванець та член партії "Національний корпус" по 194 округу. Обраний не був.
Засновник ГО "СК "Амброскросфайт", зокрема спортзалу та хабу імені Амброса.
Працював помічником на громадських засадах депутата Верховної Ради 8 скликання Андрія Білецького.
У січні 2017 року був одним із організаторів блокування трибуни на сесії Черкаської міськради, яка 4 рази поспіль не могла ухвалити бюджет.
А тех ветеранистых вымагателей тоже можно балотировать?
Нагадати про 5 млрд боргу перед армією ?
Отак послали гаранта нашої безпеки. Позбулись нормального президента, ще і досі не дійшло ?
А то вискочив тут як прищ на зеленій дупі...
Брись, блохасте
Буржуазным националистам которым являлся Черновол мудрый украинский нарид давал последние десятилетия не более 2%, в то время как в Польше к примеру они побеждали все время
- сейчас украинцы ездят в Польшу клубнику собирать за дешево..
- пока украинцы будут выбирать по принципу какаяразницалишьбынеукраинец - национальность не имеет значения лишьбычеловекбылхорошим - до тех пор о них и будут вытирать ноги
Янукович был белорусом, а Зеля еврей - по какой то "случайности" первый предал Украину, а 2-ой ее добьет..
- у других презиков были до украинцев хоть какие то сантименты, потому что они были хоть и скурвившиеся, но украинцы..
Спросите у евреев и они вам расскажут - что национальность таки имеет значение
Не плутайте українців і хохлів.
Мы каждый раз проходим мимо правильного пути и сворачиваем в сторону пропасти ((((
--Цензор, ві в свойом уме? Русь находится на Украине. а мы воюем с россиянами(кацапами) , с Россией(Московией), но не с Русью, правопреемник которой - Украина, Руси на Расее не было ныне , присно и вовеки веков.
Не хочу їх ображати, однак не кожен витримає тортури чекистів, так що усе може бути...
Зеленский рассказал, что пожал руку Путину в Париже и что увидел в его глазах - https://nv.ua/ukraine/politics/zelenskiy-pozhal-ruku-putinu-novosti-ukrainy-50059002.html nv.ua
Путин и Зеленский пожали друг другу руки
- РИА Новости, 03.03.2020 - "Они просто пожали руки", - сообщил представитель Кремля.
Владимир Зеленский рассказал, что пожал руку президенту РФ Владимиру Путину и что готов сделать это еще много раз, если это поможет возвращению украинских территорий и пленных.
"А как можно по-другому https://youtu.be/d-eoHjyY2Hc встречаться на высшем уровне? Как без этого начинать диалог, о чем-либо договариваться? А самое главное - решать вопрос? Мне кажется, что в целом мы многое решили, а результат этих решений мы увидим уже к концу года", - заявил глава государства в эфире ток-шоу "Право на https://youtu.be/d-eoHjyY2Hc владу ".
По словам Зеленского, сегодняшняя власть Украины готова строить диалог с российской властью, потому что мы желаем прекратить войну на Донбассе.
"Если завтра вернут землю, Донбасс, я могу 10 раз пожать руку. А если Крым - 100 раз готов пожать. Готов на все вещи ради результата", - заявил Зеленский.
Или ты про фсб-шные плёнки санкционного Деркача?
Сфабрикованные Кремлём "плёнки" санкционного Деркача?
По твоему, Зеленскому можно всё?
-Сдавать территории
-Наживаться на войне
-Отодвигать гос.границу вместе с рос.армией
-Покрывать преступления слуг и платить им чёрным налом по $ 10 - 50 штук за лояльность к своим преступлениям
-За так отдавать ***** убийц украинцев и европейцев, как Цемаха и беркутню
-Совершать гос.измену, сдавая ***** вагнеров и год тупо врать, что то всё выдумка
-Лично ублажать террористов, как в Горловке 17апреля2014, называть их молодцами
-Развлекать оккупанта и вести бизнес в РФ, финансируясь из их гос.бюджета
-Дарить гос.бюджетные миллиарды Коломойше, Суркам, Ахметке, Пинчуку
-Повышать в разы цены и коммуналку
-Разваровывать ковидный фонд и бюджет
Почему ты, Татьяна Ж., разрешаешь всё это делать Зеленскому?
Ты с ним в доле? Он тебя "танцует"?
Почему это Зеленскому можно врать и преступать Закон?
Его подручные отметились неоднократными избиениями ветеранов АТО, недовольных черкасской властью. Потому никто из черкасских АТОшников, кроме прикормленных властью в его защиту сегодня не вышел. ДумайТЕ.
Слава Україні!
який знищує твоїх патриотів і з тебе, як з повії нахабно сміється!
який знищує твоїх патриотів і з тебе, як з повії нахабно сміється!
Не пора, не пора, не пора нам москалеві й ляхові служить!
Довершилась України кривда стара, нам пора для України жить.
Не пора, не пора, не пора за невігласів монарха лить свою кров,
І любити царя, що наш люд обдира, - для України наша любов.
Не пора, не пора, не пора в рідну хату вносити кривавий роздор!
Хай пропаде незгоди проклята мара! Під Украйни єднаймось прапор!
Бо пора ця великая єсть: У завзятій, важкій боротьбі ми поляжем,
щоб волю, і щастя, і честь і рідний краю, здобути собі!
1880р.