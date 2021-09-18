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Ветеран, якого судили за акцію проти влади, йде на вибори в Черкасах

Ветеран, якого судили за акцію проти влади, йде на вибори в Черкасах

Під час сьогоднішньої ветеранської акції в Черкасах було оголошено про висунення на вибори народних депутатів Дмитра Кухарчука – ветерана російсько-української війни, який наразі перебуває в СІЗО за акцію під Офісом президента 14 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Нацкорпусу".

"З огляду на те, що Верховна Рада України сьогодні нагадує не парламентський орган, а збіговисько виконавців наказів Зеленського, Єрмака, а також з огляду на те, що до влади рветься відвертий сепаратист Войцехівський, я вирішив боротися за мандат народного депутата України по 197-му округу", - зазначив Кухарчук у листі, який зачитали під час мітингу.

"Як бойовий побратим Дмитра Кухарчука, а раніше я мав наміри йти на вибори по 197-му округу, хочу підтримати Дмитра Кухарчука, щоб він йшов на вибори, бо він має на це більше морального права. Він уособлює усіх в’язнів режиму Зеленського, і я бажаю йому тільки перемоги", - сказав під час свого виступу представник місцевого "Нацкорпусу" Ігор Зайчук, який раніше заявляв про намір балотуватись.

Дивіться також: Сутички під Офісом Президента 14 серпня: суд відправив під арешт представників "Нацкорпусу" Довбиша і Кухарчука (оновлено). ВIДЕО

В акції взяли участь близько тисячі представників різних ветеранських об’єднань та політичних сил, зокрема "Нацкорпусу", Руху ветеранів України і "Свободи". Представники ветеранських організацій принесли звернення до Офісу президента, яке підписали кров’ю та передали представнику обладміністрації.

Нагадаємо, 14 серпня під Офісом президента відбулась акція проти політики нинішньої влади. 30 серпня Печерський суд Києва відправив двох учасників бойових дій, Дмитра Кухарчука та Олега Довбиша, в СІЗО на два місяці.

Автор: 

ВР (14941) вибори (6683) Черкаси (547) Кухарчук Дмитро (21)


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Топ коментарі
+22
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18.09.2021 20:33
+13
Це президентська програма "Велика Заборгованість"
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18.09.2021 20:36
+12
Правильно.

Нам бракує принципових людей, які не стануть миритись з копією фуйла на посаді президента. Врешті, лайно треба називати лайном.
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18.09.2021 20:22
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Український Ветеран іде в Українську Владу, супроти Укаїнськоі Влади. Це гигантично!

Доцярювалися...
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18.09.2021 20:06 Відповісти
Нит, выбрали! Причем, за активной помощи этого персонажа
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18.09.2021 20:12 Відповісти
біжи на кухню там зараз газ піде , його ***** в бункері стільки назбирав що довелось ПП-2 будувати
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18.09.2021 20:14 Відповісти
вот только влада эта, которая сейчас, не украинская, а укГаинская - в Канаде украинцев во власти больше (в Кабмине и Парламенте), чем в Украине.
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19.09.2021 05:35 Відповісти
наверное 14 июля...
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18.09.2021 20:17 Відповісти
это после того 2000 в зубы сунули, чтобы успокоились)))
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18.09.2021 20:18 Відповісти
Правильно.

Нам бракує принципових людей, які не стануть миритись з копією фуйла на посаді президента. Врешті, лайно треба називати лайном.
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18.09.2021 20:22 Відповісти
Людина Білецького із Нацжон.
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18.09.2021 20:43 Відповісти
Я б за Білецького голосовав.
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18.09.2021 20:48 Відповісти
А я ні. Мутний він.
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18.09.2021 20:58 Відповісти
Він мутний. І не надто виступає проти зеленого. От що дивно. Зник разом з Аваковим.
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18.09.2021 21:03 Відповісти
Куди господар - туди і песик.
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18.09.2021 21:06 Відповісти
Ну он не исчез вместе с бессменным и периодически напоминает о себе роликами в ютубе и выступлениями на акциях протеста .Но таки да ,билецкий мутный тип и окружил себя (или рюузаков его окружил) не менее мутными людьми с фсбешными корнями ,такими ,как боцман -коротких
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18.09.2021 21:18 Відповісти
Зеленський заборгував військовим 5,8 млрд !!!! Скотина довбана
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18.09.2021 20:23 Відповісти
Це президентська програма "Велика Заборгованість"
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18.09.2021 20:36 Відповісти
Читай Бутусова, довбику. Це він викрив злочинне недбальство влади.
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18.09.2021 20:50 Відповісти
Открыл почитать кто это.....

Опис політика
Бойовий офіцер в запасі. Керівник черкаської облорганізації партії "Національний корпус".

30 серпня 2021 року Печерський районний суд Києва відправив під варту до 28 жовтня представників "Національного корпусу" Олега Довбиша та Дмитра Кухарчука за підозрою у ************ діях під Офісом президента 14 серпня. Тоді відбулися сутички з правоохоронцями, під час яких були постраждалі з обох сторін.

25 вересня 2020-го ТВК зареєструвала Кухарчука кандидатом на міського голову міста Черкаси від партії "Національний корпус".

Регіональний керівник Черкаської філії ПП "Фокстрот-13".

Неодноразовий гість пов'язаних з кумом Путіна Віктором Медведчуком телеканалів Zik, NewsOne, 112 та ін.

У листопаді 2019-го робив заяви про здачу інтересів держави Соросу та Ротшильду.

У березні 2019 року брав участь у заворушеннях «Національного корпусу» проти президента Порошенка, які намагалися заблокувати його кортеж. Кухарчука було затримано.

У 2019 році балотувався до Верховної Ради 9 скликання як самовисуванець та член партії "Національний корпус" по 194 округу. Обраний не був.

Засновник ГО "СК "Амброскросфайт", зокрема спортзалу та хабу імені Амброса.

Працював помічником на громадських засадах депутата Верховної Ради 8 скликання Андрія Білецького.

У січні 2017 року був одним із організаторів блокування трибуни на сесії Черкаської міськради, яка 4 рази поспіль не могла ухвалити бюджет.

А тех ветеранистых вымагателей тоже можно балотировать?
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18.09.2021 20:25 Відповісти
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18.09.2021 20:33 Відповісти
В 2019 у нас сталось те саме.
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18.09.2021 20:35 Відповісти
Сумніваюсь, що вам стане розуму збагнути свою помилку.

Нагадати про 5 млрд боргу перед армією ?

Отак послали гаранта нашої безпеки. Позбулись нормального президента, ще і досі не дійшло ?
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18.09.2021 20:48 Відповісти
Прикрий своє піддувайло, тролю.
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18.09.2021 20:51 Відповісти
Дурню, спитай в гугла.

А то вискочив тут як прищ на зеленій дупі...

Брись, блохасте
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18.09.2021 21:01 Відповісти
Какие тебе документы? И без документов видно что ты заднеприводный!
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18.09.2021 21:20 Відповісти
Маши всем ручкой😂🌷×××
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18.09.2021 21:26 Відповісти
и в 2010, когда выбрали енакиевского уголовника, а после его министра экономики..

Буржуазным националистам которым являлся Черновол мудрый украинский нарид давал последние десятилетия не более 2%, в то время как в Польше к примеру они побеждали все время

- сейчас украинцы ездят в Польшу клубнику собирать за дешево..
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18.09.2021 20:43 Відповісти
Дурний стереотип. Поляки ставлять до українців краще, ніж в Україні. Там людиною себе відчуваєш.
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18.09.2021 20:49 Відповісти
ну я про это и написал вообще то

- пока украинцы будут выбирать по принципу какаяразницалишьбынеукраинец - национальность не имеет значения лишьбычеловекбылхорошим - до тех пор о них и будут вытирать ноги

Янукович был белорусом, а Зеля еврей - по какой то "случайности" первый предал Украину, а 2-ой ее добьет..

- у других презиков были до украинцев хоть какие то сантименты, потому что они были хоть и скурвившиеся, но украинцы..

Спросите у евреев и они вам расскажут - что национальность таки имеет значение
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18.09.2021 20:58 Відповісти
Зеля - маланець.

Не плутайте українців і хохлів.
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18.09.2021 22:11 Відповісти
А еще в 2010-м и в 2014-м.

Мы каждый раз проходим мимо правильного пути и сворачиваем в сторону пропасти ((((
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18.09.2021 21:15 Відповісти
Здається мені, що черкащани виберуть якусь лахундру, а не патріота.
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18.09.2021 20:36 Відповісти
А шо есть признаком патриота? Уж не 4 уклона от призыва, случайно?
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18.09.2021 20:44 Відповісти
А шо за истерика сразу, слизняк зеленый? Прикинь, если к твоему языку привязать эбонитовую палочку, а на Монику Зеленски надеть шерстяные трусы, вы сможете добывать электричество.
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18.09.2021 20:47 Відповісти
Еще одно чудо на защиту девичьей чести Косоворотьки выползло из-под коряги. Спроси у Дерьмака, у него там бизнес-партнеры.
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18.09.2021 20:50 Відповісти
Нах труси? Достатньо шерсті на дупі, хай працює язиком активніше!
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18.09.2021 20:52 Відповісти
Це хто патріот? Той хто вештається на медведчуковських каналах?
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18.09.2021 20:48 Відповісти
Він воював тому патріот.. А скількох козломордих ти застрелив ? Чи ти воїн диванних військ?
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18.09.2021 21:21 Відповісти
О, Кухарчук ідеально впишеться в склад СН.
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18.09.2021 20:42 Відповісти
Дмитрия Кухарчука - ветерана русско-украинской войны

--Цензор, ві в свойом уме? Русь находится на Украине. а мы воюем с россиянами(кацапами) , с Россией(Московией), но не с Русью, правопреемник которой - Украина, Руси на Расее не было ныне , присно и вовеки веков.
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18.09.2021 21:02 Відповісти
Арестович запропонував переіменувати в Сполучені Штати України.
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18.09.2021 21:04 Відповісти
якось обійдуться й без тебе. Від опозиції там болотується колишній в*язень кремля Сущенко
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18.09.2021 21:10 Відповісти
Ми вже бачили вязня Кремля - Надежду Савченко, Сенцова...

Не хочу їх ображати, однак не кожен витримає тортури чекистів, так що усе може бути...
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18.09.2021 21:23 Відповісти
Від опозиції там болотується свободівець https://www.facebook.com/andriy.illenko?__cft__[0]=AZUJM76v98nOBWhuwOx4d1NyCTyHYNxsflpYYzMpo9oZ6qD4PCTQ2L1F858UA77_zCzIgepaXXuS1S6eG1f3LXfic3rdv3gPpxiKIGKRxsUzrqs6Y_c6voxBYbewjU0i1LIyVqnJ2BGXc9N57yYXhIyc0ekElAfUi4UDYS3r0XlWptn2wlJH9_zwJ7qmViX30ECKb8aic5CCP5Xhb2zKVEiQ&__tn__=-]C%2CP-y-R Андрій Іллєнко
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19.09.2021 21:46 Відповісти
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18.09.2021 21:54 Відповісти
Вам нагадати про жму-руку, чи самі зрозумієте?
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19.09.2021 12:32 Відповісти
Зеленский пожал руку Путину перед саммитом - http://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/9/7234338/ УП



Зеленский рассказал, что пожал руку Путину в Париже и что увидел в его глазах - https://nv.ua/ukraine/politics/zelenskiy-pozhal-ruku-putinu-novosti-ukrainy-50059002.html nv.ua

Путин и Зеленский пожали друг другу руки
- РИА Новости, 03.03.2020 - "Они просто пожали руки", - сообщил представитель Кремля.



Владимир Зеленский рассказал, что пожал руку президенту РФ Владимиру Путину и что готов сделать это еще много раз, если это поможет возвращению украинских территорий и пленных.

"А как можно по-другому https://youtu.be/d-eoHjyY2Hc встречаться на высшем уровне? Как без этого начинать диалог, о чем-либо договариваться? А самое главное - решать вопрос? Мне кажется, что в целом мы многое решили, а результат этих решений мы увидим уже к концу года", - заявил глава государства в эфире ток-шоу "Право на https://youtu.be/d-eoHjyY2Hc владу ".

По словам Зеленского, сегодняшняя власть Украины готова строить диалог с российской властью, потому что мы желаем прекратить войну на Донбассе.

"Если завтра вернут землю, Донбасс, я могу 10 раз пожать руку. А если Крым - 100 раз готов пожать. Готов на все вещи ради результата", - заявил Зеленский.

Или ты про фсб-шные плёнки санкционного Деркача?
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19.09.2021 20:19 Відповісти
Одна справа перед камерами, а інша в дружній розмові по телефону
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20.09.2021 21:40 Відповісти
Что 'дружні'?
Сфабрикованные Кремлём "плёнки" санкционного Деркача?

По твоему, Зеленскому можно всё?
-Сдавать территории
-Наживаться на войне
-Отодвигать гос.границу вместе с рос.армией
-Покрывать преступления слуг и платить им чёрным налом по $ 10 - 50 штук за лояльность к своим преступлениям
-За так отдавать ***** убийц украинцев и европейцев, как Цемаха и беркутню
-Совершать гос.измену, сдавая ***** вагнеров и год тупо врать, что то всё выдумка
-Лично ублажать террористов, как в Горловке 17апреля2014, называть их молодцами
-Развлекать оккупанта и вести бизнес в РФ, финансируясь из их гос.бюджета
-Дарить гос.бюджетные миллиарды Коломойше, Суркам, Ахметке, Пинчуку
-Повышать в разы цены и коммуналку
-Разваровывать ковидный фонд и бюджет

Почему ты, Татьяна Ж., разрешаешь всё это делать Зеленскому?
Ты с ним в доле? Он тебя "танцует"?

Почему это Зеленскому можно врать и преступать Закон?
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23.09.2021 20:24 Відповісти
Немного про "ветерана". Кроме фоточек с пулеметом в подозрительно чистой форме каких-то иных свидетельств о его участии в АТО нет. Зато есть грязная история с выделением земли АТошникам в Черкассах. Для обычных АТОшников земли "не было", зато для родственников чинуш была, причем в самых престижных районах.Когда к Кухарчуку обратились АТОшники с просьбой помочь, он пообещал, а потом... получил землю в престижном районе и на это его "борьба" за права ветеранов окончилась. Активно принимал участие в акциях против Порошенко, когда Аваков принял сторону Зе (прочитайте, кто не верит - 9 марта 2019 года в Черкассах).

Его подручные отметились неоднократными избиениями ветеранов АТО, недовольных черкасской властью. Потому никто из черкасских АТОшников, кроме прикормленных властью в его защиту сегодня не вышел. ДумайТЕ.
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18.09.2021 21:56 Відповісти
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19.09.2021 01:44 Відповісти
Чем бы ветераны не тешились, лишь бы не хулиганили!

Слава Україні!
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18.09.2021 22:06 Відповісти
Україно, Україно! Подивись на себе в твоїй хаті сидить ворог лютий,
який знищує твоїх патриотів і з тебе, як з повії нахабно сміється!
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18.09.2021 22:25 Відповісти
Україно, Україно! Подивись на себе в твоїй хаті сидить ворог лютий,
який знищує твоїх патриотів і з тебе, як з повії нахабно сміється!
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18.09.2021 22:27 Відповісти
знаєте скільки разів до парламенту Австро-Угорщини мудрий Український нарід вибирав Франка? Я підкажу, поляки та інші які теж хотіли до сейму роздавали ковбасу по селах, а Франко - ні, він ж не Лях і не москаль він сподівався на мудрий нарід ...Вгадаєте з одного разу ?
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18.09.2021 23:56 Відповісти
Іван Франко - Не пора

Не пора, не пора, не пора нам москалеві й ляхові служить!
Довершилась України кривда стара, нам пора для України жить.
Не пора, не пора, не пора за невігласів монарха лить свою кров,
І любити царя, що наш люд обдира, - для України наша любов.

Не пора, не пора, не пора в рідну хату вносити кривавий роздор!
Хай пропаде незгоди проклята мара! Під Украйни єднаймось прапор!
Бо пора ця великая єсть: У завзятій, важкій боротьбі ми поляжем,
щоб волю, і щастя, і честь і рідний краю, здобути собі!
1880р.
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19.09.2021 06:41 Відповісти
В принципе ,я думаю , что диаспора , может себе позволить поддержать ,про Украинских патриотов , прошедших войну с Русней ,. И мы можем ,если все вместе перебить баблом Ахметку с компанией 😠
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19.09.2021 09:16 Відповісти
Аваковские шестерки,которые способствовали победе бениного клоуна(помните как прыгали на авто Порошенко).Сейчас хотят нагадить на выборах Сущенку(сами не пройдут,а часть голосов обманутых людей заберут.Гандо#ы!!!
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19.09.2021 09:48 Відповісти
это тот который на зик и ньюс ван(у медведчука) рассказывал про сдачу Украины Соросу, тот который в 2019 г прыгал по машине Пороха, а 2021 под ОП *********** выступал уже против цирка, даааааа достойный клоун, за тарелку щей будет скакать за любого.
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19.09.2021 11:39 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/grafiti-z-napisami-zelja-h-jlo-sud-zakriv-spravu-proti-tarnavskogo/ Новозаводський районний суд Чернігова закрив справу проти керівника обласного осередку "Нацкорпусу" Олександра Тарнавського, якого судили за графіті з написами "Зеля х*йло" .
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19.09.2021 17:10 Відповісти
Технічний кандидат на противагу свободівцю https://www.facebook.com/andriy.illenko?__cft__[0]=AZUJM76v98nOBWhuwOx4d1NyCTyHYNxsflpYYzMpo9oZ6qD4PCTQ2L1F858UA77_zCzIgepaXXuS1S6eG1f3LXfic3rdv3gPpxiKIGKRxsUzrqs6Y_c6voxBYbewjU0i1LIyVqnJ2BGXc9N57yYXhIyc0ekElAfUi4UDYS3r0XlWptn2wlJH9_zwJ7qmViX30ECKb8aic5CCP5Xhb2zKVEiQ&__tn__=-]C%2CP-y-R Андрію Іллєнко
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19.09.2021 21:41 Відповісти
 
 